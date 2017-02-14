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14 خيار حديث و رائع لأنماط الأرضيات الخارجية لمداخل المنازل

Mai Elkholy Mai Elkholy
Richmond Project, The Wood Galleries The Wood Galleries جدران
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مداخل المنازل سواء المنازل الكبيرة أو حتى الشقق الكبيرة تعتبر الأماكن الأولى التي تلفت انتباه الزائرين، وهي كما ذكرنا من قبل العنصر الأساسي لتشكيل الانطباع الأول عن نمط المنزل وتصميمه الداخلي؛ لذا فالاهتمام بتصميم هذه المساحات بالتأكيد من الاهتمام بتصميم المنزل ككل.

الأرضيات الخارجية لمداخل المنزل تُعد من أهم الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم مدخل منزلك، والجدير بالذكر أنه ليس بالضرورة أن تُصمم الأرضيات الخارجية على غرار نمط المنزل الكلي، بل يمكن التنوع في أفكار التصميمات بعيدًا عن الالتزام بطابع واحد. تعددت في الأوقات الأخيرة أنماط أنواع وخامات الأرضيات الخاصة بالمداخل لتتناسب مع كافة الأذواق الشخصية وكافة المساحات كذلك، وفي هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من الأفكار الرائعة لتصميم الأرضيات الخارجية لمداخل المنازل يمكنك اقتباس أي منها عند البدء في تصميم مدخل منزلك.

3. أناقة أرضية المدخل السيراميك المزخرفة بطريقة هندسية بألوان داكنة

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS جدران
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

مساحة رائعة لمدخل منزل ذات تصميم خارجي بسيط، تم تصميم الأرضية لتكون من السيراميك اللامع، وتم اختيار لون السيراميك ليكون قريب من لون الجدار الخرساني ما أنه مزخرف بطريقة هندسية باللون الأسود الداكن، وتم إظهار أناقة هذه الأرضية من خلال تثبيت بعض وحدات الإضاءة على مستوى منخفض من الأرض.

1. الفخامة والكلاسيكية في استخدام الأحجار في الارضيات الخارجية

Richmond Project, The Wood Galleries The Wood Galleries جدران
The Wood Galleries

Richmond Project

The Wood Galleries
The Wood Galleries
The Wood Galleries

يبدو واضحًا أن تصميم هذا المنزل كلاسيكي يتسم بالفخامة والرقي، تم تصميم الأرضية بطريقة رائعة تتناسب مع أجواء المنزل، حيث تم تصميم جزء كبير من الأرضية بالأحجار التي ترتيبها بطريقة غير منظمة مما زادها روعة وفخامة، كما تم استغلال جزء صغير من الأرضية لجعلها مساحات خضراء لمحبي النباتات واللون الأخضر الدافئ.

2. روعة الأرضية النباتية الخضراء

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto حديقة
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

يفضل الكثير من الأشخاص تواجد عنصر النباتات في كافة أرجاء المنزل سواء الداخلية أو الخارجية، وفي هذا النموذج تم اختيار تصميم الأرضية الخارجية لهذا المنزل لتكون من الحشائش الخضراء مما أضاف مزيد من أجواء الهدوء والراحة.

4. أناقة الرخام المزخرف في الأرضيات الخارجية ذات المساحات الكبيرة

R 12, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS جدران
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

يجدر الإشارة هنا أن هذا المنزل مُصمم تبعًا لنمط الديكور الاستوائي، لذا فتم تصميم الأرضية الخارجية من الرخام الهادئ الذي عمل على خلق مزيد من الأجواء الاستوائية على أجواء مدخل المنزل، أضافت النقوش الموجودة على هذه الأرضية الرخامية في الجزء المواجه للباب الرئيسي لمسة جمالية رائعة على هذه المساحة.

5. تصميم أرضية كاملة من الخشب الباركيه

NovaDeck es la mejor alternativa a los decks tradicionales de madera, plástico-madera o PVC., FORMICA Venezuela FORMICA Venezuela حديقة
FORMICA Venezuela

FORMICA Venezuela
FORMICA Venezuela
FORMICA Venezuela

في هذا النموذج يتضح أنه تم استغلال المساحة أمام المنزل لوضع أريكة خشبية بسيطة للاستمتاع بأجواء الطبيعة، ولكي يتم إحداث مزيد من التناغم تم تصميم الأرضية لتكون خشبية مكونة من ألواح خشبية متراصة بطريقة مرتبة رائعة تبدو متكاملة مع السور الخشبي منخفض المستوى.

6. تصميم أرضية مدخل المنزل من الأحجار الصغيرة المرتبة

Casa en Villa Coral, 2003, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca جدران
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

تصميم في غاية الأناقة والرقي، حيث تم تصميم الأرضية بشكل كامل من خلال استخدام الأحجار الملونة صغيرة الحجم والتي تم ترتيبها بطريقة هندسية واختيار ألوانها متقاربة من بعضها البعض، وفي المنتصف تم تصميم حوض رخامي مربع لإضافة مزيد من الأناقة والرقي على هذه الأرضية.

