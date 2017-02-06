6 نصائح للحصول على منزل نظيف ومُرَتَب

حتى تُسَهِّل على نفسك مهمة إعداد الطعام أو تنظيف المطبخ يوميًا يجب عليك أن تنسق أدواته المختلفة بشكل سليم بحيث تكون في متناول يديك فخصص إحدى الوحدات التخزينية مثلًا للتوابل وأخرى للمنظفات وثالثة للمغارف ورابعة للأوعية وخامسة للكؤوس… إلخ وبالتالي بمجرد أن تبدأ أعمال المطبخ اليومية من تحضير للوجبات المختلفة أو غسيل الصحون أو مسح الأرضية ستعثر على ما تريد بكل سهولة!