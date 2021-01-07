15 نافورة جدران يمكنك تنفيذها في منزلك

كما نعلم أن الحدائق الخارجية للمنازل تعد المقصد الأول للاسترخاء واستنشاق أجواء الطبيعة والتخلص من ضغوط الحياة العملية؛ لذا فالاهتمام بتصميم الحدائق لا يقل أهمية عن التصميم الداخلي للمنزل خاصةً أن هذه المساحات تعتبر الواجهة الأولى للمنزل والانطباع الأول الذي يأخذه الزائرين عن نمط المنزل الكلي.
في تصميم الحدائق ينبغي تعزيز أجواء الطبيعة من خلال إضافة بعض العناصر البيئية مثل النباتات والأشجار وكذا من خلال حمامات السباحة والنافورات، وعلى الرغم من كون النافورات من الأفكار المستحدثة في المنازل، إلا أنها تضيف لمسة مميزة من الرقي على الحدائق وعلى منزلك ككل. تعددت أفكار تصميم النافورات في المنازل، فالآن يمكنك تصميم نافورة الجدران ليس فقط في الحديقة والأجواء الخارجية بل وداخل منزلك أيضًا سواء في الردهة أو في مدخل المنزل للحصول على أجواء الطبيعة في الداخل، الجدير بالذكر أنه هناك نوعان من النافورات وهما الأرضية وأيضًا النافورات المعلقة على الجدران، وسنقوم هنا بطرح عدد من الأفكار المميزة لتصميم نافوراتالجدران.
تصميم مميز لنافورة جدار بعيدة بشكل كامل عن الأسلوب التقليدي، حيث تم تصميمها على جدار رخامي في المساحة الفاصلة بين حديقة المنزل ومدخل المنزل لخلق أجواء الطبيعة داخل المنزل وخارجه، النافورة مُصممة على غرار النمط الاسكندنافي البسيط فقد تم تنفيذها من خلال تثبيت عدد من الألواح الخشبية باللون الأسود بطريقة مائلة ومتدرجة.
كما نعلم أن البساطة هي عنوان الأناقة والرقي، وتتجلى هذه النظرية واضحة في هذا التصميم الرائع لنافورة خارجية معلقة، تم تصميم النافورة لتكون معدنية صغيرة الحجم مثبتة على مستوى منخفض من الأرض وأسفلها بعض الأحجار الصغيرة الملونة.
في أحد جوانب الحديقة، تم اختيار أحد الجدران الخرسانية لتصميم مساحة حجرية صغيرة ليتم تثبيت نافورة صغيرة تتساقط منها المياه إلى حوض مائي منخفض، والجدير بالذكر أن الجمع بين تصميم هذه النافورة البسيط والنباتات الخضراء أضاف مزيد من أجواء الهدوء والاسترخاء.
في الحديقة الخارجية للمنزل تم تصميم هذه النافورة الرائعة على الجدار الحجري أعلى حمام السباحة لتكون مثل الشلال الصغير مما يعمل على خلق المزيد من أجواء البيئة الطبيعية.
من المعروف أن النمط المودرن يتميز بالجمع بين البساطة والأناقة، ففي هذا التصميم المميز لنافورة جدار مودرن تم تثبيتها على لوح مستدير عاكس وخلفه حائط من الطوب الحراري المتدرج.
طريقة مبتكرة لتصميم نافورة الجدار بطريقة مميزة ورائعة، ففي المساحة المائية التي تم تصميمها في حديقة المنزل تم تنفيذ حوض نباتات مستطيل صغير، وتم تصميم النافورة بطريقة منفصلة لتكون عبارة عن ثلاث وحدات تتساقط منها المياه إلى المساحة المائية.
نافورة أرضية صغيرة تم تصميمها في أحد زوايا حديقة المنزل. وعلى الرغم من صغر حجم هذه إلا أنها تضيف لمسة مميزة على الحديقة. تم تنفيذ النافورة لتكون مُثبتة على جدار بارز منخفض من الطوب الحراري.
نموذج مثالي لتصميم النافورة الكلاسيكية التي تم تثبيتها على جدار حجري كبير لتتساقط المياه بطريقة عشوائية في حوض سباحة مستطيل مميز. تم إضافة الكثير من الألوان الخضراء الدافئة على هذا التصميم للحصول على مزيد من أجواء الدفء والاسترخاء.
Oasis
يمكنك استغلال أحد مساحات الحديقة بطريقة غير تقليدية لتكون مُصممة مثل الشلال الطبيعي، ففي هذا التصميم تم الابتعاد عن كل ما هو مألوف فتم تصميم النافورة الجدارية على حائط حجري رمادي اللون لتتساقط المياه داخل حوض مياه للزينة الذي يعمل على تكامل مشهد الشلال ليلعب دور النهر الصغير الذي تم تزيينه من خلال وضع بعض الأحجار المتدرجة، وعلى جانبي هذا الحوض نباتات خضراء مما يخلق مزيد من أجواء الاستمتاع بهذا المظهر الخلاب.
نافورة جدار ذات تصميم فريد من نوعه تم تصميمها تبعًا للنمط المودرن، حيث تعتبر هذه النافورة بمثابة لوحة فنية على الجدار الخشبي، فتم تصميمها لتكون عبارة عن خطين مستقيمين متقاطعين من المعدن وتتساقط قطرات المياه من منطقة المنتصف بينهما كما أن إضافة النباتات الخضراء جانبها بالتأكيد عزز الشعور بأجواء الطبيعة الساحرة في حديقة المنزل.
في أحد جوانب المنزل الخارجية تم تصميم مجرى مائي ليكون مثل النهر الصغير، تم تثبيت النافورة على الحائط الخرساني بجوار حائط الزاوية المُصمم من الطوب، تتساقط المياه من النافورة بطريقة عشوائية إلى المجرى المائي.
يمكنك تنفيذ هذا التصميم بكل بساطة في حديقة منزلك سواء إذا كانت صغيرة أو كبيرة، حيث تم تثبيت النافورة على مستوى متوسط من الأرض أعلى حوض صغير من الأحجار الملونة باللون الأبيض لتعزيز أجواء الطبيعة، وبجانب النافورة توجد بعض النباتات الخضراء التي أضافت لمسة جمالية رائعة.
مساحة رائعة للاسترخاء والاستجمام داخل المنزل، تم تصميم النافورة على حائط أنيق من الخشب والطوب الحراري وأسفل النافورة حمام السباحة لإضفاء مزيد من شعور الصفاء والهدوء على هذه المساحة، وعلى جانبي النافورة تم تصميم نباتات خضراء بشكل متناسب وكذا مكتبة خشبية لوضع بعض الاكسسوارات.
تم تنفيذ هذه النافورة لتتبع نمط المنزل العام الاستوائي، تم تصميم هذه النافورة على حائط حجري بجانب الدرج وأسفلها حوض حجري صغير لتخرج المياه من حواف هذا الحوض كالشلال الصغير ثم تتساقط في الممر الخاص بها الذي يحتوي على أحجار صغيرة ملونة ليكون مثل النهر الصغير.
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تصميم في غاية الرقي، حيث تم تصميم النافورة لتكون لوحة فنية تُبهر كل من ينظر إليها، تم تصميم النافورة على هيئة شجرة متفرعة مُثبتة على جدار خشبي وتتساقط المياه من أفرع الشجرة إلى المساحة المائية أسفلها، تم تثبيت وحدات إضاءة أسفل الجدار لتكون في المساء مصدر الإلهام والراحة في حديقة منزلك.
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