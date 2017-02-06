مطابخ ذات جُزر: 10 أفكار رائعة

جزيرة المطبخ أو طاولة إعداد الطعام الوسطى تعد قطعة أثاث مثالية فهي تضفي إتساع في الفراغ، وتساهم في توزيع العناصر حول المطبخ سواء كانت أدوات كهربية أو وحدات تخزينية، كما أنها تعمل كوحدة فاصلة بين المطبخ والغرف الأخرى في حالة المطبخ المفتوح. ولهذه الأسباب فقد لقت نجاح وإنتشار واسع في المطابخ المودرن.

يمكننا استغلال الجزيرة كبار لتناول الإفطار وتجميع الأسرة في المطبخ، يالإضافة لكونها مكان مثالي لإعداد الأطعمة المختلفة فهي تستطيع استيعاب أكثر من نشاط في نفس الوقت. فدعونا نستعرض لكم بعض التصاميم.