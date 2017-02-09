7 شقق مساحتها 80 م² ستغير مفهومك عن المساحات الصغيرة

المساحات الصغيرة لم تقف عائقًا على الإطلاق في تصميم منزلك بطريقة أنيقة ومرتبة لتشعر بالرضا أثناء التواجد فيها مع أسرتك، فكثير ما نرى مساحات منازل كبيرة ولكن يتم تصميمها بطريقة غير لائقة على اعتبار أن المساحة تعوض أي تجاوز أو خطأ في التصميم، وعلى العكس هناك الكثير من المنازل والشقق ذات المساحات الصغيرة التي تم تصميمها بطريقة مُبتكرة تجعلك لا تشعر بضيق المكان.

عند تصميم الشقق ذات المساحات الصغيرة التي لا تتجاوز 100 متر مربع ينبغي أن الأخذ في الاعتبار عدد من العوامل تساعد على الحصول على منزل أنيق ومميز ولا يشعرك بالضيق أثناء التواجد داخله، تبدأ عملية تنفيذ هذه الاعتبارات بداية من تصميم الجدران وانتقالًا إلى اختيار الألوان ثم بعد ذلك خلال عملية تقسيم الغرف ووضع الأثاث ثم أيضًا خلال وضع الاكسسوارات ولمسات الديكور الأخيرة. مع تطور أساليب الديكور الحديثة وانتشار الكثير من الأفكار المميزة للحصول على منازل مميزة، بالتأكيد كانت هناك الكثير من الحيل المبتكرة للتغلب على هذه المساحات. يمكنك في هذا المحتوى التعرف على عدد من الأساليب المبتكرة التي يمكنك تنفيذها في المساحات الصغيرة، من خلال عرض بعض نماذج غرف الشقق التي لا تتجاوز مساحتها 80 متر مربع لكنها صُممت بطريقة في غاية الأناقة.