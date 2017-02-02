13 حل عملي وأفكار مبتكرة للاستخدام في المطبخ

المطبخ هو مكان متعدد الوظائف وأهم وظيفة يجب أن يكون تصميمه مثالي لها هي طهي الطعام !

ولكي يكون المطبخ مثالي يجب اختيار تصميمه وديكوراته بدقة وعناية، بالإضافة إلى الأدوات والحيل المفيدة التي تساعد في عملية الطهي، هوميفاي تقدم لكم في هذا الكتاب 13 حل عملي ومبتكر يجعل من وقت طهي الطعام وقتا ممتعا وجميلا.