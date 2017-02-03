7 غرف معيشة لمحبي الفخامة والرفاهية

عندما يجتمع الأهل كل يوم لتبادل الأحاديث يجب أن يحظوا بمكان مريح وأنيق، وخاصة إذا كانوا أصحاب ذوق رفيع وكلاسيكي، تأخذكم هوميفاي في جولة بين 7 تصميمات رائعة لغرف معيشة تجمع بين الفخامة والرفاهية والكلاسيكية الجميلة..
هناك من التصميمات ما يجعلك تقف أمامه من فرط جماله وفخامته، وهذا التصميم إحداها!
غرفة معيشة رائعة وفخمة وبالرغم من الكلاسيكية والفخامة إلا أن التصميم جاء بسيطا وتلقائيا، الأرضية السيراميك اللامعة مع أنتريه بأولن دافئة البيج والكافيه، والمنضدة اللامعة بسطح رخامي، وأخيرا الإضاءات الجميلة المنتشرة في الغرفة وعلى رأسها النجفة الكريستال التي ميزت هذه الغرفة.
هذه الغرفة جمعت بين أنماط متعددة، فجاءت الأريكة بتصميم بسيط يناسب النمط المينيمال، والحائط الخشبي بتصميم متميز وجذاب وكأنه بوابة عبور للمستقبل بتصميم يسبق العصر، أما الأبجورة في الجانب فجاءت من النمط الكلاسيكي، وعلى الرغم من بساطة هذه الغرفة إلا أنها من الغرف الفخمة والراقية.
سيظل النمط الكلاسيكي ذو نكهة خاصة، وسيظل عشّاقه أصحاب ذوق رفيع ومميز دائما، غرفة معيشة كلاسيكية بامتياز مع إضافة بعض اللمسات العصرية مثل النباتات والمزهرية والإضاءة الطبيعية المنبعثة من جميع جوانب الغرفة.
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الأبيض من الألوان الرئيسية والثابتة في جميع أنماط التصميم، جاءت هذه الغرفة البيضاء الكلاسيكية بلمسات عصرية لتبرهن ذلك بامتياز!
نجفة كلاسيكية تتوسط الغرفة، مع أثاث أبيض كلاسيكي وسجادة عصرية اتخذت نفس اللون، جدران وسقف بالأبيض الذي لم يكسر حدته سوى الستارة الموجودة باللون البيج المتناسق مع لون النجفة والبيانو.
في المنازل الفخمة يجب أن تأخذ غرفة المعيشة حظها من المساحة، فهي مكان تجمع العائلة ولم نجد تصميم أفضل من هذا يجمع بين الأناقة والفخامة والرقي والبساطة في آن واحد!
ومرة أخرى الإضاءة الطبيعية هي أهم ما يميز تصميمات غرف المعيشة المريحة، فضوء الشمس يبعث على الراحة والأمل ويجدد النشاط.
لا يشترط ان تكون غرف المعيشة فاتحة اللون، بل إن الألوان الداكنة لها بريقها بشرط وجود إضاءة واكسسوارات تجعل الغرفة مشرقة ورائعة كهذه الغرفة الرائعة الموجودة بالصورة باللون الزيتي مع أريكة من الجلد باللون البني.
من المهم دائما اختيار الأثاث والألوان بعناية، ولكن الاكسسوارات هي ما تبرز جمال العناصر الموجودة بالتصميم، هنا وضع المصمم مجموعة رائعة من الاكسسوارات كهذه المزهريات الزجاجية والنباتات الخضراء المنتشرة في كل مكان، بالإضافة إلى لون الستائر وتصميمها المتناسب مع ارتفاع الغرفة.