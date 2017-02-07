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10 أسرار تجعل بيتك يبدو بشكل مودرن

Marwa Hasan Marwa Hasan
WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة المعيشة
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اليوم سنعرض لكم 10 من أهم أسرار خبراء التصميم والتي ستساعدكم كثيراً في تنفيذ الطراز المودرن بفاعلية وحنكة في بيتك. فحتى إذا استعنت بالمتخصصين فيجب عليك معرفة كيفيه تصميم بيتك بنفسك والذي يحقق لك الكثير من المزايا، حيث يوفر عليك الكثير الوقت بالإضافة لما تشعر به من الرضا الناتج من إنجاز العمل بنفسك.

تمتاز البيوت المودرن بملائمتها لمختلف الأزمنة وتماشيها مع العديد من الطرازات والتصميمات الأخري، لذا فهي تعد نقطة الإنطلاق المثالية لتبدأ منها محاولتك لعمل تصميمك الإحترافي الخاص فقد يبدو الأمر صعب ومعقد ولكنه أبسط مما تتصور. إذا كنت جاهز للبدء في تصميم بيتك فتعال معنا لنطالع خفايا وأسرار الخبراء.

Vivienda particular, Teresa Casas Disseny d'Interiors Teresa Casas Disseny d'Interiors غرفة المعيشة
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors

Teresa Casas Disseny d'Interiors
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors
Teresa Casas Disseny d'Interiors

1.استخدم خامات طبيعية

Family House, Lucia D'Amato Architect Lucia D'Amato Architect مطبخ
Lucia D&#39;Amato Architect

Lucia D'Amato Architect
Lucia D&#39;Amato Architect
Lucia D'Amato Architect

تشكل الخامات الطبيعية كالخشب والحجارة خياراً رائع يخلف إحساس بالنقاء والتواصل بين بيتك والطبيعة الأم، فلتقتدي بالخبراء ولتستعين بالعناصر المنسجمة مع التنويع في الملمس للأسطح المختلفة.

2.إحرص أن يكون لكل شئ غرض

Proyecto Interiorismo, Decoespacios Decoespacios غرفة السفرة
Decoespacios

Decoespacios
Decoespacios
Decoespacios

لا تتخذ قرارك في العناصر التي يتم إدخالها في التصميم بناء علي أهواء شخصية، فيجب أن يكون هناك غرض محدد من الإكسسوارات والأثاث والتركيبات الأخري المكونة للديكور، فعليك توخي الحذر دائماً ولتحرص علي أن تبني هذا القرار علي هذا الهدف وحده فإن تنافى أي شئ مع هذا المبدأ فلا تحمل نفسك تكلفة شراءه.

3.تصاميم خضراء

Diseño de muebles sostenibles , comprar en bali comprar en bali Interior landscaping خشب Brown
comprar en bali

comprar en bali
comprar en bali
comprar en bali

لا تقتصر فائدة الأثاث صديق البيئة علي البيئة فحسب بل إنه يؤثر على ساكني المنزل كذلك، حيث يضفي الإحساس بالراحة النفسية والطبيعية، فالطراز المودرن يفسح المجال للتفكير الحديث وما يتضمنه من أثاث معاد تدويره وما يقدمه من إضافة قيّمة للتصميم.

4.استغلال الزجاج

Reforma Vivienda - Primera linea de mar, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S حمام
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

يقوم المصممون والمعماريون باستخدام كمية لا بأس بها من الأسطح الزجاجية في تصميم كافة البيوت المودرن كعنصر هام في النوافذ الكبيرة التي تميز هذا الطراز بما تتيحه من وصول سلس للضوء الطبيعي للداخل بالإضافة إلي الأبواب الزجاجية التي تمثل فاصل أنيق بين الغرف المختلفة والذي يمنح إمتداد أكبر للمساحة.

5.الألوان الداكنة

Vivienda, PyD Oliván, S.L. PyD Oliván, S.L. حمام
PyD Oliván, S.L.

PyD Oliván, S.L.
PyD Oliván, S.L.
PyD Oliván, S.L.

غالباً ما نتجنب الألوان الداكنة لتفسح المجال للأبيض وخلافه من الدرجات الفاتحة للألوان ولكن هذا النمط لا يعد ضرورياً، فالطراز المودرن يمنحك المرونة اللازمة لتستخدم ما تحبذه من الدرجات الداكنة كالأسود والرمادي، الكثير والكثير من الخيارات المتاحة أمامك.

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6.أشتر فقط ما يعجبك

MARCENARIA E ARTE SÃO SEUS PONTOS FORTES !!!, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES مكتب عمل أو دراسة جلد Brown
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES

Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES

إذا لم تكن تحب شيء معين فلا تشتريه فهذا أمر هام للغاية في المنزل المودرن، أن تتبع مبدأ ما قل شيء إلا وكثر، وأن يكون لكل عنصر من عناصر الأثاث سحره الخاص وشخصيته الخاصة.

7.ما قل شيء إلا وكثر

Home Staging para Alquilar una Vivienda en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers غرفة نوم White
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

كما سبق وذكرنا أن كل ما قل كثر فنري هذا المبدأ ظاهراً في الطراز المودرن علي وجه الخصوص الذي يطغي عليه الطابع المينيمال والذي ينتج عنه بيئة جمالية خالية من الإزدحام البصري تضمن لك أن يبدو بيتك في أبهي حالاته كما نري في هذا المثال لغرفة النوم المرتبة والبسيطة.

8.تصميم مدمج

WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة المعيشة
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

التصميم المفتوح هو الحل النموذجي لمن يرغب في أن يدمج المساحات الإجتماعية معاً ليحصل علي مميزات الإتساع وحرية الحركة اللازمة و يتم تهيئة الأجواء بشكل مودرن مناسب للتجمعات العائلية وعمل الحفلات، فسواء كان الغرض ترفيهي أو لمجرد الإحساس بمزيد من الحرية فهذا هو التصميم الملائم في كلتا الحالتين.

9.تقسيم المساحات بشكل عملي

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs أبواب منزلقة
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

نلاحظ هنا الاستغلال المميز للمساحة بشكل جذاب ومبتكر حيث تم تركيب أبواب منزلقة أنيقة تساعد علي تجنب ما تشكله الأبواب التقليدية من عائق للحركة وإهدار للمساحة في مجال حركتها.

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10.لا تخاف من إضافة الألوان

Alfombra patchwork de cuero vacuno diseño Raíz, Cusco Custom Cuero Cusco Custom Cuero Living roomAccessories & decoration جلد
Cusco Custom Cuero

Cusco Custom Cuero
Cusco Custom Cuero
Cusco Custom Cuero

وأخيراً لا تتردد في التلاعب بالألوان ونثر بعضها في أنحاء المكان من خلال اللوحات الفنية، النباتات والوسادات بما يدخل الشخصية والسحر علي بيتك العصري.

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