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6 مداخل صغيرة ستجعل بيتك أكثر تألقاً

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept الممر الحديث، المدخل و الدرج MDF Beige
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المدخل هو أحد البقاع الهامة بأي منزل على وجه الأرض فهو يترك الانطباع الأول لدى أي زائر لديك والذي من الصعب تغييره بعد ذلك إلا بمحاولات ترهقك.. لذا أنت بحاجة ماسة لتجعله جذابًا ومبهرًا بإضافات ولمسات منها ما هو بسيط لا يحتاج لميزانية كبيرة ومنها ما هو مكلف تحصل في مقابلة على أروع الإطلالات ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 6 مداخل صغيرة تألقت بفضل عبقرية مصممي هوميفاي ستحب المرور بأيٍ منها يومًا! 

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design الممر الحديث، المدخل و الدرج
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

1- مدخل مينيمالي.. البساطة والهدوء عنوانه

COLLECT, Versat Versat الممر الحديث، المدخل و الدرج
Versat

Versat
Versat
Versat

مدخل مينيمالي صغير لكن أنيق.. اللون الأبيض يغمره بعذوبته وهدوءه ويمنح المارين شعورًا بأنه أكثر اتساعًا وأكبر في المساحة على الرغم من أنه قد لا يكون كذلك في حقيقة الأمر.. اللون الأبيض بشكل خاص والألوان المحايدة بشكل عام معروفة بتلك الخدعة التي تجعل كثيرون يلجأون إليها تحديدًا في المساحات الصغيرة.. لا داعي للدهشة فـ تأثيرها حقًا سحري!

المدخل بسيط جدًا -وهي سمة النمط المينيمال/التبسيطي- مكون من قطع أثاث وديكورات قليلة لكنها تفي بالغرض وهم رف أبيض صغير مغلق على شكل حرف L مقلوب مثبت بالجدار تزينه إكسسوارات صغيرة وراقية يعتليه مرآة طولية تسمح للزائرين أو الضيوف بهندمة هيئاتهم عند الدخول أو قبل الخروج ومقعد بلا مساند يسهل عملية ارتداء الأحذية وأخيرًا أباجورة ذهبية تزيد المدخل سحرًا.

2- مدخل انتقائي.. يحتفظ بسمات خاصة جدًا

Decoración para Apartamento de Soltero [Madrid], itta estudio itta estudio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
itta estudio

itta estudio
itta estudio
itta estudio

الانتقائي من أنماط الديكور الفريدة للغاية والسبب ببساطة يكمن في أنه يحتفظ دائمًا بسمات خاصة تميزه عن غيره من الأنماط.. فهو انتقائي لأنه ينتقي من كل نمط من أنماط الديكور المختلفة لمسة مميزة يكتسبها هو ومن ثم يجمع العديد من السمات من كل واحدٍ منهم على حدة ليصبح على القمة بهذا المزيج الرائع!

المدخل هنا تألق بروعة هذا النمط فهو دافئ ومبهج يتمتع بقدر كبير من الأناقة يرجع الفضل أولًا للخشب الذي يقوم بوظيفته الأولى باحترافية من خلال تغليفه للأرضية بالكامل والأبواب ولاسيما الوحدة التخزينية السوداء وأخيرًا المقعد الخشبي المزين بوسادة مزركشة تجمع بين اللونين الأسود والأبيض.

3- مدخل اسكندينافي.. عملي وراقي

MN Residence, deDraft Ltd deDraft Ltd الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
deDraft Ltd

MN Residence

deDraft Ltd
deDraft Ltd
deDraft Ltd

مدخل تعدى حدود البساطة لا أثاث فيه ولا ديكورات فقط اكتفى مقيمو المنزل بتصميم لوحدة خشبية مطلية باللون الأبيض بعد خطوات من الباب يخرج منها مقابض دائرية تستخدم في تثبيت المعاطف عليها.. نلمح بتلك اللوحة الكبيرة التي تلتحم بالجدار رف علوي يوضع به عديد من القبعات الملونة التي تشكل وحدها إكسسوارات تزين المدخل.  

4- مدخل حداثي أناقة إكسسواراته تتحدث عن نفسها

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept الممر الحديث، المدخل و الدرج MDF Beige
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

إن كان مدخل منزلك مفتوح مباشرة على بقية الغرف الحيوية كغرفة المعيشة مثلًا أو غرفة السفرة فهذا النموذج هو الأنسب لك.. هنا فصل المصمم المدخل عن بقية المنزل من خلال مجموعة أرفف أخاذة تضم نخبة من أروع الإكسسوارت تضيف الكثير لإطلالة المنزل.

5- مدخل زاهي الألوان يمنحك انطباع جيد عن المنزل قبل دخوله!

Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

بمجرد أن تدخل من بوابة هذا المنزل يمنحك مدخله انطباع جيد عنه قبل التجول بين أروقته المختلفة! اللمسة الزرقاء وغيرها من الألوان الزاهية كانت هنا العامل الأساسي لجذب انتباه الزائرين وقد نجح المصمم في توظيفها ببراعة ما بين لوحة كبيرة بتفاصيل هادئة ومريحة على الجانب الأيسر وأرفف مفتوحة وملونة في مقابلها تمامًا أي على الجانب الأيمن وأدراج سفلية تستضيف أحذية وحقائب المقيمين تكسب المدخل حيوية وبهجة بألوانها أيضًا.

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6- مدخل صناعي وأناقة لا مثيل لها!

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

مدخل على النمط الصناعي مصمم باحترافية لا مثيل لها يبعد كل البعد عن الضجة والتعقيد فقط يكتفي بألواح خرسانية تزين أروقته المختلفة وإضاءة ساحرة تزيده روعة ومقعد مختلف التصميم يجذبك للجلوس والاسترخاء فيكمل بهدوءه أناقة المدخل!

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