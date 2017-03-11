11 اكسسوار يمنح منزلك طابع فني

من أهم الأشياء التي تفكر فيها عند تزيين منزلك هي الاكسسوارات والتي يمكنك شرائها بأشكال وأحجام مختلفة لتتناسب مع ديكور المنزل، ويمكن الإستفادة منها في نفس الوقت لإضفاء لمسة راقية وجميلة على الديكور. وتُعد طريقة عرض الاكسسورات ووضعها في المنزل هي المفتاح السحري لإبراز جمال وأناقة المنزل.
يمكنك الحصول على مظهر عصري في الغرفة بمزج ألوان مختلفة، كما نري في هذا النموذج أن عنصر الجذب الأول هو التناغم بين اللون الأصفر والرمادي مع الطلاء.
لإضافة لمسات مميزة على الأرفف يمكن استخدام مزهريات الورود بألوان متناسقة مع ألوان الغرفة لتبرز جمال وأناقة الديكور، كما نلاحظ في هذا التصميم الرائع استخدام المزهرية كقطعة مركزية في منتصف الأرفف وتناغم ألوانها مع الديكور يمنح الغرفة إطلالة جميلة.
الإضاءة من العناصر المهمة في ديكور أي غرفة، لذلك يجب اختيارالمكان المناسب لتوفير الإضاءة المطلوبة ومراعاة تنوع الحجم حسب المساحة المتوفرة، ويمكن اختيارها حسب نمط الديكور للحصول على مظهر أنيق ومتكامل. ونلاحظ في هذا النموذج استخدام أباجورات زجاجية ملونة يُضفي جو فريد ومميز خصوصًا في الجلسات المسائية.
نلاحظ في هذا النموذج استخدام أصيص نباتات كنوع من الاكسسورات الطبيعية التي تُضفي رونق طبيعي للمكان، وتمنحك الشعور بالراحة والاسترخاء، وعند استخدام هذا النوع من الاكسسوارات يجب مراعاة توزيعها داخل المنزل بشكل مبتكر للحصول على مظهر أنيق ورائع.
يُفضل الكثير من الناس استخدام الكرسي الهزاز لما يوفره من شعور بالراحة والاسترخاء، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في التزيين ليمنح الغرفة الفخامة والرقي. كما أن وجود أشكال وتصاميم مختلفة من الكرسي الهزاز تجعله يتناسب مع ديكور أي غرفة مع مراعاة اختيار المكان المناسب له.
يمكنك استخدام بعض الاكسسوارات البسيطة والجذابة في الحمام مثل موزع الصابون بأشكال وألوان مختلفة تتناسب مع التصميم لتعطيك لمحة عصرية جميلة، كما نلاحظ في هذا النموذج استخدام موزع صابون بنقوشات بسيطة للحصول على مظهر بسيط وأنيق.
استخدام سلة الغسيل أنيقة قد تُضفي مظهر جميل وراقي، ويمكن استغلال الزوايا والمناطق الضيق لوضعها حيث أنها تأخذ مساحة صغيرة وتساعد على توفير مساحة إضافية لك، ويمكن اختيار سلة الغسيل بأشكال وألوان مختلفة تتناسب مع ديكور الحمام.
هناك العديد من الاكسسوارات البسيطة التي يمكن إضافتها إلى ديكورات المطبخ لإضفاء لمسة جمالية ولتكسبه مظهر عصري مثل حامل أدوات المطبخ الذي نلاحظه في هذا النموذج، والذي يُسهل العمل ويوفر لك الكثير من الوقت.
استخدام بعض المواد البسيطة مثل زجاجات المياة الملونة يُكسب المطبخ ديكور عصري، كما نلاحظ في هذا النموذج استخدام زجاجات ملونة أنيقة تُضفي رونقًا مميز على الديكور.
استخدام الأباجورات في الأضاءة تضفي جمالًا وأناقة استثنائية على ديكور المنزل، وللحصول على أناقة مميزة يجب اختيار الأماكن والأركان المناسبة للأباجورات. كما نلاحظ في هذا التصميم تم استخدام أباجورة طويلة على الطراز العصري الحديث لتناسب التصميم الداخلي والأثاث البسيط.
تُعد ساعة الحائط من قطع الديكور التي لا غني عنها في أى منزل؛ لبساطة تصميمها الذي يتناسب مع ديكور أى غرفة، بالإضافة إلى أمكانية استخدامها بدلًا من استخدام لوحة فنية. يجب اختيار ساعات ذات ألوان وأشكال تتناسب مع ديكور الغرفة، كما نلاحظ في هذا التصميم التناغم بين لون الساعة والحائط يمنحك مظهر بسيط وأنيق.
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