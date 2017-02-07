كيف تجعل مطبخك الصغير أكثر جمالا وأناقة؟

أن نمتلك مطبخ بمساحة كبيرة حلم بالنسبة لنا جميعا، ولكن هذا ليس متاحا للجميع بطبيعة الحال ولذلك يجب التأقلم على المساحة الموجودة وجعلها أفضل ما يكون بالموارد المتاحة، قمنا في هوميفاي بجمع مجموعة من التصميمات الملهمة للمطابخ الصغيرة التي جعلها الخبراء بلمساتهم أكثر جمالا وأناقة.

لكي تجعل مطبخك جميلا وعمليا في آن واحد عليك أولا بالكف عن الشكوى من كونه صغيرا والتعامل معه بطريقة ذكية، فالشكوى لن تحل أي أمر بل ستجعل شعورك أسوأ في جميع الأحوال، الحل هو البحث عن حلول ذكية للتعامل مع المساحات الصغيرة وجعلها أكثر جاذبية كما سنرى في التصميمات القادمة التي تتمتع بالجاذبية بحملها أنماط صميم مختلفة وألوان جذابة ولمسات ديكور رائعة.