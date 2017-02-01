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الأسقف المعلقة: 10 تصاميم مثيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Intervento di Ristrutturazione di un appartamento zona Monteverde, a Roma ., NicArch NicArch الممر الحديث، المدخل و الدرج
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أشكال واستعمالات الأسقف المعلقة لا حصر لها، فيمكن الحصول عليها في أي غرقة في المنزل لتساهم في إخفاء وصلات الكهرباء ووحدات الكشافات، الوصلات الميكانيكية وإطارات الأبواب. ولكن دور الأسقف المعلقة لاينحصر على كونه دور وظيفي، وإنما يمكن استخدامه بشكل جمالي في فصل الأجزاء والغرف المختلفة من أسقف الغرف بدون المساس بالحوائط. يمكنك أيضاً أن تصنع إيحاء بإستطالة الممرات، أو ببساطة التركيز على أجزاء ديكورية في السقف.

في مقال اليوم سنعرض لكم 10 أمثلة للأسقف المعلقة المستخدمة من أجل أغراض وظيفية وأيضاً جمالية لعلها تكون مفيدة وملهمة لكم.

​1.سقف من الجبسوم بورد حول السلم

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

السقف المعلق يمكنه أن يحتل جزء أو كل مساحة السقف. ففي حالة وجود السلم قام المصمم بعمل سقف من الجبسوم بورد حوله والذي خلق إختلاف في مستويات السقف مع وجود بيت النور والكشافات الموزعة حول الغرفة.

​2.تشكيلات جبسية قيمة على السقف

GRM | Progetto di interni in un edificio Liberty, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

كما ذكرنا من قبل فالأسقف المعلقة استخدامتها ليست فقط وظيفية ولكنها جمالية أيضاً. فهنا تم تجميل هذا السقف بتشكيلات من مدرسة الأرت نوفو لتعطي حياة لغرفة كانت مملة من قبل.

​3.السقف ما بين الجبس والأثاث

Intervento di Ristrutturazione di un appartamento zona Monteverde, a Roma ., NicArch NicArch الممر الحديث، المدخل و الدرج
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

هنا مثال آخر يظهر فيه السقف المعلق كمزيج بين الجبسوم بورد والمكتبة المصنوعة من الجبس أيضاً. تم استغلال هذا السقف المعلق لعمل بيت النور والذي استخدم الإضاءة الليد لإضاءة الغرفة بالكامل وأعطائها إشراقة مميزة.

​4.السقف المعلق للإضاءة وإخفاء التوصيلات الميكانيكية

Appartamento SK alla Giudecca, Giorgio Pettenò Architetti Giorgio Pettenò Architetti BedroomLighting
Giorgio Pettenò Architetti

Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti

إذا كنت تبحث عن مكان لإخفاء التوصيلات الميكانيكية والخاص بالتكيفات أو المدفئات المركزية فالسقف المعلق هو دائماً الحل الأمثل. كما نرى فإنه تم إخفاء الوصلات تماماً في قنوات ومحاطة بإضاءة من الجانبين.

​5.السقف المعلق في الممر

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

يمكنك الحصول على إضاءة موزعة بشكل متساوي في الممرات باستخدام الأسقف المعلقة. كما أن للسقف المعلق قيمة جمالية أيضاً فهنا عمل على خلق استطالة للممر كما أن للكشافات مسار ممتع للمارين.

​6.سقف محفور

CASA MNC, Tramas Tramas غرفة المعيشة
Tramas

Tramas
Tramas
Tramas

هذا السقف المعلق تم استغلاله في تقسيم الفراغات، فعلى جانب يمكننا أن نرى غرفة المعيشة وعلى الجانب الآخر غرفة السفرة، وفي المنتصف نجد فراغ توزيع. هنا تم تقسيم الفراغات فنتج عنه اختلاف في المستويات والذي خلق بدوره أجزاء محفورة في المنتصف. هذا التصميم مناسب إذا كان لديك مساحة كبيرة مفتوحة وتريد خلق حدود بصرية.

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​7.السقف المخفي

Appartamento_V, LMarchitects LMarchitects Living roomSide tables & trays
LMarchitects

LMarchitects
LMarchitects
LMarchitects

في هذا السقف المعلق تم استغلال المستويات المختلفة في إخفاء كشافات الإضاءة المتواجدة فوق طاولة الطعام. أيضاً لاحظ فإن إطار الباب العلوي يختفي داخل السقف المعلق.

​8.تصميم للسقف المعلق

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في مساحة السقف المعلق يمكنك خلق تصاميم أنيقة بالإضافة لوحدات الإضاءة المتدلية أعلى الطاولة المستديرة. فتنزل وحدتي مصابيح من تجويف في منتصف السقف. يمكنك تشكيل هذا التجويف بأي شكل أو إضافة بعض الزخارف الجبسية إليه للحصول على تصاميم مختلفة.

​9.حل إبداعي: سقف معلق

Casa AS, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto غرفة المعيشة خشب
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

اقترح المصمم هنا حل ابداعي. فكما رأينا في مثال سابق، فيجب خلق حدود للمساحات المفتوحة وتم عمل ذلك من خلال السقف. فتم فصل فراغ المعيشة، عن الطعام عن المدخل الأقل في المستوى، على عكس الناحيتين واللتان دخل فيهما عناصر أخرى مثل الإضاءة والخشب.

​10.سقف معلق لمساحات إعلانية

Showroom Bergmann Wien, Foschi & Nolletti Architetti Foschi & Nolletti Architetti مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Foschi &amp; Nolletti Architetti

Foschi & Nolletti Architetti
Foschi &amp; Nolletti Architetti
Foschi & Nolletti Architetti

استخدام الأسقف المعلقة ليس حكراً على المنازل ولكن يمكن استخدامه في المساحات الإعلانية مثل المعارض مثلاً. ففي هذه المساحة ذات ال 800 متر تم استخدام سقف معلق ليكون دليل للمارة حول هذا المعرض، بالإضافة لوجود إضاءة حوله موزعة بشكل رائع.

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