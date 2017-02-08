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11 فكرة مبتكرة لتوفير مساحة للتخزين في الحمامات الصغيرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
DR. BHAVESHBHAI CHUAHAN RESIDENCE, INCEPT DESIGN SERVICES INCEPT DESIGN SERVICES حمام
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وجود مساحة للتخزين في الحمام يحدث فارقا كبيرا بين الحمامات الغير منظمة والحمامات المنظمة والنظيفة والمريحة للعين، وكلما كانت مساحة الحمام أصغر كلما كان الإبداع أكثر في الأفكار التي تسعى لتوفير مساحة تخزين جميلة ومهمة. 

لذلك جمعنا لكم اليوم مجموعة من الأفكار المبتكرة للحصول على مساحة للتخزين في حمامك الصغير مهما كانت ظروف التصميم بالتأكيد ستجد ما يساعدك في هذه الأفكار الملهمة. 

1- مرآة وخزانة في وقت واحد

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استخدام خزانة بأبواب عبارة عن مرآة هي فكرة قديمة وكلاسيكية، وفي الحقيقة هي فكرة جيدة للغاية وتوفر مساحة بدلا من وضع كل شيء بمفرده، بالإضافة إلى أن المرآة في الحمام تعطي اتساعا وإشراقا، ومؤخرا أصبحت المرآة تغطي الخزانة حتى من الجوانب وليس من الأمام فقط وهذا أكثر عصرية وأناقة من السابق. 

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2- أرفف فوق المرحاض

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

المساحة فوق المرحاض غالبا ما تكون فارغة وغير مستخدمة، في هذا التصميم استخدمت تلك المساحة في وضع أرفف أنيقة للتخزين والديكور في آن واحد، كما يمكن عمل خزانة مغلقة أيضا بدلا من الأرفف المكشوفة. 

3- أرفف في زاوية الاستحمام

BTO @ Punggolin Hotel Style, Designer House Designer House حمام
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

زوايا الغرف أيضا هي في الغالب مساحات مهدرة، وعندما يكون الحمام صغيرا فلا يوجد مجال لإهدار أي مساحة كما يوجد في هذه الصورة الرائعة لأرفف في زاوية الحمام بجانب الدش، بالإضافة إلى أنه حل عملي رائع فتلك المنحنيات الموجودة الأرفف منحت الديكور شكلا مميزا في النهاية.

4- سلم للتخزين

Quercus Alba, Sensearchitects Limited Sensearchitects Limited حمام حجر Beige
Sensearchitects Limited

Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited

أصبح استخدام السلالم في التخزين داخل الحمامات أكثر انتشارا الآن، وهو في الحقيقة حل رائع في المساحات الصغيرة لأنه يستخدم مساحة رأسية ويمكن تحريكه بسهولة، كما أنه مناسب إذا كنت لا تريد إجراء تغييرات في هيئة الحمام وهيكلته من البداية. 

5- خزن على حواف الحمام

homify حمام خشب White
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم صغير للغاية وبالرغم من ذلك فإن جماله منقطع النظير، فالخزن المستخدمة هنا ليست فقط حل عملي بل أصبحت جزء أساسي من ديكور الحمام، استخدم المصمم الخزن الخشبية أعلى المرحاض وتحت الحوض باللون الأبيض بلمسة ذكية وناعمة.

6- أرفف فوق الحوض

仙川の家, Studio R1 Architects Office Studio R1 Architects Office حمام
Studio R1 Architects Office

Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office

هذا الحمام الأصفر الصغير استخدم حوض مغلق أسفل الرفوف البيضاء، فكرة ذكية ومناسبة لحمام صغير للغاية مثل هذا الحمام. 

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7- أرفف بنفس اللون

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يوجد الكثير من اكسسوارات الحمامات الصغيرة والحلول الذكية لها، والعائق الرئيسي في أغلبها هو الشكل الجمالي وكيفية تنسيقها مع باقي عناصر الحمام، وهنا يأتي دور تناسق الألوان كالموجود في هذا التصميم، أرفف بنفس اللون المستخدم في الحمام وهو الأسود خلق انسجاما رائعا في النهاية. 

8- فكّر خارج الصندوق

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

من الصعب أن نتصور للحظة استخدام ورق التواليت كجزء من الديكور، ولكنه كان كذلك فعلا في هذا الحمام الصغير الرائع في تصميمه، والفكرة هنا ان المساحة الموجودة على الحائط كان لها دور عملي في تخزين ورق التواليت وفي الشكل الجمالي أيضا. 

9- زاوية مصممة خصيصا!

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

المصمم هنا جعل الخزنة مصممة بزاوية لتتناسب مع تصميم الحمام لتوفير مساحة مريحة للحركة، ويمكن استبدال هذه الخزنة بأرفف مفتوحة بدلا من الخزنة المغلقة، كما يجب الانتباه إلى أن الحوض صمم بطريقة توفر جزء من المساحة بجانبه لوضع أغراض أخرى مثل فرشاة الأسنان. 

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10- أرفف عائمة

DR. BHAVESHBHAI CHUAHAN RESIDENCE, INCEPT DESIGN SERVICES INCEPT DESIGN SERVICES حمام
INCEPT DESIGN SERVICES

INCEPT DESIGN SERVICES
INCEPT DESIGN SERVICES
INCEPT DESIGN SERVICES

المساحات العمودية في الحمام الصغير يجب أن تكون صديقتك، كما نرى في هذه الأرفف العائمة الموجودة في المساحة الضيقة بجانب المرحاض التي أضافت دفء وروح ريفية للحمام. 

11- رف خشبي بسيط

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura حمام
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

أحيانا تكون أبسط الحلول هي أفضلها، الخزن الخشبية المصنوعة خصيصا كهذه الخزنة والتي يمكن وضعها في مكان مخصص داخل الحمام لوضع كل الأدوات بداخلها من الممكن أن تكون مصدر إلهامك بالرغم من بساطتها.

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أبسط الحلول هي أفضلها.. ما رأيكم؟ 

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