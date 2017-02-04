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12 فكرة تجعل مدخلك الأروع بلا منازع!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
1930's Ground floor renovation, Chameleon Designs Interiors Chameleon Designs Interiors Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
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مداخل منازلنا هي واجهتنا الرئيسية التي تترك الانطباع الأول لدى زائرينا وربما هي أيضًا ما يعبر عن شخصياتنا بإكسسواراتها وأثاثها وديكوراتها.. لذا لن نمل في حثك على بذل القليل من الوقت والجهد في منحها إطلالة مميزة تأسر ضيوفك وتُجَمِل منزلك ككل!

نعرض لكم اليوم 12 فكرة كلٍ منها متألق على حدة تجعل مدخل منزلك الأروع بلا منازع فمبالك إن تم الجمع بين اثنين منها معًا؟! بالتأكيد ستحظى بمظهر فريد.. لنبدأ جولتنا الآن ولا تنسى تدوين الفكرة الأنسب لذوقك وبيتك.

1- مقعد أنيق زاهي اللون

Entrance Hall Chameleon Designs Interiors Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
Chameleon Designs Interiors

Entrance Hall

Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors

وجود مقعد مريح ومبطن بالقرب من باب المدخل يمثل إضافة حقيقية لمنزلك وله العديد من المزايا، فهو من ناحية يكسبه إطلالة أروع وأجمل، وفي الوقت ذاته هو شديد العملية بالنسبة لـكبار السن من الأجداد أو الأباء حيث يساعدهم على نيل قسط من الراحة في حال صعودهم لسلم عالٍ مثلًا أو في ارتداء الأحذية أو المعاطف.

2- أصيص أخضر ومدخل حيوي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام Beige
homify

homify
homify
homify

اللمسات الخضراء لها سحرها أينما وضعت والتي هي تتمثل في أصص الزرع والقصاري والمزهريات وما غير ذلك.. اختيار تلك الشجرة الصغيرة لتزيين المدخل من الداخل كان اختيار موفق حيث أكسبته حالة من الحيوية والبهجة بفضل اللون الأخضر الزاهي والذي تناغم بشدة مع الأرضية الحجرية التي تدنوه وكذلك الباب الخشبي.

3- جدران حمراء وسجادة أنيقة

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

ربما لن تحتاج سوى طلاء المدخل بلون زاهي ومبهج كالأحمر مثلًا بما يضفيه من دفء على أرجاء المنزل ككل خصوصًا مع تلك اللمسة الخشبية.. ولا بأس بالاستعانة بسجادة أنيقة كالموضوعة أمام الباب لتكمل روعة الإطلالة! 

4- لوحات ومرايات ومقاعد ملونة

Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov الغرف
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

لماذا لا تلجأ لـ اللوحات بأحجامها وأشكالها المختلفة لتجميل مدخل منزلك؟! فهي إضافة بسيطة ولكن قيمتها كبيرة وثرية لولاها لما تألق المدخل هكذا كما هو واضح أمامنا ولكن في حقيقة الأمر هي لمسة فريدة لا يعيها فقط إلا أصحاب الذوق الرفيع!

لا يمكن أن نُغفِل رقي عنصر الإضاءة هنا والذي كَوّنت انعكاساته منظر جمالي على الجدار أعلى اللوحة مباشرة وكذلك المرايا العاكسة للوحات وما عليها من رسومات والتي نجحت أيضًا في إظهار المدخل أكبر من حيث المساحة وأخيرًا ذلك المقعد الصغير في الزاوية المقابلة للمدخل بلونه الأصفر الزاهي والذي زاده سحرًا وبهجة ولم يستقطع الكثير من المساحة.

5- إكسسوارات راقية وألوان فريدة

Entrance Perfect Stays الممر الحديث، المدخل و الدرج
Perfect Stays

Entrance

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

مدخل راقي بإكسسوارات فاخرة عبارة عن عمودين أنيقين أحدهما على اليمين والآخر على اليسار يعتلي كلًا منهما شموع لإضاءة رومانسية يتوسطهما مرآة دائرية كبيرة بإطار أبيض تزيد المدخل براحًا وسعة. لون الجدار الذي تستند إليه تلك الإكسسوارات فريد للغاية ففيه يكمُن السر وراء مظهر المدخل المختلف.

