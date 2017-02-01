الأسقف المعلقة: 10 تصاميم مثيرة

أشكال واستعمالات الأسقف المعلقة لا حصر لها، فيمكن الحصول عليها في أي غرقة في المنزل لتساهم في إخفاء وصلات الكهرباء ووحدات الكشافات، الوصلات الميكانيكية وإطارات الأبواب. ولكن دور الأسقف المعلقة لاينحصر على كونه دور وظيفي، وإنما يمكن استخدامه بشكل جمالي في فصل الأجزاء والغرف المختلفة من أسقف الغرف بدون المساس بالحوائط. يمكنك أيضاً أن تصنع إيحاء بإستطالة الممرات، أو ببساطة التركيز على أجزاء ديكورية في السقف.
في مقال اليوم سنعرض لكم 10 أمثلة للأسقف المعلقة المستخدمة من أجل أغراض وظيفية وأيضاً جمالية لعلها تكون مفيدة وملهمة لكم.
السقف المعلق يمكنه أن يحتل جزء أو كل مساحة السقف. ففي حالة وجود السلم قام المصمم بعمل سقف من الجبسوم بورد حوله والذي خلق إختلاف في مستويات السقف مع وجود بيت النور والكشافات الموزعة حول الغرفة.
كما ذكرنا من قبل فالأسقف المعلقة استخدامتها ليست فقط وظيفية ولكنها جمالية أيضاً. فهنا تم تجميل هذا السقف بتشكيلات من مدرسة الأرت نوفو لتعطي حياة لغرفة كانت مملة من قبل.
هنا مثال آخر يظهر فيه السقف المعلق كمزيج بين الجبسوم بورد والمكتبة المصنوعة من الجبس أيضاً. تم استغلال هذا السقف المعلق لعمل بيت النور والذي استخدم الإضاءة الليد لإضاءة الغرفة بالكامل وأعطائها إشراقة مميزة.
إذا كنت تبحث عن مكان لإخفاء التوصيلات الميكانيكية والخاص بالتكيفات أو المدفئات المركزية فالسقف المعلق هو دائماً الحل الأمثل. كما نرى فإنه تم إخفاء الوصلات تماماً في قنوات ومحاطة بإضاءة من الجانبين.
يمكنك الحصول على إضاءة موزعة بشكل متساوي في الممرات باستخدام الأسقف المعلقة. كما أن للسقف المعلق قيمة جمالية أيضاً فهنا عمل على خلق استطالة للممر كما أن للكشافات مسار ممتع للمارين.
هذا السقف المعلق تم استغلاله في تقسيم الفراغات، فعلى جانب يمكننا أن نرى غرفة المعيشة وعلى الجانب الآخر غرفة السفرة، وفي المنتصف نجد فراغ توزيع. هنا تم تقسيم الفراغات فنتج عنه اختلاف في المستويات والذي خلق بدوره أجزاء محفورة في المنتصف. هذا التصميم مناسب إذا كان لديك مساحة كبيرة مفتوحة وتريد خلق حدود بصرية.
في هذا السقف المعلق تم استغلال المستويات المختلفة في إخفاء كشافات الإضاءة المتواجدة فوق طاولة الطعام. أيضاً لاحظ فإن إطار الباب العلوي يختفي داخل السقف المعلق.
في مساحة السقف المعلق يمكنك خلق تصاميم أنيقة بالإضافة لوحدات الإضاءة المتدلية أعلى الطاولة المستديرة. فتنزل وحدتي مصابيح من تجويف في منتصف السقف. يمكنك تشكيل هذا التجويف بأي شكل أو إضافة بعض الزخارف الجبسية إليه للحصول على تصاميم مختلفة.
اقترح المصمم هنا حل ابداعي. فكما رأينا في مثال سابق، فيجب خلق حدود للمساحات المفتوحة وتم عمل ذلك من خلال السقف. فتم فصل فراغ المعيشة، عن الطعام عن المدخل الأقل في المستوى، على عكس الناحيتين واللتان دخل فيهما عناصر أخرى مثل الإضاءة والخشب.
استخدام الأسقف المعلقة ليس حكراً على المنازل ولكن يمكن استخدامه في المساحات الإعلانية مثل المعارض مثلاً. ففي هذه المساحة ذات ال 800 متر تم استخدام سقف معلق ليكون دليل للمارة حول هذا المعرض، بالإضافة لوجود إضاءة حوله موزعة بشكل رائع.
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