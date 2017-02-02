الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة بسيطة وعملية تصلح لحديثي الزواج

Marwa Hasan Marwa Hasan
Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky KitchenTables & chairs
Loading admin actions …

نحن في هوميفاي نحب أن نصحبكم في جولات حول العالم لنستفيد من أذواق مختلفة وتصاميم وأفكار جديدة، لتلهمكم كما ألهمتنا لكيفية تصميم منازلكم بشكل جديد ومتميز.

جولتنا اليوم في منسك عاصمة بيلاروس وهي دولة تقع في شرق أوروبا. فهذه الشقة الصغيرة تتميز بالبساطة والعملية على الرغم من صغر مساحتها. فهي تصلح لزوجين في مقتبل عمرهما، حيث أن بها كل ما يحتاجوه في حدود مساحة معقولة. ستجد هذه الشقة تحتوي على صالة معيشة، غرفة نوم، ومساحة طعام موزعين بشكل رائع. فتعالوا معنا لنكتشف أرجاء وأركان هذه الشقة عن قرب.

​المدخل

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky Corridor, hallway & stairsClothes hooks & stands
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

المدخل هو أهم عنصر في هذه الشقة فمنه يمكنك الوصول لأي نقطة فيها. فهو متسع ومرحب وبه عدد من العناصر التي تعزز من أناقته وتجعل منه مساحة مركزية، مثل الإضاءة الموزعة بشكل جيد، المرآة وكرسي على جانبه.

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky غرفة المعيشة
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

أمام المدخل توجد غرفة المعيشة، على اليمين باب يؤدي لغرفة النوم. أما الجزء الأيسر فهو للخدمات، فنرى باب يؤدي للحمام، أما المساحة الداخلية فهي مفتوحة وتشمل كلاً من المطبخ وغرفة الطعام.

​غرفة المعيشة

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky غرفة المعيشة
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

تقع غرفة المعيشة أمام المدخل مباشرة، وتتميز بوجود مساحة وفيرة، فالذي يعزز من مساحتها هي الحوائط الفاتحة اللون والنافذة الكبيرة  والتي تغمر الغرفة بالإضاءة الطبيعية. وحدة الأثاث الرئيسية هي أريكة والتي تأخذ ركن بالإضافة لعدد من الطاولات الموزعة حول الغرفة.

تم توزيع الإضاءة بشكل ذكي وعادل حول الغرفة.

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky غرفة المعيشة
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

​غرفة النوم

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky BedroomWardrobes & closets
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

ننتقل لغرفة النوم حيث أنها تتميز بالبساطة، لقلة الأثاث ولاستخدام لون أزرق فاتح وهادئ في طلاء الحائط. الأثاث بسيط، فالسرير تصميمه هادئ، كما أن الدولاب صغير ولا يشغل مساحة كبيرة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة النوم أيضاً تتمتع بالضوء الطبيعي والذي يصلها من خلال نافذة كبيرة.

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky BedroomLighting
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

​ركن الطعام

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky مطبخ
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

تم جمع المطبخ وغرفة السفرة في مساحة واحدة لاستغلال أمثل للمساحات، فكما نرى فإن السمة المميزة لهذه الشقة هي العملية. اللون الغالب على هذه المساحة هو الأبيض، فيظهر في خزانات المطبخ وسطح العمل أيضاً والذي يشغل حائط واحد. المطبخ مجهز بكل الأجهزة الكهربية لتتباين ألوانه مع ألوان الخزانات المودرن الأنيقة.

لم ينسى المصمم نصيب المطبخ من الإضاءة الطبيعية فهو محظوظ بنافذة معقولة الحجم تنشر الضوء الطبيعي في أرجاء المساحة.

​على الحائط المقابل نرى طاولة صغيرة مربعة الشكل يحيط بها 4 كراسي ذات تصميم مودرن من لونين الأبيض والبنفسجي في انسجام وأناقة.

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky KitchenTables & chairs
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

الحمام

Интерьерная фотосъемка квартиры, Platon Makedonsky Platon Makedonsky حمام
Platon Makedonsky

Platon Makedonsky
Platon Makedonsky
Platon Makedonsky

وأخيراً نصل إلى الحمام وهو مصمم بشكل بسيط ولكنه متألق، فقد تم تكسية الحوائط بالبلاطات السيراميكية التي تشبه الرخام بالإضافة لاستخدام بلاطات رخامية على الأرضية بمقاس أكبر. أما طاقم الحمام فكان ذو تصميم تقليدي ماعدا الحوض والذي استقل في تصميمه ليأخذ شكل كلاسيكي فريد من نوعه والذي يزيده أناقة هي المرآة ذات الإطار الأبيض التي تعلوه.

12 مطبخ في غاية الأناقة تتناسب مع كافة أنماط المنازل
ما رأيك في هذه الشقة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً