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8 أفكار عملية تصلح لكل المطابخ!

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify مطبخ
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لا يمر يوم علينا دون دخول المطبخ من أجل تناول الطعام أو تحضيره أو حتى إعداد فنجان قهوة أو كاسة شاي، لذلك فإن تصميم المطبخ كي يتناسب مع الجلوس فيه القيام ببعض النشاطات إلى جانب الطهي مهم للغاية كأهمية توفير النظافة والترتيب لربة المنزل كي تستطيع طهي الطعام براحة وحب. 

هوميفاي تعرض لكم مجموعة من الأفكار المختلفة والعملية التي تمنحك هذا القدر من الراحة والجمال في التصميم أيضا، بهذه الأفكار وغيرها الكثير يمكن جعل المطبخ أجمل وأفضل غرفة في منزلك والتي سينعكس تأثيرها بالتأكيد عليك وعلى زوجتك وأولادك وضيوفك أيضا!  

1- الأدراج

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya KitchenKitchen utensils
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

المقصات والملاعق والسكاكين كلها أغراض يجب الاحتفاظ بها داخل قوالب خاصة في الأدراج حتى يسهل الحصول عليها ولا تسبب ضررا في الدرج نفسه وخاصة السكاكين التي تسبب خدوش في جوانب الأدراج، في هذه الصورة ضرب المصمم عصفورين بحجر واحد عندما استخدم الدرج لتخزين تلك الأدوات ولكنه جعل من القوالب الداخلية المصنوعة من الخوص ديكورا في حد ذاتها وزادت من جمال وروعة التصميم النهائي ولم تهمل الجانب العملي بكل تأكيد!

2- أرفف للتعليق

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS مطبخ
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

إذا كنت تريد ديكورا رائعا ومنظرا جميلا للعين وفي نفس الوقت يكون هذا باستخدام الأدوات الموجودة بالمطبخ كالحلل والصواني فعليك بالنظر إلى هذا التصميم الذي سيلهمك بالتأكيد، فقد استخدم هنا المصمم أرفف لتعليق الأدوات التي يمكن تعليقها والتي خلقت ديكورا رائعا وعصريا في هذا المطبخ، وبهذه الطريقة يمكنك أيضا الوصول للأدوات المستخدمة يوميا بكل سهولة دون حدوث خلل في التصميم وجمال الشكل النهائي

3- أبواب قابلة للطي

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa مطبخ
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

كل الخزن الموجودة بالمطبخ والتي يجب ان يكون لها أبواب تفتح وتغلق يمكن استبدالها بأبواب قابلة للطي كهذا التصميم وبذلك يمكن ترك الخزن مفتوحة فترة طويلة دون أن تسبب إزعاجا أو تأخذ مساحة كبيرة من المكان، وبهذه الطريقة يمكن فتح وغلق الباب بكل سهولة وبطريقة جديدة. 

4- أرفف معلّقة

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de KitchenStorage
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

يمكن وضع أرفف ومقاعد معلّقة على كابينة المطبخ بشكل مختلف وذكي وعصري كما هو واضح في تصميم الكابينة الموجودة بالصورة، وضع عليها المصمم مجموعة من علب التوابل والصلصة المستخدمة يوميا لسهولة الوصول إليها ، يمكن صنع شماعات بنفس الطريقة وتعليق الملاعق والسكاكين الكبيرة المستخدمة بشكل دائم مع اختيار الألوان والأماكن المناسبة لكم في مطبخكم الخاص.

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5- استخدام الأرفف بدلا من الخزن المغلقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الخزن الموجودة في كابينة المطبخ وفوقها مختلفة عن أي أماكن تخزين أخرى في المنزل، ولكن بلمسة صغيرة يمكنك أن تشعر في المطبخ وكأنك جالس داخل غرفة المعيشة، فمثلا هنا في هذا التصميم استبدلت الخزن الموجودة فوق الكابينة بأرفف مفتوحة كالأرفف المستخدمة في غرف المعيشة الحديثة وبذلك كان شكل المطبخ مختلفا وعصريا كما أنه أصبح سهلا الوصول لأي أداة أو شيء تريده بسرعة أكبر. 

6- خلفية أنيقة

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

يمكنك اختيار سبورة أنيقة كما في الصورة بدلا من استخدام الطلاء أو ورق الحائط في جدران المطبخ، وبهذه الطريقة يمكنك كتابة نوتة أو وصفة أو قائمة الطلبات التي تحتاجها وهو جانب عملي مهم، وسوف تصبح هذه المنطقة مختلفة وأنيقة في التصميم ويمكن استخدامها في الرسم كما نرى! 

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7- استخدام النافذة

Royaal Boven Wonen, Studio LS Studio LS مطبخ
Studio LS

Studio LS
Studio LS
Studio LS

يمكن الاستفادة من نافذة المطبخ الموجودة لديك بشكل أذكى، عن طريق وضع جزء من طاولة المطبخ تحتها وعليه يمكن وضع بعض الادوات المستخدمة في مطبخك أو حتى وضع النباتات الطبيعية وأزهار الزينة إن كنت تفضل ذلك، وبهذه الطريقة سوف تحصل على تصميم مطبخ أكثر عملية وجمالا. 

8- أرفف ذات وجهين لتقسيم المساحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكن استخدام المطبخ والصالة في حالة المساحات المفتوحة والفصل بينهما برف من أرفف المطبخ ويكون مفتوحا من الجانبين، وكما نرى هنا فالطاولة المثبت عليها الأرفف يمكن استخدامها كطاولة طعام من ناحية والناحية الأخرى هي جزء من المطبخ لذا فالطاولة والأرفف تخدم غرفتين من المنزل بلا من غرفة واحدة، كما أنها عامل فصل بين المساحات المفتوحة وهذا أحد الحلول الذكية في هذا المجال. 

شقة في غاية الأناقة بمساحة 76 م مربع فقط
هل أعجبتكم فكرة تعليق الرف على الكابينة؟ 

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