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10 أفكار تلبيسات خشبية للجدران ستغير منزلك جذريا!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Mall Of Istanbul Rezidans , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
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الخشب مادة رائعة وأنيقة، يمكن استخدامه بأشكال مختلفة كما أنه يتناسب مع ألوان كثيرة لذلك فهو اختيار ممتاز لتغطية بعض جدران منزلك لتعطيه شكلا وروحا جديدة، مهما تغير الزمن وتغيرت روح التصميم يظل الخشب في موقعه على عكس باقي المواد التي تتغير أشكالها مع تقدم العصر وظهور انماط تصميم جديدة. 

إليكم مجموعة من أروع التلبيسات الخشبية للجدران يمكنك استلهام تصميمك الخاص منها فهي حقا رائعة!

1- خلفية التلفاز

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بلمسة خشب بسيطة على الجدار الموجود خلف التلفاز حول غرفة المعيشة إلى لوحة رائعة بتصميم متفرد، وبالأخص مع تداخل اللون الأبيض مع الخشب على الجدار، والآن على الرغم من بساطة وصغر مساحة الغرفة إلا أن النتيجة كانت رائعة بالنهاية! 

2- عبقري وعصري

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الخشب الغير معالج هو اختيار يتميز به النمط الإسكندينافي الذي أصبح من الانماط المتميزة في التصميم، ومع إضافة قطع أثاث عصرية ورائعة كالكراسي باللون الأصفر والمنضدة بتصميم منحنى وزهرية زجاجية تحول التصميم إلى لوحة عبقرية. 

3- ملمس مختلف

Mall Of Istanbul Rezidans , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

تعرف الجدران بتصميمها الأملس، فما رأيكم بإضافة ملمس مختلف للجدار بهذه التلبيسة الرائعة التي أظهرت الإضاءة والظلال الناتجة عنها بشكل مثالي، نجد هنا غرفة المعيشة تميزت بهذا الجدار الرائع والمختلف عن باقي الغرف الموجودة بنفس المساحة.

4- مسند للسرير

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio غرفة المعيشة
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

غرفة نوم ريفية بامتياز بعد وجود تلك الإضافة الرائعة فقد جعل جزء الجدار السفلي من الخشب وفي نفس الوقت حل محل مسند السرير بالإضافة إلى تلك المصابيح الرائعة والأنيقة، تصميم مبهج وبسيط. 

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5- خشب الموزاييك!

REVESTIMIENTOS EN LENGA Y DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. جدران خشب Wood effect
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

بلاط الموزاييك هو أحد الاختيارات الرائعة دائما، فما رأيكم بتصميم تلبيسة خشبية لأحد جدران مطبخك بنفس تصميم الموزاييك؟!

6- على الشاطيء!

H's HOUSE, dwarf dwarf حمام
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

التلبيسة الخشبية الموجودة بهذا الحمام أوحت لنا أنه موجود على الشاطيء! 

خشب غير معالج بلونه الطبيعي بخطوط طولية، مع اكسسوارات من قاع المحيط، وكما نرى في تلك المرآة يظهر لون الجدار المقابل باللون الأزرق لون البحر الهاديء ليكتمل الشعور بأنك موجود على أحد الشواطيء بالفعل، تصميم رائع ومريح للعين. 

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7- رقي التصميمات العصرية

Architettura & Servizi by falper, Architettura & Servizi Architettura & Servizi BathroomDecoration
Architettura &amp; Servizi

Architettura & Servizi
Architettura &amp; Servizi
Architettura & Servizi

هل تحب الحمامات الفاخرة الراقية والعصرية في نفس الوقت؟! 

هذا الحمام يتناسب احتياجاتك بالكامل، التبيسة الخشبية الموجودة على الجدار بلونها البني الأملس، والأضواء القادمة من وراء المرآة على الخشب تعطي شكلا رائعا وراقيا بالنهاية، وبالطبع لن يكتمل جمال التصميم دون اللون الأبيض وهو أفضل الألوان التي يمكن دمجها مع الخشب لتعطي شكلا نظيفا في النهاية. 

8- ألواح خشبية

Herman Miller, Herman Miller México Herman Miller México غرفة السفرة
Herman Miller México

Herman Miller México
Herman Miller México
Herman Miller México

هذه الفكرة أيضا رائعة وجميلة للغاية عند دمجها مع الغرف العصرية بالخطوط المنتظمة، ألواح الخشب الطولية بلونها الذهبي مع الإضاءة الطبيعية وطاولة السفرة البسيطة باللون الأبيض، تصميم مثالي يناسب محبي النمط المينيمال والريفي أيضا! 

9- دولاب وجدار!

Muebles Modulares Espacio al Cuadrado, Espacio al Cuadrado Espacio al Cuadrado غرفة الملابس
Espacio al Cuadrado

Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado

في هذا التصميم يظهر الجانب العملي بشكل رائع، بدلا من استخدام دولاب بأبواب وبشكل تقليدي استخدم المصمم تلبيسة خشبية للجدار ببعض الرفوف والخزائن لصنع دولاب مكشوف على جدار الغرفة، فكرة رائعة وجديدة!

10- على واجهة المنزل

Casa La Plage, Stemmer Rodrigues Stemmer Rodrigues منازل
Stemmer Rodrigues

Stemmer Rodrigues
Stemmer Rodrigues
Stemmer Rodrigues

لا تقتصر تلبيسات الخشب على جدران المنزل الداخلية ولكن يمكن تطبيقها أيضا على واجهة المنزل والتي تتناسب مع أنماط مختلفة من التصميم، بالإضافة إلى شكلها الأنيق والرائع كما نرى في الصورة. 

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