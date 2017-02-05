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شقة صغيرة تناسب عروسين جُدد

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشة
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شقة صغيرة مصممة برقة وبساطة النمط الإسكندينافي، الخشب هو العنصر الأساسي في كل تفصيلة من تفاصيلها، أما اللون الأبيض فهو الطلاء الوحيد الذي نلمحه هنا! والجمع بين الاثنين معًا له سحر خاص وله أيضًا محبيه.. ديكورات الشقة وأثاثها قد يكون في نظر البعض قليل وإنما هو أيضًا في نظر فريق آخر من حديثي الزاوج مثلًا مناسب للغاية ويفي بالغرض على الأقل في بداية حياتهم.. ربما هو يناسب احتياجاتهم فعليًا وهذا ما يجعل من هذا المشروع الأنسب لعروسين جدد.. لنبدأ جولتنا الآن بين أروقته المختلفة ونستكتشفه في هدوء!

المعيشة مصممة بروح الإسكندينافي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بلمسات خشبية اكتست الأرضية بالكامل فلا تكاد تشعر أنها ألواح باركيه منفصلة من شدة ترابطهم ودقة تركيبهم! أثاث الغرفة هادئ وبسيط يفي باحتياجات عروسين جدد فهو مكون فقط من كنبة جلدية كبيرة تسع من خمسة لستة أفراد ومريحة التصميم. 

أمام الكنبة مباشرة نجد رف خشبي في منتهى البساطة يعتليه شاشة تلفاز كبيرة تناسب مساحة الغرفة ومثبتة في مستوى نظر القاطنين. تتمتع الغرفة بإضاءة ملائمة جزء منها اصطناعي وآخر طبيعي حيث تندمج المعيشة مع الشرفة فتتحالف الأخيرة معها وتمدها بمزيد من الضوء.

غرفة المعيشة بنظرة أوضح

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مساحة الغرفة كبيرة تستوعب ديكورات أخرى ومع ذلك فَضّل المصمم أن يجعلها بسيطة هادئة خالية من التعقيد.. ولكن في حالة زيادة عدد زائري المنزل يمكنهم ببساطة الاستعانة بمجموعة مقاعد أخرى من المنتمية للشرفة أو السفرة وربما الاضطرار لشراء مزيد من المقاعد كـالـBean Bags مثلًا!

المطبخ يتشارك الساحة مع المعيشة بوحدات سفلية فقط

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

المطبخ أيضًا بسيط التصميم كالمعيشة تمامًا يتشارك الساحة معها في حالة من الهدوء يتكون من مجموعة وحدات سفلية فقط فيما تخلى عن الوحدات العلوية واستعاض عن الأخيرة بمجموعة أرفف صغيرة تفي بالغرض. هذا التصميم يتميز بأنه جميل الشكل وعملي من ناحية إلى جانب أنه غير مكلف من ناحية أخرى نتيجة عدد الوحدات التخزينية المحدود! 

المطبخ من زاوية أخرى

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

عندما ندقق النظر في تفاصيل المطبخ ووحداته نجد أنه ليس هناك وجود لأجهزته الكهربية من ثلاجة وموقد وغسالة صحون! ولكن المفاجأة أن المصمم قرر أن يخصص لهم ساحة منفصلة عن المطبخ نسبيًا نلمحها من هذه الصورة مغلقة بباب أبيض جرار. 

يتمتع المطضبخ بإضاءة عصرية مميزة تتمثل في عنصرين، الأول نراه في السبوتات الأربعة المتحركة ذات الإضاءة البيضاء والتي يمكنها أن تضئ اتجاهات مختلفة من المطبخ بمرونتها، والثانية تتمثل في وحدة الإضاءة المتدلية من سقف البار المطل على المعيشة وكلاهما يوفر قدر مناسب من الإنارة للمطبخ.

المجال الحيوي للمنزل منظم ومنمق لأبعد حد!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قرب المعيشة من المطبخ له مميزاته وعيوبه فعلى رأس المميزات أنه يسمح للقاطنين بتناول وجبات الإفطار الخفيفة أو احتساء مشروبهم اليومي أثناء مشاهدة التلفاز وهم جالسين على البار المنتمي للمطبخ دون الاضطرار لنقل تلك الأغراض للمعيشة مما يضمن نظافتها في الوقت ذاته! 

أما على رأس العيوب.. هو أن نظافة المطبخ تؤثر على نظافة المجال الحيوي الذي يحيط به وهذا يعني أنه في حال إن أهمل أحد القاطنين نظافة المطبخ، سينعكس ذلك على المعيشة بلا أدنى شك ويضر بإطلالتها.  

غرفة تنسيق وتبديل الملابس.. بنفس الروح والألوان

homify غرفة الملابس
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homify
homify
homify

غرفة بمساحة صغيرة لكنها مقسمة ومنسقة بعناية لتستوعب عدد كبير من الملابس والأحذية والحقائب وغيرها من أغراض قاطني المنزل. الغرفة مكونة ببساطة من أرفف في كل مكان تصل للسقف تتخللها أدراج بيضاء راقية وبسيطة للأغراض الأشد خصوصية. 

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كوريدور أنيق يصلنا بشرفة المنزل

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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كوريدور أنيق يصلنا بشرفة المنزل كما يربط غرفه المختلفة. نلمح الشرفة من هنا بنفس اللمسات البيضاء الهادئة التي تسيطر على البيت بالكامل تصميمها الداخلي مغلق حيث اكتست الجدران المفتوحة بنوافذ زجاجية كبيرة تضمن نظافة المنزل.  

الحمام الأول.. يخدم المنزل بالكامل

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام الأول صغير لكن أدواته الصحية موزعة بعناية شديدة بحيث تتماشى مع المساحة.. يعتلي الحوض والمقعد وحدة كبيرة مغلفة بمرايات بضلف جرارة يسميها البعض وحدة الإسعافات الأولية في الوقت الذي يضع فيها فريق آخر أدوات الحلاقة وغسيل الأسنان ومرطبات العناية بالبشرة وغيرها من الأدوات الرفيعة. 

غرفة النوم في منتهى البساطة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم مزدوجة في منتهى البساطة مكونة من سرير خشبي بتفاصيل غير متكلفة إلى جواره من ناحية اليسار كومود بنفس الخامة واللون وعلى يمينه تسريحة متعددة الأدراج مختلفة الأحجام أمامها مقعد بلا مساند.

الجانب الآخر من الغرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في الجانب الآخر من الغرفة نكتشف وجود حمام صغير لا يختلف كثيرًا عن نظيره الأول إلا في انعدام وجود حوض الاستحمام وتبديل أماكن الأدوات الصحية.

الحمام الثاني.. لا يختلف كثيرًا عن الأول إلا في انعدام وجود البانيو

homify حمام
homify

homify
homify
homify

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صور أخرى لهذا المشروع

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
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