نعومة الألوان هي السمة المميزة لهذا البيت!

منزل صغير وجميل السمة المميزة له هي الألوان بعضها ناعم وهادئ والآخر زاهي ومبهج وبين هذا وذاك تتألق ديكوراته بشدة بما تشمله من أثاث وإكسسوارات.. غرفه تكاد تكون متلاحمة مع بعضها البعض لمَ لا وهي في ساحة واحدة مشتركة تتمتع بالترابط والتناسق.. لنكتشف أرجاءه المختلفة معًا في جولة سريعة وخفيفة.
يشمل المجال الاجتماعي لهذا المنزل غرفتي المعيشة وتناول الطعام واللتان في حالة انسجام تامة؛ نظرًا لترابط الألوان التي تغلف أرجاء الساحة بشكل عام خصوصًا ذلك اللون البيج حيث نلمحه يكسي الأرضيات بالكامل ومنها ينتقل إلى الجدران ببراعة ثم فرش الأثاث فينشر شعور بالنقاء والراحة لا يوصَف!
لم يكن الترابط بين الغرفتين في ذلك الأمر فحسب وإنما أيضًا برز في الإضافة الزرقاء التي نلاحظها في الإكسسوارات ونقصد هنا بالأخيرة كلًا من الوسائد والإطارات والتحف والمزهريات حيث تزيد الساحة نعومة وجمالًا، وكذلك في الديكورات وقطع الأثاث ذاتها والتي تتسم بالعصرية من الدرجة الأولى وتتمتع برقي يفوق الحَد.
لا يمكن أن نعفل هنا روعة تصميم السلم بفخامته وضخامته فهو يصلنا بالطابق العلوي حيث غرف النوم ويتفرع بعد درجاته الأولى إلى سُلَمَين أحدهما على الجانب الأيمن والآخر على الجانب الأيسر القريب من المعيشة جميعهم يتألق بدرابزين فضي براق وإضاءة مذهلة تتتبع درجاته الأولى.
من زاوية أوضح نرى المعيشة بكافة تفاصيلها لنكتشف أنها أصغر حجمًا عما رأيناه بالصورة الأولى ونتفاجئ أيضًا بأنها أجمل عن قرب.. تتكون الغرفة فقط من مقعد مريح وطاولة قهوة رخامية فاخرة وكنبة كبيرة تسع أربعة أفراد بأرجل خشبية بنية منفرجة تزينها وسائد زرقاء زاهية منها ما هو منقوش ومنها ما هو خالٍ من النقوش قطيفي الخامة. تعتمد الغرفة على أكثر من مصدر للإضاءة أولها تلك الأباجورة التي تتوسط المساحة الفاصلة بين الكنبة والكرسي والسبوتات السقفية.
المائدة الزجاجية والمقاعد المريحة غريبة التصميم والبوفيه الأزرق الزاهي وسحر الديكورات عمومًا كفيل بأن يجعل الغرفة في النهاية بأروع مظهر. يزين مائدة السفرة أواعي نحاسية شبه مسطحة تتوسطها تمامًا يزيدها بريقًا ولمعانًا تلك الثريا المتدلية من السقف بتفاصيلها المتداخلة.. فيما يزين البوفيه مجموعة إكسسوارات وتحف بسيطة لكن أنيقة.
شرفة أنيقة ونظيفة وهو شرط واجب التحقيق فيها تتكون من كنبة مكسية بأقمشة ملونة وخصوصًا وسائدها والتي تمدها بحالة بهجة ومرح.. نلمح بها مقعد كبير ومريح يتألق في زاوية وحده مصنوع من الخوص بلونه البني ومبطن بأقمشة بيضاء ناعمة. يغلف جدار الشرفة سيراميك أبيض بنقوش غير ظاهرة وسقف خشبي يزيدها دفء.
النقوش الملونة تزين المطبخ بجدارين متقابلين أحدهما فاصل بين الوحدات العلوية والسفلية جهة اليمين فنرى انعكاساته بوضوح على سطح الموقد الكهربي والآخر يحتل الجدار المقابل له حيث نرى على البار المثبت به انعكاسات النقوش والألوان الزاهية!
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بالألوان المحايدة صُمم هذا الحمام فاللون البيج يغلف الحوض والوحدة التخزينية.. أما الموازييك الجامع بين درجات البيج المختلفة فهو يكسي أغلب الجدران، فضلًا عن المرايا التي تحتل الجزء العلوي من الحمام وتزيده سعة وبراحًا.. أما الإضاءة فهي ساحرة بكل المقاييس.