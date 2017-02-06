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دليلك لاستخدام الألوان الداكنة في منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
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يتجنب الكثير منا استخدام الألوان الداكنة حيث يظنون أنها قد تحول الغرف إلى غرف كئيبة ومظلمة، ولكن اليوم في هوميفاي سنأتيكم ببعض التصاميم الأنيقة ذات الألوان الداكنة والتي ستجعلم تغيرون وجهة نظركم في استخدام الألوان الداكنة في الديكور. فهو من شأنه تحسين الفراغات وإظهارها بشكل غني وعميق، ولكن لا يجب أن ننسى أن الألوان الداكنة لها بعض العيوب أيضاً والتي يسهل العمل حولها.

فتعالوا بنا نستعرض لكم بعض من هذه المميزات والعيوب لنترككم تقررون الحلول المثالية وما يناسبكم ويناسب منازلكم.

تأكيد الطراز

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. مطبخ
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

باستخدام الألوان الداكنة في بعض اللمسات حول المنزل ستتمكنوا من تحويل منزلك إلى طراز مختلف، ومتميز. فإذا أردت إظهار بعض الخامات وعناصر البناء الأساسية مثل الكمرات، الطوب والحديد، فإنك ستحصل على طراز صناعي. فهذا الطراز يظهر منزلك بشكل أنيق ومعاصر ومواكب لأحدث الموضة بدون الكثير من التكاليف.

وجوب استكمال المشهد بعناصر إضافية

Chandelier ST-12 metal edition, Intuerilight Intuerilight BedroomLighting
Intuerilight

Chandelier ST-12 metal edition

Intuerilight
Intuerilight
Intuerilight

إحرص على مزج عدد من العناصر، الألوان والخامات الأخرى مثل النحاس والإضاءات الدافئة والتي تضيف وتظهر منزلك ذو الألوان الداكنة بشكل أفضل.

خلفية ثرية

Дизайн интерьера 2-ком. квартиры в Днепропетровске, GP-ARCH GP-ARCH غرفة المعيشة
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

من مميزات استخدام الألوان الداكنة في الحوائط أنها تظهر الألوان الداكنة لحوائط الغرف بشكل أنيق وثري وخاصة مع التناسق والتناغم مع عدد من الألوان والخامات الأخرى. كما أنها تخفي العيوب في الحوائط. 

الألوان الداكنة مناسبه لأن تكون خلفية رائعة لمحبي الفن لتظهر الألوان والأذواق الرفيعة بشكل متباين وقوي.

اللون الأزرق الداكن يعمل كخلفية رائعة لمكتبة من الخشب

MUJIの家具で最初から計画する 子どもを見守る間取りと自然素材の家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

عيوب الألوان الداكنة في الحوائط

Sala CMJ, marianamoraldiseño marianamoraldiseño غرفة المعيشة
marianamoraldiseño

marianamoraldiseño
marianamoraldiseño
marianamoraldiseño

أحد العيوب هي ظهور الأتربة وحاجتها إلى تنظيف مستمر وعناية خاصة. أيضاً في الأماكن الصغيرة تظهر الغرفة بشكل ضيق وخانق.

مساحة ابداعية

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

انتشرت في الآونة الأخيرة صيحة استخدام الألوان الداكنة في المنازل كلوحات سبورة بدهان جزء من الحائط أو الحائط كله بألوان داكنة والحصول على مساحة ابداعية في المنزل، ربما تصلح للاطفال أو لإخراج طاقتنا الابداعية من رسومات وكتابات على الحائط.

هذا التصميم يعطي للمنزل لمسة ابداعية وشخصية. لكن احذر من اختيار الحائط غير المناسب والذي قد يتسبب في تحويل الغرف إلى مساحة كئيبة.

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شخصية وعمق

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners غرفة المعيشة
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

أحد الأفكار الذكية هي مزج الألوان الداكنة مع الألوان الفاتحة بشكل متناسب ومتباين. والذي من شأنه تحويل الفراغات إلى أخرى لها شخصية. بالإضافة لذلك فإنه يضيف لمسة تبرز وتظهر عمق المساحات.

