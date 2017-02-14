14 خيار حديث و رائع لأنماط الأرضيات الخارجية لمداخل المنازل

مداخل المنازل سواء المنازل الكبيرة أو حتى الشقق الكبيرة تعتبر الأماكن الأولى التي تلفت انتباه الزائرين، وهي كما ذكرنا من قبل العنصر الأساسي لتشكيل الانطباع الأول عن نمط المنزل وتصميمه الداخلي؛ لذا فالاهتمام بتصميم هذه المساحات بالتأكيد من الاهتمام بتصميم المنزل ككل.

الأرضيات الخارجية لمداخل المنزل تُعد من أهم الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم مدخل منزلك، والجدير بالذكر أنه ليس بالضرورة أن تُصمم الأرضيات الخارجية على غرار نمط المنزل الكلي، بل يمكن التنوع في أفكار التصميمات بعيدًا عن الالتزام بطابع واحد. تعددت في الأوقات الأخيرة أنماط أنواع وخامات الأرضيات الخاصة بالمداخل لتتناسب مع كافة الأذواق الشخصية وكافة المساحات كذلك، وفي هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من الأفكار الرائعة لتصميم الأرضيات الخارجية لمداخل المنازل يمكنك اقتباس أي منها عند البدء في تصميم مدخل منزلك.