23 صورة لتصاميم مساحات مفتوحة لشقق رائعة مساحتها ما بين 60 و 100 متر مربع

اليوم سنعرض مجموعة من الصور لمساحات مفتوحة لشقق صغيرة ذات مساحات تتراوح ما بين 60 و 100 متر مربع! المساحات هي عبارة عن منطقة المطبخ والسفرة والمعيشة، وهذه التصاميم يمكن تنفيذها بسهولة في البناء الجديد أو من خلال تجديد الشقق الصغيرة عن طريق فتح هذه الغرف على بعضها البعض.

سيكون هناك الكثير من الفائدة لتنفيذ هذه التصاميم المفتوحة حيث ستزيد من الاحساس بالمساحة العامة في البيت، وستزيد أيضاً من التفاعل العائلي حيث سيكون أفراد الاسرة على تواصل دائم خلال اليوم.

لكن مهلا!! الأمر لا يقتصر على فتح المساحات على بعضها فقط! فهناك عوامل مهمة يجب الأخذ بها وهي اختيار الألوان والخامات المناسبة للجدران وينصح بان تكون من الالوان الفاتحة حتى تعطي احساساً بالإتساع.

واختيار الأثاث يجب ان يكون مناسباً للشقق الصغيرة، حيث الاختصار على الأثاث الضروري وصغير الحجم والأثاث القابل للطي أو متعدد الاستخدامات وذلك توفيراً للمساحة.

الأثاث الكلاسيكي غير مناسب للشقق الصغيرة الا اذا كان مصمماً كي يتناسب للمساحات الصغيرة! فالاثاث الكلاسيكي يمتاز بالحجم الكبير والألوان الداكنة غير المناسبة للشقق الصغيرة.

الإضاءة تلعب دوراً مهماً أيضاً في التأثير على المساحة، وأفضل هذه الإضاءات هي الإضاءة الطبيعية لذا احرصوا على وجود شبابيك كبيرة وستائر فاتحة وشفافة لاعطاء المساحة أبعاداً جديدة.

لنترككم الآن مع هذه المجموعة من الصور كي تاخذوا فكرة أوضح عن هذه العناصر التي تكلمنا عنها: