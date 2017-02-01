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25 فكرة جديدة لتزين بيتك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Soft Furnishings, Luku Home Luku Home Living roomAccessories & decoration
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يسرنا دائماً في هوميفاي  أن نقدم يد العون عندما تنفذ الحلول والأفكار وتكون هناك حاجة ماسة لبعض الإلهام فيما يتعلق بالديكور، ولذلك بالتحديد نقدم لكم اليوم قائمة بخمس وعشرون نصيحة لحيل وأفكار تضفي الأصالة واللمسة الجمالية لبيتك وتتراوح ما بين مختلف الطرازات لمختلف المناطق ومن تصميم عدد متنوع من الخبراء من جميع أنحاء العالم.

ندعوك لتتصفح معنا هذه القائمة ولتختار بنفسك ما يتماشي مع رغباتك و يناسب منزلك.

​1.جو عام متميز

Living room 1st Option Representation Living roomFireplaces & accessories Living room,fireplace,wooden floors
1st Option Representation

Living room

1st Option Representation
1st Option Representation
1st Option Representation

صورة جميلة لغرفة مشرقة ذات جو دافيء يبعث علي الإلهام.

​2.استغل التكنولوجيا

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects مكتب عمل أو دراسة
Des Ewing Residential Architects

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

تشكل التكنولوجيا اليوم جزء لايتجزأ من حياتنا اليومية حتي أصبحت عنصر أساسي في مكونات الديكور، فكما نري هنا كيف بني الديكور حولها كقطعة محورية.

​3.بلاطات متميزة

Serie Vintage, Ceramiche Grazia Ceramiche Grazia BathroomDecoration
Ceramiche Grazia

Ceramiche Grazia
Ceramiche Grazia
Ceramiche Grazia

عند شروعك في التخطيط لعمل حمامك أو مطبخك يمكنك أن تنتقي بعض البلاطات الأنيقة لتجعل منها نقطة البداية لتصميمك.

4.وحدات إضاءة للسلالم

Statement light over staircase Chameleon Designs Interiors Corridor, hallway & stairsLighting
Chameleon Designs Interiors

Statement light over staircase

Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors

بالاستعانة باللون المناسب وبمزجه بإضاءة لطيفة تستطيع أن تدخل الكثير من الدفء والترحاب علي درج السلم الخاص بك.

5.استثمر في أثاث متميز

Digs daybed Loaf BedroomBeds & headboards فلز Grey bed,metal bed,linen mattress,comfy daybed,industrial bed
Loaf

Digs daybed

Loaf
Loaf
Loaf

إذا كنت من عشاق التميز فيمكنك أن تعبر عن شخصيتك الخاصة من خلال إقتناء أثاث ذو تصميم مختلف كهذا السرير الفريد من نوعه.

6.قم باللعب بالإضاءة

Open plan living room GK Architects Ltd Living roomCupboards & sideboards
GK Architects Ltd

Open plan living room

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

تعد الإضاءة من أهم عناصر الديكور سواء كان ضوء طبيعي يغمر المكان كما هو الحال هنا أو من مصدر صناعي موزع بحرص ليغطي كل شبرفي الغرفة.

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7.لمسات فنية

Winter Room, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة المعيشة خشب Wood effect
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

تعد كلاً من اللوحات الفنية والإكسسوارات ذلك الرونق الخاص والذي يمنحها القدرة علي أن تكون ذلك العنصر الفارق في نجاح تصميم ديكور بيتك.

8.أريكة متميزة

Sofás en línea clásica., MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO Living roomSofas & armchairs
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO

MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO

مرة أخري نجد أنفسنا أمام شكل أخر من أشكال الأثاث المميز والذي يصلح ليلعب دوره كنقطة إرتكاز بصرية وقطعة محورية في أي غرفة.

9.كراسي ملونة

Charley Chairs Humblesticks KitchenTables & chairs
Humblesticks

Charley Chairs

Humblesticks
Humblesticks
Humblesticks

دائماً ما يشكل الطراز الريترو أحد الإضافات المفعمة بالألوان والحيوية كما هو الحال بالنسبة لتلك الكراسي الملائمة لطاولة الطعام.

10.ديكور إنتقائي

Painted Wall in Moscow WALLPAPER by deborah bowness Walls & flooringWallpaper
WALLPAPER by deborah bowness

Painted Wall in Moscow

WALLPAPER by deborah bowness
WALLPAPER by deborah bowness
WALLPAPER by deborah bowness

يمكن تحقيق مؤثرات بصرية مبهرة من خلال المزج ما بين الألوان المختلفة للوصول إلي ديكور انتقائي ذو شخصية.

11.ألوان ترابية

bedroom Esra Kazmirci Mimarlik BedroomLighting
Esra Kazmirci Mimarlik

bedroom

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

يمنح اللون الرمادي بمختلف درجاته الداكنة والأكثر خفوتاً الغرفة الكثير من الأناقة كما يبث فيها الإحساس بالدفء.

