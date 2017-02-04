12 فكرة تجعل مدخلك الأروع بلا منازع!

مداخل منازلنا هي واجهتنا الرئيسية التي تترك الانطباع الأول لدى زائرينا وربما هي أيضًا ما يعبر عن شخصياتنا بإكسسواراتها وأثاثها وديكوراتها.. لذا لن نمل في حثك على بذل القليل من الوقت والجهد في منحها إطلالة مميزة تأسر ضيوفك وتُجَمِل منزلك ككل!

نعرض لكم اليوم 12 فكرة كلٍ منها متألق على حدة تجعل مدخل منزلك الأروع بلا منازع فمبالك إن تم الجمع بين اثنين منها معًا؟! بالتأكيد ستحظى بمظهر فريد.. لنبدأ جولتنا الآن ولا تنسى تدوين الفكرة الأنسب لذوقك وبيتك.