6 مداخل صغيرة ستجعل بيتك أكثر تألقاً

المدخل هو أحد البقاع الهامة بأي منزل على وجه الأرض فهو يترك الانطباع الأول لدى أي زائر لديك والذي من الصعب تغييره بعد ذلك إلا بمحاولات ترهقك.. لذا أنت بحاجة ماسة لتجعله جذابًا ومبهرًا بإضافات ولمسات منها ما هو بسيط لا يحتاج لميزانية كبيرة ومنها ما هو مكلف تحصل في مقابلة على أروع الإطلالات ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 6 مداخل صغيرة تألقت بفضل عبقرية مصممي هوميفاي ستحب المرور بأيٍ منها يومًا!
مدخل مينيمالي صغير لكن أنيق.. اللون الأبيض يغمره بعذوبته وهدوءه ويمنح المارين شعورًا بأنه أكثر اتساعًا وأكبر في المساحة على الرغم من أنه قد لا يكون كذلك في حقيقة الأمر.. اللون الأبيض بشكل خاص والألوان المحايدة بشكل عام معروفة بتلك الخدعة التي تجعل كثيرون يلجأون إليها تحديدًا في المساحات الصغيرة.. لا داعي للدهشة فـ تأثيرها حقًا سحري!
المدخل بسيط جدًا -وهي سمة النمط المينيمال/التبسيطي- مكون من قطع أثاث وديكورات قليلة لكنها تفي بالغرض وهم رف أبيض صغير مغلق على شكل حرف L مقلوب مثبت بالجدار تزينه إكسسوارات صغيرة وراقية يعتليه مرآة طولية تسمح للزائرين أو الضيوف بهندمة هيئاتهم عند الدخول أو قبل الخروج ومقعد بلا مساند يسهل عملية ارتداء الأحذية وأخيرًا أباجورة ذهبية تزيد المدخل سحرًا.
الانتقائي من أنماط الديكور الفريدة للغاية والسبب ببساطة يكمن في أنه يحتفظ دائمًا بسمات خاصة تميزه عن غيره من الأنماط.. فهو انتقائي لأنه ينتقي من كل نمط من أنماط الديكور المختلفة لمسة مميزة يكتسبها هو ومن ثم يجمع العديد من السمات من كل واحدٍ منهم على حدة ليصبح على القمة بهذا المزيج الرائع!
المدخل هنا تألق بروعة هذا النمط فهو دافئ ومبهج يتمتع بقدر كبير من الأناقة يرجع الفضل أولًا للخشب الذي يقوم بوظيفته الأولى باحترافية من خلال تغليفه للأرضية بالكامل والأبواب ولاسيما الوحدة التخزينية السوداء وأخيرًا المقعد الخشبي المزين بوسادة مزركشة تجمع بين اللونين الأسود والأبيض.
مدخل تعدى حدود البساطة لا أثاث فيه ولا ديكورات فقط اكتفى مقيمو المنزل بتصميم لوحدة خشبية مطلية باللون الأبيض بعد خطوات من الباب يخرج منها مقابض دائرية تستخدم في تثبيت المعاطف عليها.. نلمح بتلك اللوحة الكبيرة التي تلتحم بالجدار رف علوي يوضع به عديد من القبعات الملونة التي تشكل وحدها إكسسوارات تزين المدخل.
إن كان مدخل منزلك مفتوح مباشرة على بقية الغرف الحيوية كغرفة المعيشة مثلًا أو غرفة السفرة فهذا النموذج هو الأنسب لك.. هنا فصل المصمم المدخل عن بقية المنزل من خلال مجموعة أرفف أخاذة تضم نخبة من أروع الإكسسوارت تضيف الكثير لإطلالة المنزل.
بمجرد أن تدخل من بوابة هذا المنزل يمنحك مدخله انطباع جيد عنه قبل التجول بين أروقته المختلفة! اللمسة الزرقاء وغيرها من الألوان الزاهية كانت هنا العامل الأساسي لجذب انتباه الزائرين وقد نجح المصمم في توظيفها ببراعة ما بين لوحة كبيرة بتفاصيل هادئة ومريحة على الجانب الأيسر وأرفف مفتوحة وملونة في مقابلها تمامًا أي على الجانب الأيمن وأدراج سفلية تستضيف أحذية وحقائب المقيمين تكسب المدخل حيوية وبهجة بألوانها أيضًا.
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