شقة بسيطة وعملية تصلح لحديثي الزواج

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جولتنا اليوم في منسك عاصمة بيلاروس وهي دولة تقع في شرق أوروبا. فهذه الشقة الصغيرة تتميز بالبساطة والعملية على الرغم من صغر مساحتها. فهي تصلح لزوجين في مقتبل عمرهما، حيث أن بها كل ما يحتاجوه في حدود مساحة معقولة. ستجد هذه الشقة تحتوي على صالة معيشة، غرفة نوم، ومساحة طعام موزعين بشكل رائع. فتعالوا معنا لنكتشف أرجاء وأركان هذه الشقة عن قرب.
المدخل هو أهم عنصر في هذه الشقة فمنه يمكنك الوصول لأي نقطة فيها. فهو متسع ومرحب وبه عدد من العناصر التي تعزز من أناقته وتجعل منه مساحة مركزية، مثل الإضاءة الموزعة بشكل جيد، المرآة وكرسي على جانبه.
أمام المدخل توجد غرفة المعيشة، على اليمين باب يؤدي لغرفة النوم. أما الجزء الأيسر فهو للخدمات، فنرى باب يؤدي للحمام، أما المساحة الداخلية فهي مفتوحة وتشمل كلاً من المطبخ وغرفة الطعام.
تقع غرفة المعيشة أمام المدخل مباشرة، وتتميز بوجود مساحة وفيرة، فالذي يعزز من مساحتها هي الحوائط الفاتحة اللون والنافذة الكبيرة والتي تغمر الغرفة بالإضاءة الطبيعية. وحدة الأثاث الرئيسية هي أريكة والتي تأخذ ركن بالإضافة لعدد من الطاولات الموزعة حول الغرفة.
ننتقل لغرفة النوم حيث أنها تتميز بالبساطة، لقلة الأثاث ولاستخدام لون أزرق فاتح وهادئ في طلاء الحائط. الأثاث بسيط، فالسرير تصميمه هادئ، كما أن الدولاب صغير ولا يشغل مساحة كبيرة.
تم جمع المطبخ وغرفة السفرة في مساحة واحدة لاستغلال أمثل للمساحات، فكما نرى فإن السمة المميزة لهذه الشقة هي العملية. اللون الغالب على هذه المساحة هو الأبيض، فيظهر في خزانات المطبخ وسطح العمل أيضاً والذي يشغل حائط واحد. المطبخ مجهز بكل الأجهزة الكهربية لتتباين ألوانه مع ألوان الخزانات المودرن الأنيقة.
لم ينسى المصمم نصيب المطبخ من الإضاءة الطبيعية فهو محظوظ بنافذة معقولة الحجم تنشر الضوء الطبيعي في أرجاء المساحة.
وأخيراً نصل إلى الحمام وهو مصمم بشكل بسيط ولكنه متألق، فقد تم تكسية الحوائط بالبلاطات السيراميكية التي تشبه الرخام بالإضافة لاستخدام بلاطات رخامية على الأرضية بمقاس أكبر. أما طاقم الحمام فكان ذو تصميم تقليدي ماعدا الحوض والذي استقل في تصميمه ليأخذ شكل كلاسيكي فريد من نوعه والذي يزيده أناقة هي المرآة ذات الإطار الأبيض التي تعلوه.