6- أرضية مزركشة ونافذة زجاجية والعديد من الإكسسوارات

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

أرضية مزركشة تبدأ بها المدخل ثم نافذة زجاجية تجدها أمامك مباشرة على يمينها ويسارها إكسسوارات وقطع أثاث متنوعة رغم صغر حجمها، فنرى مقعد مريح يسع فردين يعتليه رف خشبي بسيط التصميم فوقه أسبتة ويتدلى منه حامل لتثبيت الملابس.. في مقابل تلك الجهة مباشرة نجد أكثر من أصيص زرع كبير يملئ المدخل بالحيوية بفضل الخضرة بجانبهم طاولة خشبية عليها مرآة مستطيلية كبيرة تكمل سحر الإطلالة! 

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7- ورق حائط وإضاءة بالشموع

Residence in Goregaon, Design Kkarma (India) Design Kkarma (India) إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Design Kkarma (India)

Design Kkarma (India)
Design Kkarma (India)
Design Kkarma (India)

بمجرد أن تدخل هذا المنزل يصادفك أولًا جدار مذهل تغطيه بالكامل أسبتة بنية مثبتة به تخرج منها فروع نباتات خضراء تصلهم ببعضهم البعض يشعرك وكأنك داخل إحدى الحدائق العامة أو المنتزهات.. بعد أن تجتاز ذلك الجدار تجد جدار آخر ولكنه مكسي هذه المرة بورق حائط برسومات لإحدى الحدائق أيضًا.. ليفاجئنا أخيرًا صف من الشموع المتراصة في خط مستقيم بأحد جدران المنزل يتوازى معه إكسسوارات متدلية من السقف. 

8- خزانة عملية لمدخل مرتب

Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube Corridor, hallway & stairsClothes hooks & stands
de-cube

de-cube
de-cube
de-cube

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9- أرفف بيضاء مفتوحة ووحدات إضاءة في خط واحد

Interior design, Eternity Designers Eternity Designers الممر الحديث، المدخل و الدرج
Eternity Designers

Interior design

Eternity Designers
Eternity Designers
Eternity Designers

التصميم الداخلي لمدخل منزلك سيكون أروع بالتأكيد إن أضفت له مجموعة أرفف بيضاء تكن أول ما يصادفك بمجرد أن تدخل من الباب فمبالك إن زينتها بنخبة من الإكسسوارات والتحف والأنتيكات! 

10- طاولة دائرية أخاذة ومزهرية تضم أروع الزهور

Entrance Hall In an Italian Villa Clifford Interiors KitchenSinks & taps
Clifford Interiors

Entrance Hall In an Italian Villa

Clifford Interiors
Clifford Interiors
Clifford Interiors

طاولة دائرية فخمة كهذه كفيلة بأن تصنع الفارق بمدخل منزلك فكيف سيكون الحال إذا زينتها بمزهرية زجاجية مذهلة تجمع أجمل وأرق باقات الزهور؟!

11- بابين X باب واحد

Valencia Tower , Elevate Lifestyles Elevate Lifestyles منازل
Elevate Lifestyles

Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles

ربما لم نلمح هنا أية إكسسوارات أو لمسات تزين المدخل سوى تصميم الباب ذاته والذي يكمن فيه الفرق! فالباب مصمم في هيئة بابين خشبيين أحدهما به جزء مفرغ نرى من خلف نقوشه نور الشارع وهو مستوحى من فن الأرابيسك فيما نجد الثاني مصمت لا فتحات فيه ولا نقوش.

12- رف خشبي غريب ومجوف

4BHK Rangoli Garden, Shape Interiors Shape Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Shape Interiors

Shape Interiors
Shape Interiors
Shape Interiors

رف خشبي غريب التصميم ربما هذا هو سر تميزه مجوف من الداخل يمكن استغلاله كمكتبة صغيرة تضم نخبة من الكتب أو إكسسوارات أو تحف أو غير ذلك.

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