منزل فاخر بطابع عربي في البرتغال

جولتنا اليوم فريدة من نوعها، فسنأخذكم إلى منزل له تفاصيل معمارية عربية واسلامية قديمة ولكن مع الحفاظ على اللمسة المعاصرة لتمتزج العناصر والطرز سوياً مكونة تصميم متميز وفاخر وفريد من نوعه. هذا المبنى موجود في البرتغال، ومبنى على مساحة هائلة سمحت بعمل تمهيد من خلال حديقة كبيرة بها الكثير من الأشجار والنخيل والعناصر الأخرى التي سنتعرف عليها سوياً. هذا المنزل مكون من عدد من المباني ويتميز بوجود أفنية محيطة به من كل الجهات بالإضافة لمداخل متعددة.
هل تشوقتم لرؤية هذا المنزل بعد؟ تعالوا معنا لنتجول في أرجائه ونكتشف جمال وسحر هذا التصميم المعماري..
كما نرى فإن في منتصف الفناء الأمامي ووسط الحديقة يوجد نافورة أنيقة مبطنة ببلاطات سيرامكية أنيقة وملونة تتبياين بروعة مع ألوان المبنى الخارجية والعناصر الطبيعية.
في الفناء الخلفي أيضاً نلاحظ وجود نافورة أصغر ذات تصميم أنيق وتباين رائع في الخامات متناسب مع التشكيلات الرائعة في الأرضية.
تفاصيل النوافذ هي تفاصيل مودرن ومعاصره، فهي مصنوعه من زجاج عاكس ومقسم بشكل منتظم.
فور دخولنا إلى البيت نلاحظ مزيج من الألوان والطرز، فالبيانو يتباين شكله ولونه تماماً مع التشكيلات الاسلامية الملونة.
الأسقف يدخل في تصميمها القباب، مع وجود أقبية متداخلة على الجوانب بتصميم يأخذنا بالتاريخ إلى المباني الإسلامية القديمة.
أنظر لتفاصيل القبة الرائعة وتوزيع بلاطات الطوب بدرجاتها المختلفة والمتدرجة.
الأبواب كلها ذات أقواس علوية وتصاميم مميزة للإطارات الخبية لتعزز الشكل والطراز القديم.
أما في الممر فنرى أنه مصمم بشكل قبو مستمر ومكسي من الطوب المتراص، بالإضافة لتفاصيل تشبه المقرنصات. وفي نهاية الممر نلاحظ وجود مدفئة ذات تصميم اسطواني متدرج فريد من نوعه.
بالطبع لن يخلو هذا البيت الكبير الفاخر من عناصر تشعر ساكنيه بالراحة والاستجمام، فهنا نلاحظ وجود غرفة سونا مجهزة بكل ما يحتاجه مستخدميها، بالإضافة لتصميمها بشكل فائق الجمال. باستخدام تفاصيل عربية من إضاءة وإختيار بلاطات الأرضية وبلاط الحائط المواجهه للمدخل ذو التشكيلات المدهشة والذي يعد بؤرة بصرية لغرفة السونا.
أنظر إلى تصميم الحمام، فهو منغمر في الألوان والحيوية باستخدام تصاميم أنيقة من البلاطات المختلفة. ولكن ما يميزه هو إختيار عناصر ذات أشكال هندسية وتصميم كل العناصر بشكل يسمح باظهارها بشكل سيميتري.
أحد صفات البيت العربي التقليدي هو وجود صحن في المنتصف وأروقة مسقفة محيطة به. فهنا نلاحظ استخدام بلاطات أنيقة في الأرضية، بالإضافة لنافورة حائط مكسية ببلاط أزرق مميز، ليكون بؤرة بصرية متميزة في هذا الفناء.