دليلك لاستخدام الألوان الداكنة في منزلك

يتجنب الكثير منا استخدام الألوان الداكنة حيث يظنون أنها قد تحول الغرف إلى غرف كئيبة ومظلمة، ولكن اليوم في هوميفاي سنأتيكم ببعض التصاميم الأنيقة ذات الألوان الداكنة والتي ستجعلم تغيرون وجهة نظركم في استخدام الألوان الداكنة في الديكور. فهو من شأنه تحسين الفراغات وإظهارها بشكل غني وعميق، ولكن لا يجب أن ننسى أن الألوان الداكنة لها بعض العيوب أيضاً والتي يسهل العمل حولها.
فتعالوا بنا نستعرض لكم بعض من هذه المميزات والعيوب لنترككم تقررون الحلول المثالية وما يناسبكم ويناسب منازلكم.
باستخدام الألوان الداكنة في بعض اللمسات حول المنزل ستتمكنوا من تحويل منزلك إلى طراز مختلف، ومتميز. فإذا أردت إظهار بعض الخامات وعناصر البناء الأساسية مثل الكمرات، الطوب والحديد، فإنك ستحصل على طراز صناعي. فهذا الطراز يظهر منزلك بشكل أنيق ومعاصر ومواكب لأحدث الموضة بدون الكثير من التكاليف.
إحرص على مزج عدد من العناصر، الألوان والخامات الأخرى مثل النحاس والإضاءات الدافئة والتي تضيف وتظهر منزلك ذو الألوان الداكنة بشكل أفضل.
من مميزات استخدام الألوان الداكنة في الحوائط أنها تظهر الألوان الداكنة لحوائط الغرف بشكل أنيق وثري وخاصة مع التناسق والتناغم مع عدد من الألوان والخامات الأخرى. كما أنها تخفي العيوب في الحوائط.
الألوان الداكنة مناسبه لأن تكون خلفية رائعة لمحبي الفن لتظهر الألوان والأذواق الرفيعة بشكل متباين وقوي.
أحد العيوب هي ظهور الأتربة وحاجتها إلى تنظيف مستمر وعناية خاصة. أيضاً في الأماكن الصغيرة تظهر الغرفة بشكل ضيق وخانق.
انتشرت في الآونة الأخيرة صيحة استخدام الألوان الداكنة في المنازل كلوحات سبورة بدهان جزء من الحائط أو الحائط كله بألوان داكنة والحصول على مساحة ابداعية في المنزل، ربما تصلح للاطفال أو لإخراج طاقتنا الابداعية من رسومات وكتابات على الحائط.
هذا التصميم يعطي للمنزل لمسة ابداعية وشخصية. لكن احذر من اختيار الحائط غير المناسب والذي قد يتسبب في تحويل الغرف إلى مساحة كئيبة.
أحد الأفكار الذكية هي مزج الألوان الداكنة مع الألوان الفاتحة بشكل متناسب ومتباين. والذي من شأنه تحويل الفراغات إلى أخرى لها شخصية. بالإضافة لذلك فإنه يضيف لمسة تبرز وتظهر عمق المساحات.
يمكننا رؤية تحول وتنوع الفراغات بإضافة أثاث داكن، فهي حيلة رائعة لكسر الألوان المحايدة، أو تحديد هيكل الفراغات والخطوط، والمساحات الرئيسية.
تأتي خامات طبيعية كثيرة مثل الجرانيت، الرخام والحجارة بألوان داكنه والتي تضيف رونقاً خاصاً للمنازل. لكن إحرص على توظيفها بشكل صحيح واستخدامها بنسبة متوازنة في الفراغات بسبب إرتفاع تكلفتها وشكلها المتميز.
يفضل الكثير استخدام الألوان الفاتحة في الواجهة والتي تظهر المنزل بشكل مرحب أكثر، أما الألوان الداكنة فهي إختيار جرئ ويعطي دراماتيكية وعمق لواجهات المنازل. بالإضافة للغموض والجاذبية وخاصة بالنسبة للمباني ذات الطراز المودرن.
يجب الحرص عند إختيار الألوان على مزجها بشكل صحيح مع البيئة المحيطة والألوان والعناصر الأخرى للحصول على تصميم متميز. فأحد المزايا الهامة المصاحبة لإختيار الألوان الداكنة هي البساطة والمتمثلة في الطراز المينمال. فاستخدام هذه الألوان لا يحتاج الكثير من التفاصيل لخلق شخصية فاللون وحده قام بهذه المهمة.
تظهر الألوان الداكنة بشكل رائع في حالة المنازل التي يحيط بها أشجار أو نباتات طبيعية، فيتباين اللون الأخضر بشكل رائع مع الألوان الداكنة.
تحتاج الألوان الداكنة في المباني عناية خاصة فأشعة الشمس تتسبب في زوال الألوان وخفوته، بالإضافة لأن أشعة الشمس المباشرة تتسب في تقشير الدهانات بشكل عام ولذلك فينصح عند إختيار ألوان داكنة بإعادة طلاء الواجهات باستمرار.
يجب الحرص على إختيار ألوان تتناسب مع المناخ العام لمنطقتك فالألوان الفاتحة تعكس أشعة الشمس أما الألوان الداكنه فتمتصها. ففي المناطق الدافئة يفضل الألوان الفاتحة أما في المناطق الباردة فالألوان الداكنة تعد كفكرة جيدة.