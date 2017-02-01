25 فكرة جديدة لتزين بيتك

يسرنا دائماً في هوميفاي أن نقدم يد العون عندما تنفذ الحلول والأفكار وتكون هناك حاجة ماسة لبعض الإلهام فيما يتعلق بالديكور، ولذلك بالتحديد نقدم لكم اليوم قائمة بخمس وعشرون نصيحة لحيل وأفكار تضفي الأصالة واللمسة الجمالية لبيتك وتتراوح ما بين مختلف الطرازات لمختلف المناطق ومن تصميم عدد متنوع من الخبراء من جميع أنحاء العالم.
ندعوك لتتصفح معنا هذه القائمة ولتختار بنفسك ما يتماشي مع رغباتك و يناسب منزلك.
صورة جميلة لغرفة مشرقة ذات جو دافيء يبعث علي الإلهام.
تشكل التكنولوجيا اليوم جزء لايتجزأ من حياتنا اليومية حتي أصبحت عنصر أساسي في مكونات الديكور، فكما نري هنا كيف بني الديكور حولها كقطعة محورية.
عند شروعك في التخطيط لعمل حمامك أو مطبخك يمكنك أن تنتقي بعض البلاطات الأنيقة لتجعل منها نقطة البداية لتصميمك.
بالاستعانة باللون المناسب وبمزجه بإضاءة لطيفة تستطيع أن تدخل الكثير من الدفء والترحاب علي درج السلم الخاص بك.
إذا كنت من عشاق التميز فيمكنك أن تعبر عن شخصيتك الخاصة من خلال إقتناء أثاث ذو تصميم مختلف كهذا السرير الفريد من نوعه.
تعد الإضاءة من أهم عناصر الديكور سواء كان ضوء طبيعي يغمر المكان كما هو الحال هنا أو من مصدر صناعي موزع بحرص ليغطي كل شبرفي الغرفة.
تعد كلاً من اللوحات الفنية والإكسسوارات ذلك الرونق الخاص والذي يمنحها القدرة علي أن تكون ذلك العنصر الفارق في نجاح تصميم ديكور بيتك.
مرة أخري نجد أنفسنا أمام شكل أخر من أشكال الأثاث المميز والذي يصلح ليلعب دوره كنقطة إرتكاز بصرية وقطعة محورية في أي غرفة.
دائماً ما يشكل الطراز الريترو أحد الإضافات المفعمة بالألوان والحيوية كما هو الحال بالنسبة لتلك الكراسي الملائمة لطاولة الطعام.
يمكن تحقيق مؤثرات بصرية مبهرة من خلال المزج ما بين الألوان المختلفة للوصول إلي ديكور انتقائي ذو شخصية.
يمنح اللون الرمادي بمختلف درجاته الداكنة والأكثر خفوتاً الغرفة الكثير من الأناقة كما يبث فيها الإحساس بالدفء.
دائماً ما يظهر اللون الأبيض بإطلالة مختلفة وسحر خاص تحت ضوء الشمس وهو ما يمكن توظيفه من خلال غرفة يغلب عليها اللوم الأبيض بنوافذ تفسح المجال ليغمرها الضوء.
يمكن استخدام أبسط العناصر وأكثرها طبيعية كأحد عناصر الديكور، حتي الفاكهة تصلح لتزين بيتك بألوانها الطبيعية الجذابة.
لا مانع من إضفاء بعض المرح علي الديكور والإبتكار في إختيار العناصر المستخدمة حتي وإن كان سلم مطلي بدرجة لون أنيقة كعنصر ديكوري.
نري هنا مثال أخر علي استخدام السلم في الديكور وإن كان هذه المرة فتم استخدام أعواد جذوع الشجر لسلم يميل إلي الطراز الريفي.
تكمن روعة الديكور هنا في البساطة والسيمترية المثالية لخطوط الحائط الأبيض المذهل والتباين بينه وبين اللون الفضي للصنبور والزجاج في هذا الرف البسيط.
تخلق المعلقات ذات الطابع الخاص علي الحائط أجواء لطيفة تضفي الغموض والإثارة علي المكان.
لمزيد من الراحة والرفاهية يمكن تركيب حوض استحمام لتستمتع بحمام ساخن من راحة غرفة نومك.
ما أجمل أن تفترش الأرضية سجادة داكنة ذات نسق زهري بديع يعلوها بعض الأثاث أبيض الأرجل مما يخلق تباين رائع.
يمكنك التلاعب باختلاف الأشكال والأحجام والألوان للكراسي المتراصة لتتكامل معا مما يضفي الكثير من المرح والبهجة علي الديكور.
يعد المدخل الكلاسيكي خيار غاية في الأناقة والروعة يمنح منزلك جمالاً منقطع النظير.
من أجل أن تخلق أجواء تفوح بعبق التاريخ والأصالة يمكنك استخدام القناديل للاضاءة بجانب بعض الشموع.
إذا كنت تشكو من صغر منزلك فيمكنك دوماً أن تلجأ لخيار الأبواب الزجاجية لما توفره من إحساس بالمساحة مع إمتداد مجال الرؤية عبرها.
يمكنك استخدام التليسكوب لتزين منزلك في حالة عدم استخدامه في استكشاف السماء.