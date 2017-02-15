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9 أشكال مبتكرة لنجف الممرات

Mai Elkholy Mai Elkholy
LASVIT, Lasvit Lasvit
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يُعتبر النجف جزء أساسي في أي ركن من أركان المنزل، حيث أن الإضاءة الجيدة من أهم عناصر الديكور في المنزل. وتختلف موديلات النجف من غرفة إلى أخرى والتي يجب اختيارها بحيث تتناسب مع باقي ديكورات المنزل من أثاث و مفروشات دهانات، بحيث تصبح ديكورات المنزل متناسقة مع بعضها البعض. كما يجب اختيار حجم وتصميم النجف وفقًا تصميم ومساحة الغرفة، وحيث أن غرفة الجلوس تحتاج إلى إضاءة ساطعة لذا فكر في اختيار نجف كبير ومتعدد وحدات الإضاءة، بينما تحتاج غرفة النوم إلى نجفة ذات وحدات إضاءة غير متوهجة، لتوفير إضاءة هادئة ومريحة للأعصاب تساعدك على الاسترخاء، لذلك يجب اختيار موديل النجف الذي يتناسب مع طبيعة وديكورات الغرفة والأثاث والطلاء. أما الممرات فعادةً ما نستخدم فيها النجف البسيط ذو الإضاءة المتوسطة، ولكن في بعض الأحيان قد ترغب في استخدام نجف بأشكال مميزة، لذا نعرض عليكم بعض الأفكار التي قد تقنعك باختيار تصاميم أكثر تميزًا النجف الممرات.

1. استغلال الأشكال الطبيعية في تصميمات النجف

May Ball Boatswain Lighting Living roomLighting
Boatswain Lighting

May Ball

Boatswain Lighting
Boatswain Lighting
Boatswain Lighting

نلاحظ في هذا النموذج الفني الرائع نجفة مودرن مُصممة بشكل مُبتكر، حيث تتداخل فيها اشكال من الطيور لتبدو كأنها عش طائر. تمنح مثل هذه النجفة ايضًا شكل جمالي طبيعي إذا كنت من محبي المشاهد الطبيعية، بالإضافة لأن تصميمها العصري يجعلها تناسب الممرات المُصممة بشكل عصري، كما يمكن استخدامها مع الجدران المطلية بألوان صارخة بسبب لونها الأبيض المحايد الذي يوازن بين الألوان في الممر.

2. نجفة تُشبه أوراق الشجر

LASVIT, Lasvit Lasvit
Lasvit

LASVIT

Lasvit
Lasvit
Lasvit

نلاحظ في هذا النموذج أن الكريستال  مُصمم بطريقة رائعة على شكل أوراق الشجر، بالإضافة إلى لمعته الجميلة التي تمنحك شعور أنها مصنوعة من الثلج. ويتميز هذا النموذج ببساطة التصميم والأشكال الطبيعية التي تُضفي مشهد طبيعي مميز على ممر منزلك.

3. نجف مُصمم بطريقة هندسية

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design Living roomLighting
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

نرى في هذا التصميم الرائع نجفة سداسية متعددة الأحجام بتصميم دائري بداخلها أشكال هندسية متداخلة تُضفي أجواء وإضاءة مميزة، ويتميز هذا التصميم بالرقي ومظهر عصري مختلف ومميز، ولكن هذا النوع من النجف قد يحتاج ممر واسع ليُبرز جمال التصميم.

4. المزج بين التصاميم الإسلامية والنمط الحديث

homify Living roomLighting
homify

homify
homify
homify

نلاحظ في هذا التصميم المميز أن الإطار الخارجي للنجفة مُصمم بطريقة تشبه التصاميم الإسلامية التي كانت تعتمد على الأشكال الهندسية، وقد تم استخدام وحدة إضاءة واحدة داخل النجفة لتعكس الضوء والأشكال على الحائط، مما قد يوفر إضاءة بسيطة ومريحة للأعصاب تُضفي لمسة جمالية راقية على الممرات بطريقة عصرية وبتكلفة قليلة.

5. استخدام نجف مبتكر بألوان صريحة

LASVIT, Lasvit Lasvit
Lasvit

LASVIT

Lasvit
Lasvit
Lasvit

كما نلاحظ يتميز هذا التصميم الخامات المستخدمة في تصنيع هذه النجفة حيث تشبه النجفة عدد من الزجاجات الملونة المُتراصة ذات الألوان الصريحة المتناسقة مع بعضها البعض، ويمكن أن يُضفي اختيار هذه الألوان روح جميلة على الممر.

6. استخدام الأدوات المنزلية البسيطة لصنع نجف مبتكر

Upcycling Deluxe - Concept Store, Lieselotte Lieselotte مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Lieselotte

Lieselotte
Lieselotte
Lieselotte

كما نلاحظ في هذا التصميم الرائع لموديل نجفة مودرن مُصممة بطريقة مُبتكرة على شكل فناجين الشاي، ويمكنك صنع مثل هذا النموذج بنفسك باستخدام بعض الأدوات والمعدات البسيطة إذا كنت تملك فناجين لا تستخدمها وتريد إبرازها.

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7. استخدام الألوان في النجف المودرن

Wisteria chandelier homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

Wisteria chandelier

homify
homify
homify

في هذا النموذج تم استخدام نجفة مودرن من الأسلاك المعدنية المُرصعة الكريستال بألوان مبهجه، وهي مناسبة للممرات المُصممة بأسلوب عصري بألوان محايدة لتُضفي لمسة خاصة على المكان.

8. نجفة حلزونية الشكل

Rose Retreat , Design Studio Architects Design Studio Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Design Studio Architects

Rose Retreat

Design Studio Architects
Design Studio Architects
Design Studio Architects

نلاحظ في هذا النموذج المميز شكل النجفة الحلزوني الأنيق، وهي عبارة عن لمبات منفصلة معلقة بشكل حلزوني يجعلها تبدو متعددة الطبقات، وتم استخدام لمبات سبوت إضاءة إضافية لزيادة اضاءة المكان.

9. الدمج بين البساطة والرقي

Aires - lampada a sospensione, Lolli e Memmoli Lolli e Memmoli HouseholdAccessories & decoration
Lolli e Memmoli

Lolli e Memmoli
Lolli e Memmoli
Lolli e Memmoli

تم تصميم هذه النجفة بشكل مكعب هندسي مع استخدام كرات الكريستال لإضفاء مظهر لامع يجمع ما بين العصرية والكلاسيكية بطريقة راقية، ويمكن استخدام أكثر من نجفة واحدة من هذا النوع حسب مساحة الممر.

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