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9 نصائح ضعها في الحُسبان لتحظى بمنزل فريد!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Designer Küchen von Team 7, Eckhart Bald Naturmöbel Eckhart Bald Naturmöbel مطبخ
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لدينا اليوم في هذا المقال مجموعة من النصائح الهامة والاحترافية التي يجب وضعها في الحسبان عند تصميم أو تشطيب منزلك بل وتأثيثه أيضًا لتحظى بمنزل فريد ومختلف يأسر كل من يزوره أو يتجول به.. لنبدأ جولتنا الآن ونكتشف تلك النصائح ولا تنسى تدوين ما يحلو لك منها!   

1- أكثِر من استخدام المواد الطبيعية فهي عملية وعصرية

Designer Küchen von Team 7, Eckhart Bald Naturmöbel Eckhart Bald Naturmöbel مطبخ
Eckhart Bald Naturmöbel

Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel

الخامات البلاستيكية وغيرها من المواد الضعيفة والرخيصة من الصعب أن تجدها في المنازل الحديثة هذه الأيام، فقد حل محل تلك الخامات العديد من مكونات الطبيعة من الأحجار والأخشاب والرخام والجرانيت وغيرهم. هنا تألق هذا المطبخ بفضل إحدى الخامتين، أولهما الخشب بتداخل ألوانه الفاتحة والداكنة معًا في الخِزَانات، وثانيهما الرخام والذي صنع منه ذلك اللوح الكبير في جزيرة المطبخ. 

2- صَمِم المطبخ في مساحة حرة أو على الأقل امنحه تهوية جيدة

Privathaus Schutterwald, Grossmann Architekten Grossmann Architekten مطبخ
Grossmann Architekten

Grossmann Architekten
Grossmann Architekten
Grossmann Architekten

عند تصميم مطبخك.. إن كنت تحظى بمساحة كبيرة فيفضل أن تجعله في مساحة حرة كالنموذج الموضح هنا بحيث تشعر فيه البراح والراحة أثناء استخدامه، أما في حال إن لم يساعدك عامل المساحة، عليك الانتباه لضرورة منحه تهوية جيدة من خلال توفير نافذة واحدة على الأقل ولا بأس بشرفة أيضًا يسمح احدهما أو كلاهما بالتخلص من الروائح غير المرغوب فيها بتجدد الهواء بمطبخك طوال الوقت.

3- احرص على اختيار خامات متينة لتبقى طويلًا

homify Dining roomTables خشب متين White
homify

homify
homify
homify

حرصك على اختيار مواد وخامات متينة بـ أثاث منزلك يضمن بقاءها طويلًا دون تلف ويجنبك فكرة تجديدها او استبدالها كل فترة زمنية ومن ثم تلاشي إنفاق الكثير من الأموال التي يمكن استغلالها في إضفاء لمسة أخرى جديدة لأي غرفة من غرف منزلك حتى وإن كانت مجرد إكسسوارات.

4- لا تستهين باللمسات الزجاجية فهي إضافة حقيقية لمنزلك

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تعتبر اللمسات الزجاجية إحدى الإضافات العصرية التي لا يُمكن الاستغناء عنها مطلقًا في المنازل ذات الديكورات الحديثة.. فهي تعني الشفافية والبراح ومزيد من الضوء والاندماج مع ما هو خارجها. فكما نرى هنا هذا النموذج اعتمد على الجدران الزجاجية في التصميم الداخلي لغرفة المعيشة ودمجها مع ما هو خارجها بشكل واضح.  

5- الألوان المحايدة تظل عنوانًا للبراح والعصرية مهما انتشرت الألوان الزاهية

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design حمام
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

الألوان المحايدة كالرمادي والبيج والأبيض هي ألوان قد تكون باردة إلا أنها عنوان العصرية والبراح.. فهي خير رفيق للمساحات الصغيرة حيث يمكنها تعزيز الشعور بالاتساع على عكس الألوان الداكنة التي تضر أحيانًا أكثر مما تفيد وبالتالي يفضل الابتعاد عنها في المساحات الصغيرة.

6- اختيار أثاث مناسب لحجم الغرفة أمر حتمي لا جدال فيه

homify BedroomBeds & headboards
homify

homify
homify
homify

من أهم النصائح التي يجب عليك أن تضعها في الحسبان عند اختيار وشراء أثاث منزلك وديكوراته بشكل عام، هي أن يكون الأثاث متناسب مع مساحة الغرفة المقرر وضعه بها، وهو ما تحقق هنا في النموذج المطروح، فلأن مساحة الغرفة صغيرة، نجح المصمم في اختيار أثاث بسيط متماشي معها لا يستقطع الكثير من مساحتها. 

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7- صمم بزوايا منزلك غير المستغلة جلسة فريدة من نوعها ولا تتركها شاغرة!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نحن لا نقول أن تضع الإكسسوارات والأثاث بكل ركن من أركان منزلك.. وإنما ما نشير إليه هنا هو استغلال الزوايا الشاغرة فقط في تصميم جلسة فريدة من نوعها تتسم بالراحة وتساعدك على الاسترخاء كالموضحة هنا بهذا النموذج.

8- الساحات المفتوحة سمة البيوت العصرية.. لماذا لا تجربها في بيتك؟!

Haus R - Massivbau in Wegberg, Architektur Jansen Architektur Jansen مطبخ
Architektur Jansen

Architektur Jansen
Architektur Jansen
Architektur Jansen

تعتبر الساحات المفتوحة هي السمة الأساسية للبيوت العصرية فهي تسمح باندماج الغرف المختلفة أي المطبخ والمعيشة وتناول الطعام معًا بسلاسة وهو ما يعطي مساحة للترحك بسهولة بين أجزاء المنزل المختلفة وتجدد الهواء. 

9- الأبواب المنزلقة مرنة وموفرة للمساحة فلا تتردد في الاستعانة بها

Schiebetürelement, Müller Tischlerei GmbH&Co KG Müller Tischlerei GmbH&Co KG مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Müller Tischlerei GmbH&amp;Co KG

Müller Tischlerei GmbH&Co KG
Müller Tischlerei GmbH&amp;Co KG
Müller Tischlerei GmbH&Co KG

الأبواب المنزلقة أبواب عملية لا غنى عنها في المنازل العصرية، فهي موفرة للمساحة وتتسم بالمرونة فضلًا عن أنها تتميز بشكل جمالي رائع كما هو واضح أمامنا هنا.

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