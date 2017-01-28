أفضل المواضيع لهذا الاسبوع

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Palace Court: Bayswater, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design مطبخ ذو قطع مدمجة
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت  وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

45 خزانة مطبخ مودرن مميزة

Apartamento Tangerina, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados مطبخ
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

لقد جمعنا لكم في هذا المقال مجموعة مميزة من تصاميم الخزانات وكابينات المطابخ المودرن و المينيمال و الريفي! فنحن في هوميفاي نحرص على تقديم ما هو أفضل لقراءنا الاعزاء.

سنتناول في هذه المجموعة العديد من التصميمات والاحجام والالوان كي تناسب جميع أذواقككم.  كما يمكنكم التواصل معنا في حال أحببتم ان تشاهدوا المزيد من التصاميم أو أردتم تنفيذ مشاريع في بيوتكم، فنحن هنا لتقديم الأفكار والمساعدة في تنفيذ المشاريع من خلال شبكة الخبراء لدينا في العديد من دول العالم. نترككم الآن لمشاهدة هذه التشكيلة الرائعة..

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11 فكرة رائعة من الطراز التركي لتصميم أماكن وضع التليفزيون

PROJE MİMARİ DESTEK, Trabcelona Design Trabcelona Design غرفة المعيشة
Trabcelona Design

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

غرف المعيشة تُعد الغرفة الأهم في المنزل، حيث أنها مكان الحصول على الراحة والاسترخاء وكذلك مكان اجتماع العائلة وقضاء معظم الأوقات بها، لذا يجب أن تحتوي على كافة مقومات الراحة والدفء.

ارتبط مفهوم غرفة المعيشة بعدد من العناصر الأساسية، من أهم  هذه العناصر التلفزيون، لكن هناك الكثير من الأشخاص ليس لديهم الفرصة لتصميم غرف معيشة مستقلة، لذا فيكون الخيار أمامهم وضع التلفزيون في ردهة المنزل الريسبشن، لكن بغض النظر سواء تم وضعه في غرفة مستقلة أو في الريسبشن فإن هناك عدد من الأشياء يجب أخذها في الاعتبار تصميم أماكن مميزة تتوفر بها عناصر الراحة والهدوء. في هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من التصميمات المستوحاة من الطراز التركي لإعطائك بعض الأفكار المميزة لتصميم مساحات مخصصة لمشاهدة التليفزيون سواء في ردهة المنزل أو في غرف المعيشة.

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تعرف على أناقة النمط الكلاسيكي من خلال هذا المنزل

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

على الرغم من انتشار العديد من الأساليب الحديثة الخاصة بالتصميم الداخلي للمنزل، إلا أن النمط الكلاسيكي مازال يحتفظ برونقه وجماله. حيث يتميز الطراز الكلاسيكي بالأناقة والذوق الرفيع، ويعتمد التصميم الكلاسيكي على التناسق والانسجام بين الأثاث والألوان. وعند تنفيذ الطراز الكلاسيكي يجب استعمال خامات رائعة ذات ألوان مميزة متداخلة ومتجانسة لتكسب المكان مزيد من أجواء  الدفء والراحة.

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10 أفكار رائعة لأرفف تصلح لحمامك الصغير

SRR | Banho Suíte, Kali Arquitetura Kali Arquitetura حمام
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

تنظيم حمامك الصغير أحياناً يصبح مهمة صعبة ولذلك فمن المهم إدراك أهمية إضافة وحدات تخزينية من خزانات، أرفف وأدراج. ولكن تواجهنا دائماً  مشكلة في حالة الحمام الصغير لعدم توافر المساحة الكافية على الرغم من الحاجة الماسة لها لتخزين الكثير من الأغراض الشخصية والمستحضرات التجميلية من كريمات، شامبوهات، مناشف وورق تواليت والتي إذا لم نجد لها مكان مناسب للتخزين ستكون سبب في خلق فوضى حول الحمام.

اليوم أتينا لكم ببعض الأفكار والحيل لأرفف تصلح للحمامات ذات المساحات الصغيرة ستساعدكم في تنظيم حماماتكم بشكل مثالي والحد من الفوضى.

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30 تصميم مميز لأسقف حديثة ذات إضاءة خاصة

la casa di Angelo e Savina, yesHome yesHome غرفة المعيشة
yesHome

yesHome
yesHome
yesHome

الإضاءة صاحبة المفعول السحري لأي تصميم، وخاصة غن كانت مبتكرة وحديثة ومتبعة نظام رائع يبرز جمال العناصر المختلفة في المنزل، هناك عدة أنواع مختلفة للإضاءة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة، وحدات مركزية او مصابيح معلقة ، نجفات بمختلف انماطها أو خطوط إضاءة LED، هناك تقسيم آخر .. لإضاءات خاصة بالسقف والجدران والأرضيات، واليوم اخترنا لك نوعا واحد نتجول بين نماذجه ونتامله جيدا لنختار ما يناسبنا، وبالتأكيد هوميفاي اختارت لك 30 تصميم مميز لأسقف حديثة ذات إضاءة خاصة ..

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