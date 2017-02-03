27 فكرة لشويات رخيصة على الطراز الريفي يمكنك بناؤها

لا يوجد ما يمنع من الإستمتاع بحفلات الشواء حتى في جو الشتاء البارد، فلا يوجد أفضل من لقاء العائلة أو الأصدقاء والذي يعطينا الدفئ المرجو. ولكن تصميم الشوايات يبقى شئ محير، فأغلبنا يلجأ لشوايات جاهزة ومتنقلة، ولكن ماذا لو قالت لكم أن بناء الشوايات في أفنيتكم أو حدائق منازلكم هو ليس بالعملية الصعبة أو المكلفة، كما أنه يتيح خصائص أفضل مثل الحصول على مساحة شواء أكبر وتوافر أفران للخبز أيضاً أو مطبخ خارجي.

شواء اللحوم والأطعمة في الحديقة في الجو البارد يعطي أجواء خاصة لحفلات الشواء. لذلك فقد جئنا لكم ب 27 تصميم جميل ومختلف لشويات يمكنكم تنفيذها ف حدائق منزلكم بسهولة وبأقل التكاليف، فتابعونا…