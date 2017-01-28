أفضل المواضيع لهذا الاسبوع

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لقد جمعنا لكم في هذا المقال مجموعة مميزة من تصاميم الخزانات وكابينات المطابخ المودرن و المينيمال و الريفي! فنحن في هوميفاي نحرص على تقديم ما هو أفضل لقراءنا الاعزاء.
سنتناول في هذه المجموعة العديد من التصميمات والاحجام والالوان كي تناسب جميع أذواقككم. كما يمكنكم التواصل معنا في حال أحببتم ان تشاهدوا المزيد من التصاميم أو أردتم تنفيذ مشاريع في بيوتكم، فنحن هنا لتقديم الأفكار والمساعدة في تنفيذ المشاريع من خلال شبكة الخبراء لدينا في العديد من دول العالم. نترككم الآن لمشاهدة هذه التشكيلة الرائعة..
غرف المعيشة تُعد الغرفة الأهم في المنزل، حيث أنها مكان الحصول على الراحة والاسترخاء وكذلك مكان اجتماع العائلة وقضاء معظم الأوقات بها، لذا يجب أن تحتوي على كافة مقومات الراحة والدفء.
ارتبط مفهوم غرفة المعيشة بعدد من العناصر الأساسية، من أهم هذه العناصر التلفزيون، لكن هناك الكثير من الأشخاص ليس لديهم الفرصة لتصميم غرف معيشة مستقلة، لذا فيكون الخيار أمامهم وضع التلفزيون في ردهة المنزل الريسبشن، لكن بغض النظر سواء تم وضعه في غرفة مستقلة أو في الريسبشن فإن هناك عدد من الأشياء يجب أخذها في الاعتبار تصميم أماكن مميزة تتوفر بها عناصر الراحة والهدوء. في هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من التصميمات المستوحاة من الطراز التركي لإعطائك بعض الأفكار المميزة لتصميم مساحات مخصصة لمشاهدة التليفزيون سواء في ردهة المنزل أو في غرف المعيشة.
على الرغم من انتشار العديد من الأساليب الحديثة الخاصة بالتصميم الداخلي للمنزل، إلا أن النمط الكلاسيكي مازال يحتفظ برونقه وجماله. حيث يتميز الطراز الكلاسيكي بالأناقة والذوق الرفيع، ويعتمد التصميم الكلاسيكي على التناسق والانسجام بين الأثاث والألوان. وعند تنفيذ الطراز الكلاسيكي يجب استعمال خامات رائعة ذات ألوان مميزة متداخلة ومتجانسة لتكسب المكان مزيد من أجواء الدفء والراحة.
تنظيم حمامك الصغير أحياناً يصبح مهمة صعبة ولذلك فمن المهم إدراك أهمية إضافة وحدات تخزينية من خزانات، أرفف وأدراج. ولكن تواجهنا دائماً مشكلة في حالة الحمام الصغير لعدم توافر المساحة الكافية على الرغم من الحاجة الماسة لها لتخزين الكثير من الأغراض الشخصية والمستحضرات التجميلية من كريمات، شامبوهات، مناشف وورق تواليت والتي إذا لم نجد لها مكان مناسب للتخزين ستكون سبب في خلق فوضى حول الحمام.
اليوم أتينا لكم ببعض الأفكار والحيل لأرفف تصلح للحمامات ذات المساحات الصغيرة ستساعدكم في تنظيم حماماتكم بشكل مثالي والحد من الفوضى.
الإضاءة صاحبة المفعول السحري لأي تصميم، وخاصة غن كانت مبتكرة وحديثة ومتبعة نظام رائع يبرز جمال العناصر المختلفة في المنزل، هناك عدة أنواع مختلفة للإضاءة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة، وحدات مركزية او مصابيح معلقة ، نجفات بمختلف انماطها أو خطوط إضاءة LED، هناك تقسيم آخر .. لإضاءات خاصة بالسقف والجدران والأرضيات، واليوم اخترنا لك نوعا واحد نتجول بين نماذجه ونتامله جيدا لنختار ما يناسبنا، وبالتأكيد هوميفاي اختارت لك 30 تصميم مميز لأسقف حديثة ذات إضاءة خاصة ..