تصميم لمنزل ذو طابقين حديث ومتميز

الأبيض والخشب في مزيج رائع يجتمعان دائما في لوحات فنية بسيطة وأنيقة، فالأبيض هو أكثر الألوان برودة وبساطة وهدوء والخشب عنوان الدفء والحميمية في أي تصميم، ثنائي رائع لا مثيل له، مع هوميفاي اليوم سنقدم لك جولة رائعة بين أركان منزل أنيق، من تصميم PABLO MUÑOZ PAYÁ ليقوم الأبيض بدور البطولة مع لمسات من الخشب والتفاصيل المميزة واللمسات الساحرة وحلول ذكية غير متوقعة ..
رغم بساطة التصميم وميزانيته المحدودة إلا أنه حمل جمالا من نوع خاص، مزيج رائع بين عدة مواد تشطيبية متميزة، خرسانة مطلية وحجر وزجاج وبوابة معدنية وسور متوج بالورود الحمراء، الألوان مبهجة للغاية والنوافذ الكبيرة تدل على إشراق وحيوية المنزل من الداخل..
وبنظرة عامة للمنزل ستنبهر بالتأكيد، مزيج رائع بين الأبيض والخشب يجلع متألقا ويتمتع بأناقة غير عادية، حيوية وإشراق لا مثيل لهما، وإضاءات صناعية منتظمة، أرضية نظيفة باللون الأبيض، وجدران بتصميمات مبتكرة، واستبدلت الفواصل المبنية بأبواب زجاجية لتسمح برؤية كاملة وبعد بصري رائع، مما يجعل المنزل بأكمله مساحة مفتوحة أكثر اتساعا مما هو حقيقي..
يتكون المنزل من طابقين بينهم سلم داخلي غاية في البساطة، بدرجات أنيقة باللون الأبيض، مع درابزين من الزجاج، الطابق الأرضي كان لغرفة المعيشة والمطبخ وغرفة الطعام وتم جمعهم في مساحة مفتوحة، أما الطابق العلوي كان اكثر خصوصية ومكون من غرفة النوم وحمام ..
غرفة المعيشة تتكون من أريكة على شكل حرف L بملمس ناعم من اللون الأسود، تنعم بأجواء هادئة وبسيطة ومريحة وحائط مخصص للتليفزيون بتصميم مبتكر، ستلاحظ أيضا المساحية البصرية المفتوحة أمامك، ما يجعلك تشعر بالاتساع والراحة، مع لمسات الخسب التى تضيف شعور الدفء والحميمية..
على الرغم من أن مساحة المنزل جاءت مناسبة وملبية لكل احتياجات مستخدمينه، إلا أن المصمم لم يتردد في ترك لمسة إبداعية من نوع خاص، تصميم وحدة تلفاز واستغلال مساحة أسفل الدرج، مكتبة أنيقة مزودة بأدراج للتخزين..
ركن خاص بمنزلك سيغير الكثير لك، لا تتردد في تصميم مكتب خاص لك للدراسة أو العمل، مع فاصل ذكي مثل هذا ويستخدم كمكتبة أو مجموعة أرفف، وينتهي نهاية مبتكرة بلوح زجاجي، لن تستطيع أن تهمل ذاك الجانب المشرق للمشهد، حيث اهتم المصمم بالإضاءة الطبيعية حتى أصبح المنزل لوحة مليئة بالحيوية والجمال..
في هذه الصورة ستجد فراغين مشتركيين مصممين بذكاء، حيث مطبخ كبير بتصميم حديث باللون الأبيض، عدد كبير من وحدات التخزين ومساحة عمل مناسبة، ودمج الاجهزة مع دولاب المطبخ مما يوفر مساحة تخزين أكبر، اما طاولة الطعام فتميزت ببساطتها الشديدة وصغر حجمها، حيث تناسب أربع أفراد فقط ، للتناول وجبتك الشهية في أجواء دافئة وحميمية داخل مطبخ أنيق مثب هذا ..
يستمد المطبخ إشراقته من فتحة في السقف الخشبي، وقد غلفت بغطاء زجاجي، لتضيف لمسة مبتكرة واتصال مباشر مع الطبيعة، ونلاحظ السقف الخشبي مناسب جدا لأجواء المطبخ الدافئة..
وفي غرفة النوم صممت حائط كامل كخزانة باللون الأبيض، مع لمسة ذكية مبتكرة، لتكتف بداخلها حوض مختبي مع إضاءة مميزة وهو ما يعرف بالأثاث الذكر المتعدد الاستخدامات، ولم ينس المصمم إضافة مرآة كبيرة لتزين هذا الركن المتميز، ستنبهر بهذه الفكرة بالتأكيد ولكن المنزل بأكمله يستحق الاعجاب.
مازالت غرفة النوم تبهرنا ببراعة تصميمها، حيث استغل المصمم كل ركن في الغرفة، بدون ما أن يشعرنا بالازدحام او الضغط، يوبرغم التصميم الهندسي المختلف لغرفة النوم إلا أن جاء السرير وكأنه جزء منه متناغم ومرتب مع الغرفة بأكملها..
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