أفكار مفيدة عند تأثيث شقة بمساحة صغيرة

التصميم الداخلي هو موضوعنا هذه المرة، سنرى معا كيف يمكن بإمكانات بسيطة وحد أدنى من التكلفة المادية تحويل ديكور الشقق الصغيرة في مساحتها إلى ديكور أنيق وفاخر وعملي في آن واحد، والأفكار التي نعرضها لكم في هذا الكتاب المستوحى من مجموعة رائعة من تصميمات خبراء هوميفاي ستكون مصدر إلهامكم الأول بالطبع.
المشروع الأول مقدم لكل شخص منتقل حديثا إلى شقة جديدة بمساحة صغيرة، والذي سيظهر أمامه هذا الشكل بمجرد دخوله الشقة ليجد نفسه أمام غرفة فارغة والمطلوب أن يحولها إلى تصميم جميل لغرفة رائعة بلمساته الخاصة، لغز محير يجب أن يفكر في كل تفاصيله من حيث أسلوب التصميم والحلول الموفرة للمساحة التي سيتخذها في تلك المساحة الصغيرة!
والسؤال الأساسي الذي يتوارد إلى أذهانكم: من أين نبدأ؟!
الجواب المعتاد من الخبراء هو: لكي تجعل تصميمك ملهما وجذابا يجب أن يكون متناسقا مع البيئة الموجودة بشكل كامل بغض النظر عن المساحة المتاحة والتي تبدو صغيرة في البداية، وفي حالتنا هذا تم إدخال الحديقة كجزء من التصميم الداخلي للشقة عن طريق وضع نباتات في أحد الأركان لكي لا ننسى عامل الطبيعة مهما كانت المساحة صغيرة.
بعد أن رأينا هذه الملصقات الحمراء التي أخذت شكل الأزهار الرائعة على الجدار، أصبح هذا موضوع التصميم الداخلي لهذه الشقة الصغيرة، فنرى بعدها الوسادات باللون الأحمر والسجادة الناعمة الموجودة تحت الأريكة، كل هذه العناصر البسيطة خلقت تأثيرا بصريا رائعا للغاية، وعلى الرغم من أن المساحة المتاحة لغرفة المعيشة ضيقة وطويلة إلا أن المصمم استغل هذا بشكل إيجابي وجعل جميع عناصر الغرفة موجودة بجانب بعضها والفضل يرجع للأثاث العصري والحديث الذي يتميز بالزوايا الحادة.
ولا يمكن أن ننهي تلك الغرفة دون الإشادة بهذا المصباح المقوس الذي يسلط الضوء على مكان الجلوس في الغرفة بشكل رائع ينتج عنه تصميم بسيط وعصري لغرفة المعيشة، تصميم ايطالي كلاسيكي بامتياز.
ننتقل الآن إلى غرفة النوم، التحدي الكبير الذي واجه المصمم والخبير Michela Galletti المشرف على تصميم هذه الشقة هو تصميم هذه المساحة الصغيرة بشكل رائع وتكاليف بسيطة للغاية، وهذا ما سنراه في الصورة القادمة!
وهذا هو الحل!
هنا أيضا نجد اللون الأحمر ظاهرا في فرش السرير متناسبا مع موضوع التصميم العام للمنزل، الأثاث مصمم بنمط إسكندينافي والإضاءة الناعمة على جانبي السرير لها تأثير رومانسي على التصميم، لينتج هذا الشكل البسيط والعصري لغرفة نوم رائعة وجذّابة في مساحة صغيرة جدا.
وضع الملصقات على الحائط أعلى السرير هنا بشكل حذر وأقل أهمية من عناصر الأثاث الموجودة، ولكنها كانت لمسة شبابية وعصرية من المصمم أضافها إلى التصميم النهائي ويمكن استبدالها بأي ملصقات تريدها وتفضلها في غرفة نومك فهي فكرة جيدة تعطي حيوية للمكان.
ننتقل الآن إلى شقة أخرى ولكنها أيضا بمساحة صغيرة، شقة قديمة من الثمانينات والتي بيعت بعد ثلاثة أشهر فقط من تجديدها بفضل الحلول العملية والرائعة التي قدمتها خبيرة التصميم Silvia Bolognini.
على سبيل المثال إذا نظرنا إلى الصورتين نجد اختلافا واضحا في إعادة ترتيب وتوضيح أثاث الغرفة دون إضافة قطع أثاث جديدة أو حدوث تشوه في العناصر الأساسية للغرفة، وهذا ما جعل المنزل جديدا في أثاثه بأقل التكاليف الممكنة!
والحقيقة أن ما أضافه التصميم فقط هو مصابيح جديدة وحديثة لإضافة جو عصري للمكان وتغيير اللوحات التي عفا عليها الزمن بلوحات عصرية على الجدار، وألوان الربيع المستخدمة في فرش السرير واللوحة الموجودة أعلاه رائعة للغاية لكسر حدة الألوان الداكنة الموجودة بأثاث الغرفة.
الألوان الداكنة تمتص الضوء سواء كان طبيعيا أو صناعيا وهذا سبب التخلص من الخزائن الموجودة على يسار الغرفة بالصورة القديمة وجعل زاوية الغرفة فارغة بلون الجدار الأبيض لإعطاء مزيد من الضوء والراحة لهذه الغرفة الصغيرة، بالإضافة إلى تغيير الأقمشة التي تغطي المقاعد إلى أغطية جلدية باللون الزيتي مع بعض الوسادات بألوان ملونة وجميلة ومبهجة.
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هذه الدمى الموجودة في الزاوية تبدو وكأنها موجود منذ 20 أو 30 سنة، وكأنه إرث من الجدات القدامى كانت تضعها على سريرها، فما بالكم بوضعها الآن في الحمام! لذا اتفق الخبراء على إزالة هذه الأرفف من الزاوية لإعطاء شكل بسيط ومريح للحمام قدر المستطاع وحتى يسهل تنظيفه وترتيبه أيضا.
وفي الصورة الجديدة نرى حماما جديدا دون أي تكلفة مذكورة، وبهذا ننهي هذا الكتاب الرائع الذي نتمنى أنه قد أفادكم ببعض الأفكار عند تجديد شقتكم الصغيرة.