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15 نافورة جدران يمكنك تنفيذها في منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa Ax4, ROKA Arquitectos ROKA Arquitectos مسبح كوارتز Blue
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كما نعلم أن الحدائق الخارجية للمنازل تعد المقصد الأول للاسترخاء واستنشاق أجواء الطبيعة والتخلص من ضغوط الحياة العملية؛ لذا فالاهتمام بتصميم الحدائق لا يقل أهمية عن التصميم الداخلي للمنزل خاصةً أن هذه المساحات تعتبر الواجهة الأولى للمنزل والانطباع الأول الذي يأخذه الزائرين عن نمط المنزل الكلي.

في تصميم الحدائق ينبغي تعزيز أجواء الطبيعة من خلال إضافة بعض العناصر البيئية مثل النباتات والأشجار وكذا من خلال حمامات السباحة والنافورات، وعلى الرغم من كون النافورات من الأفكار المستحدثة في المنازل، إلا أنها تضيف لمسة مميزة من الرقي على الحدائق وعلى منزلك ككل. تعددت أفكار تصميم النافورات في المنازل، فالآن يمكنك تصميم نافورة الجدران ليس فقط في الحديقة والأجواء الخارجية بل وداخل منزلك أيضًا سواء في الردهة أو في مدخل المنزل للحصول على أجواء الطبيعة في الداخل، الجدير بالذكر أنه هناك نوعان من النافورات وهما الأرضية وأيضًا النافورات المعلقة على الجدران، وسنقوم هنا بطرح عدد من الأفكار المميزة لتصميم نافوراتالجدران.

1. نافورة جدار خشبية متدرجة

CASA CICA / MARRAM ARQUITECTOS, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

تصميم مميز لنافورة جدار بعيدة بشكل كامل عن الأسلوب التقليدي، حيث تم تصميمها على جدار رخامي في المساحة الفاصلة بين حديقة المنزل ومدخل المنزل لخلق أجواء الطبيعة داخل المنزل وخارجه، النافورة مُصممة على غرار النمط الاسكندنافي البسيط فقد تم تنفيذها من خلال تثبيت عدد من الألواح الخشبية باللون الأسود بطريقة مائلة ومتدرجة.

2. نافورة معدنية معلقة صغيرة في أحد أركان الحديقة

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

كما نعلم أن البساطة هي عنوان الأناقة والرقي، وتتجلى هذه النظرية واضحة في هذا التصميم الرائع لنافورة خارجية معلقة، تم تصميم النافورة لتكون معدنية صغيرة الحجم مثبتة على مستوى منخفض من الأرض وأسفلها بعض الأحجار الصغيرة الملونة.

3. نافورة صغيرة مُصممة على مساحة حجرية أنيقة في الحديقة

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects حديقة
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

في أحد جوانب الحديقة، تم اختيار أحد الجدران الخرسانية لتصميم مساحة حجرية صغيرة ليتم تثبيت نافورة صغيرة تتساقط منها المياه إلى حوض مائي منخفض، والجدير بالذكر أن الجمع بين تصميم هذه النافورة البسيط والنباتات الخضراء أضاف مزيد من أجواء الهدوء والاسترخاء.

4. نافورة جدار مميزة أعلى حمام السباحة

Casa Ax4, ROKA Arquitectos ROKA Arquitectos مسبح كوارتز Blue
ROKA Arquitectos

ROKA Arquitectos
ROKA Arquitectos
ROKA Arquitectos

في الحديقة الخارجية للمنزل تم تصميم هذه النافورة الرائعة على الجدار الحجري أعلى حمام السباحة لتكون مثل الشلال الصغير مما يعمل على خلق المزيد من أجواء البيئة الطبيعية.

5. نافورة جدار مودرن مثبتة على لوح عاكس مستدير

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

من المعروف أن النمط المودرن يتميز بالجمع بين البساطة والأناقة، ففي هذا التصميم المميز لنافورة جدار مودرن تم تثبيتها على لوح مستدير عاكس وخلفه حائط من الطوب الحراري المتدرج.

6. نافورة مثبتة على جدار حوض نباتات خشبي قصير

Bassins, Fontaines et Cascades, SO GARDEN SO GARDEN GardenSwim baths & ponds
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

طريقة مبتكرة لتصميم نافورة الجدار بطريقة مميزة ورائعة، ففي المساحة المائية التي تم تصميمها في حديقة المنزل تم تنفيذ حوض نباتات مستطيل صغير، وتم تصميم النافورة بطريقة منفصلة لتكون عبارة عن ثلاث وحدات تتساقط منها المياه إلى المساحة المائية.

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7. نافورة أرضية صغيرة في أحد جوانب الحديقة

Valle Real, Arki3d Arki3d حديقة
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

نافورة أرضية صغيرة تم تصميمها في أحد زوايا حديقة المنزل. وعلى الرغم من صغر حجم هذه إلا أنها تضيف لمسة مميزة على الحديقة. تم تنفيذ النافورة لتكون مُثبتة على جدار بارز منخفض من الطوب الحراري.

8. تصميم كلاسيكي ساحر لنافورة الجدار المعلقة

CASA PAROTA, LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO جدران حجر Grey
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO

LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO

نموذج مثالي لتصميم النافورة الكلاسيكية التي تم تثبيتها على جدار حجري كبير لتتساقط المياه بطريقة عشوائية في حوض سباحة مستطيل مميز. تم إضافة الكثير من الألوان الخضراء الدافئة على هذا التصميم للحصول على مزيد من أجواء الدفء والاسترخاء.

