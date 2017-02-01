15 ركن رائع ستود تصميمه في منزلك

دائما ما نواجع أزمة غرفة الغسيل، وأن لا مساحة لها، بل وأحيانا يتسبب ذلك في فوضى عارمة في كل أنحاء المنزل، ولكن مع هذه الفكرة ستجد ما بحثت عنه طويلا، إذا كانت مساحة حمامك مناسبة، فما رأيك تخصيص جزء منه وتحويله إلى ركن غسيل ولا تنس الباب المنزلق ليمنحه جزء من السرية..