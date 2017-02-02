13 حل عملي وأفكار مبتكرة للاستخدام في المطبخ

المطبخ هو مكان متعدد الوظائف وأهم وظيفة يجب أن يكون تصميمه مثالي لها هي
طهي الطعام!
ولكي يكون المطبخ مثالي يجب اختيار تصميمه وديكوراته بدقة وعناية، بالإضافة إلى الأدوات والحيل المفيدة التي تساعد في عملية الطهي، هوميفاي تقدم لكم في هذا الكتاب 13 حل عملي ومبتكر يجعل من وقت طهي الطعام وقتا ممتعا وجميلا.
الأدراج هي أهم وسيلة تخزين في المطبخ، بوجود الأدراج ستظل طاولة المطبخ نظيفة لاستخدامها في الطهي ووضع الأشياء الأساسية فقط، وليس بالضرورة وجود الأدراج بشكل افقي في المطبخ بل يمكن وضعها بشكل رأسي داخل أحد الدواليب كما هو موجود في هذا التصميم.
جميعنا يحب تناول المكسرات وعلى رأسها البندق الذي يتميز بفوائده الصحية المتعددة، كسارة البندق الأنيقة الموجودة لهذا التصميم تمنح مطبخك أناقة وجمالا، كما يمكن استخدامها كقطعة ديكور في مطبخك.
من قال أن المطبخ مكان للتعب فقط وتحضير الطعام في كل الأوقات؟!
هذه الأريكة الموجودة لكي تريح قديمك أثناء وقوفك لوقت طويل داخل المطبخ هي فكرة ممتازة وأنيقة في نفس الوقت.
الأرفف الخشبية هي الاختيار المثالي لمحبي وضع الأرفف على الجدران وهو ما تتميز به المطابخ المصممة بنمط ريفي، ولكي تعود إلى ذلك الزمن الجميل والشعور الدافيء يمكنك استخدام مثل هذه الأرفف لوضع التوابل أو مجموعة من الأكواب.
نرى في الصورة مطبخ مصمم بنمط عصري، حائط أبيض من الطوب معلق عليه مجموعة من الخزن باللون الأحمر الداكن وتحتها شاشة التلفاز، وبدلا من وضع طاولة مطبخ عادية استخدم المصمم بار باللون الأبيض مع كراسي عصرية وأنيقة.
فكرة ذكية للمطابخ الصغيرة، استخدم هنا المصمم فتحات في طاولة المطبخ من الاعلى لوضع الأدوات المستخدمة باستمرار والتي يسهل بذلك الوصول إليها كما أنها لا تشغل حيزا إضافيا على الطاولة من الأعلى، كما يمكن وضع الأطباق بعد غسلها لتجف قبل نقيها إلى داخل الخزنة الخاصة بها، متعددة الاستخدامات وسهلة التنفيذ!
استخدام الخزن القابلة للطي هي فكرة ذكية ومختلفة، والميزة الأكبر لها هي إمكانية فتحها باستمرار طول الوقت بهذا الشكل إذا كنت تريد إظهار ما بداخلها كالكاسات الكريستال وغيرها، ويمكنك غلقها أيضا في الوقت الذي تريد، فالأبواب بكل الأحوال لا تشغل مساحة كبيرة.
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كثير من التصميمات في العصر الحالي تميل إلى المساحات المفتوحة، فنجد هنا المطبخ وطاولة السفرة وغرفة المعيشة داخل مساحة واحدة، وهذه واحدة من أهم طرق التغلب على المساحات الصغيرة بشكل عام.
نرى هنا الأرفف الخشبية الموجودة بالمطبخ والمعلّقة على الجدار لمسة بسيطة ولكنها مفيدة للغاية.
إذا لم يكن لديك رف مخصص للتوابل فلا داعي للقلق!، هذه الأوعية التي تكون شكل شجرة بالنهاية صغيرة وأنيقة ويمكن وضعها بأي مكان فهي بحد ذاتها إضافة لديكور المطبخ بألوانها المبهجة والجميلة.
مساحة المطبخ هنا مستطيلة وهي من أصعب الأشكال في التصميم، لذا من الصعب وضع طاولة في المنتصف لتناول الطعام، وهنا وجد المصمم حلا عبقريا لهذا بجعل جزيرة المطبخ ممتدة إلى النهاية وتخصيص جزء منها لتناول الإفطار والوجبات السريعة.
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عادة يتم يخزين السكاكين في الدرج، وكل الأدراج في العادة يكون لها نفس الحجم، ولكن في هذا التصميم نرى الدرجين بحجمين مختلفين داخل درج واحد كبير، كما أن الدرج الخاص بأدوات تناول الطعام مقسم إلى أجزاء لسهولة تنظيم الأدوات والوصول إليها.
الأدوات الخشبية وعلى رأسها السكاكين هي أشياء كلاسيكية عفا عليها الزمن ولم تعد مستخدمة بشكل كبير، اما الآن فالسكاكين المغناطيسية هي المستخدمة بكثرة، لها ألوان مبهرة وأنيقة ويسهل تعليقها على الجدار لتكون في متناول اليد دائما!
إذا كنت ترغب في تصميم فريد لمطبخك، فالألوان المختلفة والجديدة هي طريقك لتحقيق ذلك، باليتة الألوان الموجودة في التصميم فاتحة للشهية ومناسبة لجو المطبخ بشرط تطبيقها في الاماكن الصحيحة كالأرفف العلوية أو طاولة المطبخ من الخارج، أو الكراسي أو الأطباق، حتى اللوحات الفنية يمكن استخدامها لإضافة الألوان لمطبخك.