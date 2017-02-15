9 أشكال مبتكرة لنجف الممرات

يُعتبر النجف جزء أساسي في أي ركن من أركان المنزل، حيث أن الإضاءة الجيدة من أهم عناصر الديكور في المنزل. وتختلف موديلات النجف من غرفة إلى أخرى والتي يجب اختيارها بحيث تتناسب مع باقي ديكورات المنزل من أثاث و مفروشات دهانات، بحيث تصبح ديكورات المنزل متناسقة مع بعضها البعض. كما يجب اختيار حجم وتصميم النجف وفقًا تصميم ومساحة الغرفة، وحيث أن غرفة الجلوس تحتاج إلى إضاءة ساطعة لذا فكر في اختيار نجف كبير ومتعدد وحدات الإضاءة، بينما تحتاج غرفة النوم إلى نجفة ذات وحدات إضاءة غير متوهجة، لتوفير إضاءة هادئة ومريحة للأعصاب تساعدك على الاسترخاء، لذلك يجب اختيار موديل النجف الذي يتناسب مع طبيعة وديكورات الغرفة والأثاث والطلاء. أما الممرات فعادةً ما نستخدم فيها النجف البسيط ذو الإضاءة المتوسطة، ولكن في بعض الأحيان قد ترغب في استخدام نجف بأشكال مميزة، لذا نعرض عليكم بعض الأفكار التي قد تقنعك باختيار تصاميم أكثر تميزًا النجف الممرات.
نلاحظ في هذا النموذج الفني الرائع نجفة مودرن مُصممة بشكل مُبتكر، حيث تتداخل فيها اشكال من الطيور لتبدو كأنها عش طائر. تمنح مثل هذه النجفة ايضًا شكل جمالي طبيعي إذا كنت من محبي المشاهد الطبيعية، بالإضافة لأن تصميمها العصري يجعلها تناسب الممرات المُصممة بشكل عصري، كما يمكن استخدامها مع الجدران المطلية بألوان صارخة بسبب لونها الأبيض المحايد الذي يوازن بين الألوان في الممر.
نلاحظ في هذا النموذج أن الكريستال مُصمم بطريقة رائعة على شكل أوراق الشجر، بالإضافة إلى لمعته الجميلة التي تمنحك شعور أنها مصنوعة من الثلج. ويتميز هذا النموذج ببساطة التصميم والأشكال الطبيعية التي تُضفي مشهد طبيعي مميز على ممر منزلك.
نرى في هذا التصميم الرائع نجفة سداسية متعددة الأحجام بتصميم دائري بداخلها أشكال هندسية متداخلة تُضفي أجواء وإضاءة مميزة، ويتميز هذا التصميم بالرقي ومظهر عصري مختلف ومميز، ولكن هذا النوع من النجف قد يحتاج ممر واسع ليُبرز جمال التصميم.
نلاحظ في هذا التصميم المميز أن الإطار الخارجي للنجفة مُصمم بطريقة تشبه التصاميم الإسلامية التي كانت تعتمد على الأشكال الهندسية، وقد تم استخدام وحدة إضاءة واحدة داخل النجفة لتعكس الضوء والأشكال على الحائط، مما قد يوفر إضاءة بسيطة ومريحة للأعصاب تُضفي لمسة جمالية راقية على الممرات بطريقة عصرية وبتكلفة قليلة.
كما نلاحظ يتميز هذا التصميم الخامات المستخدمة في تصنيع هذه النجفة حيث تشبه النجفة عدد من الزجاجات الملونة المُتراصة ذات الألوان الصريحة المتناسقة مع بعضها البعض، ويمكن أن يُضفي اختيار هذه الألوان روح جميلة على الممر.
كما نلاحظ في هذا التصميم الرائع لموديل نجفة مودرن مُصممة بطريقة مُبتكرة على شكل فناجين الشاي، ويمكنك صنع مثل هذا النموذج بنفسك باستخدام بعض الأدوات والمعدات البسيطة إذا كنت تملك فناجين لا تستخدمها وتريد إبرازها.
في هذا النموذج تم استخدام نجفة مودرن من الأسلاك المعدنية المُرصعة الكريستال بألوان مبهجه، وهي مناسبة للممرات المُصممة بأسلوب عصري بألوان محايدة لتُضفي لمسة خاصة على المكان.
نلاحظ في هذا النموذج المميز شكل النجفة الحلزوني الأنيق، وهي عبارة عن لمبات منفصلة معلقة بشكل حلزوني يجعلها تبدو متعددة الطبقات، وتم استخدام لمبات سبوت إضاءة إضافية لزيادة اضاءة المكان.
تم تصميم هذه النجفة بشكل مكعب هندسي مع استخدام كرات الكريستال لإضفاء مظهر لامع يجمع ما بين العصرية والكلاسيكية بطريقة راقية، ويمكن استخدام أكثر من نجفة واحدة من هذا النوع حسب مساحة الممر.
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