مطابخ ذات جُزر: 10 أفكار رائعة

جزيرة المطبخ أو طاولة إعداد الطعام الوسطى تعد قطعة أثاث مثالية فهي تضفي إتساع في الفراغ، وتساهم في توزيع العناصر حول المطبخ سواء كانت أدوات كهربية أو وحدات تخزينية، كما أنها تعمل كوحدة فاصلة بين المطبخ والغرف الأخرى في حالة المطبخ المفتوح. ولهذه الأسباب فقد لقت نجاح وإنتشار واسع في المطابخ المودرن.
يمكننا استغلال الجزيرة كبار لتناول الإفطار وتجميع الأسرة في المطبخ، يالإضافة لكونها مكان مثالي لإعداد الأطعمة المختلفة فهي تستطيع استيعاب أكثر من نشاط في نفس الوقت. فدعونا نستعرض لكم بعض التصاميم.
يجب أن تنال طاولة إعداد الطعام القدر الكافي من الإضاءة ولذلك يفضل إضافة إضاءة موجهة وتوزيعها على سطحها. ففي هذا المطبخ تم توزيع 3 مصابيح من الألومنيوم لتجنب تكون الظلال على مساحة العمل. بالإضافة لسير من الكشافات والموضوع على جانبي المطبخ أيضاً.
بدون أدنى شك فإن بطل هذا المطبخ هو الجرانيت الرائع، فهي حجارة أنيقة بالإضافة لخصائصها المقاومة وسهولة تنظيفها والعناية بها. ففي هذا المطبخ حرص المصمم على غمره بالضوء الطبيعي بالإضافة لاستخدام اللون الأبيض بكثره ليساهم في عمل إنعكاس للضوء. وبإنتشار الضوء يظهر جمال المطبخ وينسجم بشكل متميز مع باقي عناصر الديكور من خزانات وغيره.
أحد النقاط التي يجب اتباعها هي أنه عند استغلال الجزيرة كمنطقة لوضع الموقد يجب عليك إضافة شفاط هواء جيد. فهنا تم إضافة هذا الشفاط الإسطواني الأنيق فوق الجزيرة ليكون عنصر عملي بالإضافة لكونه عنصر جمالي.
يمكنك تحويل مطبخك لأكثر الأماكن بهجة في منزلك، فالألوان تظهره بشكل أفضل كما تؤثر بلإيجاب على الأنشطة المتعددة. فهنا تم إضافة لون أحمر صريح في خزانات الجزيرة والذي حول الفراغ إلى آخر ديناميكي ومتباين مع العناصر والألوان الأخرى.
بدائل توزيع وترتيب عناصر المطبخ لا نهائية، فيمكنك توحيد العناصر مع بعضها للحصول على بيئة متكاملة. فهنا تم العمل على انسجام اللون الميتالك مع اللون الأسود الغالب على المطبخ مع الخشب الظاهر في الأرضية ليكون مضدر يشع بالدفئ بالإضافة إلى الإضاءة. بينما تظهر لدينا الحوائط والسقف بلون أبيض فاتح لتتباين مع الباليتة اللونية الداكنة.
تميل المساحات ذات الطابع المينمال إلى استخدام ألوان محددة أو بسيطة فهذا المطبخ يجمع بين الفخامة والعملية. ففي هذا الفراغ الكبير نرى كيف للمطابخ المفتوحة أن تساهم في أن تكون جزء أنيق من المساحة المفتوحة وتتناسب في شكلها وتصميمها مع غرفة المعيشة والتراس. فعلى الجزيرة يمكنك طهو الطعام ومشاركة العائلة في جميع الأنشطة بدلاً من الإنعزال في مساحة منفصلة.
الخطوط والتصميم البسيط هي من سمات المطبخ المينمال. فهو تصميم نظيف بدون أي إزدحام بصري بالإضافة للتباين في الألوان مع الإضاءة الطبيعية.
إذا كنت تمتلك مساحة كبيرة فهذا يعطيك فرصة لزيادة الإمكانيات، فهنا تم وضع جزيرة في منتصف المطبخ والتي تعطيك مساحة كبيرة للعمل والحركة بسهولة كما تضيف مساحة تخزينية إضافية من أدراج وخزانات.
أحد العوامل التي يجب مراعاتها هي خامة سطح العمل.بوجهة عام يفضل استخدام خامات قوية، ومقاومة للحرارة وسهلة التنظيف فهنا تم إختيار خامة خشنة مثل الخرسانة.
نظن أن بوضع جزيرة في مطابخنا نحتاج لمساحة كبيرة ولكن الحقيقة أنه مهما كان حجم ومساحة مطبخك يمكنك الحصول على جزيرة وسطى. في هذا المثال نرى مطبخ على الطراز الريفي بمساحة صغيرة ولكن على الرغم من ذلك فإنها عملية وأنيقة.