12 فكرة تجعل مدخلك الأروع بلا منازع!

مداخل منازلنا هي واجهتنا الرئيسية التي تترك الانطباع الأول لدى زائرينا وربما هي أيضًا ما يعبر عن شخصياتنا بإكسسواراتها وأثاثها وديكوراتها.. لذا لن نمل في حثك على بذل القليل من الوقت والجهد في منحها إطلالة مميزة تأسر ضيوفك وتُجَمِل منزلك ككل!
نعرض لكم اليوم 12 فكرة كلٍ منها متألق على حدة تجعل مدخل منزلك الأروع بلا منازع فمبالك إن تم الجمع بين اثنين منها معًا؟! بالتأكيد ستحظى بمظهر فريد.. لنبدأ جولتنا الآن ولا تنسى تدوين الفكرة الأنسب لذوقك وبيتك.
وجود مقعد مريح ومبطن بالقرب من باب المدخل يمثل إضافة حقيقية لمنزلك وله العديد من المزايا، فهو من ناحية يكسبه إطلالة أروع وأجمل، وفي الوقت ذاته هو شديد العملية بالنسبة لـكبار السن من الأجداد أو الأباء حيث يساعدهم على نيل قسط من الراحة في حال صعودهم لسلم عالٍ مثلًا أو في ارتداء الأحذية أو المعاطف.
اللمسات الخضراء لها سحرها أينما وضعت والتي هي تتمثل في أصص الزرع والقصاري والمزهريات وما غير ذلك.. اختيار تلك الشجرة الصغيرة لتزيين المدخل من الداخل كان اختيار موفق حيث أكسبته حالة من الحيوية والبهجة بفضل اللون الأخضر الزاهي والذي تناغم بشدة مع الأرضية الحجرية التي تدنوه وكذلك الباب الخشبي.
ربما لن تحتاج سوى طلاء المدخل بلون زاهي ومبهج كالأحمر مثلًا بما يضفيه من دفء على أرجاء المنزل ككل خصوصًا مع تلك اللمسة الخشبية.. ولا بأس بالاستعانة بسجادة أنيقة كالموضوعة أمام الباب لتكمل روعة الإطلالة!
لماذا لا تلجأ لـ اللوحات بأحجامها وأشكالها المختلفة لتجميل مدخل منزلك؟! فهي إضافة بسيطة ولكن قيمتها كبيرة وثرية لولاها لما تألق المدخل هكذا كما هو واضح أمامنا ولكن في حقيقة الأمر هي لمسة فريدة لا يعيها فقط إلا أصحاب الذوق الرفيع!
لا يمكن أن نُغفِل رقي عنصر الإضاءة هنا والذي كَوّنت انعكاساته منظر جمالي على الجدار أعلى اللوحة مباشرة وكذلك المرايا العاكسة للوحات وما عليها من رسومات والتي نجحت أيضًا في إظهار المدخل أكبر من حيث المساحة وأخيرًا ذلك المقعد الصغير في الزاوية المقابلة للمدخل بلونه الأصفر الزاهي والذي زاده سحرًا وبهجة ولم يستقطع الكثير من المساحة.
مدخل راقي بإكسسوارات فاخرة عبارة عن عمودين أنيقين أحدهما على اليمين والآخر على اليسار يعتلي كلًا منهما شموع لإضاءة رومانسية يتوسطهما مرآة دائرية كبيرة بإطار أبيض تزيد المدخل براحًا وسعة. لون الجدار الذي تستند إليه تلك الإكسسوارات فريد للغاية ففيه يكمُن السر وراء مظهر المدخل المختلف.
أرضية مزركشة تبدأ بها المدخل ثم نافذة زجاجية تجدها أمامك مباشرة على يمينها ويسارها إكسسوارات وقطع أثاث متنوعة رغم صغر حجمها، فنرى مقعد مريح يسع فردين يعتليه رف خشبي بسيط التصميم فوقه أسبتة ويتدلى منه حامل لتثبيت الملابس.. في مقابل تلك الجهة مباشرة نجد أكثر من أصيص زرع كبير يملئ المدخل بالحيوية بفضل الخضرة بجانبهم طاولة خشبية عليها مرآة مستطيلية كبيرة تكمل سحر الإطلالة!
بمجرد أن تدخل هذا المنزل يصادفك أولًا جدار مذهل تغطيه بالكامل أسبتة بنية مثبتة به تخرج منها فروع نباتات خضراء تصلهم ببعضهم البعض يشعرك وكأنك داخل إحدى الحدائق العامة أو المنتزهات.. بعد أن تجتاز ذلك الجدار تجد جدار آخر ولكنه مكسي هذه المرة بورق حائط برسومات لإحدى الحدائق أيضًا.. ليفاجئنا أخيرًا صف من الشموع المتراصة في خط مستقيم بأحد جدران المنزل يتوازى معه إكسسوارات متدلية من السقف.
اقرأ أيضًا: 10 أمثلة تثبت أن جمال منزلك يبدأ من الممرات
التصميم الداخلي لمدخل منزلك سيكون أروع بالتأكيد إن أضفت له مجموعة أرفف بيضاء تكن أول ما يصادفك بمجرد أن تدخل من الباب فمبالك إن زينتها بنخبة من الإكسسوارات والتحف والأنتيكات!
طاولة دائرية فخمة كهذه كفيلة بأن تصنع الفارق بمدخل منزلك فكيف سيكون الحال إذا زينتها بمزهرية زجاجية مذهلة تجمع أجمل وأرق باقات الزهور؟!
ربما لم نلمح هنا أية إكسسوارات أو لمسات تزين المدخل سوى تصميم الباب ذاته والذي يكمن فيه الفرق! فالباب مصمم في هيئة بابين خشبيين أحدهما به جزء مفرغ نرى من خلف نقوشه نور الشارع وهو مستوحى من فن الأرابيسك فيما نجد الثاني مصمت لا فتحات فيه ولا نقوش.
رف خشبي غريب التصميم ربما هذا هو سر تميزه مجوف من الداخل يمكن استغلاله كمكتبة صغيرة تضم نخبة من الكتب أو إكسسوارات أو تحف أو غير ذلك.