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جمال الإضاءة المخفية وألوانها

Mai Elkholy Mai Elkholy
Various Projects, Sherry Lighting and Design Sherry Lighting and Design Balconies, verandas & terracesLighting
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تعتبر الإضاءة من العناصر الأساسية في ديكور المنزل، وتختلف وحدات الإضاءة وفقًا لديكور وتصميم الغرفة. وفي بعض الأحيان يتم استخدام وحدات إضاءة مخفية لتُضفي جو دافئ ومريح على المكان، ولكن عليك اختيار ألوان الإضاءة المناسبة التي تتناسب مع الديكور وتمنحك شعور بالاسترخاء والهدوء. وفي بعض الأحيان يتم استخدام هذا النوع من الإضاءة لإنارة الغرفة بأكملها أو تسليط الضوء على أجزاء محددة مثل لوحدة فنية أو مزهرية أو أرضيات المنزل لمنح منظر جمالي مميز.

استخدام الإضاءة المخفية لتسليط الضوء على مناطق محددة

Riggsacre, Corbridge, MWE Architects MWE Architects منازل
MWE Architects

Riggsacre, Corbridge

MWE Architects
MWE Architects
MWE Architects

نلاحظ في هذا التصميم المميز استخدام وحدات إضاءة مثبتة على زوايا جدران وأسقف المنزل لتسليط الضوء على مناطق هذه الأماكن وتحديدها كما تم تسليطها على بعض الأجزاء الهامة مثل المدخل والجراج.  تم استخدام وحدات إضاءة بسيطة باللون الأبيض، بالإضافة إلى ذلك فقد تم استخدام وحدات الإضاءة المخفية لإنارة الحديقة وتزيينها.  هذا النوع من الإضاءة الجدارية الجذابة تضيف الإحساس بالدفء للتصميم الخارجي للمنزل لأنها تضيف إلى البناء لمسة جمالية خاصة.

الإضاءة الملونة في الأرضية

New house in South of England Sherry Lighting and Design Balconies, verandas & terracesLighting
Sherry Lighting and Design

New house in South of England

Sherry Lighting and Design
Sherry Lighting and Design
Sherry Lighting and Design

استخدام الإضاءة الخافتة على الحائط بوحدات إضاءة أرضية ملونة يعطي مظهرًا خلابًا للجدار الرخامي الأنيق ويبرز جانب محدد من الجدار كما نري في هذا النموذج. وحدات الإضاءة الملونة هنا تلعب دور مميز في خلق جو هادئ على المنزل خاصةً أن ساحة المنزل تعتبر واجهة رئيسية للزائرين؛ لذا كان تزيين الممر الرئيسي للمنزل من الضروري إنارته بوحدات إضاءة مميزة للحصول على مزيد من أجواء الاسترخاء.

التلاعب بوحدات الإضاءة لتكوين على أشكال على الجدران

Villa in Frankreich, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 حديقة
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

في هذا النموذج المميز تم التلاعب باستخدام وحدات الإضاءة من خلال وضعها بطريقة متعاكسة لخلق أشكال جديدة على الجدران، مما عمل على لفت الانتباه لهذا الحائط المميز والمساحة النباتية التي توجد أسفله، كما أضافت لمسة الإضاءة على الجدار طابع أنيق من التميز والرقي على حديقة المنزل الداخلية مما يجعلك تشعر بالاسترخاء أثناء السير في الحديقة في المساء. وكما نرى أنه على أحد الجوانب الأخرى للجدار أنه تم استخدام وحدة إضاءة ذات وجهين إنارة ولكن أكبر حجمًا من تلك المستخدمة على الجدار المجاور لها.

وحدات إضاءة مخفية على سور المنزل

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

يتميز هذا النموذج باستخدام الكثير من وحدات الإضاءة على سور المنزل لإبراز تصميم هذا السور البسيط وليتم انعكاس الضوء على الأرضية بطريقة رائعة، وكما يبدو في هذا التصميم الرائع أن توزيع وحدات الإضاءة الخفية بطريقة نسبية كان له دور في إظهار أناقة السور والشعور بهدوء التصميم وابتعاده كليًا عن ضوضاء الأضواء العالية.

وحدات إضاءة مخفية ملونة لتسليط الضوء على أفرع نباتات الحديقة

Villa particulier ALPES MARITIMES, Artlight Design Artlight Design حديقة
Artlight Design

Artlight Design
Artlight Design
Artlight Design

استخدام وحدات الإضاءة الخفية بألوان مختلفة داخل وخارج المنزل تُضفي لمسة جمالية على تصميم المنزل ككل، حيث تختلف قوة الإضاءة وفقًا لبعض لتدرجات الهندسية لتصميم المنزل الخارجي. الجدير بالذكر هنا أن كل مكان في المنزل له الإضاءة المناسبة له. من الواضح في هذا التصميم أن وحدات الإضاءة الملونة باللون البنفسجي الهادئ مثبتة أسفل الاشجار في الأرض لتوجيه الضوء إلى أعلى اتجاه أغصان الاشجار مما أضاف لمسة جمالية مميزة على أجواء الحديقة وتصميم المنزل الكلي.

استغلال الإضاءة المخفية في تزيين حوض السباحة

PROGETTO GIARDINO, PECORAMELLOarchitetti PECORAMELLOarchitetti حديقة
PECORAMELLOarchitetti

PECORAMELLOarchitetti
PECORAMELLOarchitetti
PECORAMELLOarchitetti

استخدام الإضاءة المخفية بألوان مختلفة على جدار حمام السباحة وتحت سطح الماء يصنع جو فريد يساعد على الاسترخاء أثناء المساء. كما نلاحظ في هذا التصميم الرائع تم استخدام إضاءة مخفية بألوان هادئة لتُضفي لمسة جمالية على حمام السباحة وتُشعرك بالاستجمام والراحة، وقد أضافت هذه الألوان إلى الحديقة مما ساهم في وجود إضاءة ليلية بسيطة مميزة.

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جمال الإضاءة المخفية وألوانها

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