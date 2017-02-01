9 نصائح ضعها في الحُسبان لتحظى بمنزل فريد!

من أهم النصائح التي يجب عليك أن تضعها في الحسبان عند اختيار وشراء أثاث منزلك وديكوراته بشكل عام، هي أن يكون الأثاث متناسب مع مساحة الغرفة المقرر وضعه بها، وهو ما تحقق هنا في النموذج المطروح، فلأن مساحة الغرفة صغيرة، نجح المصمم في اختيار أثاث بسيط متماشي معها لا يستقطع الكثير من مساحتها.