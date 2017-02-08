6 مداخل صغيرة ستجعل بيتك أكثر تألقاً

مدخل مينيمالي صغير لكن أنيق.. اللون الأبيض يغمره بعذوبته وهدوءه ويمنح المارين شعورًا بأنه أكثر اتساعًا وأكبر في المساحة على الرغم من أنه قد لا يكون كذلك في حقيقة الأمر.. اللون الأبيض بشكل خاص والألوان المحايدة بشكل عام معروفة بتلك الخدعة التي تجعل كثيرون يلجأون إليها تحديدًا في المساحات الصغيرة.. لا داعي للدهشة فـ تأثيرها حقًا سحري!

المدخل بسيط جدًا -وهي سمة النمط المينيمال/التبسيطي- مكون من قطع أثاث وديكورات قليلة لكنها تفي بالغرض وهم رف أبيض صغير مغلق على شكل حرف L مقلوب مثبت بالجدار تزينه إكسسوارات صغيرة وراقية يعتليه مرآة طولية تسمح للزائرين أو الضيوف بهندمة هيئاتهم عند الدخول أو قبل الخروج ومقعد بلا مساند يسهل عملية ارتداء الأحذية وأخيرًا أباجورة ذهبية تزيد المدخل سحرًا.