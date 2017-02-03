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7 غرف معيشة لمحبي الفخامة والرفاهية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Living Rooms, Gracious Luxury Interiors Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة White
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عندما يجتمع الأهل كل يوم لتبادل الأحاديث يجب أن يحظوا بمكان مريح وأنيق، وخاصة إذا كانوا أصحاب ذوق رفيع وكلاسيكي، تأخذكم هوميفاي في جولة بين 7 تصميمات رائعة لغرف معيشة تجمع بين الفخامة والرفاهية والكلاسيكية الجميلة..

رقي وسلاسة التصميم

Luxury Living Space Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة Amber/Gold
Gracious Luxury Interiors

Luxury Living Space

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

هناك من التصميمات ما يجعلك تقف أمامه من فرط جماله وفخامته، وهذا التصميم إحداها! 

غرفة معيشة رائعة وفخمة وبالرغم من الكلاسيكية والفخامة إلا أن التصميم جاء بسيطا وتلقائيا، الأرضية السيراميك اللامعة مع أنتريه بأولن دافئة البيج والكافيه، والمنضدة اللامعة بسطح رخامي، وأخيرا الإضاءات الجميلة المنتشرة في الغرفة وعلى رأسها النجفة الكريستال التي ميزت هذه الغرفة. 

كلاسيكي وعصري

Cream/Brown High-Rise Living Space Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة خشب Purple/Violet
Gracious Luxury Interiors

Cream/Brown High-Rise Living Space

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

هذه الغرفة جمعت بين أنماط متعددة، فجاءت الأريكة بتصميم بسيط يناسب النمط المينيمال، والحائط الخشبي بتصميم متميز وجذاب وكأنه بوابة عبور للمستقبل بتصميم يسبق العصر، أما الأبجورة في الجانب فجاءت من النمط الكلاسيكي، وعلى الرغم من بساطة هذه الغرفة إلا أنها من الغرف الفخمة والراقية. 

رمز الأناقة

Statement Chandelier Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة Amber/Gold
Gracious Luxury Interiors

Statement Chandelier

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

سيظل النمط الكلاسيكي ذو نكهة خاصة، وسيظل عشّاقه أصحاب ذوق رفيع ومميز دائما، غرفة معيشة كلاسيكية بامتياز مع إضافة بعض اللمسات العصرية مثل النباتات والمزهرية والإضاءة الطبيعية المنبعثة من جميع جوانب الغرفة.

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الساحر الأبيض

Classic White Living Space Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة White
Gracious Luxury Interiors

Classic White Living Space

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

الأبيض من الألوان الرئيسية والثابتة في جميع أنماط التصميم، جاءت هذه الغرفة البيضاء الكلاسيكية بلمسات عصرية لتبرهن ذلك بامتياز! 

نجفة كلاسيكية تتوسط الغرفة، مع أثاث أبيض كلاسيكي وسجادة عصرية اتخذت نفس اللون، جدران وسقف بالأبيض الذي لم يكسر حدته سوى الستارة الموجودة باللون البيج المتناسق مع لون النجفة والبيانو.

مساحة كبيرة

Luxury Family Living Space Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة White
Gracious Luxury Interiors

Luxury Family Living Space

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

في المنازل الفخمة يجب أن تأخذ غرفة المعيشة حظها من المساحة، فهي مكان تجمع العائلة ولم نجد تصميم أفضل من هذا يجمع بين الأناقة والفخامة والرقي والبساطة في آن واحد! 

ومرة أخرى الإضاءة الطبيعية هي أهم ما يميز تصميمات غرف المعيشة المريحة، فضوء الشمس يبعث على الراحة والأمل ويجدد النشاط. 

باللون الزيتي

Dark Moody Living Space Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة Green
Gracious Luxury Interiors

Dark Moody Living Space

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

لا يشترط ان تكون غرف المعيشة فاتحة اللون، بل إن الألوان الداكنة لها بريقها بشرط وجود إضاءة واكسسوارات تجعل الغرفة مشرقة ورائعة كهذه الغرفة الرائعة الموجودة بالصورة باللون الزيتي مع أريكة من الجلد باللون البني. 

أهمية الاكسسوارات

Spring Colours Living Space Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة Green
Gracious Luxury Interiors

Spring Colours Living Space

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

من المهم دائما اختيار الأثاث والألوان بعناية، ولكن الاكسسوارات هي ما تبرز جمال العناصر الموجودة بالتصميم، هنا وضع المصمم مجموعة رائعة من الاكسسوارات كهذه المزهريات الزجاجية والنباتات الخضراء المنتشرة في كل مكان، بالإضافة إلى لون الستائر وتصميمها المتناسب مع ارتفاع الغرفة. 

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ما رأيكم بالغرفة الثانية؟ 

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