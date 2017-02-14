14 خيار حديث و رائع لأنماط الأرضيات الخارجية لمداخل المنازل

مداخل المنازل سواء المنازل الكبيرة أو حتى الشقق الكبيرة تعتبر الأماكن الأولى التي تلفت انتباه الزائرين، وهي كما ذكرنا من قبل العنصر الأساسي لتشكيل الانطباع الأول عن نمط المنزل وتصميمه الداخلي؛ لذا فالاهتمام بتصميم هذه المساحات بالتأكيد من الاهتمام بتصميم المنزل ككل.
الأرضيات الخارجية لمداخل المنزل تُعد من أهم الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم مدخل منزلك، والجدير بالذكر أنه ليس بالضرورة أن تُصمم الأرضيات الخارجية على غرار نمط المنزل الكلي، بل يمكن التنوع في أفكار التصميمات بعيدًا عن الالتزام بطابع واحد. تعددت في الأوقات الأخيرة أنماط أنواع وخامات الأرضيات الخاصة بالمداخل لتتناسب مع كافة الأذواق الشخصية وكافة المساحات كذلك، وفي هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من الأفكار الرائعة لتصميم الأرضيات الخارجية لمداخل المنازل يمكنك اقتباس أي منها عند البدء في تصميم مدخل منزلك.
مساحة رائعة لمدخل منزل ذات تصميم خارجي بسيط، تم تصميم الأرضية لتكون من السيراميك اللامع، وتم اختيار لون السيراميك ليكون قريب من لون الجدار الخرساني ما أنه مزخرف بطريقة هندسية باللون الأسود الداكن، وتم إظهار أناقة هذه الأرضية من خلال تثبيت بعض وحدات الإضاءة على مستوى منخفض من الأرض.
يبدو واضحًا أن تصميم هذا المنزل كلاسيكي يتسم بالفخامة والرقي، تم تصميم الأرضية بطريقة رائعة تتناسب مع أجواء المنزل، حيث تم تصميم جزء كبير من الأرضية بالأحجار التي ترتيبها بطريقة غير منظمة مما زادها روعة وفخامة، كما تم استغلال جزء صغير من الأرضية لجعلها مساحات خضراء لمحبي النباتات واللون الأخضر الدافئ.
يفضل الكثير من الأشخاص تواجد عنصر النباتات في كافة أرجاء المنزل سواء الداخلية أو الخارجية، وفي هذا النموذج تم اختيار تصميم الأرضية الخارجية لهذا المنزل لتكون من الحشائش الخضراء مما أضاف مزيد من أجواء الهدوء والراحة.
يجدر الإشارة هنا أن هذا المنزل مُصمم تبعًا لنمط الديكور الاستوائي، لذا فتم تصميم الأرضية الخارجية من الرخام الهادئ الذي عمل على خلق مزيد من الأجواء الاستوائية على أجواء مدخل المنزل، أضافت النقوش الموجودة على هذه الأرضية الرخامية في الجزء المواجه للباب الرئيسي لمسة جمالية رائعة على هذه المساحة.
الباركيه
في هذا النموذج يتضح أنه تم استغلال المساحة أمام المنزل لوضع أريكة خشبية بسيطة للاستمتاع بأجواء الطبيعة، ولكي يتم إحداث مزيد من التناغم تم تصميم الأرضية لتكون خشبية مكونة من ألواح خشبية متراصة بطريقة مرتبة رائعة تبدو متكاملة مع السور الخشبي منخفض المستوى.
تصميم في غاية الأناقة والرقي، حيث تم تصميم الأرضية بشكل كامل من خلال استخدام الأحجار الملونة صغيرة الحجم والتي تم ترتيبها بطريقة هندسية واختيار ألوانها متقاربة من بعضها البعض، وفي المنتصف تم تصميم حوض رخامي مربع لإضافة مزيد من الأناقة والرقي على هذه الأرضية.
نموذج رائع ومثالي لحديقة منزل مودرن بسيطة، تم تنسيقها بطريقة هندسية متناسقة، فقد تم الجمع بين عنصري الخشب والعشب بأسلوب مميز وفريد من نوعه. الجدير بالذكر أن عنصر الخشب هنا أضاف لمسة في غاية التميز بين اللون الأبيض للجدران وكذا الجدران الحجرية الرمادية.
في هذا التصميم الرائع، تم الاتجاه لإدخال عدد كبير من عناصر البيئة الخارجية، فقد تم تغطية معظم مساحة أرضية مدخل المنزل من الأحجار مختلفة الألوان، كما تم تغطية الأرضية أيضًا ببعض النباتات الخضراء لتبدو وكأنها حقيقية صُممت دون تدخل أو تنسيق.
بعد أن تم الاتجاه لتصميم حائط مدخل المنزل من الأحجار، كان لابد من تصميم الأرضية بطريقة تتناسب مع الأجواء الطبيعية لهذه المساحة، فقد تم تصميم الأرضية من الأحجار الملونة التي تم تثبيتها بطريقة عشوائية تتخللها بعض الفراغات.
كان الاتجاه في تصميم مدخل هذا المنزل إلى استخدام الحديقة المحيطية، فكان الخيار الأمثل هنا هو اختيار الأرضية من السيراميك اللامع ذي الوحدات الصغيرة الملونة باللون البني الداكن الذي يتناسب كثيرًا مع سور المنزل الخرساني الأبيض.
في هذا النموذج الهادئ تم الاتجاه للتنوع في الخامات المستخدمة في تنفيذ الأرضية، حيث تم الجمع بين ثلاث خامات متقاربة من حيث الشكل والتصميم، كما تم التدرج في ألوان الأرضيات وكان الاتجاه لدرجات اللون الرمادي الهادئ الذي أضاف مزيد من التناسق والرتابة على مدخل المنزل.
تم تصميم الأرضية بطريقة في غاية الفخامة والرقي، فقد تم تصميم مرمر رخام باللون الأبيض الهادئ، وعلى جانبي هذا الممر تم تصميم الأرضية من الحشائش الخضراء مما أضاف لمسة جمالية في غاية التميز والرقي.
نموذج رائع فريد من نوعه تصميم أرضية مدخل المنزل المُصممة على النمط الريفي البسيط، فقد تم تنفيذ الأرضية بطريقة مميزة من خلال الدمج بين عنصري الطين والفخار لتعزيز الأجواء الريفية ولكي تتناسب مع السور الخشبي المُفرغ.
من الواضح هنا أنه تم الاتجاه لاستخدام أرضية من البلاط التقليدي، حيث كان الاختيار الأنسب على تصميم هذا المنزل الخارجي الهادئ البعيد عن التفاصيل الكثيرة.
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