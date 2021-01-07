15 نافورة جدران يمكنك تنفيذها في منزلك

كما نعلم أن الحدائق الخارجية للمنازل تعد المقصد الأول للاسترخاء واستنشاق أجواء الطبيعة والتخلص من ضغوط الحياة العملية؛ لذا فالاهتمام بتصميم الحدائق لا يقل أهمية عن التصميم الداخلي للمنزل خاصةً أن هذه المساحات تعتبر الواجهة الأولى للمنزل والانطباع الأول الذي يأخذه الزائرين عن نمط المنزل الكلي.

في تصميم الحدائق ينبغي تعزيز أجواء الطبيعة من خلال إضافة بعض العناصر البيئية مثل النباتات والأشجار وكذا من خلال حمامات السباحة والنافورات، وعلى الرغم من كون النافورات من الأفكار المستحدثة في المنازل، إلا أنها تضيف لمسة مميزة من الرقي على الحدائق وعلى منزلك ككل. تعددت أفكار تصميم النافورات في المنازل، فالآن يمكنك تصميم نافورة الجدران ليس فقط في الحديقة والأجواء الخارجية بل وداخل منزلك أيضًا سواء في الردهة أو في مدخل المنزل للحصول على أجواء الطبيعة في الداخل، الجدير بالذكر أنه هناك نوعان من النافورات وهما الأرضية وأيضًا النافورات المعلقة على الجدران، وسنقوم هنا بطرح عدد من الأفكار المميزة لتصميم نافوراتالجدران.