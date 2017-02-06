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مطابخ ذات جُزر: 10 أفكار رائعة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
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جزيرة المطبخ أو طاولة إعداد الطعام الوسطى تعد قطعة أثاث مثالية فهي تضفي إتساع في الفراغ، وتساهم في توزيع العناصر حول المطبخ سواء كانت أدوات كهربية أو وحدات تخزينية، كما أنها تعمل كوحدة فاصلة بين المطبخ والغرف الأخرى في حالة المطبخ المفتوح. ولهذه الأسباب فقد لقت نجاح وإنتشار واسع في المطابخ المودرن.

يمكننا استغلال الجزيرة كبار لتناول الإفطار وتجميع الأسرة في المطبخ، يالإضافة لكونها مكان مثالي لإعداد الأطعمة المختلفة  فهي تستطيع استيعاب أكثر من نشاط في نفس الوقت. فدعونا نستعرض لكم بعض التصاميم.

​1.تصميم مودرن

E2 KITCHEN arQing مطبخ
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
arQing

يجب أن تنال طاولة إعداد الطعام القدر الكافي من الإضاءة ولذلك يفضل إضافة إضاءة موجهة وتوزيعها على سطحها. ففي هذا المطبخ تم توزيع 3 مصابيح من الألومنيوم لتجنب تكون الظلال على مساحة العمل. بالإضافة لسير من الكشافات والموضوع على جانبي المطبخ أيضاً.

​2.انسجام تام

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مطبخ
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

بدون أدنى شك فإن بطل هذا المطبخ هو الجرانيت الرائع، فهي حجارة أنيقة بالإضافة لخصائصها المقاومة وسهولة تنظيفها والعناية بها. ففي هذا المطبخ حرص المصمم على غمره بالضوء الطبيعي بالإضافة لاستخدام اللون الأبيض بكثره ليساهم في عمل إنعكاس للضوء. وبإنتشار الضوء يظهر جمال المطبخ وينسجم بشكل متميز مع باقي عناصر الديكور من خزانات وغيره.

​3.عناصر جديدة ومتميزه

Cocinas Modernas, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño مطبخ
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

أحد النقاط التي يجب اتباعها هي أنه عند استغلال الجزيرة كمنطقة لوضع الموقد يجب عليك إضافة شفاط هواء جيد. فهنا تم إضافة هذا الشفاط الإسطواني الأنيق فوق الجزيرة ليكون عنصر عملي بالإضافة لكونه عنصر جمالي.

​4.لمسة لونية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكنك تحويل مطبخك لأكثر الأماكن بهجة في منزلك، فالألوان تظهره بشكل أفضل كما تؤثر بلإيجاب على الأنشطة المتعددة. فهنا تم إضافة لون أحمر صريح في خزانات الجزيرة والذي حول الفراغ إلى آخر ديناميكي ومتباين مع العناصر والألوان الأخرى.

​5.بلا حدود

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

بدائل توزيع وترتيب عناصر المطبخ لا نهائية، فيمكنك توحيد العناصر مع بعضها  للحصول على بيئة متكاملة. فهنا تم العمل على انسجام اللون الميتالك مع اللون الأسود الغالب على المطبخ مع الخشب الظاهر في الأرضية ليكون مضدر يشع بالدفئ بالإضافة إلى الإضاءة. بينما تظهر لدينا الحوائط والسقف بلون أبيض فاتح لتتباين مع الباليتة اللونية الداكنة.

​6.دمج الفراغات

VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos مطبخ
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

تميل المساحات ذات الطابع المينمال إلى استخدام ألوان محددة أو بسيطة فهذا المطبخ يجمع بين الفخامة والعملية. ففي هذا الفراغ الكبير نرى كيف للمطابخ المفتوحة أن تساهم في أن تكون جزء أنيق من المساحة المفتوحة وتتناسب في شكلها وتصميمها مع غرفة المعيشة والتراس. فعلى الجزيرة يمكنك طهو الطعام ومشاركة العائلة في جميع الأنشطة بدلاً من الإنعزال في مساحة منفصلة.

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​7.تفاصيل صغيرة

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura مطبخ
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

الخطوط والتصميم البسيط هي من سمات المطبخ المينمال. فهو تصميم نظيف بدون أي إزدحام بصري بالإضافة للتباين في الألوان مع الإضاءة الطبيعية.

​8.إتساع

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS مطبخ
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

إذا كنت تمتلك مساحة كبيرة فهذا يعطيك فرصة لزيادة الإمكانيات، فهنا تم وضع جزيرة في منتصف المطبخ والتي تعطيك مساحة كبيرة للعمل والحركة بسهولة كما تضيف مساحة تخزينية إضافية من أدراج وخزانات.

​9.رائع ومقاوم

interiores, Gama Elite Gama Elite مطبخ
Gama Elite

Gama Elite
Gama Elite
Gama Elite

أحد العوامل التي يجب مراعاتها هي خامة سطح العمل.بوجهة عام يفضل استخدام خامات قوية، ومقاومة للحرارة وسهلة التنظيف فهنا تم إختيار خامة خشنة مثل الخرسانة.

​10.الحجم لا يهم

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

نظن أن بوضع جزيرة في مطابخنا نحتاج لمساحة كبيرة ولكن الحقيقة أنه مهما كان حجم ومساحة مطبخك يمكنك الحصول على جزيرة وسطى. في هذا المثال نرى مطبخ على الطراز الريفي بمساحة صغيرة ولكن على الرغم من ذلك فإنها عملية وأنيقة.

دليلك لاستخدام الألوان الداكنة في منزلك
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