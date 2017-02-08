11 فكرة مبتكرة لتوفير مساحة للتخزين في الحمامات الصغيرة

وجود مساحة للتخزين في الحمام يحدث فارقا كبيرا بين الحمامات الغير منظمة والحمامات المنظمة والنظيفة والمريحة للعين، وكلما كانت مساحة الحمام أصغر كلما كان الإبداع أكثر في الأفكار التي تسعى لتوفير مساحة تخزين جميلة ومهمة.
لذلك جمعنا لكم اليوم مجموعة من الأفكار المبتكرة للحصول على مساحة للتخزين في حمامك الصغير مهما كانت ظروف التصميم بالتأكيد ستجد ما يساعدك في هذه الأفكار الملهمة.
استخدام خزانة بأبواب عبارة عن مرآة هي فكرة قديمة وكلاسيكية، وفي الحقيقة هي فكرة جيدة للغاية وتوفر مساحة بدلا من وضع كل شيء بمفرده، بالإضافة إلى أن المرآة في الحمام تعطي اتساعا وإشراقا، ومؤخرا أصبحت المرآة تغطي الخزانة حتى من الجوانب وليس من الأمام فقط وهذا أكثر عصرية وأناقة من السابق.
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المساحة فوق المرحاض غالبا ما تكون فارغة وغير مستخدمة، في هذا التصميم استخدمت تلك المساحة في وضع أرفف أنيقة للتخزين والديكور في آن واحد، كما يمكن عمل خزانة مغلقة أيضا بدلا من الأرفف المكشوفة.
زوايا الغرف أيضا هي في الغالب مساحات مهدرة، وعندما يكون الحمام صغيرا فلا يوجد مجال لإهدار أي مساحة كما يوجد في هذه الصورة الرائعة لأرفف في زاوية الحمام بجانب الدش، بالإضافة إلى أنه حل عملي رائع فتلك المنحنيات الموجودة الأرفف منحت الديكور شكلا مميزا في النهاية.
أصبح استخدام السلالم في التخزين داخل الحمامات أكثر انتشارا الآن، وهو في الحقيقة حل رائع في المساحات الصغيرة لأنه يستخدم مساحة رأسية ويمكن تحريكه بسهولة، كما أنه مناسب إذا كنت لا تريد إجراء تغييرات في هيئة الحمام وهيكلته من البداية.
هذا التصميم صغير للغاية وبالرغم من ذلك فإن جماله منقطع النظير، فالخزن المستخدمة هنا ليست فقط حل عملي بل أصبحت جزء أساسي من ديكور الحمام، استخدم المصمم الخزن الخشبية أعلى المرحاض وتحت الحوض باللون الأبيض بلمسة ذكية وناعمة.
هذا الحمام الأصفر الصغير استخدم حوض مغلق أسفل الرفوف البيضاء، فكرة ذكية ومناسبة لحمام صغير للغاية مثل هذا الحمام.
يوجد الكثير من اكسسوارات الحمامات الصغيرة والحلول الذكية لها، والعائق الرئيسي في أغلبها هو الشكل الجمالي وكيفية تنسيقها مع باقي عناصر الحمام، وهنا يأتي دور تناسق الألوان كالموجود في هذا التصميم، أرفف بنفس اللون المستخدم في الحمام وهو الأسود خلق انسجاما رائعا في النهاية.
من الصعب أن نتصور للحظة استخدام ورق التواليت كجزء من الديكور، ولكنه كان كذلك فعلا في هذا الحمام الصغير الرائع في تصميمه، والفكرة هنا ان المساحة الموجودة على الحائط كان لها دور عملي في تخزين ورق التواليت وفي الشكل الجمالي أيضا.
المصمم هنا جعل الخزنة مصممة بزاوية لتتناسب مع تصميم الحمام لتوفير مساحة مريحة للحركة، ويمكن استبدال هذه الخزنة بأرفف مفتوحة بدلا من الخزنة المغلقة، كما يجب الانتباه إلى أن الحوض صمم بطريقة توفر جزء من المساحة بجانبه لوضع أغراض أخرى مثل فرشاة الأسنان.
المساحات العمودية في الحمام الصغير يجب أن تكون صديقتك، كما نرى في هذه الأرفف العائمة الموجودة في المساحة الضيقة بجانب المرحاض التي أضافت دفء وروح ريفية للحمام.
أحيانا تكون أبسط الحلول هي أفضلها، الخزن الخشبية المصنوعة خصيصا كهذه الخزنة والتي يمكن وضعها في مكان مخصص داخل الحمام لوضع كل الأدوات بداخلها من الممكن أن تكون مصدر إلهامك بالرغم من بساطتها.