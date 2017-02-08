16 تصميم مذهل لمطابخ عصرية

يُعد المطبخ من أهم الغرف حيث يدور فيه العديد من النشاطات اليومية، لذلك يحرص الجميع على اختيار التصميم المناسب لمساحة المكان والذي يحتاج قليل من الذكاء والابتكار في الأفكار لاستغلال المساحات واختيار الألوان ونوع الدولاب المناسب للمطبخ. ونعرض هنا بعض الأفكار والتصاميم لبعض المطابخ العصرية والمبتكرة.
في هذا النموذج يظهر مطبخ مفتوح على الطراز الأمريكي لذا تم استغلال المساحة لوضع خزانات ذات تصميم بسيط عصري مع دمج الأجهزة لتوفير أقصى مساحة ممكنة لإعطاء شعور بالاتساع، وتم وضع رخام أسود على الكاونتر الموجود في مدخل المطبخ لاستخدامها مساحة عمل أو كطاولة لتناول الطعام.
في هذا التصميم تم استغلال ركن المطبخ تركيب طاولة عمل من الرخام بلون يتماشى مع ألوان الجدران، بالإضافة لاستخدام وحدات إضاءة بسيطة لتُضفي جو فريد، وتم استخدام اللون الأبيض في الخزانات لإحداث توازن بين الألوان في المطبخ.
يمكنك تطبيق الأنماط التي تناسب ذوقك دون الحاجة إلى استخدام الكثير من الاكسسوارات والأثاث، فإنه من السهل أن تحصل على النتائج التي تحدث فرقا في مطبخك من خلال الاعتماد على البساطة فى التصميم و الالون الجريئة.
اختيار ألوان المطبخ باللون الأحمر والأسود في هذا التصميم يُضفي لمسة جمالية رائعة، بالإضافة إلى تصميم المطبخ البسيط والأنيق مع استخدام رفوف مخصصة بجانب الحوض لتسهيل الوصول لأدوات المطبخ. التناسق بين ديكور المطبخ والجدران والأرضية يكسبه شكل عصري، وللاستفادة من مساحة المطبخ تم تثبيت الأجهزة لتكون مدمجة.
نلاحظ أن هذا التصميم الرائع مُصمم باللون الأبيض الهادئ يعطي اتساع للمطبخ وتم استخدام اللون الفضي في الفواصل لإضافة رقي وفخامة بسيطة للمكان.
نلاحظ في هذا التصميم أن المطبخ مُصمم للاستفادة من جميع الزوايا، حيث تم تصميم المطبخ على شكل حرف L، وتم دمج الفرن على يسار حوض المطبخ والموقد على اليمين لخلق مثلث عمل يُسهل العمل في المطبخ.
في هذا النموذج تم إنشاء خزانات بارتفاع الجدران لاستيعاب مستلزمات المطبخ وتوفير مساحة في المطبخ، وتم إضافة لوح من الرخام الأسود الذي أضاف أناقة المكان.
نلاحظ في هذا النموذج المميز مطبخ تم تصميمه على النمط الاسكندنافي، حيث يظهر التناسق الرائع بين ديكور المطبخ الأنيق والبسيط ذو اللون الأسود اللامع مع الأرضية والجدران مما يُضفي لمسة جمالية رائعة على المطابخ. وقد تم تصميم هذا المطبخ يحتوي على العديد من الدواليب متعددة الأغراض و مختلفة المساحات لتسهل عملية تخزين الأدوات اللازمة.
مساحة هذا المطبخ الواسعة سمحت بوضع مساحة عمل عصرية تجمع ما بين كونها مساحة عمل وطاولة طعام، وتم استخدام اللون الأحمر مع الأبيض والأسود في خزانات المطبخ الأمر الذي ساهم في إضفاء مظهر عصري مميز.
تم استغلال المساحة الواسعة للمطبخ لوضع مساحة عمل في المنتصف تحتوي على الموقد والحوض بالإضافة طاولة طعام مقاعد مودرن بسيطة، وتم استخدام اللون الأبيض في خزانات ومساحة العمل بالمطبخ لإحداث توازن مع لون الجدران البنفسجي الداكن.
هذا المطبخ يتميز بوجود مساحة عمل على الطراز الاسكندنافي كبيرة مزودة بأدراج ووحدات تخزين عديدة مدمجة للحصول على مطبخ متكامل، بالإضافة إلى ذلك فقد تم وضع كراسي بسيطة لاستغلال مساحة العمل كطاولة طعام بسيطة.
يتميز هذا التصميم بوجود خزانات علوية زجاجية شفافة لسهولة الوصول للأغراض بالمطبخ، كما أن لون الجدران والخزانات الأبيض يُكسب المطبخ بشكل راقي بسيط.
في هذا التصميم تظهر غسالة الأطباق المُدمجة والتي تم تثبيتها تحت طاولة العمل لتبدو كأنها جزء من خزانات المطبخ، وهو الأمر الذي يساهم بشكل كبير في زيادة اتساع المطبخ وإعطاء احساس بالنظافة والترتيب. وقد ساعد اللون الأبيض للخزانات في إعطاء المطبخ مظهر أنيق على الرغم من بساطة التصميم.
نلاحظ أن التصميم الداخلي للمطبخ مُصمم لتتناسب مع المساحات الصغيرة باستخدام النمط الحديث، وتم إضافة أدرج مقسمة إلى أجزاء تحتوي كل ادوات المطبخ بطريقة منظمة، وقد ساعد دمج الأجهزة الكهربائية بالخزانات في زيادة اتساع المطبخ.
تم استغلال مساحة المطبخ تركيب خزائن طويلة متعددة لتسهيل الحركة في المساحة المتبقية بالمطبخ، وتم استخدام الألوان الداكنة التي أضافت فخامة المكان.
استخدام ألوان مشرقة في ديكور المطبخ من الأمور التي تجعلك قد تُشعرك بالبهجة، وكما نلاحظ في هذا التصميم الرائع تم استخدام اللون الأخضر المشرق على الجدران يُضفي شعور رائع على المكان بالإضافة لتناسقه مع ألوان خزائنالمطبخ.
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