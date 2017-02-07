10 أسرار تجعل بيتك يبدو بشكل مودرن

اليوم سنعرض لكم 10 من أهم أسرار خبراء التصميم والتي ستساعدكم كثيراً في تنفيذ الطراز المودرن بفاعلية وحنكة في بيتك. فحتى إذا استعنت بالمتخصصين فيجب عليك معرفة كيفيه تصميم بيتك بنفسك والذي يحقق لك الكثير من المزايا، حيث يوفر عليك الكثير الوقت بالإضافة لما تشعر به من الرضا الناتج من إنجاز العمل بنفسك.
تمتاز البيوت المودرن بملائمتها لمختلف الأزمنة وتماشيها مع العديد من الطرازات والتصميمات الأخري، لذا فهي تعد نقطة الإنطلاق المثالية لتبدأ منها محاولتك لعمل تصميمك الإحترافي الخاص فقد يبدو الأمر صعب ومعقد ولكنه أبسط مما تتصور. إذا كنت جاهز للبدء في تصميم بيتك فتعال معنا لنطالع خفايا وأسرار الخبراء.
تشكل الخامات الطبيعية كالخشب والحجارة خياراً رائع يخلف إحساس بالنقاء والتواصل بين بيتك والطبيعة الأم، فلتقتدي بالخبراء ولتستعين بالعناصر المنسجمة مع التنويع في الملمس للأسطح المختلفة.
لا تتخذ قرارك في العناصر التي يتم إدخالها في التصميم بناء علي أهواء شخصية، فيجب أن يكون هناك غرض محدد من الإكسسوارات والأثاث والتركيبات الأخري المكونة للديكور، فعليك توخي الحذر دائماً ولتحرص علي أن تبني هذا القرار علي هذا الهدف وحده فإن تنافى أي شئ مع هذا المبدأ فلا تحمل نفسك تكلفة شراءه.
لا تقتصر فائدة الأثاث صديق البيئة علي البيئة فحسب بل إنه يؤثر على ساكني المنزل كذلك، حيث يضفي الإحساس بالراحة النفسية والطبيعية، فالطراز المودرن يفسح المجال للتفكير الحديث وما يتضمنه من أثاث معاد تدويره وما يقدمه من إضافة قيّمة للتصميم.
يقوم المصممون والمعماريون باستخدام كمية لا بأس بها من الأسطح الزجاجية في تصميم كافة البيوت المودرن كعنصر هام في النوافذ الكبيرة التي تميز هذا الطراز بما تتيحه من وصول سلس للضوء الطبيعي للداخل بالإضافة إلي الأبواب الزجاجية التي تمثل فاصل أنيق بين الغرف المختلفة والذي يمنح إمتداد أكبر للمساحة.
غالباً ما نتجنب الألوان الداكنة لتفسح المجال للأبيض وخلافه من الدرجات الفاتحة للألوان ولكن هذا النمط لا يعد ضرورياً، فالطراز المودرن يمنحك المرونة اللازمة لتستخدم ما تحبذه من الدرجات الداكنة كالأسود والرمادي، الكثير والكثير من الخيارات المتاحة أمامك.
إذا لم تكن تحب شيء معين فلا تشتريه فهذا أمر هام للغاية في المنزل المودرن، أن تتبع مبدأ ما قل شيء إلا وكثر، وأن يكون لكل عنصر من عناصر الأثاث سحره الخاص وشخصيته الخاصة.
كما سبق وذكرنا أن كل ما قل كثر فنري هذا المبدأ ظاهراً في الطراز المودرن علي وجه الخصوص الذي يطغي عليه الطابع المينيمال والذي ينتج عنه بيئة جمالية خالية من الإزدحام البصري تضمن لك أن يبدو بيتك في أبهي حالاته كما نري في هذا المثال لغرفة النوم المرتبة والبسيطة.
التصميم المفتوح هو الحل النموذجي لمن يرغب في أن يدمج المساحات الإجتماعية معاً ليحصل علي مميزات الإتساع وحرية الحركة اللازمة و يتم تهيئة الأجواء بشكل مودرن مناسب للتجمعات العائلية وعمل الحفلات، فسواء كان الغرض ترفيهي أو لمجرد الإحساس بمزيد من الحرية فهذا هو التصميم الملائم في كلتا الحالتين.
نلاحظ هنا الاستغلال المميز للمساحة بشكل جذاب ومبتكر حيث تم تركيب أبواب منزلقة أنيقة تساعد علي تجنب ما تشكله الأبواب التقليدية من عائق للحركة وإهدار للمساحة في مجال حركتها.
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وأخيراً لا تتردد في التلاعب بالألوان ونثر بعضها في أنحاء المكان من خلال اللوحات الفنية، النباتات والوسادات بما يدخل الشخصية والسحر علي بيتك العصري.