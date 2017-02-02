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تصميم لمنزل ذو طابقين حديث ومتميز

آية منير آية منير
Refurbishment for Cristina & Juan Carlos, Pablo Muñoz Payá Arquitectos Pablo Muñoz Payá Arquitectos غرفة المعيشة
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الأبيض والخشب في مزيج رائع يجتمعان دائما في لوحات فنية بسيطة وأنيقة، فالأبيض هو أكثر الألوان برودة وبساطة وهدوء والخشب عنوان الدفء والحميمية في أي تصميم، ثنائي رائع لا مثيل له، مع هوميفاي اليوم سنقدم لك جولة رائعة بين أركان منزل أنيق، من تصميم PABLO MUÑOZ PAYÁ ليقوم الأبيض بدور البطولة مع لمسات من الخشب والتفاصيل المميزة واللمسات الساحرة وحلول ذكية غير متوقعة ..

مزيج رائع..

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos, Pablo Muñoz Payá Arquitectos Pablo Muñoz Payá Arquitectos منازل
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos

Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

رغم بساطة التصميم وميزانيته المحدودة إلا أنه حمل جمالا من نوع خاص، مزيج رائع بين عدة مواد تشطيبية متميزة، خرسانة مطلية وحجر وزجاج وبوابة معدنية وسور متوج بالورود الحمراء، الألوان مبهجة للغاية والنوافذ الكبيرة تدل على إشراق وحيوية المنزل من الداخل..

نظرة عامة..

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos, Pablo Muñoz Payá Arquitectos Pablo Muñoz Payá Arquitectos غرفة المعيشة
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos

Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

وبنظرة عامة للمنزل ستنبهر بالتأكيد، مزيج رائع بين الأبيض والخشب يجلع متألقا ويتمتع بأناقة غير عادية، حيوية وإشراق لا مثيل لهما، وإضاءات صناعية منتظمة، أرضية نظيفة باللون الأبيض، وجدران بتصميمات مبتكرة، واستبدلت الفواصل المبنية بأبواب زجاجية لتسمح برؤية كاملة وبعد بصري رائع، مما يجعل المنزل بأكمله مساحة مفتوحة أكثر اتساعا مما هو حقيقي..

من طابقين…

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos, Pablo Muñoz Payá Arquitectos Pablo Muñoz Payá Arquitectos غرفة المعيشة
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos

Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

يتكون المنزل من طابقين بينهم سلم داخلي غاية في البساطة، بدرجات أنيقة باللون الأبيض، مع درابزين من الزجاج، الطابق الأرضي كان لغرفة المعيشة والمطبخ وغرفة الطعام وتم جمعهم في مساحة مفتوحة، أما الطابق العلوي كان اكثر خصوصية ومكون من غرفة النوم وحمام ..

غرفة المعيشة..

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos, Pablo Muñoz Payá Arquitectos Pablo Muñoz Payá Arquitectos غرفة المعيشة
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos

Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

غرفة المعيشة تتكون من أريكة على شكل حرف L بملمس ناعم من اللون الأسود، تنعم بأجواء هادئة وبسيطة ومريحة وحائط مخصص للتليفزيون بتصميم مبتكر، ستلاحظ أيضا المساحية البصرية المفتوحة أمامك، ما يجعلك تشعر بالاتساع والراحة، مع لمسات الخسب التى تضيف شعور الدفء والحميمية..

استغلال رائع..

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos, Pablo Muñoz Payá Arquitectos Pablo Muñoz Payá Arquitectos Living roomStorage
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos

Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

على الرغم من أن مساحة المنزل جاءت مناسبة وملبية لكل احتياجات مستخدمينه، إلا أن المصمم لم يتردد في ترك لمسة إبداعية من نوع خاص، تصميم وحدة تلفاز واستغلال مساحة أسفل الدرج، مكتبة أنيقة مزودة بأدراج للتخزين..

ركن خاص..

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos, Pablo Muñoz Payá Arquitectos Pablo Muñoz Payá Arquitectos مكتب عمل أو دراسة
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos

Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

ركن خاص بمنزلك سيغير الكثير لك، لا تتردد في تصميم مكتب خاص لك للدراسة أو العمل، مع فاصل ذكي مثل هذا ويستخدم كمكتبة أو مجموعة أرفف، وينتهي نهاية مبتكرة بلوح زجاجي، لن تستطيع أن تهمل ذاك الجانب المشرق للمشهد، حيث اهتم المصمم بالإضاءة الطبيعية حتى أصبح المنزل لوحة مليئة بالحيوية والجمال..

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مطبخ متميز وطاولة طعام بسيطة..

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos, Pablo Muñoz Payá Arquitectos Pablo Muñoz Payá Arquitectos مطبخ
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos

Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

في هذه الصورة ستجد فراغين مشتركيين مصممين بذكاء، حيث مطبخ كبير بتصميم حديث باللون الأبيض، عدد كبير من وحدات التخزين ومساحة عمل مناسبة، ودمج الاجهزة مع دولاب المطبخ مما يوفر مساحة تخزين أكبر، اما طاولة الطعام فتميزت ببساطتها الشديدة وصغر حجمها، حيث تناسب أربع أفراد فقط ، للتناول وجبتك الشهية في أجواء دافئة وحميمية داخل مطبخ أنيق مثب هذا ..

فتحة سقف..

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos, Pablo Muñoz Payá Arquitectos Pablo Muñoz Payá Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos

Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

يستمد المطبخ إشراقته من فتحة في السقف الخشبي، وقد غلفت بغطاء زجاجي، لتضيف لمسة مبتكرة واتصال مباشر مع الطبيعة، ونلاحظ السقف الخشبي مناسب جدا لأجواء المطبخ الدافئة..

أثاث ذكي..

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos, Pablo Muñoz Payá Arquitectos Pablo Muñoz Payá Arquitectos غرفة نوم
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos

Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

وفي غرفة النوم صممت حائط كامل كخزانة باللون الأبيض، مع لمسة ذكية مبتكرة، لتكتف بداخلها حوض مختبي مع إضاءة مميزة وهو ما يعرف بالأثاث الذكر المتعدد الاستخدامات، ولم ينس المصمم إضافة مرآة كبيرة لتزين هذا الركن المتميز، ستنبهر بهذه الفكرة بالتأكيد ولكن المنزل بأكمله يستحق الاعجاب.

غرفة النوم ..

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos, Pablo Muñoz Payá Arquitectos Pablo Muñoz Payá Arquitectos غرفة نوم
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos

Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

مازالت غرفة النوم تبهرنا ببراعة تصميمها، حيث استغل المصمم كل ركن في الغرفة، بدون ما أن يشعرنا بالازدحام او الضغط، يوبرغم التصميم الهندسي المختلف لغرفة النوم إلا أن جاء السرير وكأنه جزء منه متناغم ومرتب مع الغرفة بأكملها..

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