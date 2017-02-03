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منزل فاخر بطابع عربي في البرتغال

Marwa Hasan Marwa Hasan
Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo مسبح
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جولتنا اليوم فريدة من نوعها، فسنأخذكم إلى منزل له تفاصيل معمارية عربية واسلامية قديمة ولكن مع الحفاظ على اللمسة المعاصرة  لتمتزج العناصر والطرز سوياً مكونة تصميم متميز وفاخر وفريد من نوعه. هذا المبنى موجود في البرتغال، ومبنى على مساحة هائلة سمحت بعمل تمهيد من خلال حديقة كبيرة بها الكثير من الأشجار والنخيل والعناصر الأخرى التي سنتعرف عليها سوياً. هذا المنزل مكون من عدد من المباني ويتميز بوجود أفنية محيطة به من كل الجهات بالإضافة لمداخل متعددة.

هل تشوقتم لرؤية هذا المنزل بعد؟ تعالوا معنا لنتجول في أرجائه ونكتشف جمال وسحر هذا التصميم المعماري..

الفناء الرئيسي

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo مسبح
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

كما نرى فإن في منتصف الفناء الأمامي ووسط الحديقة يوجد نافورة أنيقة مبطنة ببلاطات سيرامكية أنيقة وملونة تتبياين بروعة مع ألوان المبنى الخارجية والعناصر الطبيعية.

نافورة أنيقة

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo منازل
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

في الفناء الخلفي أيضاً نلاحظ وجود نافورة أصغر ذات تصميم أنيق وتباين رائع في الخامات متناسب مع التشكيلات الرائعة في الأرضية.

نلاحظ هنا وجود أكثر من مبنى لهذا البيت الفاخر

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo منازل
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo شبابيك
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

النافذة مودرن

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo شبابيك
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

تفاصيل النوافذ هي تفاصيل مودرن ومعاصره، فهي مصنوعه من زجاج عاكس ومقسم بشكل منتظم.

تعالوا ندخل إلى داخل المنزل… .

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo منازل
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

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ألوان وتشكيلات اسلامية

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo شبابيك
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

فور دخولنا إلى البيت نلاحظ مزيج من الألوان والطرز، فالبيانو يتباين شكله ولونه تماماً مع التشكيلات الاسلامية الملونة.

قباب وأقبية

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo غرفة المعيشة
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

الأسقف يدخل في تصميمها القباب، مع وجود أقبية متداخلة على الجوانب بتصميم يأخذنا بالتاريخ إلى المباني الإسلامية القديمة.

القبة

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

أنظر لتفاصيل القبة الرائعة وتوزيع بلاطات الطوب بدرجاتها المختلفة والمتدرجة.

وحدات إضاءة مثالية تعزز شكل وطراز تصميم السقف

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo مكتب عمل أو دراسة
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

أنظر لجمال الأقبية المتداخلة ذات الخامات المختلفة

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo غرفة نوم
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

الأبواب

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج خشب
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

الأبواب كلها ذات أقواس علوية وتصاميم مميزة للإطارات الخبية لتعزز الشكل والطراز القديم.

ممر قبوي

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo غرفة المعيشة
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

أما في الممر فنرى أنه مصمم بشكل قبو مستمر ومكسي من الطوب المتراص، بالإضافة لتفاصيل تشبه المقرنصات. وفي نهاية الممر نلاحظ وجود مدفئة ذات تصميم اسطواني متدرج فريد من نوعه.

​غرفة السونا

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo منتجع رخام
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

بالطبع لن يخلو هذا البيت الكبير الفاخر من عناصر تشعر ساكنيه بالراحة والاستجمام، فهنا نلاحظ وجود غرفة سونا مجهزة بكل ما يحتاجه مستخدميها، بالإضافة لتصميمها بشكل فائق الجمال.  باستخدام تفاصيل عربية من إضاءة وإختيار بلاطات الأرضية وبلاط الحائط المواجهه للمدخل ذو التشكيلات المدهشة والذي يعد بؤرة بصرية لغرفة السونا.

​الحمام

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo حمام
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

أنظر إلى تصميم الحمام، فهو منغمر في الألوان والحيوية باستخدام تصاميم أنيقة من البلاطات المختلفة. ولكن ما يميزه هو إختيار عناصر ذات أشكال هندسية وتصميم كل العناصر بشكل يسمح باظهارها بشكل سيميتري.

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo حمام
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

​الفناء الداخلي

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo بلكونة أو شرفة
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

أحد صفات البيت العربي التقليدي هو وجود صحن في المنتصف وأروقة مسقفة محيطة به. فهنا نلاحظ استخدام بلاطات أنيقة في الأرضية، بالإضافة لنافورة حائط مكسية ببلاط أزرق مميز، ليكون بؤرة بصرية متميزة في هذا الفناء.

إهتمام فائق بالتفاصيل. لاحظ صنابير نافورة الفناء البديعة!

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo حديقة البلاط
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo مطبخ
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo مطبخ
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
نعومة الألوان هي السمة المميزة لهذا البيت!
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