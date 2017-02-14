الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

32 صورة ستجعلك من معجبي النمط المعماري الريفي

جحا جحا
Tenuta Il Molinetto_Home Staging, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio غرفة السفرة
Loading admin actions …

بناء منزل على النمط الريفي لا يعني أنه يجب أن يكون في الريف أو في الضواحي! لكنه نمط متعارف عليه من خلال استخدام بعض العناصر التي تتميز بها البيوت الريفية فعلا! خاصة البيوت القديمة. حيث يحمل هذا التصميم الكثير من الشاعرية وعبق الماضي والاحساس بالحنين خاصة للذين عاشوا طفولتهم في الريف وانتقلوا للمدن الكبيرة، بيطرى لهم ان يتميز بيتهم الحديث ببعض العناصر التي تذكرهم بالماضي الجميل.

مما يميز هذا النمط ايضا هو استخدام بعض الأثاث الخشبي الخام  وتلبيس السقف أو الجدران بالالواح الخشبية الخام أيضا  أو الصخور الخام.

غالباً ما ينتزج أثاث هذا النمط بالأثاث الكلاسيكي حيث أنهما متقاربان، لكن يمكن التميز بينهما من خلال الديكورات العامة للمنزل. 

إليكم هذه النماذج ال 32 كي تعطيكم فكرة أشمل عن هذا النمط. 

1.

B&B AT02, STUDIO ARCHIFIRENZE STUDIO ARCHIFIRENZE غرفة السفرة
STUDIO ARCHIFIRENZE

STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE

2.

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura مطبخ
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

3.

FondoVito B&B, FRANCESCO CARDANO Interior designer FRANCESCO CARDANO Interior designer غرفة نوم
FRANCESCO CARDANO Interior designer

FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer

4.

Casa Leopardi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini مطبخ
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

5.

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة نوم الخشب هندسيا White
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

6.

Realizzazione B&B , Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont" Naro architettura restauro 'Dein Landhaus im Piemont' حمام
Naro architettura restauro <q>Dein Landhaus im Piemont</q>

Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont"
Naro architettura restauro <q>Dein Landhaus im Piemont</q>
Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont"

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.

Villa rustica, RI-NOVO RI-NOVO غرفة السفرة خشب
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

8.

Casa Tre Archi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini حمام
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

9.

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria مطبخ
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

10.

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO غرفة المعيشة
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

11.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

12.

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria غرفة السفرة
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

13.

Villa rustica, RI-NOVO RI-NOVO ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج خشب
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

14.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

15.

Casa al lago, ARCHolic ARCHolic منازل
ARCHolic

ARCHolic
ARCHolic
ARCHolic

16.

CUCINA ATENA , ROMANO MOBILI dal 1960 ROMANO MOBILI dal 1960 مطبخ
ROMANO MOBILI dal 1960

ROMANO MOBILI dal 1960
ROMANO MOBILI dal 1960
ROMANO MOBILI dal 1960

17.

Tenuta Il Molinetto_Home Staging, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio غرفة السفرة
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

18.

ANNESSO RUSTICO DI VILLA DELLA TORRE, Studio Feiffer & Raimondi Studio Feiffer & Raimondi غرفة نوم
Studio Feiffer &amp; Raimondi

Studio Feiffer & Raimondi
Studio Feiffer &amp; Raimondi
Studio Feiffer & Raimondi

19.

Guelfa 65 - Firenze, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio غرفة المعيشة
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

20.

Prog, STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA غرفة المعيشة
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA

Prog

STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA

21.

Country home in the vineyard, AreaNova officina di architettura AreaNova officina di architettura غرفة السفرة
AreaNova officina di architettura

Country home in the vineyard

AreaNova officina di architettura
AreaNova officina di architettura
AreaNova officina di architettura

22.

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

23.

Nuovo progetto, MIDE architetti MIDE architetti غرفة المعيشة
MIDE architetti

MIDE architetti
MIDE architetti
MIDE architetti

24.

Abitazione ristrutturata in stile rustico/moderno, Nadia Moretti Nadia Moretti مطبخ
Nadia Moretti

Nadia Moretti
Nadia Moretti
Nadia Moretti

25.

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria غرفة المعيشة
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

26.

Casa Porto Saler. Formentera. 2000, Deu i Deu Deu i Deu حمام
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

27.

ALQUILER DE CASA EN EL EMPORDA CON MUCHO ENCANTO , decoradora JUDITH FARRAN , Home Deco Decoración Home Deco Decoración مطبخ
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

28.

Reforma y ampliación de Casa Payesa en Ibiza, Ivan Torres Architects Ivan Torres Architects مطبخ
Ivan Torres Architects

Ivan Torres Architects
Ivan Torres Architects
Ivan Torres Architects

29.

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño حمام
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

30.

TAQ, Espais Duals Espais Duals غرفة نوم
Espais Duals

Espais Duals
Espais Duals
Espais Duals

31.

Decoración de viviendas, Narai Decor Narai Decor حمام
Narai Decor

Narai Decor
Narai Decor
Narai Decor

32.

Locanda dell'Aioncino, Studio Luppichini Studio Luppichini حديقة
Studio Luppichini

Studio Luppichini
Studio Luppichini
Studio Luppichini
تحول رائع لمنزل باستخدام عناصر بسيطة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً