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تصميم مميز لشقة عنوانها: الأرضيات الخشبية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Casa Don ramón de la Cruz, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
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سنأخذكم اليوم في جولة قصيرة بين أرجاء شقة في مدريد ذات تصميمات رائعة تتميز بها جميع غرفها، ولكن هناك عنصر واحد موجود في غرفها جميعا وهو ’الأرضيات الخشبية’ التي تضيف لأي تصميم رونقا وجمالا وأناقة، فكما نعرف أن الخشب يتناسب مع أنماط عديدة ومختلفة من التصميمات، سنراه هنا مع أثاث عصري وكلاسيكي متناسقا بشكل جيد في النهاية. 

مدخل أبيض

Casa Don ramón de la Cruz, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

نبدأ مع مدخل الشقة الذي اتخذ اللون الأبيض عنوانا له في جميع عناصره، فكان اختيارا متميزا من البداية مع الأرضية الخشبية.

وحدات الإضاءة

Casa Don ramón de la Cruz, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

كما نرى في هذه الصورة فقد وضع المصمم وحدات إضاءة أسفل الباب والمرآة على أبعاد متقاربة لتعكس الضوء على الأرضية، فكان عنصرا إضافيا للإضاءة وجماليا في نفس الوقت، أضاف لمسة رائعة للديكور. 

فتحات طولية

Casa Don ramón de la Cruz, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

تترك في العادة فتحات بجانب الجدران لضمان تهوية الخشب تحت الأرضية الخشبية ومنع تعفنه.

الخشب في كل مكان

Casa Don ramón de la Cruz, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

استخدم المصمم الأرضيات الخشبية في جميع غرف المنزل بداية من هذه المساحة المفتوحة التي تضم غرفتي المعيشة والسفرة، واندماج الأرضية الخشبية مع الأثاث الخشبي والكلاسيكي رائع في هذا التصميم، كما نرى في المدخل وحدة الأدراج الخشبية في مدخل المنزل رائعة كما أن الجدار الموجود خلفها من الخشب جعلها منسجمة كليا مع التصميم.

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طاولة السفرة

Casa Don ramón de la Cruz, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

غرفة سفرة بسيطة وأنيقة تعتمد على طاولة دائرية الشكل ومهندمة التصميم! 

اللون الذهبي مع البني الموجود بقاعدة الطاولة رائع وفي محله، وجاءت النجفة بنفس الألوان لتجعل من شكل الطاولة مميزا ويحمل طابعا كلاسيكيا وعصريا وخصوصا مع تلك الكراسي الموجودة حول الطاولة والت تميزت بتصميمها العصري المريح. 

لوحة فنية

Casa Don ramón de la Cruz, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

اللوحات الفنية الموجودة على الجدران من أكثر الأشياء التي يلجأ إليها المصممون لتعزيز ديكور المنزل، وكان اختيار هذه اللوحة رائعا مع ألوان وتصميم غرفة السفرة، بالإضافة إلى المنضدة باللون الذهبي والتي كانت كلاسيكية أيضا ليكتمل التصميم بشكل جذّاب بالنهاية. 

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زاوية للشاي

Casa Don ramón de la Cruz, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

ما رأيكم في زاوية كتلك تمنحكم الخصوصية والهدوء بعد تناول الطعام لأخذ كوب من الشاي الساخن أمام شرفة منزلكم تستمتعون بالمنظر الرائع وتريحون أذهانكم؟! 

غرفة المعيشة

Casa Don ramón de la Cruz, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

بنفس الطريقة دمج المصمم النمطين العصري والكلاسيكي في تصميم غرفة المعيشة، وكما نلاحظ أنه استخدم هذه المرة سجادة فوق الأرضية الخشبية لتمييز غرفة المعيشة عن غيرها، وفي الحقيقة كانت إضافة ممتازة حيث أزالت الملل الناتج عن رؤية شكل واحد للأرضية طوال الوقت في جميع الغرف.

تفاصيل كثيرة

Casa Don ramón de la Cruz, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

كان اللون الأبيض مثالي للمكتبة الموجودة بالغرفة وجعلها تلمع بوسط الغرفة على الرغم من امتلائها بتفاصيل كثيرة وخصوصا مع وحدات الإضاءة الموجودة بها من الداخل بالإضافة إلى إضاءة الغرفة والإضاءة الطبيعية في المنزل بالكامل.

أيضا المنضدة الخشبية قطعة أثاث مختارة بعناية فعلى الرغم من بساطتها إلا أنها أضافت للغرفة شكلا نهائيا رائعا. 

باب جرّار

Casa Don ramón de la Cruz, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

المطبخ موجود بنفس المساحة المفتوحة مع غرفتي المعيشة والسفرة، واختار المصمم باب جرّار من الخشب اللامع ليفصل بينه وبين الغرف عند الحاجة، وجود الباب الخشبي بإطاره المعدني مع الجدران البيضاء والأرضية الخشبية اختيارا موفقا وإضافة للتصميم. 

غرفة النوم

Casa Don ramón de la Cruz, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

جاء تصميم غرفة النوم بشكل عصري وأنيق، اختيار ورق الحائط مع السرير والفرش، ووحدات الإضاءة الموجودة على جانبي السرير لتضيف لمسة ساحرة لهذه الغرفة. 

حمام صغير

Casa Don ramón de la Cruz, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

الحمام في هذا المنزل ذو مساحة صغيرة لذا فاختيار اللون الأبيض مع وجود المرآة بعرض الحائط أعطى شعورا بالاتساع. 

شقة مودرن على أحدث صيحات الديكور بمساحة 130م مربع
استخدام فتحات التهوية عامل مهم في تصميم الأرضيات الخشبية

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