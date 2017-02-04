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16 فكرة مختلفة لإضاءات جانبية لغرف النوم

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مساحات تجارية
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في أثناء تصميم منازلنا غالباً ما نغفل عن بعض الاكسسوارات والعناصر التي قد تبدو للبعض كإضافات جمالية ولكنها في الواقع مهمة ولها وظيفة عملية في حياتنا اليومية. أحد هذه الاكسسوارات هي الإضاءة الجانبية للسرير في غرفة النوم والتي تأخذ أشكال وتصاميم متنوعة. فهي كما ذكرنا ليست فقط وسيلة لتجميل الطاولات الجانبية ولكنها تصنع فارق كبير في توزيع الإضاءة. فعندما حل سريع وعملي، فلن تحتاج للقيام من السرير لتشغيل الإضاءة في منتصف الليل، كما أنها تساعدك على القراءة قبل النوم بالإضافة لكونها مصدر إضاءة رومانسي رائع في غرفة النوم.

اليوم سنستعرض معكم عدد من التصاميم المختلفة والحلول لعدد من الطرز والتصاميم والمساحات أيضاً حتى يتسنى لك إختيار ما يناسبك مهما كانت ظروفك.

​4.وقع الإختيار على تصميم غير تقليدي لحائط السرير الخلفي، فقد تم عمل تصميم غائر وبارز مع التنوع في الخامة وإضافة إضاءة ليد لتضئ مساحة ما خلف السرير وتكون كافية بالإضافة لوحدة كروية على جانب واحد

House LP, d2w studio d2w studio غرفة نوم
d2w studio

d2w studio
d2w studio
d2w studio

2.​يمكنك الاستعانة بمصابيح مكتب بدلاً من الأباجورة للحصول على الإضاءة المطلوبة بشكل جديد ومتميز

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

1.نبدأ بوحدات كروية مثيرة لغرفة نوم تناسب الطراز المينمال

Georgetown Townhouse, Hinson Design Group Hinson Design Group غرفة نوم
Hinson Design Group

Hinson Design Group
Hinson Design Group
Hinson Design Group

3.هنا تم استبدال الشكل التقليدي للأباجورة لكشاف بسيط موجة ومثبت على الحائط

Folio Design | The Hampstead Home | Bedside Table KSR Architects & Interior Designers غرفة نوم
KSR Architects &amp; Interior Designers

Folio Design | The Hampstead Home | Bedside Table

KSR Architects & Interior Designers
KSR Architects &amp; Interior Designers
KSR Architects & Interior Designers

5.إضاءات الحائط حلت هنا محل الإضاءات الجانبية في تصميم بديع وأنيق

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography غرفة نوم
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

6.هنا نرى إضاءة حائط ولكنها موجهة على الطاولات الجانبية، لإضاءة أفضل

Contemporary Interior for an apartment, Sofia Inspiria Interiors غرفة نوم scandinavian bedroom,walk-in closet,bedroom lounge,cozy bedroom,contemporary bedroom,neutral colors,taupe colors,modern bedroom,reading corner,integrated tv wall,container house
Inspiria Interiors

Contemporary Interior for an apartment, Sofia

Inspiria Interiors
Inspiria Interiors
Inspiria Interiors

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7.قم بخلق تنوع في إختيار الإضاءات الجانبية فلا يجب إتباع الشكل التقليدي السيميتري ولكن يمكنك إختيار وحدات غير متشابهة​ للجانبين

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة نوم
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

8.أما هنا فقد تم تعليق وحدة لمبة من السقف لتكون موجهة على الطاولة الجانبية مع إمكانية وجود مفتاح تشغيل بجانب السرير للتحكم فيها

Folio Design | The Hampstead Home | Bedside Table KSR Architects & Interior Designers غرفة نوم
KSR Architects &amp; Interior Designers

Folio Design | The Hampstead Home | Bedside Table

KSR Architects & Interior Designers
KSR Architects &amp; Interior Designers
KSR Architects & Interior Designers

9.الإضاءة الموجهة تأتي بتصاميم وأشكال مختلفة كما أنها تعد حل رائع وأنيق ولكن يجب تنفيذه من البداية في مراحل التشطيب المبدئية

Лофт, Interiorbox Interiorbox غرفة نوم
Interiorbox

Лофт

Interiorbox
Interiorbox
Interiorbox

10.​شكل وطراز وحدات الإضاءة المستخدمة من شأنه تغير الجو العام للغرفة، ففي هذه الغرفة تم استخدام إضاءة عربية ذات ظلال مثيرة للحصول على غرفة بوهيمية

Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة نوم
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

11.​في هذا التصميم الأنيق للسرير تم إضافة إضاءات موجهة على السقف الخشبي لتكون وحدة سرير متكاملة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

12.هنا تم تثبيت إضاءات مفصلية على الحائط ذو السطح العاكس لشكل أنيق وإضاءة مضاعفة​

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

13.تم تحريك الإضاءة فبدلاً من وضعها على الجانبين تم وضعها خلف السرير لإضاءة موجهة على السرير بشكل متميز

Sentosa Beach House, Design Intervention Design Intervention غرفة نوم Grey
Design Intervention

Sentosa Beach House

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

14.​في هذا التصميم البسيط للسرير المصنوع من الباليتات، تم إضافة وحدتي كشافات في ظهر السرير لتكون حل سريع وعملي ومرتبط بالسرير كما أنه لا يشغل الكثير من المساحة

Gdańsk, Ul.Chmielna, Raca Architekci Raca Architekci غرفة نوم
Raca Architekci

Raca Architekci
Raca Architekci
Raca Architekci

15.​يمكنك استخدام وحدة إضاءة أرضية إذا لم يتوفر لديك طاولة جانبية

Let's Surf Pixers غرفة نوم Multicolored posters,poster,palms,surf,sticker,poster,palms,surf,sticker
Pixers

Let's Surf

Pixers
Pixers
Pixers

16.ولا يجب أن ننسى الشكل التقليدي للإضاءات الجانبية والتي تجمل أي غرفة وخاصة تلك التي تتبع الطراز الكلاسيكي​

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب متين Purple/Violet
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

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