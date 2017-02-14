32 صورة ستجعلك من معجبي النمط المعماري الريفي

بناء منزل على النمط الريفي لا يعني أنه يجب أن يكون في الريف أو في الضواحي! لكنه نمط متعارف عليه من خلال استخدام بعض العناصر التي تتميز بها البيوت الريفية فعلا! خاصة البيوت القديمة. حيث يحمل هذا التصميم الكثير من الشاعرية وعبق الماضي والاحساس بالحنين خاصة للذين عاشوا طفولتهم في الريف وانتقلوا للمدن الكبيرة، بيطرى لهم ان يتميز بيتهم الحديث ببعض العناصر التي تذكرهم بالماضي الجميل.

مما يميز هذا النمط ايضا هو استخدام بعض الأثاث الخشبي الخام وتلبيس السقف أو الجدران بالالواح الخشبية الخام أيضا أو الصخور الخام.

غالباً ما ينتزج أثاث هذا النمط بالأثاث الكلاسيكي حيث أنهما متقاربان، لكن يمكن التميز بينهما من خلال الديكورات العامة للمنزل.

إليكم هذه النماذج ال 32 كي تعطيكم فكرة أشمل عن هذا النمط.