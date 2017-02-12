تصميم منزل مودرن بالتأكيد سترغب في تقليد تصميمه

على الرغم من اختلاف الأذواق خاصةً عند تصميم منازلهم، إلا أن الاتفاق دائمًا يكون على البحث باستمرار عن الشعور في النهاية بالراحة المتناهية أثناء التواجد في المنزل. ومع انتشار الكثير من الأفكار التي تخص النمط المودرن المميز، يسعى الجميع لتنفيذ هذه هذا النمط الرائع الذي يتماشى مع الذوق الشخصي للجميع للحصول على تصميم منزل مميز. يُعد التأني في اختيار أثاث واكسسوارات المنزل المودرن وكل ما يخص التصميم الداخلي للمنزل وعدم المبالغة في استخدام الزينة من الأمور الهامة التي تسهم في جعل المنزل المودرن أجمل وأرقى وأكثر جاذبية.
في هذا المحتوى سنقوم بتقديم نموذج لمنزل مودرن مميز تم الجمع في تصميمه بين البساطة والأناقة بطريقة أكثر انسجامًا وتناغمًا.
يتضح من الواجهة الخارجية للمنزل النمط العام له، التصميم الهندسي لواجهة المنزل مميزة تم استخدام عنصر التدرج فيها بطريقة واضحة، تم الجمع بين استخدام اللونين الأبيض والبيج لإضفاء مزيد طابع الهدوء على الواجهة.
يتضح في هذا النموذج المميز الممر الداخلي للمنزل، أنه تم استخدام الأرضية الرخامية باللون البيج بدرجة أغمق قليلًا من لون واجهة البناء لإبراز حدود البناء، كما تم تصميم حديقة صغيرة داخل المنزل للحصول على مزيد من أجواء الاسترخاء والهدوء على المدخل.
يتضح من هذا النموذج أنه قد تم الاتجاه لتصميم النوافذ الزجاجية المستطيلة، والباب الخلفي للمنزل تم اختياره ليضفي مزيد من الأناقة والرقي على التصميم الخارجي للمنزل، وكما نرى أنه قد اختيار ألوان الأبواب وإطارات النوافذ باللون الأبيض لتتناسب مع تصميم المنزل الهادئ.
نموذج في غاية التميز لمساحة واسعة لاستقبال الضيوف ومشاهدة التلفاز، يتضح أمامنا أن تم طلاء كافة جدران المنزل باللون الأوف وايت الهادئ الذي يتناسب بشكل كبير مع أرضية السيراميك اللامعة، كما تم تصميم المساحة المخصصة لمشاهدة التلفاز بطريقة فريدة في غاية الأناقة والرقي، فبدلًا من أن يتم استخدام طاولات تليفزيون أرضية أو تعليق الشاشة على الجدار، قد تم استخدام رف خشبي معلق باللون البني الداكن تعليق شاشة التلفاز وبعض الاكسسوارات الصغيرة الأخرى، وأضافت الثريا الكريستالية مزيد من الرقة والأناقة على هذه الغرفة الهادئة، كما كان لإضاءة السقف الخفية دور كبير في تعزيز الشعور بالدفء داخل هذه المساحة.
كما نلاحظ هنا أن مساحة المنزل كبيرة يمكنها استيعاب العديد من الغرف والتصميمات الإضافية، فكما نرى هنا أنه في مدخل المنزل تم تصميم مساحة إضافية لتكون بمثابة بار لتناول المشروبات والوجبات الخفيفة أثناء الصباح على الأضواء الخارجية، وتجدر الإشارة أيضًا أنه تم تصميم جدران هذا البار الإضافي بطريقة مميزة، حيث صُممت أحد الجدران من الطوب الحراري والأخرى من الخشب وكلاهما يتناسبان مع أجواء المنزل الداخلية وألوان جدران المنزل الكلية.
ما يميز هذا النموذج هو وجود ورق جدران منقوشة من ألوان الباستيل الخلابة التي تتناسب مع تصميم الغرفة الهادئ وكذا المفروشات، استخدام وحدات إضاءة على الحائط تُضفي جو هادىء ومريح يساعدك على الاسترخاء. وتكتمل الغرفة الطاولات الصغيرة على جانبي السرير.
أهم ما يميز هذه الغرفة أنها تعتمد بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية كما تم استخدام ورق جدران منقوش باللون البيج الهادئ الذي يتناسب مع أثاث وديكور الغرفة، إضافة الثريا الذهبية الرائعة أضافت لمسة جمالية أنيقة على الغرفة، تم استخدام طاولة السفرة من الزجاج المميزة بمقاعد خشبية من جدة تتناغم مع الجو العام للغرفة، بالإضافة لذلك فإن الغرفة تحتوي على باب زجاجي يسمح بإطلالة رائعة على الحديقة.
نلاحظ في هذا التصميم المُبتكر استخدام زجاج شفاف في الحمام يُضفي لمسة عصرية تناسب النمط المودرن، حيث تم استخدام كابينة الاستحمام بداخلها نافذة متوسطة الحجم تسمح بدخول الضوء الطبيعي الذي يساعد على خلق مزيد من أجواء الرقي على الحمام.
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