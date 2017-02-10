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10 أشياء تحتاجها لبيت مرتب ونظيف

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة المعيشة
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الاهتمام بترتيب الأثاث ووضعه بطريقة منظمة ومريحة من الأمور المهمة التي تجعل المنزل مرتب وأنيق، بالإضافة إلى تنظيم الاكسسوارات والتحف الفنية على الأرفف بحيث تتناسب مع ديكور المنزل وتُضفي عليه لمسة جمالية رائعة. وهناك بعض العوامل التي قد تساعدك في الحفاظ على ترتيب المنزل بسهولة، ونعرض هنا بعض النماذج المميزة لبعض التفاصيل التي قد تساهم في تحقيق هذا الأمر.

1. الاهتمام بترتيب الأثاث

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة المعيشة
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

نلاحظ في هذا النموذج المميز أنه تم الاعتماد على البساطة العصرية لترتيب الأثاث بشكل جميل، وتم استخدام اكسسوارات قليلة ولكن مميزة لتُضفي لمسة جمالية على الغرفة، بالإضافة لذلك فإن الفراغات بالغرفة تتيح نقل الأثاث بسهولة للتنظيف من حوله أو تحته.

2. الستائر البسيطة والارضيات الخشبية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في بعض الأحيان قد نلجأ الستائر الكلاسيكية الكبيرة مع الأثاث الكلاسيكي والتي تحتاج لوقت وجهد في التنظيف، أما في هذا النموذج فنلاحظ استخدام ستائر بسيطة سهلة التركيب والخلع لسهولة تنظيفها. بالإضافة لذلك فقد تم تركيب أرضيات خشبية بألوان داكنة والتي تمنح دفء للمكان دون الحاجة لاستخدام السجاد مما يُسهل عملية تنظيف الغرفة.

3. أثاث غرفة بسيط

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة السفرة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

كما نلاحظ في هذه الغرفة فقد تم استخدام غرفة طعام بسيطة تتكون من منضدة وكرسي بأرجل مرتفعة مما يسمح باستخدام أدوات النظافة المناسبة بسهولة، بالإضافة لذلك فإن حجمه الخفيف والصغير يُسهل نقلهم من مكان إلى آخر إذا كنت ترغب في إعادة تنظيم الغرفة.

4. الاهتمام بترتيب الشرفة

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım بلكونة أو شرفة
İndeko İç Mimari ve Tasarım

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

في هذا النموذج نلاحظ الواجهة الزجاجية التي توفر لك إطلالة مميزة والتي تم الاهتمام بنظافتها بشكل كبير لتسمح بدخول الضوء، بالإضافة لذلك فقد تم ترتيب الأثاث ووضعه بشكل منظم مع ترك مساحات مناسبة تُسهل عملية التنظيف ولم يتم استخدام أي سجاد بسبب سهولة تراكم الغبار عليه على عكس السيراميك التي يسهل تنظيفها.

5. البساطة في اختيار وترتيب الأثاث

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

البساطة والرقي في ديكور الغرفة من الأمور التي تجعل منزلك يبدو نظيف ومرتب، كما نلاحظ في هذا التصميم الوسائد مرتبة ومتناسقة مع قطع الأثاث العصرية والبسيطة، بالإضافة لذلك فقد تم استخدام أرفف خشبية معلقة لوضع الديكورات البسيطة مما يوفر شعورا بالراحة وتجعل المنزل مرتب وأنيق.

6. استخدام الأرفف المعلقة

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

كما نلاحظ في هذا التصميم المميز لغرفة غسيل الملابس تم استخدام أرفف معلقة على الجدران لترتيب الملابس والأدوات المستخدمة في التنظيف بشكل أنيق وتوفر لك الوقت في البحث، بالإضافة إلى استخدام صناديق أنيقة وأدراج مكشوفة لتنظيم فوضي. وقد تم تخصيص أماكن للغسيل غير النظيف وأماكن لترتيب الغسيل النظيف حسب النوع.

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7. استخدام أثاث ذو أرجل مرتفعة عن الأرض

Living room homify غرفة المعيشة
homify

Living room

homify
homify
homify

نلاحظ في هذا النموذج العديد من العوامل التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على غرفة الجلوس على قدر كبير من الترتيب، حيث تم عمل أرضيات من الرخام واستخدام أرائك اسكندنافية بسيطة ذات أرجل مرتفعة لتسهيل تنظيف الارضيات من تحتها، بالإضافة لذلك فقد تم وضع سجادة صغيرة ليسهل حملها وتنظيفها.

8. استخدام أثاث من خشب البامبو

Cosy Home House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Cosy Home

House Envy
House Envy
House Envy

في هذا النموذج تم استخدام أثاث مصنوع من خشب البامبو خفيف الوزن سهل الحركة مما يُسهل عليك نقلة لتنظيف الأركان، بالإضافة لوجود طاولة بلاستيكية بسيطة. وتم استغلال الجدار الملاصق للنافذة لوضع مزهريات بسيطة، وتم وضع صندوق صغير إلى جانب الأريكة لوضع المجلات أو الأغراض الصغيرة لمنع تناثرها.

9. دور الفراغات في تقليل الفوضى

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نلاحظ في هذا النموذج دور الفراغات بالغرفة في منح مظهر منظم ومريح للعين، حيث تم استخدام أثاث عصري بسيط وترتيبه في أحد جوانب الغرفة وترك المساحة المتبقية من الأرضية بالسجاد مما ساهم بشكل كبير في الشعور باتساع المكان، بالإضافة لذلك فقد تم استخدام اكسسوارات بسيطة وقليلة وترتيبها بشكل أنيق لتُعطي ورونق عصري للمكان دون إحداث فوضى.

10. البساطة في ترتيب المطبخ

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

استخدام حامل معلق لوضع أدوات المطبخ قد يساهم بشكل كبير في تنظيم ادواتك إذا كنت لا تملك مساحة تخزينية كافية، بالإضافة لذلك يمكن تركيب أرفف معلقة لحمل علب البهارات الصغيرة لتسهيل الوصول إليها حين الحاجة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفكار مفيدة عند تأثيث شقة بمساحة صغيرة.

تعلم فن توزيع الأثاث واختيار الديكورالمناسب من هذه الشقة الصغيرة!
10 أشياء تحتاجها لبيت مرتب ونظيف

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