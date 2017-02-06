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6 نصائح للحصول على منزل نظيف ومُرَتَب

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners الممر الحديث، المدخل و الدرج
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جولة اليوم سريعة ومفيدة تمدك بمجموعة نصائح عملية وبسيطة يمكنك باتباعها أن تحصل على منزل نظيف ومرتب طوال الوقت لا تشوبه شائبة.. اقرأ معنا هذه النصائح واحفظها بذهنك لتنفذها على أرض الواقع بكل سهولة.. لنبدأ الآن!

1- اقتني قطع أثاث أنيقة وعملية بمدخل منزلك لتضمن هيئته المنظمة

İ&M YILDIZ EVİ, yücel partners yücel partners الممر الحديث، المدخل و الدرج
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

خزانات بيضاء في قلب جدار الرواق متراصة بجانب بعضها البعض تضمن نظافة المدخل بشكل خاص والبيت بشكل عام بما تضمه من أحذية وأمتعة ومعاطف سواء للقاطنين أو الزائرين.. لذا نصيحتنا الأولى لك هنا أن تقتني قطع الأثاث التي تحافظ على بقاء المدخل نظيفًا ومرتبًا أطول فترة ممكنة لأنه واجهة منزلك.

2- احرص على نظافة مطبخك فهي تنعكس على منزلك

homify KitchenBench tops
homify

homify
homify
homify

نظافة البيت مستمدة من نظافة المطبخ والعكس صحيح خصوصًا وإن كان تصميم المطبخ مفتوح على بقية غرف المنزل الحيوية كالمعيشة والسفرة مثلًا ومن هذا المنطلق يجب أن تحرص على غسل الأواعي والأواني بشكل مستمر وترتيب الأغراض المختلفة ووضعها في أماكنها الصحيحة حتى يظل هكذا هادئًا منمقًا لا تشوبه شائبة. 

3- خصص كل وحدة تخزينية بالمطبخ لأدوات محددة

ORHAN-OLIVIA EVİ, Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri مطبخ
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri

Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri

حتى تُسَهِّل على نفسك مهمة إعداد الطعام أو تنظيف المطبخ يوميًا يجب عليك أن تنسق أدواته المختلفة بشكل سليم بحيث تكون في متناول يديك فخصص إحدى الوحدات التخزينية مثلًا للتوابل وأخرى للمنظفات وثالثة للمغارف ورابعة للأوعية وخامسة للكؤوس… إلخ وبالتالي بمجرد أن تبدأ أعمال المطبخ اليومية من تحضير للوجبات المختلفة أو غسيل الصحون أو مسح الأرضية ستعثر على ما تريد بكل سهولة!

4- ضع خطة لتنظيف منزلك ولا تتراجع عنها

homify حمام خشب White
homify

homify
homify
homify

عندما تضع خطة لتنظيف منزلك ابدأ بتنفيذها في وقت مبكر وأنت في قمة نشاطك وحيويتك ولا تتراجع عن البدء فيها مهما حدث.

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5- الموسيقى حافز جيد لتشجيعك على بدء التنظيف

Apartamento à beira mar, MarchettiBonetti+ MarchettiBonetti+ منازل
MarchettiBonetti+

MarchettiBonetti+
MarchettiBonetti+
MarchettiBonetti+

الموسيقى هي أفضل حافز من شأنه تشجيعك لبدء عملية التنظيف، لذا لا تتردد في تشغيل الموسيقى المفضلة لديك وأنت تقوم بالتنظيف فهي خير رفيق!

6- لا تدع مجال للفوضى واجمع الملابس المتسخة في الحمام

elektryzujące wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom حمام
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

اجمع الملابس المتسخة بمنزلك وغرفه المختلفة وضعها في الغسالة أو بالسَبَت المخصص للغسيل تجنبًا لرائحتها الكريهة وما ينتج عنها من فوضى وبالتالي تكون تجنبت فكرة تراكم أكوام من الملابس غير النظيفة وحظيت بحمام نظيف وغرف أكثر نظامًا.

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