اللعب بالألوان الفاتحة والداكنة في تكسية الحائط بالسيراميك وغيره يخلق توازن بصري بالإضافة لأنه يعطي تباين وتصميم فريد من نوعه

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

إضافة الألوان الداكنة في الأثاث والاكسسوار

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكننا رؤية تحول وتنوع الفراغات بإضافة أثاث داكن، فهي حيلة رائعة لكسر الألوان المحايدة، أو تحديد هيكل الفراغات والخطوط، والمساحات الرئيسية.

إختيارات استخدام الألوان الداكنة لا حصر لها، فيمكنكم استخدامها في الاكسسوارات، الأثاث، في السجاد، الستائر أو اللوحات الفنية

Modern Chinoiserie Home, Design Intervention Design Intervention الممر الحديث، المدخل و الدرج
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

أما في حالة الأثاث الغالب عليه اللون الفاتح فمكنكم إضافة الألوان الداكنة في الحوائط

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

يجب الإهتمام بالإضاءة الدافئة فهي تصنع جو ساحر مع الألوان الداكنة

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

خامات طبيعية​

Ванная комната "Black & white" vol. 2, Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк حمام Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

تأتي خامات طبيعية كثيرة مثل الجرانيت، الرخام والحجارة بألوان داكنه والتي تضيف رونقاً خاصاً للمنازل. لكن إحرص على توظيفها بشكل صحيح واستخدامها بنسبة متوازنة في الفراغات بسبب إرتفاع تكلفتها وشكلها المتميز.

استخدام الخامات ذات الملمس أو الخامات الطبيعية في أحد حوائط منزلك يجعله يبدو بشكل فخم ومتميز

homify Interior landscaping MDF Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

واجهات مودرن بسيطة

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost حديقة
Аrchirost

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

يفضل الكثير استخدام الألوان الفاتحة في الواجهة والتي تظهر المنزل بشكل مرحب أكثر، أما الألوان الداكنة فهي إختيار جرئ ويعطي دراماتيكية وعمق لواجهات المنازل. بالإضافة للغموض والجاذبية وخاصة بالنسبة للمباني ذات الطراز المودرن.

يجب الحرص عند إختيار الألوان على مزجها بشكل صحيح مع البيئة المحيطة والألوان والعناصر الأخرى للحصول على تصميم متميز. فأحد المزايا الهامة المصاحبة لإختيار الألوان الداكنة هي البساطة والمتمثلة في الطراز المينمال. فاستخدام هذه الألوان لا يحتاج الكثير من التفاصيل لخلق شخصية فاللون وحده قام بهذه المهمة.

تظهر الألوان الداكنة بشكل رائع في حالة المنازل التي يحيط بها أشجار أو نباتات طبيعية، فيتباين اللون الأخضر بشكل رائع مع الألوان الداكنة.

عيوب الألوان الداكنة في الواجهات

KTF House , artect design - アルテクト デザイン artect design - アルテクト デザイン منازل
artect design – アルテクト デザイン

artect design - アルテクト デザイン
artect design – アルテクト デザイン
artect design - アルテクト デザイン

تحتاج الألوان الداكنة في المباني عناية خاصة فأشعة الشمس تتسبب في زوال الألوان وخفوته، بالإضافة لأن أشعة الشمس المباشرة تتسب في تقشير الدهانات بشكل عام ولذلك فينصح عند إختيار ألوان داكنة بإعادة طلاء الواجهات باستمرار. 

يجب الحرص على إختيار ألوان تتناسب مع المناخ العام لمنطقتك فالألوان الفاتحة تعكس أشعة الشمس أما الألوان الداكنه فتمتصها. ففي المناطق الدافئة يفضل الألوان الفاتحة أما في المناطق الباردة فالألوان الداكنة تعد كفكرة جيدة.

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ما رأيك في الألوان تشهل غيرت وجهة نظرك في استخدام الألوان الداكنة في الديكور؟

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