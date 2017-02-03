نعومة الألوان هي السمة المميزة لهذا البيت!

يشمل المجال الاجتماعي لهذا المنزل غرفتي المعيشة وتناول الطعام واللتان في حالة انسجام تامة؛ نظرًا لترابط الألوان التي تغلف أرجاء الساحة بشكل عام خصوصًا ذلك اللون البيج حيث نلمحه يكسي الأرضيات بالكامل ومنها ينتقل إلى الجدران ببراعة ثم فرش الأثاث فينشر شعور بالنقاء والراحة لا يوصَف!

لم يكن الترابط بين الغرفتين في ذلك الأمر فحسب وإنما أيضًا برز في الإضافة الزرقاء التي نلاحظها في الإكسسوارات ونقصد هنا بالأخيرة كلًا من الوسائد والإطارات والتحف والمزهريات حيث تزيد الساحة نعومة وجمالًا، وكذلك في الديكورات وقطع الأثاث ذاتها والتي تتسم بالعصرية من الدرجة الأولى وتتمتع برقي يفوق الحَد.

لا يمكن أن نعفل هنا روعة تصميم السلم بفخامته وضخامته فهو يصلنا بالطابق العلوي حيث غرف النوم ويتفرع بعد درجاته الأولى إلى سُلَمَين أحدهما على الجانب الأيمن والآخر على الجانب الأيسر القريب من المعيشة جميعهم يتألق بدرابزين فضي براق وإضاءة مذهلة تتتبع درجاته الأولى.