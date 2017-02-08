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16 تصميم مذهل لمطابخ عصرية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenBench tops
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يُعد المطبخ من أهم الغرف حيث يدور فيه العديد من النشاطات اليومية، لذلك يحرص الجميع على اختيار التصميم المناسب لمساحة المكان والذي يحتاج قليل من الذكاء والابتكار في الأفكار لاستغلال المساحات واختيار الألوان ونوع الدولاب المناسب للمطبخ. ونعرض هنا بعض الأفكار والتصاميم لبعض المطابخ العصرية والمبتكرة.

1. دمج البيج مع الأسود في تصميم مطبخ مودرن

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenBench tops
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

في هذا النموذج يظهر مطبخ مفتوح على الطراز الأمريكي لذا تم استغلال المساحة لوضع خزانات ذات تصميم بسيط عصري مع دمج الأجهزة لتوفير أقصى مساحة ممكنة لإعطاء شعور بالاتساع، وتم وضع رخام أسود على الكاونتر الموجود في مدخل المطبخ لاستخدامها مساحة عمل أو كطاولة لتناول الطعام.

2. استخدام ألوان مبهجة

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenBench tops
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

في هذا التصميم تم استغلال ركن المطبخ تركيب طاولة عمل من الرخام بلون يتماشى مع ألوان الجدران، بالإضافة لاستخدام وحدات إضاءة بسيطة لتُضفي جو فريد، وتم استخدام اللون الأبيض في الخزانات لإحداث توازن بين الألوان في المطبخ.

3. البساطة فى التصميم

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenBench tops
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

يمكنك تطبيق الأنماط التي تناسب ذوقك دون الحاجة إلى استخدام الكثير من الاكسسوارات والأثاث، فإنه من السهل أن تحصل على النتائج التي تحدث فرقا في مطبخك من خلال الاعتماد على البساطة فى التصميم و الالون الجريئة.

4. المزج بين الأحمر والأسود

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenCabinets & shelves
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

اختيار ألوان المطبخ باللون الأحمر والأسود في هذا التصميم يُضفي لمسة جمالية رائعة، بالإضافة إلى تصميم المطبخ البسيط والأنيق مع استخدام رفوف مخصصة بجانب الحوض لتسهيل الوصول لأدوات المطبخ. التناسق بين ديكور المطبخ والجدران والأرضية يكسبه شكل عصري، وللاستفادة من مساحة المطبخ تم تثبيت الأجهزة لتكون مدمجة.

5. المزج بين الأبيض والفضي

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenBench tops
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

نلاحظ أن هذا التصميم الرائع مُصمم باللون الأبيض الهادئ يعطي اتساع للمطبخ وتم استخدام اللون الفضي في الفواصل لإضافة رقي وفخامة بسيطة للمكان.

6. استغلال الزوايا

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenBench tops
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

نلاحظ في هذا التصميم أن المطبخ مُصمم للاستفادة من جميع الزوايا، حيث تم تصميم المطبخ على شكل حرف L، وتم دمج الفرن على يسار حوض المطبخ والموقد على اليمين لخلق مثلث عمل يُسهل العمل في المطبخ.

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7. خزانات اسكندنافية بارتفاع الجدران

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenCabinets & shelves
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

في هذا النموذج تم إنشاء خزانات بارتفاع الجدران لاستيعاب مستلزمات المطبخ وتوفير مساحة في المطبخ، وتم إضافة لوح من الرخام الأسود الذي أضاف أناقة المكان.

8. مطبخ مُصمم على الطراز الاسكندنافي

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenCabinets & shelves
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

نلاحظ في هذا النموذج المميز مطبخ تم تصميمه على النمط الاسكندنافي، حيث يظهر التناسق الرائع بين ديكور المطبخ الأنيق والبسيط ذو اللون الأسود اللامع مع الأرضية والجدران مما يُضفي لمسة جمالية رائعة على المطابخ. وقد تم تصميم هذا المطبخ يحتوي على العديد من الدواليب متعددة الأغراض و مختلفة المساحات لتسهل عملية تخزين الأدوات اللازمة.

9. إضافة طاولة عمل عصرية مُبتكرة

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenBench tops Red
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

مساحة هذا المطبخ الواسعة سمحت بوضع مساحة عمل عصرية تجمع ما بين كونها مساحة عمل وطاولة طعام، وتم استخدام اللون الأحمر مع الأبيض والأسود في خزانات المطبخ الأمر الذي ساهم في إضفاء مظهر عصري مميز.

10. إضافة مساحة عمل بوسط المطبخ

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenBench tops
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

تم استغلال المساحة الواسعة للمطبخ لوضع مساحة عمل في المنتصف تحتوي على الموقد والحوض بالإضافة طاولة طعام مقاعد مودرن بسيطة، وتم استخدام اللون الأبيض في خزانات ومساحة العمل بالمطبخ لإحداث توازن مع لون الجدران البنفسجي الداكن.

11. طاولة عمل على الطراز الاسكندنافي

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenBench tops
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

هذا المطبخ يتميز بوجود مساحة عمل على الطراز الاسكندنافي كبيرة مزودة بأدراج ووحدات تخزين عديدة مدمجة للحصول على مطبخ متكامل، بالإضافة إلى ذلك فقد تم وضع كراسي بسيطة لاستغلال مساحة العمل كطاولة طعام بسيطة.

12. تصميم خزانات زجاجية شفافة

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenBench tops
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

يتميز هذا التصميم بوجود خزانات علوية زجاجية شفافة لسهولة الوصول للأغراض بالمطبخ، كما أن لون الجدران والخزانات الأبيض يُكسب المطبخ بشكل راقي بسيط.

13. الدمج بين البساطة والرقي

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenElectronics
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

في هذا التصميم تظهر غسالة الأطباق المُدمجة والتي تم تثبيتها تحت طاولة العمل لتبدو كأنها جزء من خزانات المطبخ، وهو الأمر الذي يساهم بشكل كبير في زيادة اتساع المطبخ وإعطاء احساس بالنظافة والترتيب. وقد ساعد اللون الأبيض للخزانات في إعطاء المطبخ مظهر أنيق على الرغم من بساطة التصميم.

14. استغلال المساحات الضيقة

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenBench tops
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

نلاحظ أن التصميم الداخلي للمطبخ مُصمم لتتناسب مع المساحات الصغيرة باستخدام النمط الحديث، وتم إضافة أدرج مقسمة إلى أجزاء تحتوي كل ادوات المطبخ بطريقة منظمة، وقد ساعد دمج الأجهزة الكهربائية بالخزانات في زيادة اتساع المطبخ.

15. مطبخ طولي

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenCabinets & shelves
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

تم استغلال مساحة المطبخ تركيب خزائن طويلة متعددة لتسهيل الحركة في المساحة المتبقية بالمطبخ، وتم استخدام الألوان الداكنة التي أضافت فخامة المكان.

16. استخدام الألوان المشرقة

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor KitchenBench tops
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

استخدام ألوان مشرقة في ديكور المطبخ من الأمور التي تجعلك قد تُشعرك بالبهجة، وكما نلاحظ في هذا التصميم الرائع تم استخدام اللون الأخضر المشرق على الجدران يُضفي شعور رائع على المكان بالإضافة لتناسقه مع ألوان خزائنالمطبخ.

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