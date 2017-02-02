تصميم لمنزل ذو طابقين حديث ومتميز

الأبيض والخشب في مزيج رائع يجتمعان دائما في لوحات فنية بسيطة وأنيقة، فالأبيض هو أكثر الألوان برودة وبساطة وهدوء والخشب عنوان الدفء والحميمية في أي تصميم، ثنائي رائع لا مثيل له، مع هوميفاي اليوم سنقدم لك جولة رائعة بين أركان منزل أنيق، من تصميم PABLO MUÑOZ PAYÁ ليقوم الأبيض بدور البطولة مع لمسات من الخشب والتفاصيل المميزة واللمسات الساحرة وحلول ذكية غير متوقعة ..