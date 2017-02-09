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7 شقق مساحتها 80 م² ستغير مفهومك عن المساحات الصغيرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio Living roomFireplaces & accessories
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المساحات الصغيرة لم تقف عائقًا على الإطلاق في تصميم منزلك بطريقة أنيقة ومرتبة لتشعر بالرضا أثناء التواجد فيها مع أسرتك، فكثير ما نرى مساحات منازل كبيرة ولكن يتم تصميمها بطريقة غير لائقة على اعتبار أن المساحة تعوض أي تجاوز أو خطأ في التصميم، وعلى العكس هناك الكثير من المنازل والشقق ذات المساحات الصغيرة التي تم تصميمها بطريقة مُبتكرة تجعلك لا تشعر بضيق المكان.

عند تصميم الشقق ذات المساحات الصغيرة التي لا تتجاوز 100 متر مربع ينبغي أن الأخذ في الاعتبار عدد من العوامل تساعد على الحصول على منزل أنيق ومميز ولا يشعرك بالضيق أثناء التواجد داخله، تبدأ عملية تنفيذ هذه الاعتبارات بداية من تصميم الجدران وانتقالًا إلى اختيار الألوان ثم بعد ذلك خلال عملية تقسيم الغرف ووضع الأثاث ثم أيضًا خلال وضع الاكسسوارات ولمسات الديكور الأخيرة. مع تطور أساليب الديكور الحديثة وانتشار الكثير من الأفكار المميزة للحصول على منازل مميزة، بالتأكيد كانت هناك الكثير من الحيل المبتكرة للتغلب على هذه المساحات. يمكنك في هذا المحتوى التعرف على عدد من الأساليب المبتكرة التي يمكنك تنفيذها في المساحات الصغيرة، من خلال عرض بعض نماذج غرف الشقق التي لا تتجاوز مساحتها 80 متر مربع لكنها صُممت بطريقة في غاية الأناقة.

1. النموذج الأول: الإضاءة الطبيعية وألوان الأثاث ودورها في خلق شعور بالاتساع

Swiss penthouse, effortless restyling, MD Creative Lab - Architettura & Design MD Creative Lab - Architettura & Design غرفة المعيشة صوان
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design

Swiss penthouse, effortless restyling

MD Creative Lab - Architettura & Design
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design
MD Creative Lab - Architettura & Design

Swiss penthouse, effortless restyling, MD Creative Lab - Architettura & Design MD Creative Lab - Architettura & Design غرفة المعيشة
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design

Swiss penthouse, effortless restyling

MD Creative Lab - Architettura & Design
MD Creative Lab – Architettura &amp; Design
MD Creative Lab - Architettura & Design

فيما يلي نموذج رائع لشقة مساحتها صغيرة للغاية، تم تصميمها بطريقة مميزة من خلال الاستعانة بأهم العناصر التي تعزز من شعور اتساع المساحة، ومن هذه العناصر الهامة الإضاءة الطبيعية والاتجاه لاستخدام ألوان الأثاث المحايدة، فقد تم استبدال الجدران الخرسانية بنوافذ زجاجية كبيرة مع الاستعانة بالستائر البيضاء الشفافة لإضافة مزيد من الضوء. كما نرى أنه تم الاتجاه لاستخدام الألوان المحايدة سواء في ألوان الأثاث أو الأرضية، فقد تم اختيار أريكة الجلوس بدرجات اللون الأبيض الهادئ ومعها مقعدين باللون البني الداكن لكسر روتين الألوان الهادئة، وكما نرى أنه تم استخدام الأرضية الخشبية باللون البيج الفاتح للابتعاد عن أية ألوان داكنة تتسبب في الإحساس بضيق المساحة.

وكما نرى في الصورة الثانية أنه قد تم استغلال مساحة الغرفة من خلال استخدام الطاولة المعلقة باللون الأبيض و تعلوها لوحة فنية مزودة بمزيج من الألوان الهادئة والجريئة مما أحدث تناغم لا مثيل له.

2. النموذج الثاني: أناقة الشقق الاستوديو ذات التصميم المفتوح

Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio Living roomFireplaces & accessories
HBstudio

HBstudio
HBstudio
HBstudio

Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio Dining roomTables
HBstudio

HBstudio
HBstudio
HBstudio

Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio BedroomSofas & chaise longue
HBstudio

HBstudio
HBstudio
HBstudio

نموذج مثالي شقة استوديو لا تتجاوز مساحتها 80 متر مربع، تم تصميمها بطريقة رائعة تشعر بالاستقرار والهدوء عن التواجد فيها، فقد تم تصميم هذه الشقة لتكون كافة الغرف مفتوحة في مكان واحد، قد تم طلاء جدران هذه الشقة بالكامل باللون الأبيض، والارضية خشبية باللون الأسود، وكما نلاحظ أنها لا تحتوي على الكثير من قطع الأثاث ولكن قد تم استغلال المساحات بطريقة رائعة من خلال تصميم مكتبة كبيرة على الجدران لأغراض تخزين الكتب والمقتنيات الصغيرة الأخرى.

كما ذكرنا أنه تم استخدام قطع الأثاث الصغيرة من خلال استخدام أرائك الجلد الصغيرة وكذا الأريكة الأخرى التي يتم استخدامها أريكة وسرير، وأيضًا تم استخدام خزانة خشبية صغيرة لتخزين الملابس بجوار الجزء المخصص للمطبخ الذي تم تصميمه بطريقة هندسية رائعة لاستيعاب عدد من خزانات المطبخ وتثبيت الأجهزة الكهربائية بطريقة مميزة.

