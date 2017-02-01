15 ركن رائع ستود تصميمه في منزلك

متعة الإبداع والفن في منزلك لا يضاهيها متعة، فالفن ه أوجه كثيرة ومختلفة، واليوم سنقدم لك لمسات رائعة حولت أركان صغيرة في المنزل إلى تحفة خاصة ستود امتلاكها في المنزل، وحرص هوميفاي دائما على أن تقدم لك ما هو جديد، جمعت لك اليوم 15 ركن رائع ستساعدك على اختيار الفكرة المناسبة لمنزلك..
أو ركن معنا هي غرفة متكاملة على شكل كابينة مزودة بأبواب منزلقة لمزيد من الخصوية، تصميم كامل العناصر لا ينقصه شئ، يتكون من سرير بمستوى مرتبع عن الأرض واستخدامه كمقعد لمكتب داخلي يعلوه أرفف عملية معلقة على حائط ملون ..
بين حائطين صمم ركن خاص للقراءة، مكون من مكتبة صغيرة ومكان مخصص للجلوس وإضاءة مناسبة، بألوان جريئة وجذابة..
منطقة أسفل الدرج دائما ما تهمل وتترك بدون استخدام، ولكن ها هو حل سحري لتحويلها إلى غرفة مكتب صغيرة، لتتابع سير عملك من المنزل، وتحافظ على تنظيمه في نفس الوقت..
ركن خاص لأريكة رائعة بألون متميزة، لتستغل حائط لا استخدام له، ويمكنك إضافة تلفاز خاص بهذا الركن لتكن جلسة متكاملة ..
ما رأيك أن تضيف لطفلك ركن خاص به، كمنزل خشبي مصغر، يحتاج الطفل منذ صغره لاحساس الامتلاك والخصوصية، هذا النموذج سيمنحه كل ما يتمناه وبألوان رائعة ليخلد في نوم هادئ..
احيانا نمتلك بمنازلنا سطح مغلق وغير مستخدم، مع الوقت يتحول إلى مخزن أو ركن مهمل لا استخدام له، هذا التصميم استطاع أن يجعل منه غرفة مكتب خاصة تمنحك شئ من الهدوء والخصوصية، ويمكنك أيضا أن تضيف أكثر من وحدة مكتب ..
ركن خاص بارتفاع صغير .. تظن أن لا استخدام له، هذا النموذج سيغير تفكيرك بالطبع، فبإمكانك تصميم ركن خاص للملابس لتنظيما وترتيبه..
مع غرفة طفلك مرة ثانية، كثيرا ما نلجأ للهروب إلى عالم الخيال واقتباس منه ما يناسبنا وتنفيذه على أرض الواقع، هذا بالتحديد ما فعله المصمم حيث سافر إلى رحلة في عالم أحلام طفله، واخترا أن يضيف تصميم حديث مبتكر يشبه كثيرا لما يتمناه ..
دائما ما نواجع أزمة غرفة الغسيل، وأن لا مساحة لها، بل وأحيانا يتسبب ذلك في فوضى عارمة في كل أنحاء المنزل، ولكن مع هذه الفكرة ستجد ما بحثت عنه طويلا، إذا كانت مساحة حمامك مناسبة، فما رأيك تخصيص جزء منه وتحويله إلى ركن غسيل ولا تنس الباب المنزلق ليمنحه جزء من السرية..
إن كنت في طريقك لتجديد غرفة بداخل منزلك، فما رأيك أن تجعلها مبهجة ومتميزة مليئة بالألوان واللمسات الرائعة..
وفي نهاية الممر أحيانا نجد ركن غير مستخدم وذو مساحة صغيرة، ما رأيك في أن تجعله ركن خاص للدراسة أو العمل..
إن كان منزلك ذو ارتفاع مضاعف، فلا تتردد في أن تجعل جزء منه على شكل ميزانين، لتستغل المساحة الرأسية ويمكنك الوصول لها عن طريق سلم خشبي متنقل أو سلم معلق حسب الرغبة..
يمكننا تحويل أو درجة من السلم إلى أريكة صغيرة، هذا التمصميم يناسب الشقق الصغيرة أو الاستوديو، فمثل هذا الركن يعد إضافة لها ونجعله فيما بعد ركن لقراءة كتابنا المفضل..
تصميم سيغير اعتقادك عن غرف النوم بالتأكيد، خاصة للشباب فبلمسات جنونية وأفكار مبتكرة يمكنك أن تحول أي ركن في منزلك لغرفة شبابية أنيقة..
ولا تنس نصيب قطتك من منزلك، لتحميها من برد الشتاء وتختبئ فيه حينما تريد..
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