9. تصميم نافورة جدار في الحديقة على طريقة الشلال

A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design حديقة
Kevin Cooper Garden Design

A Contemporary Oasis

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

يمكنك استغلال أحد مساحات الحديقة بطريقة غير تقليدية لتكون مُصممة مثل الشلال الطبيعي، ففي هذا التصميم تم الابتعاد عن كل ما هو مألوف فتم تصميم النافورة الجدارية على حائط حجري رمادي اللون لتتساقط المياه داخل حوض مياه للزينة الذي يعمل على تكامل مشهد الشلال ليلعب دور النهر الصغير الذي تم تزيينه من خلال وضع بعض الأحجار المتدرجة، وعلى جانبي هذا الحوض نباتات خضراء مما يخلق مزيد من أجواء الاستمتاع بهذا المظهر الخلاب.

10. المزج بين نافورة مياه مبتكرة والنباتات الخضراء

¿Quieres dar un toque especial a tu jardín?, Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa GardenAccessories & decoration
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

نافورة جدار ذات تصميم فريد من نوعه تم تصميمها تبعًا للنمط المودرن، حيث تعتبر هذه النافورة بمثابة لوحة فنية على الجدار الخشبي، فتم تصميمها لتكون عبارة عن خطين مستقيمين متقاطعين من المعدن وتتساقط قطرات المياه من منطقة المنتصف بينهما كما أن إضافة النباتات الخضراء جانبها بالتأكيد عزز الشعور بأجواء الطبيعة الساحرة في حديقة المنزل.

11. شلال داخلي منخفض يصب في مجرى مائي صغير

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects GardenSwim baths & ponds
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

في أحد جوانب المنزل الخارجية تم تصميم مجرى مائي ليكون مثل النهر الصغير، تم تثبيت النافورة على الحائط الخرساني بجوار حائط الزاوية المُصمم من الطوب، تتساقط المياه من النافورة بطريقة عشوائية إلى المجرى المائي.

12. نافورة جدار صغيرة أعلى حوض صغير من الأحجار الملونة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

يمكنك تنفيذ هذا التصميم بكل بساطة في حديقة منزلك سواء إذا كانت صغيرة أو كبيرة، حيث تم تثبيت النافورة على مستوى متوسط من الأرض أعلى حوض صغير من الأحجار الملونة باللون الأبيض لتعزيز أجواء الطبيعة، وبجانب النافورة توجد بعض النباتات الخضراء التي أضافت لمسة جمالية رائعة.

13. نافورة جدار رائعة مصممة في حديقة المنزل على حائط من الطوب والخشب

Mayadeni – Jardim Paulista – SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo حديقة
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

مساحة رائعة للاسترخاء والاستجمام داخل المنزل، تم تصميم النافورة على حائط أنيق من الخشب والطوب الحراري وأسفل النافورة حمام السباحة لإضفاء مزيد من شعور الصفاء والهدوء على هذه المساحة، وعلى جانبي النافورة تم تصميم نباتات خضراء بشكل متناسب وكذا مكتبة خشبية لوضع بعض الاكسسوارات.

14. نافورة جدار حجرية على غرار النمط الاستوائي الأنيق

DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

تم تنفيذ هذه النافورة لتتبع نمط المنزل العام الاستوائي، تم تصميم هذه النافورة على حائط حجري بجانب الدرج وأسفلها حوض حجري صغير لتخرج المياه من حواف هذا الحوض كالشلال الصغير ثم تتساقط في الممر الخاص بها الذي يحتوي على أحجار صغيرة ملونة ليكون مثل النهر الصغير.

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15. تصميم مُبتكر لنافورة شجرية على جدار خشبي

Estanque, CPJP S.L. CPJP S.L. حديقة
CPJP S.L.

CPJP S.L.
CPJP S.L.
CPJP S.L.

تصميم في غاية الرقي، حيث تم تصميم النافورة لتكون لوحة فنية تُبهر كل من ينظر إليها، تم تصميم النافورة على هيئة شجرة متفرعة مُثبتة على جدار خشبي وتتساقط المياه من أفرع الشجرة إلى المساحة المائية أسفلها، تم تثبيت وحدات إضاءة أسفل الجدار لتكون في المساء مصدر الإلهام والراحة في حديقة منزلك.

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نصائح لاختيار الحجم المناسب للنوافير الخارجية

ديار بارك - القاهرة الجديدة, Alnada Landscaping Alnada Landscaping حديقة
Alnada Landscaping

Alnada Landscaping
Alnada Landscaping
Alnada Landscaping
  • لكي تكون النافورة جزءًا لا يتجزأ من حديقة أو فناء المنزل، وتمنحه المظهر الجمالي المطلوب، يجب أن تكون بالحجم المناسب، ولحسن الحظ، هناك مجموعة متنوعة من النوافير التي يمكن الاختيار من بينها ما يناسب مساحة المكان المقرر وضعها به، بدءًا من النوافير الجدارية الصغيرة إلى النوافير الكبيرة ذات المستويات المتعددة.
  • من المهم أن تتذكر أن حجم النافورة يجب أن يكون متناسبًا مع محيطها، فمثلًا تبدو النافورة الكبيرة أفضل في حديقة واسعة، بينما النافورة الصغيرة مناسبة لمساحة صغيرة.
  • يجب ألا يزيد ارتفاع النافورة عن ثلث ارتفاع منزلك، كما أن النافورة الأعمق من عرضها ستساعد في الحفاظ على المياه لأن فرصة التبخر أقل.
  • كلما كانت النافورة أكبر، كلما كانت أثقل، وهو ما يجعل النقل والتركيب صعبًا ومكلفًا، بالإضافة إلى ذلك، لن تتمكن من نقلها بسهولة لمكان آخر في حال إن انتقلت لمنزل جديد، كما أن صيانة النوافير الكبيرة أكثر تكلفة.
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