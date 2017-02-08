8 أفكار عملية تصلح لكل المطابخ!

لا يمر يوم علينا دون دخول المطبخ من أجل تناول الطعام أو تحضيره أو حتى إعداد فنجان قهوة أو كاسة شاي، لذلك فإن تصميم المطبخ كي يتناسب مع الجلوس فيه القيام ببعض النشاطات إلى جانب الطهي مهم للغاية كأهمية توفير النظافة والترتيب لربة المنزل كي تستطيع طهي الطعام براحة وحب.
هوميفاي تعرض لكم مجموعة من الأفكار المختلفة والعملية التي تمنحك هذا القدر من الراحة والجمال في التصميم أيضا، بهذه الأفكار وغيرها الكثير يمكن جعل المطبخ أجمل وأفضل غرفة في منزلك والتي سينعكس تأثيرها بالتأكيد عليك وعلى زوجتك وأولادك وضيوفك أيضا!
المقصات والملاعق والسكاكين كلها أغراض يجب الاحتفاظ بها داخل قوالب خاصة في الأدراج حتى يسهل الحصول عليها ولا تسبب ضررا في الدرج نفسه وخاصة السكاكين التي تسبب خدوش في جوانب الأدراج، في هذه الصورة ضرب المصمم عصفورين بحجر واحد عندما استخدم الدرج لتخزين تلك الأدوات ولكنه جعل من القوالب الداخلية المصنوعة من الخوص ديكورا في حد ذاتها وزادت من جمال وروعة التصميم النهائي ولم تهمل الجانب العملي بكل تأكيد!
إذا كنت تريد ديكورا رائعا ومنظرا جميلا للعين وفي نفس الوقت يكون هذا باستخدام الأدوات الموجودة بالمطبخ كالحلل والصواني فعليك بالنظر إلى هذا التصميم الذي سيلهمك بالتأكيد، فقد استخدم هنا المصمم أرفف لتعليق الأدوات التي يمكن تعليقها والتي خلقت ديكورا رائعا وعصريا في هذا المطبخ، وبهذه الطريقة يمكنك أيضا الوصول للأدوات المستخدمة يوميا بكل سهولة دون حدوث خلل في التصميم وجمال الشكل النهائي
كل الخزن الموجودة بالمطبخ والتي يجب ان يكون لها أبواب تفتح وتغلق يمكن استبدالها بأبواب قابلة للطي كهذا التصميم وبذلك يمكن ترك الخزن مفتوحة فترة طويلة دون أن تسبب إزعاجا أو تأخذ مساحة كبيرة من المكان، وبهذه الطريقة يمكن فتح وغلق الباب بكل سهولة وبطريقة جديدة.
يمكن وضع أرفف ومقاعد معلّقة على كابينة المطبخ بشكل مختلف وذكي وعصري كما هو واضح في تصميم الكابينة الموجودة بالصورة، وضع عليها المصمم مجموعة من علب التوابل والصلصة المستخدمة يوميا لسهولة الوصول إليها ، يمكن صنع شماعات بنفس الطريقة وتعليق الملاعق والسكاكين الكبيرة المستخدمة بشكل دائم مع اختيار الألوان والأماكن المناسبة لكم في مطبخكم الخاص.
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الخزن الموجودة في كابينة المطبخ وفوقها مختلفة عن أي أماكن تخزين أخرى في المنزل، ولكن بلمسة صغيرة يمكنك أن تشعر في المطبخ وكأنك جالس داخل غرفة المعيشة، فمثلا هنا في هذا التصميم استبدلت الخزن الموجودة فوق الكابينة بأرفف مفتوحة كالأرفف المستخدمة في غرف المعيشة الحديثة وبذلك كان شكل المطبخ مختلفا وعصريا كما أنه أصبح سهلا الوصول لأي أداة أو شيء تريده بسرعة أكبر.
يمكنك اختيار سبورة أنيقة كما في الصورة بدلا من استخدام الطلاء أو ورق الحائط في جدران المطبخ، وبهذه الطريقة يمكنك كتابة نوتة أو وصفة أو قائمة الطلبات التي تحتاجها وهو جانب عملي مهم، وسوف تصبح هذه المنطقة مختلفة وأنيقة في التصميم ويمكن استخدامها في الرسم كما نرى!
يمكن الاستفادة من نافذة المطبخ الموجودة لديك بشكل أذكى، عن طريق وضع جزء من طاولة المطبخ تحتها وعليه يمكن وضع بعض الادوات المستخدمة في مطبخك أو حتى وضع النباتات الطبيعية وأزهار الزينة إن كنت تفضل ذلك، وبهذه الطريقة سوف تحصل على تصميم مطبخ أكثر عملية وجمالا.
يمكن استخدام المطبخ والصالة في حالة المساحات المفتوحة والفصل بينهما برف من أرفف المطبخ ويكون مفتوحا من الجانبين، وكما نرى هنا فالطاولة المثبت عليها الأرفف يمكن استخدامها كطاولة طعام من ناحية والناحية الأخرى هي جزء من المطبخ لذا فالطاولة والأرفف تخدم غرفتين من المنزل بلا من غرفة واحدة، كما أنها عامل فصل بين المساحات المفتوحة وهذا أحد الحلول الذكية في هذا المجال.