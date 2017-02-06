6 نصائح للحصول على منزل نظيف ومُرَتَب

جولة اليوم سريعة ومفيدة تمدك بمجموعة نصائح عملية وبسيطة يمكنك باتباعها أن تحصل على منزل نظيف ومرتب طوال الوقت لا تشوبه شائبة.. اقرأ معنا هذه النصائح واحفظها بذهنك لتنفذها على أرض الواقع بكل سهولة.. لنبدأ الآن!
خزانات بيضاء في قلب جدار الرواق متراصة بجانب بعضها البعض تضمن نظافة المدخل بشكل خاص والبيت بشكل عام بما تضمه من أحذية وأمتعة ومعاطف سواء للقاطنين أو الزائرين.. لذا نصيحتنا الأولى لك هنا أن تقتني قطع الأثاث التي تحافظ على بقاء المدخل نظيفًا ومرتبًا أطول فترة ممكنة لأنه واجهة منزلك.
نظافة البيت مستمدة من نظافة المطبخ والعكس صحيح خصوصًا وإن كان تصميم المطبخ مفتوح على بقية غرف المنزل الحيوية كالمعيشة والسفرة مثلًا ومن هذا المنطلق يجب أن تحرص على غسل الأواعي والأواني بشكل مستمر وترتيب الأغراض المختلفة ووضعها في أماكنها الصحيحة حتى يظل هكذا هادئًا منمقًا لا تشوبه شائبة.
حتى تُسَهِّل على نفسك مهمة إعداد الطعام أو تنظيف المطبخ يوميًا يجب عليك أن تنسق أدواته المختلفة بشكل سليم بحيث تكون في متناول يديك فخصص إحدى الوحدات التخزينية مثلًا للتوابل وأخرى للمنظفات وثالثة للمغارف ورابعة للأوعية وخامسة للكؤوس… إلخ وبالتالي بمجرد أن تبدأ أعمال المطبخ اليومية من تحضير للوجبات المختلفة أو غسيل الصحون أو مسح الأرضية ستعثر على ما تريد بكل سهولة!
عندما تضع خطة لتنظيف منزلك ابدأ بتنفيذها في وقت مبكر وأنت في قمة نشاطك وحيويتك ولا تتراجع عن البدء فيها مهما حدث.
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الموسيقى هي أفضل حافز من شأنه تشجيعك لبدء عملية التنظيف، لذا لا تتردد في تشغيل الموسيقى المفضلة لديك وأنت تقوم بالتنظيف فهي خير رفيق!
اجمع الملابس المتسخة بمنزلك وغرفه المختلفة وضعها في الغسالة أو بالسَبَت المخصص للغسيل تجنبًا لرائحتها الكريهة وما ينتج عنها من فوضى وبالتالي تكون تجنبت فكرة تراكم أكوام من الملابس غير النظيفة وحظيت بحمام نظيف وغرف أكثر نظامًا.