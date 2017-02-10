10 أشياء تحتاجها لبيت مرتب ونظيف

استخدام حامل معلق لوضع أدوات المطبخ قد يساهم بشكل كبير في تنظيم ادواتك إذا كنت لا تملك مساحة تخزينية كافية، بالإضافة لذلك يمكن تركيب أرفف معلقة لحمل علب البهارات الصغيرة لتسهيل الوصول إليها حين الحاجة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفكار مفيدة عند تأثيث شقة بمساحة صغيرة.