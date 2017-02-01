9 نصائح ضعها في الحُسبان لتحظى بمنزل فريد!

لدينا اليوم في هذا المقال مجموعة من النصائح الهامة والاحترافية التي يجب وضعها في الحسبان عند تصميم أو تشطيب منزلك بل وتأثيثه أيضًا لتحظى بمنزل فريد ومختلف يأسر كل من يزوره أو يتجول به.. لنبدأ جولتنا الآن ونكتشف تلك النصائح ولا تنسى تدوين ما يحلو لك منها!
الخامات البلاستيكية وغيرها من المواد الضعيفة والرخيصة من الصعب أن تجدها في المنازل الحديثة هذه الأيام، فقد حل محل تلك الخامات العديد من مكونات الطبيعة من الأحجار والأخشاب والرخام والجرانيت وغيرهم. هنا تألق هذا المطبخ بفضل إحدى الخامتين، أولهما الخشب بتداخل ألوانه الفاتحة والداكنة معًا في الخِزَانات، وثانيهما الرخام والذي صنع منه ذلك اللوح الكبير في جزيرة المطبخ.
عند تصميم مطبخك.. إن كنت تحظى بمساحة كبيرة فيفضل أن تجعله في مساحة حرة كالنموذج الموضح هنا بحيث تشعر فيه البراح والراحة أثناء استخدامه، أما في حال إن لم يساعدك عامل المساحة، عليك الانتباه لضرورة منحه تهوية جيدة من خلال توفير نافذة واحدة على الأقل ولا بأس بشرفة أيضًا يسمح احدهما أو كلاهما بالتخلص من الروائح غير المرغوب فيها بتجدد الهواء بمطبخك طوال الوقت.
حرصك على اختيار مواد وخامات متينة بـ أثاث منزلك يضمن بقاءها طويلًا دون تلف ويجنبك فكرة تجديدها او استبدالها كل فترة زمنية ومن ثم تلاشي إنفاق الكثير من الأموال التي يمكن استغلالها في إضفاء لمسة أخرى جديدة لأي غرفة من غرف منزلك حتى وإن كانت مجرد إكسسوارات.
تعتبر اللمسات الزجاجية إحدى الإضافات العصرية التي لا يُمكن الاستغناء عنها مطلقًا في المنازل ذات الديكورات الحديثة.. فهي تعني الشفافية والبراح ومزيد من الضوء والاندماج مع ما هو خارجها. فكما نرى هنا هذا النموذج اعتمد على الجدران الزجاجية في التصميم الداخلي لغرفة المعيشة ودمجها مع ما هو خارجها بشكل واضح.
الألوان المحايدة كالرمادي والبيج والأبيض هي ألوان قد تكون باردة إلا أنها عنوان العصرية والبراح.. فهي خير رفيق للمساحات الصغيرة حيث يمكنها تعزيز الشعور بالاتساع على عكس الألوان الداكنة التي تضر أحيانًا أكثر مما تفيد وبالتالي يفضل الابتعاد عنها في المساحات الصغيرة.
من أهم النصائح التي يجب عليك أن تضعها في الحسبان عند اختيار وشراء أثاث منزلك وديكوراته بشكل عام، هي أن يكون الأثاث متناسب مع مساحة الغرفة المقرر وضعه بها، وهو ما تحقق هنا في النموذج المطروح، فلأن مساحة الغرفة صغيرة، نجح المصمم في اختيار أثاث بسيط متماشي معها لا يستقطع الكثير من مساحتها.
نحن لا نقول أن تضع الإكسسوارات والأثاث بكل ركن من أركان منزلك.. وإنما ما نشير إليه هنا هو استغلال الزوايا الشاغرة فقط في تصميم جلسة فريدة من نوعها تتسم بالراحة وتساعدك على الاسترخاء كالموضحة هنا بهذا النموذج.
تعتبر الساحات المفتوحة هي السمة الأساسية للبيوت العصرية فهي تسمح باندماج الغرف المختلفة أي المطبخ والمعيشة وتناول الطعام معًا بسلاسة وهو ما يعطي مساحة للترحك بسهولة بين أجزاء المنزل المختلفة وتجدد الهواء.
الأبواب المنزلقة أبواب عملية لا غنى عنها في المنازل العصرية، فهي موفرة للمساحة وتتسم بالمرونة فضلًا عن أنها تتميز بشكل جمالي رائع كما هو واضح أمامنا هنا.
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