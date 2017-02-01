تصميم مميز لشقة عنوانها: الأرضيات الخشبية

كان اللون الأبيض مثالي للمكتبة الموجودة بالغرفة وجعلها تلمع بوسط الغرفة على الرغم من امتلائها بتفاصيل كثيرة وخصوصا مع وحدات الإضاءة الموجودة بها من الداخل بالإضافة إلى إضاءة الغرفة والإضاءة الطبيعية في المنزل بالكامل.

أيضا المنضدة الخشبية قطعة أثاث مختارة بعناية فعلى الرغم من بساطتها إلا أنها أضافت للغرفة شكلا نهائيا رائعا.