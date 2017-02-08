16 تصميم مذهل لمطابخ عصرية

نلاحظ في هذا النموذج المميز مطبخ تم تصميمه على النمط الاسكندنافي، حيث يظهر التناسق الرائع بين ديكور المطبخ الأنيق والبسيط ذو اللون الأسود اللامع مع الأرضية والجدران مما يُضفي لمسة جمالية رائعة على المطابخ. وقد تم تصميم هذا المطبخ يحتوي على العديد من الدواليب متعددة الأغراض و مختلفة المساحات لتسهل عملية تخزين الأدوات اللازمة.