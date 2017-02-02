5 منازل تُدهِشَك تصميماتها وأماكن إقامتها!

في هذا المقال استعد لرؤية ما لم تُشاهده من قبل! نعم نحن لا نبالغ في الأمر.. فـ هنا سنعرض لك 5 منازل مدهشة تُبهِرَك تصميماتها من الخارج إلى الداخل بل وأماكن إقامتها أيضًا، منها ما هو في قلب البحر ومنها ما هو على حافة الجبل ومنها ما هو تحت الأرض! لنبدأ هذه الجولة الفريدة واكتشف تلك المنازل بنفسك.
لأول وهلة لا تصدق أن هذا التصميم المدهش فعلًا لمنزل مقام على حافة أحد الجبال المطلة على بحر عظيم ترتطم مياهه بقاع الجبل فتهز كيان من يسكن فيه بلا أدنى شك! ولكن في الوقت ذاته تمتعه بمنظر يطمح الكثيرون للتطلع إليه حتى ولو من بعيد.. فمبالك أنك داخل إحدى طوابقه بقلب البحر!
المنزل مقسم لخمسة طوابق تبدأ بمرآب السيارات، ثم المعيشة وغرفة تناول الطعام والمطبخ في ساحة مشتركة بالطابق الرابع، ثم جلسة مذهلة بالطابق الثالث للتمتع بسحر المنظر وهيبته، ثم الحمام بالطابق الثاني إلى أن نصل للطابق الأول.. لقراءة المزيد عن هذا المشروع اضغط هنا: homify360: 崖の端の家
على قمة جبال الألب السويسرية بُني هذا المنزل الأخاذ والذي يقع على ارتفاع 3256 متر.. المنزل من الخارج مُغَطى بجدار معدني يعزله تمامًا عما يحدث خارجًا وعن ظروف البيئة الجوية سواء البرد القارس أو الحر الشديد فهو يعتبر وحده في الفضاء الواسع منعزل عن العالم وبالتالي سيكون سريع التأثر بأي حالة طقس أيً كانت وذلك في مقابل وجوده في مكان ساحر وسط الطبيعة!
لاكتشاف تفاصيل هذا المشروع ومعرفة المزيد عنه وعن تصميمه من الداخل، اتبع الرابط التالي: Homify360°：スイスアルプスの隠れ家
انطلاقًا من مبدأ الاستفادة من البيئة ولمحبي الاندماج مع الطبيعة صمم هذا المنزل المقام جزء كبير منه تحت الأرض فيما خرج لنا جزء صغير منه إلى النور بواجهته الزجاجية ونوافذه العديدة. مساحة المنزل صغيرة للغاية فهي في حقيقة الأمر لا تتعدى الـ 22 متر مربع ورغم ذلك لا يمكنك أن تشعر داخله إلا بالبراح! ربما السبب يكمن في الألوان المحايدة التي تغمره وربما أيضًا في النوافذ والأبواب الزجاجية التي دمجته أكثر مع البيئة الخارجية.
شاهد المنزل بالكامل من خلال الرابط التالي: 自然と一体した地中の家
تحفة معمارية من تصميم أحد مكاتب طوكيو الهندسية يتكون من ثلاثة كتل أحدهما خرسانية ضخمة وهي تمثل مبنى البيت ذاته تضم أسفلها مرآب كبير يسع العديد من السيارات يتفرع من ذلك المبنى الخرساني رمادي اللون مبنيين آخريين تجمع بينا ثلاث خامات وهي الزجاج والمعدن الأسود والخرسانة تمثل الشرفات.. تجول بين أروقته المختلفة لتكتشفه عن قرب من هنا: 存在感を持つ心地よい家「吉川の家」
بيت ساحر بكل المقاييس برع مهندسوه في تصميمه الداخلي والخارجي والذي يعطي لنا انطباعًا بأنه كهف! نعم كهف ولكنه مضئ بفضل تخلل ضوء الشمس له ومبهج بفضل الخضرة التي تحاصره من كل جانب ومذهل الإطلالة بفضل الأحجار التي تزينه من الجانبين. ينعم المنزل بباحة خارجية تعزز الشعور بالبراح وتكسب المنزل مساحة إضافية يمكن لمقيمه استغلالها في العديد من الاستخدامات فـ مرة لقضاء وقت ممتع يسوده المرح وتارة أخرى للشواء، ومرة ثالثة للجلوس والاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة وسحرها الخلاب!
اقرأ المزيد عن هذا المنزل وشاهد تصميمه من الداخل: 沖縄の風景にとけ込む”外に開いた”家