7 غرف معيشة لمحبي الفخامة والرفاهية

هناك من التصميمات ما يجعلك تقف أمامه من فرط جماله وفخامته، وهذا التصميم إحداها!

غرفة معيشة رائعة وفخمة وبالرغم من الكلاسيكية والفخامة إلا أن التصميم جاء بسيطا وتلقائيا، الأرضية السيراميك اللامعة مع أنتريه بأولن دافئة البيج والكافيه، والمنضدة اللامعة بسطح رخامي، وأخيرا الإضاءات الجميلة المنتشرة في الغرفة وعلى رأسها النجفة الكريستال التي ميزت هذه الغرفة.