3. النموذج الثالث: استغلال كافة المساحات في شقة دوبلكس صغيرة

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

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rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani مطبخ
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة السفرة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

الكثير من الناس الآن يلجأون للحصول على الشقق الدوبلكس التي تتكون من طابقين للحصول على مساحة إضافية داخل منازلهم، ففي هذا التصميم تم الاتجاه النمط الاسكندنافي المحايد، كما تم الاتجاه لاستغلال المساحات بطريقة غير مرئية على الإطلاق. فقد تم الاتجاه لاستخدام قطع أثاث صغيرة و استغلال كل ركن وزاوية في هذا المنزل حتى أسفل الدرج لوضع الاكسسوارات والمرايا. وكذا أضاف النمط المحايد على الأرضية واستخدام بعض الأخشاب على الجدران لمسة جمالية في غاية الأناقة، وعند الحديث عن الدرج الداخل نلاحظ أنه مُصمم يكون صغير الحجم لا يأخذ أي مساحة إضافية من المساحة الكلية.

4. النموذج الرابع: المزج بين اللون الأبيض وبعض الألوان المشرقة بطريقة رائعة

Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة السفرة
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة المعيشة
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة نوم
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

كما ذكرنا أن اللون الأبيض من أهم عوامل الشعور باتساع المساحة، لكن في بعض الأحيان يكون التصميم الكلي في حاجة الى كسر الروتين الهادئ من خلال إضافة بعض اللمسات الملونة.

ففي هذا النموذج لشقة صغيرة قد تم المزج بين اللونين الأبيض والأحمر بطريقة مميزة، كما تم الاتجاه لاستخدام الاكسسوارات صغيرة الحجم التي تضفي لمسة جمالية دون استغلال أية مساحة إضافية. كما تم استغلال كافة أركان المنزل وكذا أجزاء المنتصف كما تم الاعتماد بشكل شبه كامل على الإضاءة الطبيعية من خلال استخدام النوافذ الزجاجية كبيرة الحجم.

5. النموذج الخامس: الاتجاه لاستخدام قطع الأثاث البسيطة الصغيرة

Via Ripa di Porta Ticinese - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto غرفة السفرة White
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

Via Ripa di Porta Ticinese - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto حمام
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

Via Ripa di Porta Ticinese - Milan, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto غرفة السفرة White
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

في هذا النموذج شقة بسيطة للغاية تم تصميمها بطريقة تقليدية لكنها لها طابع وأجواء مميزة عند النظر إليها ولم تشعر على الإطلاق بصغر المساحة بعد طلاء الجدران باللون الأبيض والاتجاه لتصميم أحد الجدران من الطوب الحراري الذي تم طلاؤه أيضًا باللون الأبيض، والجدير بالذكر أن الأثاث المستدير قد يكون الأنسب في المساحات الصغيرة وقد تم تنفيذ ذلك من خلال الطاولة التي تم وضعها أمام المطبخ الذي تم استغلال كافة أجزائه حتى الجدران لتخزين الأدوات والأغراض. كان أكثر ما يغلب على تصميم هذه الشقة هو الاتجاه لاستغلال كافة الممرات والزوايا.

6. النموذج السادس: حيل الأثاث الصغير في نموذج اسكندنافي

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design مطبخ
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة الاطفال
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

تصميم مميز لشقة على غرار النمط الاسكندنافي الذي يجمع بين البساطة والأناقة بطريقة مميزة ورائعة. فقد تم الاتجاه للون الأبيض على الجدران، كما تم الاتجاه لتصميم الجدران بطريقة هندسية مائلة للحصول على شعور باتساع المساحة، تحتوي هذه الشقة على الكثير من النوافذ للحصول على الإضاءة الطبيعية، وتم كسر روتين الأبيض من خلال بعض اللمسات من خلال إضافة الاكسسوارات الخشبية وتصميم حوائط الطوب الحراري. تجدر الإشارة هنا أن قطع الأثاث المستخدمة صغيرة الحجم لكنها تستوعب العديد من الأغراض ولا تحتل مساحة كبيرة على الإطلاق.

7. النموذج السابع: شقة مودرن بألوان محايدة للشعور بمساحة المنزل أكبر

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living Dining roomChairs & benches
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living Living roomAccessories & decoration
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living BedroomAccessories & decoration
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

كما نعلم أن النوم المودرن يتم خلاله الاتجاه لاستخدام قطع الأثاث الصغيرة وكذا يتم الجمع بين الألوان المشرقة والهادئة بطريقة رائعة، لكن اختلف الأمر قليلًا في هذا النموذج، فقد تم استخدام الألوان المحايدة سواء على الجدران أو قطع الأثاث، كما تم استخدام قطع أثاث متوسطة الحجم تتناسب بقدر كافي مع مساحة المنزل الكلية وتمكنك من الحركة بحرية داخله، كما كان للمزج بين عنصر الخشب واللون الأبيض دور كبير في خلق مزيد من الإشراق والهدوء داخل المنزل.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 20 فكرة لتدوير واستغلال عناصر مختلفة وتحويلها لأثاث جديد ومبهر.

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