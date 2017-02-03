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27 فكرة لشويات رخيصة على الطراز الريفي يمكنك بناؤها

Marwa Hasan Marwa Hasan
Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
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لا يوجد ما يمنع من الإستمتاع بحفلات الشواء حتى في جو الشتاء البارد، فلا يوجد أفضل من لقاء العائلة أو الأصدقاء والذي يعطينا الدفئ المرجو. ولكن تصميم الشوايات يبقى شئ محير، فأغلبنا يلجأ لشوايات جاهزة ومتنقلة، ولكن ماذا لو قالت لكم أن بناء الشوايات في أفنيتكم أو حدائق منازلكم هو ليس بالعملية الصعبة أو المكلفة، كما أنه يتيح خصائص أفضل مثل الحصول على مساحة شواء أكبر وتوافر أفران للخبز أيضاً أو مطبخ خارجي.

شواء اللحوم والأطعمة في الحديقة في الجو البارد يعطي أجواء خاصة لحفلات الشواء. لذلك فقد جئنا لكم ب 27 تصميم جميل ومختلف لشويات يمكنكم تنفيذها ف حدائق منزلكم بسهولة وبأقل التكاليف، فتابعونا…

1.تصميم رائع مكسي من الحجارة ومبطن بالطوب، حجمه مناسب كما أن شكله رائع

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

2.يدخل في تصميم هذه الشواية خامة الحديد لمقاومة الرياح والعوامل الجوية

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

3.تم تصميم هذه الشواية لتتناسب مع الجو العام للحديقة ومع تصميم السور

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L حديقة
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

4.في هذا المطبخ الخارجي الصغير لم ينسى المصمم إضافة شواية صغيرة ذات تصميم يخلو من أي تعقيد

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

5.تصميم هندسي للشواية مع وجود مساحة تخزينية

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

6.مزيج رائع من تصميم مودرن للمساحة بخامات ريفية

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

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7.تصميم ريفي حتى الصميم

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

8.شواية مع فرن لعمل الفطائر، الخبز والبيتزا لأفضل حفلات الشواء

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

9.تصميم مودرن للشواية في بيئة ريفية

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

10.يمكن للشواية أن تنفذ بألوان فاتحة مثل لون الخرسانة الرمادي فهي خامة طبيعية وسهلة الاستخدام

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

11.هذه الشواية المنفذة من الطوب الأبيض تستند على سور من الخشب ومحاطة بالنباتات والزهور لتباين وأناقة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

12.مهم أن تكون مساحة الشواء مجهزة بشكل كامل لكافة المناسبات والولائم

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

13.هنا نرى كابينة شواء ذات تغطية وبار لحفلات شواء رائعة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

14.تمكنك هذه الشواية من إشعال النار بواسطة الخشب أو ياستخدام الغاز

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

15.طراز ريفي ولكن له طابع ساحلي بالمزج بين البلاط الأحمر والبلاطات السيراميكية ذات الألوان الفاتحة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

16.هذه الشواية توفر مساحة مقاومة للحرارة لتعطيك حرية الشواء على الطريقة القديمة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

17.من مميزات الطراز العتيق أن خاماته طبيعية ومقاومة للحرارة بالإضافة لكونها جميلة أيضاً

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

18.عندما يكون لديك المساحة الكافية يمكنك إضافة أكثر من شواية لحفلات شواء أكبر وأكثر متعة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

19.ليست هناك خامة تنافس الطابع الريفي مثل خامة البلاط الأحمر. فيمكنك مزجها مع خامات أخرى ذات ألوان فاتحة لتباين أكثر أناقة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

20.مساحة داخلية للشواء، مكونة من أكثر من شواية وفرن من الصخور الطبيعية تعيد تعريف أناقة الطراز الريفي

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

21.لا يكتمل تصميم الشواية بدون وجود مساحة لتخزين جذوع الشجر

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

22.من قال أن الطراز الريفي يتنافى مع التصاميم الجمبلة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

23.حتى الحديقة المحيطة بالشواية من الطراز الريفي بكل تفاصيلها

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

24.عملية بناء مساحة شواء ريفية

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

25.يجب مراعاة أن تكون الشوايات مناسبة للمساحة المصممة بها

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

26.تصميم لمطبخ صغير ومفتوح مع شواية على أحد جوانبه

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

27.تفاصيل رائعة من الحجارة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

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