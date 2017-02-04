10 أفكار تلبيسات خشبية للجدران ستغير منزلك جذريا!

هل تحب الحمامات الفاخرة الراقية والعصرية في نفس الوقت؟!

هذا الحمام يتناسب احتياجاتك بالكامل، التبيسة الخشبية الموجودة على الجدار بلونها البني الأملس، والأضواء القادمة من وراء المرآة على الخشب تعطي شكلا رائعا وراقيا بالنهاية، وبالطبع لن يكتمل جمال التصميم دون اللون الأبيض وهو أفضل الألوان التي يمكن دمجها مع الخشب لتعطي شكلا نظيفا في النهاية.