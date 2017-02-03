10 تصاميم لسلالم مبتكرة

إن كنت من محبي الابتكار واقتناء القطع الفريدة في منزلك، هل مللت من التصميمات التقليدية لأثاث منزلك وديكوراته، اليوم مع هوميفاي قمنا بعملية بحث واسعة لنجد لك 10 تصميمات مبتكرة لسلالم داحلية مبتكرة، قد تظن أن لا مجال للابتكار والإبداع في هذا العنصر ولكن سمة درجات تصنع فارق في منزلك وتجعله متميز وغير تقليدي، فلتبدأ جولتنا العظيمة مع أجمل واحدث التصميمات لكل أشكال السلالم التى قد تحتاجها في منزلك..
في تصميم جرئ يأتي الدرج بدون هيكل خرساني أو خشبي، ولكن تم تثبيت الدرجات ما بين الحائط الخرساني والزجاجي، ولكن بتصميم مبتكر حيث جمع كل درجتين معا لتظهر في النهار وكأنها متوازي مستطيلات مفرغ باللون الأسود وبخامات تتسم بالصلابة..
مع تصميم آخر بدون هيكل أيضا، على الطراز الحديث وباللون الأبيض والأسود جاء هذا الدرج على هيئة شريط متواصل ومثبت على الجدار الخرساني مع بدايته على أرضية من الخشب..
بلمسات أنيقة يمكنك ابتكار عدة استخدامات مختلفة لمنطقة أسفل الدرج، كمجموعة أرفف لقطع ديكورية متميزة بإضاءة خفية رائعة، ومتميزة، هنا المصمم أيضا اختار المزيج الرائع بين الخشب والأبيض ليناسب تصميم المنزل..
تختلف طريقة تثبيت السلالم وتصميمه إنشائيا حسب رغبتك والأسلوب المناسب لمنزلك والطراز المستخدم فيه، ولأننا اليوم نخاطب محبي الابتكار والتميز فيأتي مثل هذا التصميم لينال إعاجبهم، درجات خشبية مثبتة في الحائط الخرساني ومعلقة بشرائح خشبية أو معدنية، ما عدا أول درجتين حيث اختلف تصميمهم عن باقي الدرجات وتم دمجهم مع خزانة خشبية وتستخدم أيضا كأريكة ليأتي التصميم بأكمله متعدد الاستخدامات ويحمل عدة أفكار معا..
إن كان تصميم الدرج الداخلي لمنزلك ناعم ويأخذ شكل منحني، فهذا التصميم سيناسبك بالتأكيد، استُخدم الخشب كمادة أساسية في الدرج، ولكنه تألق وابدع في تصميم الدرابزين، حيث تم تطويعه بشكل ناعم جدا وعلى هيئة شرائح متطابقة جدا ومتساوية ومتناغمة مع خطوط الدرج الرئيسية، قطعة فنية عليك امتلاكها في منزلك..
وإن كان درج منزلك ذو تصميم هندسي على شكل دائري، فما رأيك بهذه السيمفونية الرائعة بخطوط ناعمة وجرئة من الخشب صمم هذا الدرج ليخطف قلبك، بهيكل مستقل يتم تثبيته من بدايته ونهايته فقط..
من أحد أساليب تصميم السلالم الدائرية أو الحلزونية، هي أعمدة الأرتكاز حيث يلتف الدرج نفسه حول العمود من المتوسى الاول للمستوى الثاني بزاوية 360 درجة حيث ينتهي من حيث بدأ ولكن مع اختلاف الارتفاع، مزيج رائع بين الأسود والخشب يتألق وينال إعجابك..
لا تترد في أن تصمم الدرج الداخلي لمنزلك بألوان مبهجة ومتباينة، فهذا يخلق عالم خاص بك ملئ بالمفاجآت والتفاصيل الرائعة، وبتصميم بسيط وبلمسات حديثة يأتي هذا النموذج الرائع ..
بلمسات سهلة وبسيطة تأتى الكثير من الأفكار المبتكرة لتزيين درج منزلك الداخلي، ملصقات سهلة او ألوان بسيطة وفرش عملية واطلق لخيالك العنان وأضف لمنزلك المزيد من الابتكار والجمال..
لا تترد أن تكسر حدود العقل والمنطق في تصميم منزلك، فما رأيك في مجموعة من وحدات التخزين المفتوحة وفي نفس الوقت هي درجات متتالية تصل بك إلى المستوى الأعلي، وتختار ارتفاعها حسب رغبتك..
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