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7. أجواء الترتيب والتناسق في المزج بين الأرضية الخشبية والعشبية

VALLE DE LAS PALMAS, AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio- AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio- حديقة
AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio-

AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio-
AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio-
AurEa 34 -Arquitectura tu Espacio-

نموذج رائع ومثالي لحديقة منزل مودرن بسيطة، تم تنسيقها بطريقة هندسية متناسقة، فقد تم الجمع بين عنصري الخشب والعشب بأسلوب مميز وفريد من نوعه. الجدير بالذكر أن عنصر الخشب هنا أضاف لمسة في غاية التميز بين اللون الأبيض للجدران وكذا الجدران الحجرية الرمادية.

8. استخدام عناصر من الطبيعة في تصميم الأرضية الخارجية

Casa Owen, Terra Terra حديقة
Terra

Terra
Terra
Terra

في هذا التصميم الرائع، تم الاتجاه لإدخال عدد كبير من عناصر البيئة الخارجية، فقد تم تغطية معظم مساحة أرضية مدخل المنزل من الأحجار مختلفة الألوان، كما تم تغطية الأرضية أيضًا ببعض النباتات الخضراء لتبدو وكأنها حقيقية صُممت دون تدخل أو تنسيق.

9. أرضية مميزة من الأحجار الملونة

GT-R Arquitectos حديقة
GT-R Arquitectos

GT-R Arquitectos
GT-R Arquitectos
GT-R Arquitectos

بعد أن تم الاتجاه لتصميم حائط مدخل المنزل من الأحجار، كان لابد من تصميم الأرضية بطريقة تتناسب مع الأجواء الطبيعية لهذه المساحة، فقد تم تصميم الأرضية من الأحجار الملونة التي تم تثبيتها بطريقة عشوائية تتخللها بعض الفراغات.

10. لمسة السيراميك اللامع ذي الوحدات الصغيرة على مدخل المنزل

CASA CP-34, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

كان الاتجاه في تصميم مدخل هذا المنزل إلى استخدام الحديقة المحيطية، فكان الخيار الأمثل هنا هو اختيار الأرضية من السيراميك اللامع ذي الوحدات الصغيرة الملونة باللون البني الداكن الذي يتناسب كثيرًا مع سور المنزل الخرساني الأبيض.

11. الابتكار في التنوع في خامات الأرضية وكذا التدرج في الألوان

Haus in Hoffnungsthal Aussenbereich, Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl حديقة
Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl

Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl
Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl
Architekt Dipl.Ing. Udo J. Schmühl

في هذا النموذج الهادئ تم الاتجاه للتنوع في الخامات المستخدمة في تنفيذ الأرضية، حيث تم الجمع بين ثلاث خامات متقاربة من حيث الشكل والتصميم، كما تم التدرج في ألوان الأرضيات وكان الاتجاه لدرجات اللون الرمادي الهادئ الذي أضاف مزيد من التناسق والرتابة على مدخل المنزل.

12. مرمر رخام في منتصف أرضية نباتية خضراء

R 12, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS حديقة
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

تم تصميم الأرضية بطريقة في غاية الفخامة والرقي، فقد تم تصميم مرمر رخام باللون الأبيض الهادئ، وعلى جانبي هذا الممر تم تصميم الأرضية من الحشائش الخضراء مما أضاف لمسة جمالية في غاية التميز والرقي.

13. بساطة الطابع الريفي في تصميم أرضية مدخل المنزل الطينية

NAGASAKI - MEXICAN PATIO, Paisaje Radical Paisaje Radical حديقة
Paisaje Radical

Paisaje Radical
Paisaje Radical
Paisaje Radical

نموذج رائع فريد من نوعه تصميم أرضية مدخل المنزل المُصممة على النمط الريفي البسيط، فقد تم تنفيذ الأرضية بطريقة مميزة من خلال الدمج بين عنصري الطين والفخار لتعزيز الأجواء الريفية ولكي تتناسب مع السور الخشبي المُفرغ.

14. أناقة وهدوء أرضية البلاط

Remodelacion Casa Cuernavaca, Taller David Dana Arquitectura Taller David Dana Arquitectura منازل
Taller David Dana Arquitectura

Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura

من الواضح هنا أنه تم الاتجاه لاستخدام أرضية من البلاط التقليدي، حيث كان الاختيار الأنسب على تصميم هذا المنزل الخارجي الهادئ البعيد عن التفاصيل الكثيرة.

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14 خيار حديث و رائع لأنماط الأرضيات الخارجية لمداخل المنازل

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