جمال الإضاءة المخفية وألوانها

تعتبر الإضاءة من العناصر الأساسية في ديكور المنزل، وتختلف وحدات الإضاءة وفقًا لديكور وتصميم الغرفة. وفي بعض الأحيان يتم استخدام وحدات إضاءة مخفية لتُضفي جو دافئ ومريح على المكان، ولكن عليك اختيار ألوان الإضاءة المناسبة التي تتناسب مع الديكور وتمنحك شعور بالاسترخاء والهدوء. وفي بعض الأحيان يتم استخدام هذا النوع من الإضاءة لإنارة الغرفة بأكملها أو تسليط الضوء على أجزاء محددة مثل لوحدة فنية أو مزهرية أو أرضيات المنزل لمنح منظر جمالي مميز.
نلاحظ في هذا التصميم المميز استخدام وحدات إضاءة مثبتة على زوايا جدران وأسقف المنزل لتسليط الضوء على مناطق هذه الأماكن وتحديدها كما تم تسليطها على بعض الأجزاء الهامة مثل المدخل والجراج. تم استخدام وحدات إضاءة بسيطة باللون الأبيض، بالإضافة إلى ذلك فقد تم استخدام وحدات الإضاءة المخفية لإنارة الحديقة وتزيينها. هذا النوع من الإضاءة الجدارية الجذابة تضيف الإحساس بالدفء للتصميم الخارجي للمنزل لأنها تضيف إلى البناء لمسة جمالية خاصة.
استخدام الإضاءة الخافتة على الحائط بوحدات إضاءة أرضية ملونة يعطي مظهرًا خلابًا للجدار الرخامي الأنيق ويبرز جانب محدد من الجدار كما نري في هذا النموذج. وحدات الإضاءة الملونة هنا تلعب دور مميز في خلق جو هادئ على المنزل خاصةً أن ساحة المنزل تعتبر واجهة رئيسية للزائرين؛ لذا كان تزيين الممر الرئيسي للمنزل من الضروري إنارته بوحدات إضاءة مميزة للحصول على مزيد من أجواء الاسترخاء.
في هذا النموذج المميز تم التلاعب باستخدام وحدات الإضاءة من خلال وضعها بطريقة متعاكسة لخلق أشكال جديدة على الجدران، مما عمل على لفت الانتباه لهذا الحائط المميز والمساحة النباتية التي توجد أسفله، كما أضافت لمسة الإضاءة على الجدار طابع أنيق من التميز والرقي على حديقة المنزل الداخلية مما يجعلك تشعر بالاسترخاء أثناء السير في الحديقة في المساء. وكما نرى أنه على أحد الجوانب الأخرى للجدار أنه تم استخدام وحدة إضاءة ذات وجهين إنارة ولكن أكبر حجمًا من تلك المستخدمة على الجدار المجاور لها.
يتميز هذا النموذج باستخدام الكثير من وحدات الإضاءة على سور المنزل لإبراز تصميم هذا السور البسيط وليتم انعكاس الضوء على الأرضية بطريقة رائعة، وكما يبدو في هذا التصميم الرائع أن توزيع وحدات الإضاءة الخفية بطريقة نسبية كان له دور في إظهار أناقة السور والشعور بهدوء التصميم وابتعاده كليًا عن ضوضاء الأضواء العالية.
استخدام وحدات الإضاءة الخفية بألوان مختلفة داخل وخارج المنزل تُضفي لمسة جمالية على تصميم المنزل ككل، حيث تختلف قوة الإضاءة وفقًا لبعض لتدرجات الهندسية لتصميم المنزل الخارجي. الجدير بالذكر هنا أن كل مكان في المنزل له الإضاءة المناسبة له. من الواضح في هذا التصميم أن وحدات الإضاءة الملونة باللون البنفسجي الهادئ مثبتة أسفل الاشجار في الأرض لتوجيه الضوء إلى أعلى اتجاه أغصان الاشجار مما أضاف لمسة جمالية مميزة على أجواء الحديقة وتصميم المنزل الكلي.
استخدام الإضاءة المخفية بألوان مختلفة على جدار حمام السباحة وتحت سطح الماء يصنع جو فريد يساعد على الاسترخاء أثناء المساء. كما نلاحظ في هذا التصميم الرائع تم استخدام إضاءة مخفية بألوان هادئة لتُضفي لمسة جمالية على حمام السباحة وتُشعرك بالاستجمام والراحة، وقد أضافت هذه الألوان إلى الحديقة مما ساهم في وجود إضاءة ليلية بسيطة مميزة.
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