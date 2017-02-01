الأسقف المعلقة: 10 تصاميم مثيرة

أشكال واستعمالات الأسقف المعلقة لا حصر لها، فيمكن الحصول عليها في أي غرقة في المنزل لتساهم في إخفاء وصلات الكهرباء ووحدات الكشافات، الوصلات الميكانيكية وإطارات الأبواب. ولكن دور الأسقف المعلقة لاينحصر على كونه دور وظيفي، وإنما يمكن استخدامه بشكل جمالي في فصل الأجزاء والغرف المختلفة من أسقف الغرف بدون المساس بالحوائط. يمكنك أيضاً أن تصنع إيحاء بإستطالة الممرات، أو ببساطة التركيز على أجزاء ديكورية في السقف.

في مقال اليوم سنعرض لكم 10 أمثلة للأسقف المعلقة المستخدمة من أجل أغراض وظيفية وأيضاً جمالية لعلها تكون مفيدة وملهمة لكم.