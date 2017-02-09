أفكار مفيدة عند تأثيث شقة بمساحة صغيرة

الجواب المعتاد من الخبراء هو: لكي تجعل تصميمك ملهما وجذابا يجب أن يكون متناسقا مع البيئة الموجودة بشكل كامل بغض النظر عن المساحة المتاحة والتي تبدو صغيرة في البداية، وفي حالتنا هذا تم إدخال الحديقة كجزء من التصميم الداخلي للشقة عن طريق وضع نباتات في أحد الأركان لكي لا ننسى عامل الطبيعة مهما كانت المساحة صغيرة.

بعد أن رأينا هذه الملصقات الحمراء التي أخذت شكل الأزهار الرائعة على الجدار، أصبح هذا موضوع التصميم الداخلي لهذه الشقة الصغيرة، فنرى بعدها الوسادات باللون الأحمر والسجادة الناعمة الموجودة تحت الأريكة، كل هذه العناصر البسيطة خلقت تأثيرا بصريا رائعا للغاية، وعلى الرغم من أن المساحة المتاحة لغرفة المعيشة ضيقة وطويلة إلا أن المصمم استغل هذا بشكل إيجابي وجعل جميع عناصر الغرفة موجودة بجانب بعضها والفضل يرجع للأثاث العصري والحديث الذي يتميز بالزوايا الحادة.

ولا يمكن أن ننهي تلك الغرفة دون الإشادة بهذا المصباح المقوس الذي يسلط الضوء على مكان الجلوس في الغرفة بشكل رائع ينتج عنه تصميم بسيط وعصري لغرفة المعيشة، تصميم ايطالي كلاسيكي بامتياز.