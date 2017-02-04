16 فكرة مختلفة لإضاءات جانبية لغرف النوم

في أثناء تصميم منازلنا غالباً ما نغفل عن بعض الاكسسوارات والعناصر التي قد تبدو للبعض كإضافات جمالية ولكنها في الواقع مهمة ولها وظيفة عملية في حياتنا اليومية. أحد هذه الاكسسوارات هي الإضاءة الجانبية للسرير في غرفة النوم والتي تأخذ أشكال وتصاميم متنوعة. فهي كما ذكرنا ليست فقط وسيلة لتجميل الطاولات الجانبية ولكنها تصنع فارق كبير في توزيع الإضاءة. فعندما حل سريع وعملي، فلن تحتاج للقيام من السرير لتشغيل الإضاءة في منتصف الليل، كما أنها تساعدك على القراءة قبل النوم بالإضافة لكونها مصدر إضاءة رومانسي رائع في غرفة النوم.

اليوم سنستعرض معكم عدد من التصاميم المختلفة والحلول لعدد من الطرز والتصاميم والمساحات أيضاً حتى يتسنى لك إختيار ما يناسبك مهما كانت ظروفك.