تصميم مميز لشقة عنوانها: الأرضيات الخشبية

سنأخذكم اليوم في جولة قصيرة بين أرجاء شقة في مدريد ذات تصميمات رائعة تتميز بها جميع غرفها، ولكن هناك عنصر واحد موجود في غرفها جميعا وهو ’الأرضيات الخشبية’ التي تضيف لأي تصميم رونقا وجمالا وأناقة، فكما نعرف أن الخشب يتناسب مع أنماط عديدة ومختلفة من التصميمات، سنراه هنا مع أثاث عصري وكلاسيكي متناسقا بشكل جيد في النهاية.
نبدأ مع مدخل الشقة الذي اتخذ اللون الأبيض عنوانا له في جميع عناصره، فكان اختيارا متميزا من البداية مع الأرضية الخشبية.
كما نرى في هذه الصورة فقد وضع المصمم وحدات إضاءة أسفل الباب والمرآة على أبعاد متقاربة لتعكس الضوء على الأرضية، فكان عنصرا إضافيا للإضاءة وجماليا في نفس الوقت، أضاف لمسة رائعة للديكور.
تترك في العادة فتحات بجانب الجدران لضمان تهوية الخشب تحت الأرضية الخشبية ومنع تعفنه.
استخدم المصمم الأرضيات الخشبية في جميع غرف المنزل بداية من هذه المساحة المفتوحة التي تضم غرفتي المعيشة والسفرة، واندماج الأرضية الخشبية مع الأثاث الخشبي والكلاسيكي رائع في هذا التصميم، كما نرى في المدخل وحدة الأدراج الخشبية في مدخل المنزل رائعة كما أن الجدار الموجود خلفها من الخشب جعلها منسجمة كليا مع التصميم.
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غرفة سفرة بسيطة وأنيقة تعتمد على طاولة دائرية الشكل ومهندمة التصميم!
اللون الذهبي مع البني الموجود بقاعدة الطاولة رائع وفي محله، وجاءت النجفة بنفس الألوان لتجعل من شكل الطاولة مميزا ويحمل طابعا كلاسيكيا وعصريا وخصوصا مع تلك الكراسي الموجودة حول الطاولة والت تميزت بتصميمها العصري المريح.
اللوحات الفنية الموجودة على الجدران من أكثر الأشياء التي يلجأ إليها المصممون لتعزيز ديكور المنزل، وكان اختيار هذه اللوحة رائعا مع ألوان وتصميم غرفة السفرة، بالإضافة إلى المنضدة باللون الذهبي والتي كانت كلاسيكية أيضا ليكتمل التصميم بشكل جذّاب بالنهاية.
ما رأيكم في زاوية كتلك تمنحكم الخصوصية والهدوء بعد تناول الطعام لأخذ كوب من الشاي الساخن أمام شرفة منزلكم تستمتعون بالمنظر الرائع وتريحون أذهانكم؟!
بنفس الطريقة دمج المصمم النمطين العصري والكلاسيكي في تصميم غرفة المعيشة، وكما نلاحظ أنه استخدم هذه المرة سجادة فوق الأرضية الخشبية لتمييز غرفة المعيشة عن غيرها، وفي الحقيقة كانت إضافة ممتازة حيث أزالت الملل الناتج عن رؤية شكل واحد للأرضية طوال الوقت في جميع الغرف.
كان اللون الأبيض مثالي للمكتبة الموجودة بالغرفة وجعلها تلمع بوسط الغرفة على الرغم من امتلائها بتفاصيل كثيرة وخصوصا مع وحدات الإضاءة الموجودة بها من الداخل بالإضافة إلى إضاءة الغرفة والإضاءة الطبيعية في المنزل بالكامل.
أيضا المنضدة الخشبية قطعة أثاث مختارة بعناية فعلى الرغم من بساطتها إلا أنها أضافت للغرفة شكلا نهائيا رائعا.
المطبخ موجود بنفس المساحة المفتوحة مع غرفتي المعيشة والسفرة، واختار المصمم باب جرّار من الخشب اللامع ليفصل بينه وبين الغرف عند الحاجة، وجود الباب الخشبي بإطاره المعدني مع الجدران البيضاء والأرضية الخشبية اختيارا موفقا وإضافة للتصميم.
جاء تصميم غرفة النوم بشكل عصري وأنيق، اختيار ورق الحائط مع السرير والفرش، ووحدات الإضاءة الموجودة على جانبي السرير لتضيف لمسة ساحرة لهذه الغرفة.
الحمام في هذا المنزل ذو مساحة صغيرة لذا فاختيار اللون الأبيض مع وجود المرآة بعرض الحائط أعطى شعورا بالاتساع.