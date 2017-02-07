كيف تجعل مطبخك الصغير أكثر جمالا وأناقة؟

أن نمتلك مطبخ بمساحة كبيرة حلم بالنسبة لنا جميعا، ولكن هذا ليس متاحا للجميع بطبيعة الحال ولذلك يجب التأقلم على المساحة الموجودة وجعلها أفضل ما يكون بالموارد المتاحة، قمنا في هوميفاي بجمع مجموعة من التصميمات الملهمة للمطابخ الصغيرة التي جعلها الخبراء بلمساتهم أكثر جمالا وأناقة.
لكي تجعل مطبخك جميلا وعمليا في آن واحد عليك أولا بالكف عن الشكوى من كونه صغيرا والتعامل معه بطريقة ذكية، فالشكوى لن تحل أي أمر بل ستجعل شعورك أسوأ في جميع الأحوال، الحل هو البحث عن حلول ذكية للتعامل مع المساحات الصغيرة وجعلها أكثر جاذبية كما سنرى في التصميمات القادمة التي تتمتع بالجاذبية بحملها أنماط صميم مختلفة وألوان جذابة ولمسات ديكور رائعة.
الأصفر من أفضل الألوان التي يمكنك استخدامها في المطابخ، فالألوان الزاهية هي ما ستجعل التصميم يتألق على عكس الألوان الشاحبة وخصوصا إذا كنت محروما من الإضاءة الطبيعية في المطبخ، كالتصميم الموجود بالصورة الذي استخدم فيه المصمم اللون الأصفر في الأرضية وخلفية المطبخ، مع الأزرق الزاهي الذي زين المقاعد.
النمط الصناعي هو الأكثر شعبية خاصة بين الشباب، والذي يستخدم غالبا مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والخشب الخام الموجود بالسقف، حتى أنه استخدم ثلاجة بتصميم قديم وكلاسيكي من منتصف القرن الماضي، وليكتمل الجانب الكلاسيكي في التصميم جاء بلاط السيراميك على الجدار الجانبي بتصميم وألوان كلاسيكية، هذا التصميم عملي وممتاز.
حتى المطابخ الريفية الصغيرة يمكن استخدامها وتصميمها بشكل مثالي ورائع، ومن أفضل الأساليب في تلك الحالة تصميم المطبخ لى شكل حرف L كما هو واضح في هذا التصميم الموجود داخل منزل ريفي بالكامل.
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أن يكون المطبخ في نفس المساحة الموجود بها غرفة المعيشة أو غرفة السفرة هي فكرة جيدة عند امتلاك مساحة محدودة للتصميم، فهي تتيح لك فرصة الدمج بين تصميم المساحات لتظهر على أنها جزء من غرفة أخرى وهذا جيد في بعض الحالات، وطريقة رائعة لجعل مطبخك جزءا من غرفة المعيشة بشكل أنيق ومثالي كهذا المطبخ.
حتى وإن لم تكن من محبي الطبخ وتريد تخصيص مساحة ضئيلة للغاية لمطبخك فلا توجد مشكلة في ذلك، فهذه الشقة مساحتها الكلية 41 متر فقط ومع ذلك وضع المطبخ في مربع صغير بلون أبيض في المدخل، وعلى الرغم من ذلك فهو أنيق للغاية!
وأخيرا يقترح عليك هذا التصميم التخلص من كل المواد القديمة والغير مستخدمة التي عفا عليها الزمن، واستبدالها بمواد جديدة للمطبخ تستخدمها يوميا في التوابل أو تخزين البقول وجعلها جزء من ديكور مطبخك، فهنا حتى السكاكين والملاعق والأكواب استخدمها المصمم في تزيين المطبخ بشكل مثالي على الطاولة وعلى الأرفف الموجودة أعلاها.