12.إضاءة طبيعية

Kinder- und Jugendmöbel für ein gesundes Raumklima , Allnatura Allnatura Nursery/kid's roomBeds & cribs
Allnatura

Allnatura
Allnatura
Allnatura

دائماً ما يظهر اللون الأبيض بإطلالة مختلفة وسحر خاص تحت ضوء الشمس وهو ما يمكن توظيفه من خلال غرفة يغلب عليها اللوم الأبيض بنوافذ تفسح المجال ليغمرها الضوء.

13.صحون الفاكهة

Fruit & vegetables, Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen Living roomAccessories & decoration
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen

Fruit & vegetables

Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen

يمكن استخدام أبسط العناصر وأكثرها طبيعية كأحد عناصر الديكور، حتي الفاكهة تصلح لتزين بيتك بألوانها الطبيعية الجذابة.

14.سلم

Berry Lacquer Ladder Orchid
Orchid

Berry Lacquer Ladder

Orchid
Orchid
Orchid

لا مانع من إضفاء بعض المرح علي الديكور والإبتكار في إختيار العناصر المستخدمة حتي وإن كان سلم مطلي بدرجة لون أنيقة كعنصر ديكوري.

15.سلم آخر

B- Fire 50 round Tulipalo HouseholdLarge appliances
Tulipalo

B- Fire 50 round

Tulipalo
Tulipalo
Tulipalo

نري هنا مثال أخر علي استخدام السلم في الديكور وإن كان هذه المرة فتم استخدام أعواد جذوع الشجر لسلم يميل إلي الطراز الريفي.

16.حيل للحمام

White Metro 20x10 Tiles Walls and Floors Ltd Walls & flooringTiles metro,brick,tiles,tile,tiling,subway,underground,white,ceramic,bathroom,sink,splashback
Walls and Floors Ltd

White Metro 20x10 Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

تكمن روعة الديكور هنا في البساطة والسيمترية المثالية لخطوط الحائط الأبيض المذهل والتباين بينه وبين اللون الفضي للصنبور والزجاج في هذا الرف البسيط.

17.تزين الحوائط

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory BedroomBeds & headboards خشب
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

تخلق المعلقات ذات الطابع الخاص علي الحائط أجواء لطيفة تضفي الغموض والإثارة علي المكان.

18.حوض استحمام في غرفة النوم

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto BathroomBathtubs & showers
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

لمزيد من الراحة والرفاهية يمكن تركيب حوض استحمام لتستمتع بحمام ساخن من راحة غرفة نومك.

19.سجادة جميلة

Riad Rug Luku Home Living roomAccessories & decoration
Luku Home

Riad Rug

Luku Home
Luku Home
Luku Home

ما أجمل أن تفترش الأرضية سجادة داكنة ذات نسق زهري بديع يعلوها بعض الأثاث أبيض الأرجل مما يخلق تباين رائع.

20.كراسي بتصاميم متنوعة

Mismatched Dining Chairs Rectory Blue Dining roomChairs & benches
Rectory Blue

Mismatched Dining Chairs

Rectory Blue
Rectory Blue
Rectory Blue

يمكنك التلاعب باختلاف الأشكال والأحجام والألوان للكراسي المتراصة لتتكامل معا مما يضفي الكثير من المرح والبهجة علي الديكور.‎

21.مدخل كلاسيكي

Hallway CLAIRE HAMMOND INTERIORS Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
CLAIRE HAMMOND INTERIORS

Hallway

CLAIRE HAMMOND INTERIORS
CLAIRE HAMMOND INTERIORS
CLAIRE HAMMOND INTERIORS

يعد المدخل الكلاسيكي خيار غاية في الأناقة والروعة يمنح منزلك جمالاً منقطع النظير.‎

22.قناديل ذات تصميم متميز

Moroccan lighting at the outdoor living room homify Balconies, verandas & terracesLighting الحديد / الصلب Black
homify

Moroccan lighting at the outdoor living room

homify
homify
homify

من أجل أن تخلق أجواء تفوح بعبق التاريخ والأصالة يمكنك استخدام القناديل للاضاءة بجانب بعض الشموع.

23.أبواب زجاجية

White walk in wardrobe Lamco Design LTD Dressing roomWardrobes & drawers
Lamco Design LTD

White walk in wardrobe

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

إذا كنت تشكو من صغر منزلك فيمكنك دوماً أن تلجأ لخيار الأبواب الزجاجية لما توفره من إحساس بالمساحة مع إمتداد مجال الرؤية عبرها.

24.ديكور أدوات الرحلات

Domporte, Domporte Domporte Windows & doorsDoors
Domporte

Domporte
Domporte
Domporte

يمكنك استخدام التليسكوب لتزين منزلك في حالة عدم استخدامه في استكشاف السماء.

25.خزانة خلف السرير

Tuscany Fitted Bedroom Furniture homify BedroomWardrobes & closets minimalist,gloss,panelled,white
homify

Tuscany Fitted Bedroom Furniture

homify
homify
homify

يمكنك إضافة خزانة في نهاية السرير لوضع التلفاز، ولكن احذر أن يكون سبب في الكسل وعدم قيامك من السرير.

تصميم مميز لشقة عنوانها: الأرضيات الخشبية
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