5 منازل تُدهِشَك تصميماتها وأماكن إقامتها!

لأول وهلة لا تصدق أن هذا التصميم المدهش فعلًا لمنزل مقام على حافة أحد الجبال المطلة على بحر عظيم ترتطم مياهه بقاع الجبل فتهز كيان من يسكن فيه بلا أدنى شك! ولكن في الوقت ذاته تمتعه بمنظر يطمح الكثيرون للتطلع إليه حتى ولو من بعيد.. فمبالك أنك داخل إحدى طوابقه بقلب البحر!

المنزل مقسم لخمسة طوابق تبدأ بمرآب السيارات، ثم المعيشة وغرفة تناول الطعام والمطبخ في ساحة مشتركة بالطابق الرابع، ثم جلسة مذهلة بالطابق الثالث للتمتع بسحر المنظر وهيبته، ثم الحمام بالطابق الثاني إلى أن نصل للطابق الأول.. لقراءة المزيد عن هذا المشروع اضغط هنا: homify360: 崖の端の家