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صمم مطبخك على شكل حرف U

آية منير آية منير
Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata مطبخ
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المطبخ من اكثر الأماكن استخداما في أي منزل، ويهم كل فرد في الأسرة، لذا فعلينا التخطيط الجيد لتصميمه، لتنجح في خلق فراغ مريح ومنظم أغلب الوقت، وسهل الاستخدام وملبي لجميع احتياجات المستخدمين، ولتصميم المطبخ عدة أشكال، فمنها الخطي والدائري وعلى شكل حرف L وعلى شكل حرف U ، جمعت لك هوميفاي اليوم أجمل وأروع تصميمات لمطابخ على شكل حرف U..

1- مزيج الأبيض والخشب..

Family House, Lucia D'Amato Architect Lucia D'Amato Architect مطبخ
Lucia D&#39;Amato Architect

Lucia D'Amato Architect
Lucia D&#39;Amato Architect
Lucia D'Amato Architect

الجمع بين الخشب واللون الأبيض هو مزيج لا خلاف عليه، ينال إعجاب الجميع ويناسب كل الأنماط والديكورات، والمساحات الكبيرة منها والصغيرة، هنا جاء التصميم لمطبخ مفتوح واستخدام أحد أضلاعه كبار أنيق بمقاعد حديثة لتتناول وجبتك السريعة في اجواء حميمية، على شكل حرف U كان التصميم ولكن بسبب وجود شبابيك كبيرة لم يستطع المصمم إضافة وحدات علوية بشكل كبيرة واكتفي بركن بسيط من الخشب، والإضاءة الطبيعية احد عوامل نجاح تصميم المطبخ فعلينا الاهتمام بها بشكل كبير، وإعطائها أولوية فهي قادرة على تحويل المطبخ ككل إلى جنة..

2- البساطة..

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

البساطة سلاح ذو حدين، فهي تناسب ميزانيتك المحدودة و تلبي احتياجتك مع الاحتفاظ بالجانب الجمالي المتميز، هنا جاء المطبخ بمزيج رائع بين الخشب ذو اللون الفاتح والرخم الأسود اللامع والجدران البيضاء، مع أرضية ذات نقوش هندسية رائعة جمعت بين الثلاث عناصر..

3- الأسود..

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

الأسود دائما يتربع على عرش الألوان الملكية والتى قادرة وحدها أن تجعل من أي فراغ إلى تصميم أنيق رائع، هنا المصمم اكتفى بالأسود فقط في وحدات التخزين مع رخام أبيض وجدران بنفس اللون وأرفف عملية من الخشب، وأرضية متميزة تجمع مجموعة درجات من الأبيض للأسود، ونلاحظ أن المصمم حافظ على الإضاءة الطبيعية مع وحدات إضاءة صناعية فوق الموقد الكهربائي لتجعله مركز التصميم..

4- استخدام آخر..

Casa R, Architrek Architrek مطبخ
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

هنا استغل المصمم أحد أضلع المطبخ والذي جاء على شكل حرف U كطاولة طعام مزودة بمقاعد خاصية سهلة الطي، لتتناول وجباتك في جو عائلي دافئ، الخشب كان هو البطل في هذا التصميم، وأضافت الإضاءة الطبيعية لمسة من الحيوية والإشراق..

5- نعومة وهدوء..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تصميم ناعم وهادئ على شكل حرف U، نجح المصمم في دمج كل الأجهزة الكهربائية داخل التصميم، مع اختيار ألوان هادئة ورائعة تبعث الراحة إلى داخلك، أضاف المصمم نجفة كلاسيكية رائعة ذات تأثير خاص ..

6- مساحات صغيرة..

Квартира в Сочи, Ателит Ателит مطبخ خشب
Ателит

Ателит
Ателит
Ателит

رغم المساحة الصغيرة والتى قد تجعلك تعتقد أنك لن تستطيع تصميم المطبخ على شكل حرف U، إلا أن هنا المصمم جاء ليغير عتقادك هذا، ويجعل من مطبخ صغير وحدة فنية متكاملة، وباستخدام ألوان حيوية ومشرقة، وبرغم التصميم الهندسي الخاص للمنزل، إلا أنه ساعد على اختلاف التصميم وتميزه..

7- الأبيض..

Kitchen DDWH Architects مطبخ
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

ويأتي الأبيض ليتألق معنا في آخر تصميم، وحدات تخزين علوية وسفلية مصممة بعناية شديدة لتناسب المساحة الصغيرة وتجمع كل الأجهزة، الإضاءة الطبيعية كان لها دور أساسي في التصميم، ولكن جاءت الإضاءة غير المباشرة لتتألق وتجذب انتباهك وتضيف لمسة حديثة للتصميم، مع نجفة مبتكرة باللون الأبيض..

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