الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 ركن رائع ستود تصميمه في منزلك

آية منير آية منير
Quarto Infantil , Formafantasia Formafantasia Nursery/kid's roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Orange
Loading admin actions …

متعة الإبداع والفن في منزلك لا يضاهيها متعة، فالفن ه أوجه كثيرة ومختلفة، واليوم سنقدم لك لمسات رائعة حولت أركان صغيرة في المنزل إلى تحفة خاصة ستود امتلاكها في المنزل، وحرص هوميفاي دائما على أن تقدم لك ما هو جديد، جمعت لك اليوم 15 ركن رائع ستساعدك على اختيار الفكرة المناسبة لمنزلك..

1. ركن متكامل..

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT غرفة نوم
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

أو ركن معنا هي غرفة متكاملة على شكل كابينة مزودة بأبواب منزلقة لمزيد من الخصوية، تصميم كامل العناصر لا ينقصه شئ، يتكون من سرير بمستوى مرتبع عن الأرض واستخدامه كمقعد لمكتب داخلي يعلوه أرفف عملية معلقة على حائط ملون ..

2. ركن القراءة..

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 غرفة الميديا
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

بين حائطين صمم ركن خاص للقراءة، مكون من مكتبة صغيرة ومكان مخصص للجلوس وإضاءة مناسبة، بألوان جريئة وجذابة..

3. مكتب خاص..

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

منطقة أسفل الدرج دائما ما تهمل وتترك بدون استخدام، ولكن ها هو حل سحري لتحويلها إلى غرفة مكتب صغيرة، لتتابع سير عملك من المنزل، وتحافظ على تنظيمه في نفس الوقت..

4. أريكة رائعة..

Renovierung einer Villa am Stadtrand von Salzburg zu einem luxuriösen Wohn-Loft, Meissl Architects ZT GmbH Meissl Architects ZT GmbH غرفة السفرة
Meissl Architects ZT GmbH

Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH

ركن خاص لأريكة رائعة بألون متميزة، لتستغل حائط لا استخدام له، ويمكنك إضافة تلفاز خاص بهذا الركن لتكن جلسة متكاملة ..

5. منزل خشبي لطفلك..

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım غرفة الاطفال
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

ما رأيك أن تضيف لطفلك ركن خاص به، كمنزل خشبي مصغر، يحتاج الطفل منذ صغره لاحساس الامتلاك والخصوصية، هذا النموذج سيمنحه كل ما يتمناه وبألوان رائعة ليخلد في نوم هادئ..

6. غرفة مكتب..

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN مكتب عمل أو دراسة
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

احيانا نمتلك بمنازلنا سطح مغلق وغير مستخدم، مع الوقت يتحول إلى مخزن أو ركن مهمل لا استخدام له، هذا التصميم استطاع أن يجعل منه غرفة مكتب خاصة تمنحك شئ من الهدوء والخصوصية، ويمكنك أيضا أن تضيف أكثر من وحدة مكتب ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. غرفة ملابس مصغرة..

28m2, Croisle Architecture Croisle Architecture غرفة الملابس
Croisle Architecture

Croisle Architecture
Croisle Architecture
Croisle Architecture

ركن خاص بارتفاع صغير .. تظن أن لا استخدام له، هذا النموذج سيغير تفكيرك بالطبع، فبإمكانك تصميم ركن خاص للملابس لتنظيما وترتيبه..

8. تصميم حديث..

Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım), Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti غرفة الاطفال
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

مع غرفة طفلك مرة ثانية، كثيرا ما نلجأ للهروب إلى عالم الخيال واقتباس منه ما يناسبنا وتنفيذه على أرض الواقع، هذا بالتحديد ما فعله المصمم حيث سافر إلى رحلة في عالم أحلام طفله، واخترا أن يضيف تصميم حديث مبتكر يشبه كثيرا لما يتمناه ..

9. ركن للغسيل..

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

دائما ما نواجع أزمة غرفة الغسيل، وأن لا مساحة لها، بل وأحيانا يتسبب ذلك في فوضى عارمة في كل أنحاء المنزل، ولكن مع هذه الفكرة ستجد ما بحثت عنه طويلا، إذا كانت مساحة حمامك مناسبة، فما رأيك تخصيص جزء منه وتحويله إلى ركن غسيل ولا تنس الباب المنزلق ليمنحه جزء من السرية..

10. غرفة ملونة..

Quarto Infantil , Formafantasia Formafantasia Nursery/kid's roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Orange
Formafantasia

Formafantasia
Formafantasia
Formafantasia

إن كنت في طريقك لتجديد غرفة بداخل منزلك، فما رأيك أن تجعلها مبهجة ومتميزة مليئة بالألوان واللمسات الرائعة..

11. نهاية الممر..

NYC. 5-th Ave, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN مكتب عمل أو دراسة
KAPRANDESIGN

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

وفي نهاية الممر أحيانا نجد ركن غير مستخدم وذو مساحة صغيرة، ما رأيك في أن تجعله ركن خاص للدراسة أو العمل..

12. الميزانين..

Haus für Julia und Björn, Innauer-Matt Architekten ZT GmbH Innauer-Matt Architekten ZT GmbH مكتب عمل أو دراسة
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH

Innauer-Matt Architekten ZT GmbH
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH

إن كان منزلك ذو ارتفاع مضاعف، فلا تتردد في أن تجعل جزء منه على شكل ميزانين، لتستغل المساحة الرأسية ويمكنك الوصول لها عن طريق سلم خشبي متنقل أو سلم معلق حسب الرغبة..

13. درج أم أريكة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكننا تحويل أو درجة من السلم إلى أريكة صغيرة، هذا التمصميم يناسب الشقق الصغيرة أو الاستوديو، فمثل هذا الركن يعد إضافة لها ونجعله فيما بعد ركن لقراءة كتابنا المفضل..

14. غرفة شبابية..

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella غرفة الاطفال
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

تصميم سيغير اعتقادك عن غرف النوم بالتأكيد، خاصة للشباب فبلمسات جنونية وأفكار مبتكرة يمكنك أن تحول أي ركن في منزلك لغرفة شبابية أنيقة..

15. منزل للقطة..

Ristrutturazione, HENMADE HENMADE الممر الحديث، المدخل و الدرج
HENMADE

Ristrutturazione

HENMADE
HENMADE
HENMADE

ولا تنس نصيب قطتك من منزلك، لتحميها من برد الشتاء وتختبئ فيه حينما تريد..

يمكنك قراءة 10 أفكار لتجديد جدار غرفة الأطفال

الأسقف المعلقة: 10 تصاميم مثيرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً