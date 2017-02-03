منزل فاخر بطابع عربي في البرتغال

جولتنا اليوم فريدة من نوعها، فسنأخذكم إلى منزل له تفاصيل معمارية عربية واسلامية قديمة ولكن مع الحفاظ على اللمسة المعاصرة لتمتزج العناصر والطرز سوياً مكونة تصميم متميز وفاخر وفريد من نوعه. هذا المبنى موجود في البرتغال، ومبنى على مساحة هائلة سمحت بعمل تمهيد من خلال حديقة كبيرة بها الكثير من الأشجار والنخيل والعناصر الأخرى التي سنتعرف عليها سوياً. هذا المنزل مكون من عدد من المباني ويتميز بوجود أفنية محيطة به من كل الجهات بالإضافة لمداخل متعددة.

هل تشوقتم لرؤية هذا المنزل بعد؟ تعالوا معنا لنتجول في أرجائه ونكتشف جمال وسحر هذا التصميم المعماري..