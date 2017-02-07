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كيف تجعل مطبخك الصغير أكثر جمالا وأناقة؟

Eman Rifaat Eman Rifaat
Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE مطبخ
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أن نمتلك مطبخ بمساحة كبيرة حلم بالنسبة لنا جميعا، ولكن هذا ليس متاحا للجميع بطبيعة الحال ولذلك يجب التأقلم على المساحة الموجودة وجعلها أفضل ما يكون بالموارد المتاحة، قمنا في هوميفاي بجمع مجموعة من التصميمات الملهمة للمطابخ الصغيرة التي جعلها الخبراء بلمساتهم أكثر جمالا وأناقة. 

لكي تجعل مطبخك جميلا وعمليا في آن واحد عليك أولا بالكف عن الشكوى من كونه صغيرا والتعامل معه بطريقة ذكية، فالشكوى لن تحل أي أمر بل ستجعل شعورك أسوأ في جميع الأحوال، الحل هو البحث عن حلول ذكية للتعامل مع المساحات الصغيرة وجعلها أكثر جاذبية كما سنرى في التصميمات القادمة التي تتمتع بالجاذبية بحملها أنماط صميم مختلفة وألوان جذابة ولمسات ديكور رائعة. 

1- استخدام الألوان الزاهية لتزيين المساحات الضيقة

APARTAMENTO MB – Tristeza/ Porto Alegre, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura مطبخ
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

الأصفر من أفضل الألوان التي يمكنك استخدامها في المطابخ، فالألوان الزاهية هي ما ستجعل التصميم يتألق على عكس الألوان الشاحبة وخصوصا إذا كنت محروما من الإضاءة الطبيعية في المطبخ، كالتصميم الموجود بالصورة الذي استخدم فيه المصمم اللون الأصفر في الأرضية وخلفية المطبخ، مع الأزرق الزاهي الذي زين المقاعد.

2- النمط الصناعي والكلاسيكي في تصميم واحد

Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE مطبخ
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

النمط الصناعي هو الأكثر شعبية خاصة بين الشباب، والذي يستخدم غالبا مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والخشب الخام الموجود بالسقف، حتى أنه استخدم ثلاجة بتصميم قديم وكلاسيكي من منتصف القرن الماضي، وليكتمل الجانب الكلاسيكي في التصميم جاء بلاط السيراميك على الجدار الجانبي بتصميم وألوان كلاسيكية، هذا التصميم عملي وممتاز.

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3- تصميم ريفي مثالي للمطابخ الصغيرة

Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses مطبخ
Hoyran Wedre Country Houses

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

حتى المطابخ الريفية الصغيرة يمكن استخدامها وتصميمها بشكل مثالي ورائع، ومن أفضل الأساليب في تلك الحالة تصميم المطبخ لى شكل حرف L كما هو واضح في هذا التصميم الموجود داخل منزل ريفي بالكامل. 

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4- المساحات المفتوحة أفضل في المطابخ الصغيرة

Loft z intensywną czerwienią , Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom مطبخ
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

أن يكون المطبخ في نفس المساحة الموجود بها غرفة المعيشة أو غرفة السفرة هي فكرة جيدة عند امتلاك مساحة محدودة للتصميم، فهي تتيح لك فرصة الدمج بين تصميم المساحات لتظهر على أنها جزء من غرفة أخرى وهذا جيد في بعض الحالات، وطريقة رائعة لجعل مطبخك جزءا من غرفة المعيشة بشكل أنيق ومثالي كهذا المطبخ. 

5- هل مطبخك بحجم علبة صغيرة للغاية؟ أيضا لا توجد مشكلة!

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa مطبخ
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

حتى وإن لم تكن من محبي الطبخ وتريد تخصيص مساحة ضئيلة للغاية لمطبخك فلا توجد مشكلة في ذلك، فهذه الشقة مساحتها الكلية 41 متر فقط ومع ذلك وضع المطبخ في مربع صغير بلون أبيض في المدخل، وعلى الرغم من ذلك فهو أنيق للغاية! 

6- يمكن جعل المواد المستخدمة يوميا جزء من الديكور!

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS مطبخ
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

وأخيرا يقترح عليك هذا التصميم التخلص من كل المواد القديمة والغير مستخدمة التي عفا عليها الزمن، واستبدالها بمواد جديدة للمطبخ تستخدمها يوميا في التوابل أو تخزين البقول وجعلها جزء من ديكور مطبخك، فهنا حتى السكاكين والملاعق والأكواب استخدمها المصمم في تزيين المطبخ بشكل مثالي على الطاولة وعلى الأرفف الموجودة أعلاها. 

شقة بمساحة 133 م² لكنها كالقصور الملكية
هل أعجبكم استخدام أدوات المطبخ في الديكور؟ 

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