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11 اكسسوار يمنح منزلك طابع فني

Mai Elkholy Mai Elkholy
Home Accessories, rigby & mac rigby & mac Living roomAccessories & decoration
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من أهم الأشياء التي تفكر فيها عند تزيين منزلك هي الاكسسوارات والتي يمكنك شرائها بأشكال وأحجام مختلفة لتتناسب مع ديكور المنزل، ويمكن الإستفادة منها في نفس الوقت لإضفاء لمسة راقية وجميلة على الديكور. وتُعد طريقة عرض الاكسسورات ووضعها في المنزل هي المفتاح السحري لإبراز جمال وأناقة المنزل.

1. إضفاء مظهر عصري بمزج ألوان مختلفة

Yellow Chevron Cushion rigby & mac Living roomAccessories & decoration
rigby &amp; mac

Yellow Chevron Cushion

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

يمكنك الحصول على مظهر عصري في الغرفة بمزج ألوان مختلفة، كما نري في هذا النموذج أن عنصر الجذب الأول هو التناغم بين اللون الأصفر والرمادي مع الطلاء.

2. تزيين الأرفف بالمزهرية

Shabby Chic Home Accessories, TreatBox TreatBox Dressing roomStorage
TreatBox

Shabby Chic Home Accessories

TreatBox
TreatBox
TreatBox

لإضافة لمسات مميزة على الأرفف يمكن استخدام مزهريات الورود بألوان متناسقة مع ألوان الغرفة لتبرز جمال وأناقة الديكور، كما نلاحظ في هذا التصميم الرائع استخدام المزهرية كقطعة مركزية في منتصف الأرفف وتناغم ألوانها مع الديكور يمنح الغرفة إطلالة جميلة.

3. استخدام إضاءة المتعددة

Coloured Glass Pendant Lights rigby & mac Living roomLighting
rigby &amp; mac

Coloured Glass Pendant Lights

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

الإضاءة من العناصر المهمة في ديكور أي غرفة، لذلك يجب اختيارالمكان المناسب لتوفير الإضاءة المطلوبة ومراعاة تنوع الحجم حسب المساحة المتوفرة، ويمكن اختيارها حسب نمط الديكور للحصول على مظهر أنيق ومتكامل. ونلاحظ في هذا النموذج استخدام أباجورات زجاجية ملونة يُضفي جو فريد ومميز خصوصًا في الجلسات المسائية.

4. استخدام أصص النباتات الخضراء الطبيعية

Black and White Enamel Pot rigby & mac HouseholdHomewares
rigby &amp; mac

Black and White Enamel Pot

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

نلاحظ في هذا النموذج استخدام أصيص نباتات كنوع من الاكسسورات الطبيعية التي تُضفي رونق طبيعي للمكان، وتمنحك الشعور بالراحة والاسترخاء، وعند استخدام هذا النوع من الاكسسوارات يجب مراعاة توزيعها داخل المنزل بشكل مبتكر للحصول على مظهر أنيق ورائع.

5. الكرسي الهزاز لاحساس بالفخامة والرقى

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac GardenFurniture
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

يُفضل الكثير من الناس استخدام الكرسي الهزاز لما يوفره من شعور بالراحة والاسترخاء، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في التزيين ليمنح الغرفة الفخامة والرقي. كما أن وجود أشكال وتصاميم مختلفة من الكرسي الهزاز تجعله يتناسب مع ديكور أي غرفة مع مراعاة اختيار المكان المناسب له.

6. موزع صابون مبتكر

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac BathroomTextiles & accessories
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

يمكنك استخدام بعض الاكسسوارات البسيطة والجذابة في الحمام مثل موزع الصابون بأشكال وألوان مختلفة تتناسب مع التصميم لتعطيك لمحة عصرية جميلة، كما نلاحظ في هذا النموذج استخدام موزع صابون بنقوشات بسيطة للحصول على مظهر بسيط وأنيق.

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7. اكسسورات للحمام بسيطة وأنيقة

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac BathroomStorage
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

استخدام سلة الغسيل أنيقة قد تُضفي مظهر جميل وراقي، ويمكن استغلال الزوايا والمناطق الضيق لوضعها حيث أنها تأخذ مساحة صغيرة وتساعد على توفير مساحة إضافية لك، ويمكن اختيار سلة الغسيل بأشكال وألوان مختلفة تتناسب مع ديكور الحمام.

8. إضافة لمسات فنية بسيطة للمطبخ

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac Corridor, hallway & stairsClothes hooks & stands
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

هناك العديد من الاكسسوارات البسيطة التي يمكن إضافتها إلى ديكورات المطبخ لإضفاء لمسة جمالية ولتكسبه مظهر عصري مثل حامل أدوات المطبخ الذي نلاحظه في هذا النموذج، والذي يُسهل العمل ويوفر لك الكثير من الوقت.

9. استخدام المواد البسيطة للحصول على ديكورات عصرية

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac Dining roomCrockery & glassware
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

استخدام بعض المواد البسيطة مثل زجاجات المياة الملونة يُكسب المطبخ ديكور عصري، كما نلاحظ في هذا النموذج استخدام زجاجات ملونة أنيقة تُضفي رونقًا مميز على الديكور.

10. تزيين زوايا المنزل بالأباجورات الطويلة

Copper Floor Lamp rigby & mac Living roomLighting
rigby &amp; mac

Copper Floor Lamp

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

استخدام الأباجورات في الأضاءة تضفي جمالًا وأناقة استثنائية على ديكور المنزل، وللحصول على أناقة مميزة يجب اختيار الأماكن والأركان المناسبة للأباجورات. كما نلاحظ في هذا التصميم تم استخدام أباجورة طويلة على الطراز العصري الحديث لتناسب التصميم الداخلي والأثاث البسيط.

11. استخدام ساعة حائط لتزيين الغرفة

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac HouseholdSmall appliances
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

تُعد ساعة الحائط من قطع الديكور التي لا غني عنها في أى منزل؛ لبساطة تصميمها الذي يتناسب مع ديكور أى غرفة، بالإضافة إلى أمكانية استخدامها بدلًا من استخدام لوحة فنية. يجب اختيار ساعات ذات ألوان وأشكال تتناسب مع ديكور الغرفة، كما نلاحظ في هذا التصميم التناغم بين لون الساعة والحائط يمنحك مظهر بسيط وأنيق.

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