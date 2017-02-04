10 أفكار تلبيسات خشبية للجدران ستغير منزلك جذريا!

الخشب مادة رائعة وأنيقة، يمكن استخدامه بأشكال مختلفة كما أنه يتناسب مع ألوان كثيرة لذلك فهو اختيار ممتاز لتغطية بعض جدران منزلك لتعطيه شكلا وروحا جديدة، مهما تغير الزمن وتغيرت روح التصميم يظل الخشب في موقعه على عكس باقي المواد التي تتغير أشكالها مع تقدم العصر وظهور انماط تصميم جديدة.
إليكم مجموعة من أروع التلبيسات الخشبية للجدران يمكنك استلهام تصميمك الخاص منها فهي حقا رائعة!
بلمسة خشب بسيطة على الجدار الموجود خلف التلفاز حول غرفة المعيشة إلى لوحة رائعة بتصميم متفرد، وبالأخص مع تداخل اللون الأبيض مع الخشب على الجدار، والآن على الرغم من بساطة وصغر مساحة الغرفة إلا أن النتيجة كانت رائعة بالنهاية!
الخشب الغير معالج هو اختيار يتميز به النمط الإسكندينافي الذي أصبح من الانماط المتميزة في التصميم، ومع إضافة قطع أثاث عصرية ورائعة كالكراسي باللون الأصفر والمنضدة بتصميم منحنى وزهرية زجاجية تحول التصميم إلى لوحة عبقرية.
تعرف الجدران بتصميمها الأملس، فما رأيكم بإضافة ملمس مختلف للجدار بهذه التلبيسة الرائعة التي أظهرت الإضاءة والظلال الناتجة عنها بشكل مثالي، نجد هنا غرفة المعيشة تميزت بهذا الجدار الرائع والمختلف عن باقي الغرف الموجودة بنفس المساحة.
غرفة نوم ريفية بامتياز بعد وجود تلك الإضافة الرائعة فقد جعل جزء الجدار السفلي من الخشب وفي نفس الوقت حل محل مسند السرير بالإضافة إلى تلك المصابيح الرائعة والأنيقة، تصميم مبهج وبسيط.
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بلاط الموزاييك هو أحد الاختيارات الرائعة دائما، فما رأيكم بتصميم تلبيسة خشبية لأحد جدران مطبخك بنفس تصميم الموزاييك؟!
التلبيسة الخشبية الموجودة بهذا الحمام أوحت لنا أنه موجود على الشاطيء!
خشب غير معالج بلونه الطبيعي بخطوط طولية، مع اكسسوارات من قاع المحيط، وكما نرى في تلك المرآة يظهر لون الجدار المقابل باللون الأزرق لون البحر الهاديء ليكتمل الشعور بأنك موجود على أحد الشواطيء بالفعل، تصميم رائع ومريح للعين.
هل تحب الحمامات الفاخرة الراقية والعصرية في نفس الوقت؟!
هذا الحمام يتناسب احتياجاتك بالكامل، التبيسة الخشبية الموجودة على الجدار بلونها البني الأملس، والأضواء القادمة من وراء المرآة على الخشب تعطي شكلا رائعا وراقيا بالنهاية، وبالطبع لن يكتمل جمال التصميم دون اللون الأبيض وهو أفضل الألوان التي يمكن دمجها مع الخشب لتعطي شكلا نظيفا في النهاية.
هذه الفكرة أيضا رائعة وجميلة للغاية عند دمجها مع الغرف العصرية بالخطوط المنتظمة، ألواح الخشب الطولية بلونها الذهبي مع الإضاءة الطبيعية وطاولة السفرة البسيطة باللون الأبيض، تصميم مثالي يناسب محبي النمط المينيمال والريفي أيضا!
في هذا التصميم يظهر الجانب العملي بشكل رائع، بدلا من استخدام دولاب بأبواب وبشكل تقليدي استخدم المصمم تلبيسة خشبية للجدار ببعض الرفوف والخزائن لصنع دولاب مكشوف على جدار الغرفة، فكرة رائعة وجديدة!
لا تقتصر تلبيسات الخشب على جدران المنزل الداخلية ولكن يمكن تطبيقها أيضا على واجهة المنزل والتي تتناسب مع أنماط مختلفة من التصميم، بالإضافة إلى شكلها الأنيق والرائع كما نرى في الصورة.