10 منازل خشبية في غاية الرقي

تعود إلى منزلك بعد عناء يوم شاق في العمل وتبحث عن الراحة والاسترخاء؟ أتريد الشعور بأجواء الطبيعة الساحرة داخل منزلك؟ يمكنك الحصول على كل ما تبحث عنه من خلال الحصول على المنازل الخشبية الرائعة؛ لأنها مصنوعة من مواد طبيعية ومُصممة من الداخل على غرار نمط الديكور الريفي البسيط مما يشعرك بمزيد من الراحة.
فإذا كنت تريد الابتعاد عن تقليدية الحصول على منزل خرساني فستكون المنازل الخشبية هي الحل الأمثل بالنسبة لك خاصة بعد حدوث طفرة في التصميم الهندسي لهذه المنازل المميزة، والجدير بالذكر أن من أكثر الأشياء التي تُميز المنازل الخشبية عن غيرها من المنزل الأخرى أنها عازلة للحرارة والصوت كما أنها لا تحتاج لمزيد من الطلاء لأن ألوان الخشب رائعة تتناسب مع كافة الأذواق ولا حاجة لتغييرها. وهنا سنقوم بعرض عدد من تصميمات المنازل الخشبية التي بالتأكيد ستأخذك إلى أجواء مختلفة تجعلك ترغب في الحصول على تصميمات مشابهة.
منزل خشبي مميز تم تصميم هيكله الخارجي من خلال استخدام ألواح الخشب المُتراصة بطريقة أفقية رائعة مع إضافة بعض الأعمدة الداعمة لتثبيت سقف المنزل، وتجدر الإشارة هنا أنه قد تم استخدام السقف العازل للحفاظ على حرارة المنزل الداخلية، كما كان استخدام النوافذ الزجاجية اختيار موفق لأنه أضاف مزيد من الرقي والتميز لهذا المنزل.
من المهم أن نعرف أن المنزل الخشبية لا تستغرق وقت كثير في مرحلة البناء كما أنها تكون بواجهات جذابة تلفت انتباه كل من ينظر إليها، وفي هذا النموذج المميز نلاحظ أنه قد تم استخدام جذوع الشجر بشكلها الأصلي دون تقطيعها أو تسويتها لأن هذا يجعلها أكثر قوة وثباتًا، ويتميز هذا المنزل الذي نراه أمامنا أنه مصنوع من أشجار الصنوبر التي تتميز بالقوة والثبات لأنها تتحمل عوامل الطقس القاسية لكنها فقط تحتاج لصيانة دورية للحفاظ على رونقها.
المنازل الخشبية كما ذكرنا تحتاج لرعاية واهتمام أكثر من غيرها من المنازل، حيث أن صيانة المنازل الخشبية تعتبر عملية هامة للغاية لأن الخشب عنصر طبيعي تختلف درجة تحمل كل نوع منه للظروف المناخية، وعلى الرغم من أنه قد تم ابتكار عدد من الزيوت المعدنية التي تحافظ عليها من الطقس القاسي إلا أن تأثير هذه المواد مؤقت لا يستمر أكثر من سنتين أو ثلاثة، أما بالنسبة لصيانة المنزل الخشبي من الداخل فأشارت الكثير من التحليلات أنه من المفترض أن تتم الصيانة على مدار 5-6 سنوات. وكما يتضح هنا أنه قد تم استخدام سقف عازل لحماية الأخشاب لأطول فترة ممكنة من تأثيرات المناخ.
نموذج رائع ومثالي لمنزل خشبي يجمع بين أكثر من طابع بطريقة في غاية التناغم والانسجام، حيث تم تصميم الطابق السفلي من ألواح الخشب الأسطوانية المرتبة بطريقة رائعة، وعند الانتقال للحديث عن الطابق العلوي نلاحظ أنه تم اختيار خشب الصنوبر لامع الملمس وتم تصميم شرفة هذا الطابق لتكون بدون إطار لتبدو وكأنها مثبتة في الهواء، كما تم استخدام وحدات إضاءة خفية لإبراز أناقة الطابق العلوي وتعزيز الأجواء المعاصرة.
تصميم منزل خشبي يبدو أنه في غاية الصلابة والمتانة، فقد تم تثبيته على أرضية خرسانية، ويحتوي على الكثير من التفاصيل والأعمدة التي تنم على الإبداع، المنزل يحتوي على سقف عازل خرساني، ويظهر التكامل في تصميم هذا المنزل من خلال إضافة مظلة خشبية تشبه تصميم المنزل وكذا في تصميم الحديقة التي تحتوي على عدد كبير من الأشجار.
هندسة المنيا ليست من أنواع الأنماط البسيطة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وهذا التصميم المميز لمنزل خشبي مُصمم للواجهة مُبتكرة من خلال تركيب ألواح الخشب بطريقة أفقية ورأسية مما يعطي للناظر الإحساس بالعمق والإبداع في تصميم المنزل، وتم تصميم شرفة كبيرة ذات سور معدني قصير للاستمتاع بأجواء الطبيعة، وكما نرى أن استخدام أشجار الصنوبر الكندي والأرز دور فعال في إظهار أناقة تصميم هذا المنزل.
تصميم مميز لواجهة منزل خشبي يوفر الإحساس بالبساطة والراحة عند النظر إليه، وعلى الرغم أن المنزل يحتوي على الكثير من التفاصيل، إلا أنه يتميز بالبساطة، حيث تم استخدام السقف العازل باللون الرمادي و طبقة خرسانية أسفله باللون الأبيض مما أضاف مزيد من أجواء الفخامة والرقي إلى الواجهة، كما كان لإضافة عنصر الزجاج على الشرفات والنوافذ دور كبير في إظهار هندسة هذا البناء الرائع.
تم تصميم هذا المنزل المميز ليكون مُثبت على ارتفاع حجري لرؤية الإطلالة الكاملة للمنزل، حيث يعتبر هذا النموذج هو الحل الأمثل للمنازل المُطلة على البحر، ونلاحظ في هذا التصميم أن الجمع بين عنصري الخشب والزجاج أضاف لمسة عصرية لهذا البناء المُبتكر، كما أن وجود حديقة تحتوي على عدد كبير من الألوان أضاف حس الطبيعة الخلابة التي يُشعرك بمزيد من الراحة والاستمتاع.
نموذج رائع لمنزل مُسبق الصنع ذات تصميم رائع يحتوي عدد من الدعامات والأعمدة، كما يحتوي على واجهة خشبية متكاملة وتم تصميم الأبواب من الزجاج لإضافة لمسة عصرية على تصميم الواجهة. الجدير بالذكر هنا أن المنازل المجهزة يتم تصنيعها مع الأخذ في الاعتبار كافة الشروط الهندسية التي تجعلها أقل عرضة للتأثر بالأجواء القاسية.
استخدام الخشب الصلب في تصميم المنازل الخشبية يعطي مزيد من الصلابة على تصميم الواجهة الخارجية، كما أنه مصُمم بطريقة هندسة الخطوط المستقيمة، وأهم ما يميز هذا المنزل هو الواجهة الزجاجية واستخدام وحدات الإضاءة الخافتة مما أضاف مزيد من طابع الحداثة والرقي إلى المنزل.
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