صمم مطبخك على شكل حرف U

المطبخ من اكثر الأماكن استخداما في أي منزل، ويهم كل فرد في الأسرة، لذا فعلينا التخطيط الجيد لتصميمه، لتنجح في خلق فراغ مريح ومنظم أغلب الوقت، وسهل الاستخدام وملبي لجميع احتياجات المستخدمين، ولتصميم المطبخ عدة أشكال، فمنها الخطي والدائري وعلى شكل حرف L وعلى شكل حرف U ، جمعت لك هوميفاي اليوم أجمل وأروع تصميمات لمطابخ على شكل حرف U..
الجمع بين الخشب واللون الأبيض هو مزيج لا خلاف عليه، ينال إعجاب الجميع ويناسب كل الأنماط والديكورات، والمساحات الكبيرة منها والصغيرة، هنا جاء التصميم لمطبخ مفتوح واستخدام أحد أضلاعه كبار أنيق بمقاعد حديثة لتتناول وجبتك السريعة في اجواء حميمية، على شكل حرف U كان التصميم ولكن بسبب وجود شبابيك كبيرة لم يستطع المصمم إضافة وحدات علوية بشكل كبيرة واكتفي بركن بسيط من الخشب، والإضاءة الطبيعية احد عوامل نجاح تصميم المطبخ فعلينا الاهتمام بها بشكل كبير، وإعطائها أولوية فهي قادرة على تحويل المطبخ ككل إلى جنة..
البساطة سلاح ذو حدين، فهي تناسب ميزانيتك المحدودة و تلبي احتياجتك مع الاحتفاظ بالجانب الجمالي المتميز، هنا جاء المطبخ بمزيج رائع بين الخشب ذو اللون الفاتح والرخم الأسود اللامع والجدران البيضاء، مع أرضية ذات نقوش هندسية رائعة جمعت بين الثلاث عناصر..
الأسود دائما يتربع على عرش الألوان الملكية والتى قادرة وحدها أن تجعل من أي فراغ إلى تصميم أنيق رائع، هنا المصمم اكتفى بالأسود فقط في وحدات التخزين مع رخام أبيض وجدران بنفس اللون وأرفف عملية من الخشب، وأرضية متميزة تجمع مجموعة درجات من الأبيض للأسود، ونلاحظ أن المصمم حافظ على الإضاءة الطبيعية مع وحدات إضاءة صناعية فوق الموقد الكهربائي لتجعله مركز التصميم..
هنا استغل المصمم أحد أضلع المطبخ والذي جاء على شكل حرف U كطاولة طعام مزودة بمقاعد خاصية سهلة الطي، لتتناول وجباتك في جو عائلي دافئ، الخشب كان هو البطل في هذا التصميم، وأضافت الإضاءة الطبيعية لمسة من الحيوية والإشراق..
تصميم ناعم وهادئ على شكل حرف U، نجح المصمم في دمج كل الأجهزة الكهربائية داخل التصميم، مع اختيار ألوان هادئة ورائعة تبعث الراحة إلى داخلك، أضاف المصمم نجفة كلاسيكية رائعة ذات تأثير خاص ..
رغم المساحة الصغيرة والتى قد تجعلك تعتقد أنك لن تستطيع تصميم المطبخ على شكل حرف U، إلا أن هنا المصمم جاء ليغير عتقادك هذا، ويجعل من مطبخ صغير وحدة فنية متكاملة، وباستخدام ألوان حيوية ومشرقة، وبرغم التصميم الهندسي الخاص للمنزل، إلا أنه ساعد على اختلاف التصميم وتميزه..
ويأتي الأبيض ليتألق معنا في آخر تصميم، وحدات تخزين علوية وسفلية مصممة بعناية شديدة لتناسب المساحة الصغيرة وتجمع كل الأجهزة، الإضاءة الطبيعية كان لها دور أساسي في التصميم، ولكن جاءت الإضاءة غير المباشرة لتتألق وتجذب انتباهك وتضيف لمسة حديثة للتصميم، مع نجفة مبتكرة باللون الأبيض..
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