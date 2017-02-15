9 أشكال مبتكرة لنجف الممرات

تم تصميم هذه النجفة بشكل مكعب هندسي مع استخدام كرات الكريستال لإضفاء مظهر لامع يجمع ما بين العصرية والكلاسيكية بطريقة راقية، ويمكن استخدام أكثر من نجفة واحدة من هذا النوع حسب مساحة الممر.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، 32 صورة ستجعلك من معجبي النمط المعماري الريفي.