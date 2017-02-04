صمم مطبخك على شكل حرف U

الجمع بين الخشب واللون الأبيض هو مزيج لا خلاف عليه، ينال إعجاب الجميع ويناسب كل الأنماط والديكورات، والمساحات الكبيرة منها والصغيرة، هنا جاء التصميم لمطبخ مفتوح واستخدام أحد أضلاعه كبار أنيق بمقاعد حديثة لتتناول وجبتك السريعة في اجواء حميمية، على شكل حرف U كان التصميم ولكن بسبب وجود شبابيك كبيرة لم يستطع المصمم إضافة وحدات علوية بشكل كبيرة واكتفي بركن بسيط من الخشب، والإضاءة الطبيعية احد عوامل نجاح تصميم المطبخ فعلينا الاهتمام بها بشكل كبير، وإعطائها أولوية فهي قادرة على تحويل المطبخ ككل إلى جنة..