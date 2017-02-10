10 أشياء تحتاجها لبيت مرتب ونظيف

الاهتمام بترتيب الأثاث ووضعه بطريقة منظمة ومريحة من الأمور المهمة التي تجعل المنزل مرتب وأنيق، بالإضافة إلى تنظيم الاكسسوارات والتحف الفنية على الأرفف بحيث تتناسب مع ديكور المنزل وتُضفي عليه لمسة جمالية رائعة. وهناك بعض العوامل التي قد تساعدك في الحفاظ على ترتيب المنزل بسهولة، ونعرض هنا بعض النماذج المميزة لبعض التفاصيل التي قد تساهم في تحقيق هذا الأمر.
نلاحظ في هذا النموذج المميز أنه تم الاعتماد على البساطة العصرية لترتيب الأثاث بشكل جميل، وتم استخدام اكسسوارات قليلة ولكن مميزة لتُضفي لمسة جمالية على الغرفة، بالإضافة لذلك فإن الفراغات بالغرفة تتيح نقل الأثاث بسهولة للتنظيف من حوله أو تحته.
في بعض الأحيان قد نلجأ الستائر الكلاسيكية الكبيرة مع الأثاث الكلاسيكي والتي تحتاج لوقت وجهد في التنظيف، أما في هذا النموذج فنلاحظ استخدام ستائر بسيطة سهلة التركيب والخلع لسهولة تنظيفها. بالإضافة لذلك فقد تم تركيب أرضيات خشبية بألوان داكنة والتي تمنح دفء للمكان دون الحاجة لاستخدام السجاد مما يُسهل عملية تنظيف الغرفة.
كما نلاحظ في هذه الغرفة فقد تم استخدام غرفة طعام بسيطة تتكون من منضدة وكرسي بأرجل مرتفعة مما يسمح باستخدام أدوات النظافة المناسبة بسهولة، بالإضافة لذلك فإن حجمه الخفيف والصغير يُسهل نقلهم من مكان إلى آخر إذا كنت ترغب في إعادة تنظيم الغرفة.
في هذا النموذج نلاحظ الواجهة الزجاجية التي توفر لك إطلالة مميزة والتي تم الاهتمام بنظافتها بشكل كبير لتسمح بدخول الضوء، بالإضافة لذلك فقد تم ترتيب الأثاث ووضعه بشكل منظم مع ترك مساحات مناسبة تُسهل عملية التنظيف ولم يتم استخدام أي سجاد بسبب سهولة تراكم الغبار عليه على عكس السيراميك التي يسهل تنظيفها.
البساطة والرقي في ديكور الغرفة من الأمور التي تجعل منزلك يبدو نظيف ومرتب، كما نلاحظ في هذا التصميم الوسائد مرتبة ومتناسقة مع قطع الأثاث العصرية والبسيطة، بالإضافة لذلك فقد تم استخدام أرفف خشبية معلقة لوضع الديكورات البسيطة مما يوفر شعورا بالراحة وتجعل المنزل مرتب وأنيق.
كما نلاحظ في هذا التصميم المميز لغرفة غسيل الملابس تم استخدام أرفف معلقة على الجدران لترتيب الملابس والأدوات المستخدمة في التنظيف بشكل أنيق وتوفر لك الوقت في البحث، بالإضافة إلى استخدام صناديق أنيقة وأدراج مكشوفة لتنظيم فوضي. وقد تم تخصيص أماكن للغسيل غير النظيف وأماكن لترتيب الغسيل النظيف حسب النوع.
نلاحظ في هذا النموذج العديد من العوامل التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على غرفة الجلوس على قدر كبير من الترتيب، حيث تم عمل أرضيات من الرخام واستخدام أرائك اسكندنافية بسيطة ذات أرجل مرتفعة لتسهيل تنظيف الارضيات من تحتها، بالإضافة لذلك فقد تم وضع سجادة صغيرة ليسهل حملها وتنظيفها.
في هذا النموذج تم استخدام أثاث مصنوع من خشب البامبو خفيف الوزن سهل الحركة مما يُسهل عليك نقلة لتنظيف الأركان، بالإضافة لوجود طاولة بلاستيكية بسيطة. وتم استغلال الجدار الملاصق للنافذة لوضع مزهريات بسيطة، وتم وضع صندوق صغير إلى جانب الأريكة لوضع المجلات أو الأغراض الصغيرة لمنع تناثرها.
نلاحظ في هذا النموذج دور الفراغات بالغرفة في منح مظهر منظم ومريح للعين، حيث تم استخدام أثاث عصري بسيط وترتيبه في أحد جوانب الغرفة وترك المساحة المتبقية من الأرضية بالسجاد مما ساهم بشكل كبير في الشعور باتساع المكان، بالإضافة لذلك فقد تم استخدام اكسسوارات بسيطة وقليلة وترتيبها بشكل أنيق لتُعطي ورونق عصري للمكان دون إحداث فوضى.
استخدام حامل معلق لوضع أدوات المطبخ قد يساهم بشكل كبير في تنظيم ادواتك إذا كنت لا تملك مساحة تخزينية كافية، بالإضافة لذلك يمكن تركيب أرفف معلقة لحمل علب البهارات الصغيرة لتسهيل الوصول إليها حين الحاجة.
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