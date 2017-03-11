11 اكسسوار يمنح منزلك طابع فني

تُعد ساعة الحائط من قطع الديكور التي لا غني عنها في أى منزل؛ لبساطة تصميمها الذي يتناسب مع ديكور أى غرفة، بالإضافة إلى أمكانية استخدامها بدلًا من استخدام لوحة فنية. يجب اختيار ساعات ذات ألوان وأشكال تتناسب مع ديكور الغرفة، كما نلاحظ في هذا التصميم التناغم بين لون الساعة والحائط يمنحك مظهر بسيط وأنيق.

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