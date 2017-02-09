جمال الإضاءة المخفية وألوانها

استخدام الإضاءة المخفية بألوان مختلفة على جدار حمام السباحة وتحت سطح الماء يصنع جو فريد يساعد على الاسترخاء أثناء المساء. كما نلاحظ في هذا التصميم الرائع تم استخدام إضاءة مخفية بألوان هادئة لتُضفي لمسة جمالية على حمام السباحة وتُشعرك بالاستجمام والراحة، وقد أضافت هذه الألوان إلى الحديقة مما ساهم في وجود إضاءة ليلية بسيطة مميزة.

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