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13 حل عملي وأفكار مبتكرة للاستخدام في المطبخ

Eman Rifaat Eman Rifaat
Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
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المطبخ هو مكان متعدد الوظائف وأهم وظيفة يجب أن يكون تصميمه مثالي لها هي طهي الطعام

ولكي يكون المطبخ مثالي يجب اختيار تصميمه وديكوراته بدقة وعناية، بالإضافة إلى الأدوات والحيل المفيدة التي تساعد في عملية الطهي، هوميفاي تقدم لكم في هذا الكتاب 13 حل عملي ومبتكر يجعل من وقت طهي الطعام وقتا ممتعا وجميلا.

1- أدراج مخفية

Mutfak Dolabı, Erim Mobilya Erim Mobilya مطبخ خشب متين Wood effect
Erim Mobilya

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

الأدراج هي أهم وسيلة تخزين في المطبخ، بوجود الأدراج ستظل طاولة المطبخ نظيفة لاستخدامها في الطهي ووضع الأشياء الأساسية فقط، وليس بالضرورة وجود الأدراج بشكل افقي في المطبخ بل يمكن وضعها بشكل رأسي داخل أحد الدواليب كما هو موجود في هذا التصميم. 

2- كسارة البندق

İskandinav Mutfak Tasarımları, Bonvagon.com Bonvagon.com KitchenKitchen utensils
Bonvagon.com

Bonvagon.com
Bonvagon.com
Bonvagon.com

جميعنا يحب تناول المكسرات وعلى رأسها البندق الذي يتميز بفوائده الصحية المتعددة، كسارة البندق الأنيقة الموجودة لهذا التصميم تمنح مطبخك أناقة وجمالا، كما يمكن استخدامها كقطعة ديكور في مطبخك. 

3- مكان للراحة

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

من قال أن المطبخ مكان للتعب فقط وتحضير الطعام في كل الأوقات؟!

هذه الأريكة الموجودة لكي تريح قديمك أثناء وقوفك لوقت طويل داخل المطبخ هي فكرة ممتازة وأنيقة في نفس الوقت. 

4- أرفف على الجدار

Ahşap Mutfak Rafı, Pons Home Design Pons Home Design KitchenCabinets & shelves
Pons Home Design

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

الأرفف الخشبية هي الاختيار المثالي لمحبي وضع الأرفف على الجدران وهو ما تتميز به المطابخ المصممة بنمط ريفي، ولكي تعود إلى ذلك الزمن الجميل والشعور الدافيء يمكنك استخدام مثل هذه الأرفف لوضع التوابل أو مجموعة من الأكواب.

5- البار الأبيض

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

نرى في الصورة مطبخ مصمم بنمط عصري، حائط أبيض من الطوب معلق عليه مجموعة من الخزن باللون الأحمر الداكن وتحتها شاشة التلفاز، وبدلا من وضع طاولة مطبخ عادية استخدم المصمم بار باللون الأبيض مع كراسي عصرية وأنيقة.

6- فتحات التخزين في طاولة المطبخ

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya KitchenKitchen utensils
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

فكرة ذكية للمطابخ الصغيرة، استخدم هنا المصمم فتحات في طاولة المطبخ من الاعلى لوضع الأدوات المستخدمة باستمرار والتي يسهل بذلك الوصول إليها كما أنها لا تشغل حيزا إضافيا على الطاولة من الأعلى، كما يمكن وضع الأطباق بعد غسلها لتجف قبل نقيها إلى داخل الخزنة الخاصة بها، متعددة الاستخدامات وسهلة التنفيذ! 

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7- الخزن القابلة للطي

Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON KitchenCabinets & shelves
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

استخدام الخزن القابلة للطي هي فكرة ذكية ومختلفة، والميزة الأكبر لها هي إمكانية فتحها باستمرار طول الوقت بهذا الشكل إذا كنت تريد إظهار ما بداخلها كالكاسات الكريستال وغيرها، ويمكنك غلقها أيضا في الوقت الذي تريد، فالأبواب بكل الأحوال لا تشغل مساحة كبيرة. 

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8- استخدام الأرفف

Nilgun & Turgut Alibabaoglu, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

كثير من التصميمات في العصر الحالي تميل إلى المساحات المفتوحة، فنجد هنا المطبخ وطاولة السفرة وغرفة المعيشة داخل مساحة واحدة، وهذه واحدة من أهم طرق التغلب على المساحات الصغيرة بشكل عام. 

نرى هنا الأرفف الخشبية الموجودة بالمطبخ والمعلّقة على الجدار لمسة بسيطة ولكنها مفيدة للغاية. 

9- أوعية مبتكرة للتوابل

İskandinav Mutfak Tasarımları, Bonvagon.com Bonvagon.com KitchenKitchen utensils
Bonvagon.com

Bonvagon.com
Bonvagon.com
Bonvagon.com

إذا لم يكن لديك رف مخصص للتوابل فلا داعي للقلق!، هذه الأوعية التي تكون شكل شجرة بالنهاية صغيرة وأنيقة ويمكن وضعها بأي مكان فهي بحد ذاتها إضافة لديكور المطبخ بألوانها المبهجة والجميلة. 

10- جزيرة ممتدة

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık مطبخ
DerganÇARPAR Mimarlık

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

مساحة المطبخ هنا مستطيلة وهي من أصعب الأشكال في التصميم، لذا من الصعب وضع طاولة في المنتصف لتناول الطعام، وهنا وجد المصمم حلا عبقريا لهذا بجعل جزيرة المطبخ ممتدة إلى النهاية وتخصيص جزء منها لتناول الإفطار والوجبات السريعة. 

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11- تقسيم الأدراج

POOL DESIGN, DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ KitchenCabinets & shelves
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ

DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ

عادة يتم يخزين السكاكين في الدرج، وكل الأدراج في العادة يكون لها نفس الحجم، ولكن في هذا التصميم نرى الدرجين بحجمين مختلفين داخل درج واحد كبير، كما أن الدرج الخاص بأدوات تناول الطعام مقسم إلى أجزاء لسهولة تنظيم الأدوات والوصول إليها. 

12- سكاكين مغناطيسية أنيقة

Hayal Mutfak, HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ KitchenKitchen utensils
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
HAYAL MUTFAK YAPI MALZ.İNŞ.GIDA TURZ.NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

الأدوات الخشبية وعلى رأسها السكاكين هي أشياء كلاسيكية عفا عليها الزمن ولم تعد مستخدمة بشكل كبير، اما الآن فالسكاكين المغناطيسية هي المستخدمة بكثرة، لها ألوان مبهرة وأنيقة ويسهل تعليقها على الجدار لتكون في متناول اليد دائما! 

13- ألوان رائعة

MODERN MUTFAK TASARIMLARI , Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon KitchenCabinets & shelves
Ysk Dekorasyon

Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon

إذا كنت ترغب في تصميم فريد لمطبخك، فالألوان المختلفة والجديدة هي طريقك لتحقيق ذلك، باليتة الألوان الموجودة في التصميم فاتحة للشهية ومناسبة لجو المطبخ بشرط تطبيقها في الاماكن الصحيحة كالأرفف العلوية أو طاولة المطبخ من الخارج، أو الكراسي أو الأطباق، حتى اللوحات الفنية يمكن استخدامها لإضافة الألوان لمطبخك. 

شقة بسيطة وعملية تصلح لحديثي الزواج
أي من الأفكار قد نالت إعجابكم أكثر؟ 

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