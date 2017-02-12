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23 صورة لتصاميم مساحات مفتوحة لشقق رائعة مساحتها ما بين 60 و 100 متر مربع

جحا جحا
Ciemny błysk, Perfect Space Perfect Space مطبخ
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اليوم سنعرض مجموعة من الصور لمساحات مفتوحة لشقق صغيرة ذات مساحات تتراوح ما بين 60 و 100 متر مربع! المساحات هي عبارة عن منطقة المطبخ والسفرة والمعيشة، وهذه التصاميم يمكن تنفيذها بسهولة في البناء الجديد أو من خلال تجديد الشقق الصغيرة عن طريق فتح هذه الغرف على بعضها البعض.

سيكون هناك الكثير من الفائدة لتنفيذ هذه التصاميم المفتوحة حيث ستزيد من الاحساس بالمساحة العامة في البيت، وستزيد أيضاً من التفاعل العائلي حيث سيكون أفراد الاسرة على تواصل دائم خلال اليوم.

لكن مهلا!! الأمر لا يقتصر على فتح المساحات على بعضها فقط! فهناك عوامل مهمة يجب الأخذ بها وهي اختيار الألوان والخامات المناسبة للجدران وينصح بان تكون من الالوان الفاتحة حتى تعطي احساساً بالإتساع.

واختيار الأثاث يجب ان يكون مناسباً للشقق الصغيرة، حيث الاختصار على الأثاث الضروري وصغير الحجم والأثاث القابل للطي أو متعدد الاستخدامات وذلك توفيراً للمساحة.

الأثاث الكلاسيكي غير مناسب للشقق الصغيرة الا اذا كان مصمماً كي يتناسب للمساحات الصغيرة! فالاثاث الكلاسيكي يمتاز بالحجم الكبير والألوان الداكنة غير المناسبة للشقق الصغيرة.

الإضاءة تلعب دوراً مهماً أيضاً في التأثير على المساحة، وأفضل هذه الإضاءات هي الإضاءة الطبيعية لذا احرصوا على وجود شبابيك كبيرة وستائر فاتحة وشفافة لاعطاء المساحة أبعاداً جديدة.

لنترككم الآن مع هذه المجموعة من الصور كي تاخذوا فكرة أوضح عن هذه العناصر التي تكلمنا عنها: 

شقة مساحتها 60 m²

Energiczne wnętrze, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 60 m²

Włoska robota, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 60 m²

Casa Dp 2, gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) غرفة المعيشة
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

شقة مساحتها 60 m²

Z domieszką błękitu, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 60 m²

PasteLove&Beżowe, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 80 m²

Beton, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

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شقة مساحتها 80 m²

Klasyk z kolorem, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 80 m²

Pół loft, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 80 m²

Ciemny błysk, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 80 m²

Nowe oldskulowe, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 100 m²

Klasyka na nowo, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 100 m²

Soft Loft, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 100 m²

Clean Look, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 100 m²

Open Space Milano, GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo منازل
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

شقة مساحتها 100 m²

Mieszkanie w kolorze, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 100 m²

Klasyka i design, Perfect Space Perfect Space غرفة السفرة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 100 m²

NEAR Architecture Eur, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

شقة مساحتها 100 m²

110 m nowoczesnej elegancji, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 100 m²

Łupki-Chrupki, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 100 m²

Z motywem cegły, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 100 m²

House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect غرفة المعيشة
Diego Gnoato Architect

Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect

شقة مساحتها 100 m²

Bez mebli tez można!, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

شقة مساحتها 100 m²

Świeże Retro, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space
تصميم منزل مودرن بالتأكيد سترغب في تقليد تصميمه

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