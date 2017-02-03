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10 تصاميم لسلالم مبتكرة

آية منير آية منير
Casa SDLV, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] الممر الحديث، المدخل و الدرج
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إن كنت من محبي الابتكار واقتناء القطع الفريدة في منزلك، هل مللت من التصميمات التقليدية لأثاث منزلك وديكوراته، اليوم مع هوميفاي قمنا بعملية بحث واسعة لنجد لك 10 تصميمات مبتكرة لسلالم داحلية مبتكرة، قد تظن أن لا مجال للابتكار والإبداع في هذا العنصر ولكن سمة درجات تصنع فارق في منزلك وتجعله متميز وغير تقليدي، فلتبدأ جولتنا العظيمة مع أجمل واحدث التصميمات لكل أشكال السلالم التى قد تحتاجها في منزلك..

1- درجات مزدوجة..

Einfamilienhaus im Filstal, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA الممر الحديث، المدخل و الدرج
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

في تصميم جرئ يأتي الدرج بدون هيكل خرساني أو خشبي، ولكن تم تثبيت الدرجات ما بين الحائط الخرساني والزجاجي، ولكن بتصميم مبتكر حيث جمع كل درجتين معا لتظهر في النهار وكأنها متوازي مستطيلات مفرغ باللون الأسود وبخامات تتسم بالصلابة..

2 – شريط متصل..

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 الممر الحديث، المدخل و الدرج
estudio 60/75

Proyectos de interiorismo varios

estudio 60/75
estudio 60/75
estudio 60/75

مع تصميم آخر بدون هيكل أيضا، على الطراز الحديث وباللون الأبيض والأسود جاء هذا الدرج على هيئة شريط متواصل ومثبت على الجدار الخرساني مع بدايته على أرضية من الخشب..

3 – مكتبة أنيقة..

Дом за городом, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

بلمسات أنيقة يمكنك ابتكار عدة استخدامات مختلفة لمنطقة أسفل الدرج، كمجموعة أرفف لقطع ديكورية متميزة بإضاءة خفية رائعة، ومتميزة، هنا المصمم أيضا اختار المزيج الرائع بين الخشب والأبيض ليناسب تصميم المنزل..

4 – درجات معلقة..

Dom w Falentach , 3deko 3deko الممر الحديث، المدخل و الدرج
3deko

3deko
3deko
3deko

تختلف طريقة تثبيت السلالم وتصميمه إنشائيا حسب رغبتك والأسلوب المناسب لمنزلك والطراز المستخدم فيه، ولأننا اليوم نخاطب محبي الابتكار والتميز فيأتي مثل هذا التصميم لينال إعاجبهم، درجات خشبية مثبتة في الحائط الخرساني ومعلقة بشرائح خشبية أو معدنية، ما عدا أول درجتين حيث اختلف تصميمهم عن باقي الدرجات وتم دمجهم مع خزانة خشبية وتستخدم أيضا كأريكة ليأتي التصميم بأكمله متعدد الاستخدامات ويحمل عدة أفكار معا..

5 – شرائح خشبية..

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

إن كان تصميم الدرج الداخلي لمنزلك ناعم ويأخذ شكل منحني، فهذا التصميم سيناسبك بالتأكيد، استُخدم الخشب كمادة أساسية في الدرج، ولكنه تألق وابدع في تصميم الدرابزين، حيث تم تطويعه بشكل ناعم جدا وعلى هيئة شرائح متطابقة جدا ومتساوية ومتناغمة مع خطوط الدرج الرئيسية، قطعة فنية عليك امتلاكها في منزلك..

6 – سيمفونية رائعة.

Casa SDLV, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] الممر الحديث، المدخل و الدرج
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

وإن كان درج منزلك ذو تصميم هندسي على شكل دائري، فما رأيك بهذه السيمفونية الرائعة بخطوط ناعمة وجرئة من الخشب صمم هذا الدرج ليخطف قلبك، بهيكل مستقل يتم تثبيته من بدايته ونهايته فقط..

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7 – عمود ارتكاز..

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج الحديد / الصلب Black
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

من أحد أساليب تصميم السلالم الدائرية أو الحلزونية، هي أعمدة الأرتكاز حيث يلتف الدرج نفسه حول العمود من المتوسى الاول للمستوى الثاني بزاوية 360 درجة حيث ينتهي من حيث بدأ ولكن مع اختلاف الارتفاع، مزيج رائع بين الأسود والخشب يتألق وينال إعجابك..

8 – ألوان مبهجة..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لا تترد في أن تصمم الدرج الداخلي لمنزلك بألوان مبهجة ومتباينة، فهذا يخلق عالم خاص بك ملئ بالمفاجآت والتفاصيل الرائعة، وبتصميم بسيط وبلمسات حديثة يأتي هذا النموذج الرائع ..

9 – نقوش وزخارف..

PROJET CBB, 19 DEGRES 19 DEGRES إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
19 DEGRES

19 DEGRES
19 DEGRES
19 DEGRES

بلمسات سهلة وبسيطة تأتى الكثير من الأفكار المبتكرة لتزيين درج منزلك الداخلي، ملصقات سهلة او ألوان بسيطة وفرش عملية واطلق لخيالك العنان وأضف لمنزلك المزيد من الابتكار والجمال..

10 – وحدات تخزينية أم سلالم..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لا تترد أن تكسر حدود العقل والمنطق في تصميم منزلك، فما رأيك في مجموعة من وحدات التخزين المفتوحة وفي نفس الوقت هي درجات متتالية تصل بك إلى المستوى الأعلي، وتختار ارتفاعها حسب رغبتك..

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