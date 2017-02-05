شقة صغيرة تناسب عروسين جُدد

عندما ندقق النظر في تفاصيل المطبخ ووحداته نجد أنه ليس هناك وجود لأجهزته الكهربية من ثلاجة وموقد وغسالة صحون! ولكن المفاجأة أن المصمم قرر أن يخصص لهم ساحة منفصلة عن المطبخ نسبيًا نلمحها من هذه الصورة مغلقة بباب أبيض جرار.

يتمتع المطضبخ بإضاءة عصرية مميزة تتمثل في عنصرين، الأول نراه في السبوتات الأربعة المتحركة ذات الإضاءة البيضاء والتي يمكنها أن تضئ اتجاهات مختلفة من المطبخ بمرونتها، والثانية تتمثل في وحدة الإضاءة المتدلية من سقف البار المطل على المعيشة وكلاهما يوفر قدر مناسب من الإنارة للمطبخ.