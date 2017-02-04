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15 تصميم لغرفة ملابس يشبه أحلامك

آية منير آية منير
VESTIDORES, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. غرفة الملابس
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غرفة الملابس حلم كل عائلة، وهي ركن خاص بك في غرفة نومك، كل منا يمتلك الخزانة التقليدية وبتصميمات مختلفة وبأنماط متعددة، ولكن أن تمتلك غرفة ملابس متكاملة فهو بالتأكيد من ضمن أحلامك لمنزلك،  وهي من أهم العوامل التى تساعد على تنظيم بيتك  فبدونها ستجد مشاكل في تخزين الملابس وغيرها من الأدوات الخاصة بك، بالطبع سنجد الكثير من العقبات التي ستمنعنا من تحقيق ما نلحم به، مثل عدم توافر مساحات كافية لتصميم خزانة ملابس مناسبة، أو أنها في معظم المنازل تعتبر من الرفاهية امتلاك غرفة ملابس ونكتفي بدولاب، سنقدم إليك اليوم 15 تصميم لغرفة ملابس يشبه أحلامك ..

1. تصميم عملي..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

من الأفضل في البداية قبل أي تصميم أن تقوم بالتخطيط المناسب للفراغ هندسيا، حتى تنجح في استغلال أمثل لكل ركن وكل زاوية، كما فعل هنا المصمم حيث أتاح فرصة التخزين بكل الطرق وأزاد من عدد الأرفف ليصبح التصميم عملي جدا ..

2. تصميم هندسي خاص جدا..

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH غرفة الملابس
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

يمكن أن تمتلك مساحة خاصة تناسب غرفة ملابسة ولكن ذو تصميم هندسي غريب نوعا ما سواء كان مائلا أو غير منتظم، ولكن إليكم هذا النموذج ليناسبك مهما كان تصميم منزلك الهندسي..

3. اللون الأبيض..

VESTIDORES, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. غرفة الملابس
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

تحتاج في غرفة ملابسك إلى ألوان محايدة ليسهل عليك تمييز ملابسك، واللون الأبيض من أكثر الألوان ملائمة لهذا الغرض، حيث مع تزاحم ألوان الملابس المختلفة سيضيف الأبيض هدوءا وروعة للمكان ..

4. مقعد مبتكر..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

في الأغلب نحتاج لنضيف مقعد مريح في غرفة ملابسنا لنرتاح قليلا أثناء تمضية الوقت في اختيار أفضل ما نرتديه اليوم، لذا قد تهدر مساحة كبيرة دون استخدام، ولكن هنا المصمم نجح في استغلال قطعة الأثاث المقعد بشكل مبتكر وجديد كخزانة مفتوحة للأحذية..

5. لمسات كلاسيكية..

Un Duplex à Saint-Germain des Prés -Paris-6e, ATELIER FB ATELIER FB Dressing roomWardrobes & drawers
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

المرآة والوحدة الصغيرة المرفقة بها، والنجفة الكلاسيكية والمقعد اللامع ذو التصميم المبتكر، لمسات كلاسيكية رائعة أضافت للتصميم رومانسية لا مثيل لها..

6. التماثل ..

Casa Tortugas, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS غرفة الملابس
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

التماثل هي أحد أساليب التصميم الداخلي والخراجي الناجحة والتى أثبتت جدارة في أي استخدام تم اللجوء لها فيه، هنا اختار المصمم التماثل في استخدام المرايات ليخلق خداع بصري مطلوب في الفراغات الصغيرة او ذات التصميم المستطيل، لتشعر وكأنك بداخل غرفة كبيرة مليئة بالتفاصيل التى تحتاج للتأمل..

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7. أبواب زجاجية..

Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio غرفة الملابس
ZE|Workroom studio

ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio

إن كنت تفضل فصل الفراغات فهذا النموذج سينال إعجابك ويحقق لك ما تريد، استخدام الأبواب الزجاجية هنا حقق غرضين وهو فصل الفراغات وفي نفس الوقت الحفاظ على المساحة البصرية المفتوحة دون عائق يشعرنا بضيق المساحة..

8. على الطراز المينيمال..

Vestidor, AG arquitectura Gorris AG arquitectura Gorris غرفة الملابس
AG arquitectura Gorris

AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris

الطراز المينيمال هو من اجمل الأنماط التى تناسب محبين البساطة، اللون الأبيض هو بطل المشهد والأرفف المفتوحة لها الغالبية..

9. غرفة ملابس أكثر تنظيما..

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA Campbell Watson Dressing roomWardrobes & drawers
Campbell Watson

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

إن كانت مساحة غرفتك مناسبة وتسمح بتصميم خزانة ملابس مثالية، فهي فرصتك للتخطيط المناسب لامتلاك أجمل وأكثر الخزانات أناقة على الإطلاق، فأمامنا تصميم مثالي وأكثرها استخداما وأنجحها في تحقيق الوظيفة على أكمل وجه..

10. فكر إبداعي

WALK IN CLOSET, maurococco.it maurococco.it غرفة نوم
maurococco.it

maurococco.it
maurococco.it
maurococco.it

اطلق لخيالك العنان وحاول أن تضيف لمساتك المبتكرة في كل ركن في منزلك، حتى في غرفة الملابس والتى قد تبدو غير مهمة ولكن بقليل من الأفكار تصبح إضافة رائعة وقطعة ديكورية خاصة بمنزلك..

11. خزانة أنيقة

Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores

Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores

باستخدام أرقى واجمل الخامات، كالجلود الطبيعية والأخشاب ذات الجودة العالية، تجعل ببساطة غرفة ملابسك تحفة فنية أنيقة..

12. طراز انتقائي..

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura غرفة الملابس White
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

لمحبي الجنون والانطلاق والابتكار، الطرازالانتقائي هو النمط المناسب لكم، حيث ألوان مبهجة ولمسات مليئة بالحيوية والجمال..

13. بلمسة نسائية..

dressing room, Your royal design Your royal design غرفة الملابس
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

تصميم أكثر أنوثة وجمال ورقة، بألوان جذابة ومبهجة وتفاصيل وطرق تخزين مناسبة لكل الأدوات التى تهم كل مرأة..

14. الكلاسيكية الحديثة..

Recamara y Vestidor Moderno, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño غرفة الملابس
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

الوان محايدة وتفاصيل أنيقة هي المعادلة الأكثر تحقيقا مع الكلاسيكية الحديثة، غرفة ملابس ملكية في منزلك..

15. إطلالة خاصة..

A House, 08023 Architects 08023 Architects غرفة الملابس
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

إن كنت تمتلك نافذة على الطبيعة في غرفة ملابسك، فهذا قد يجعلها مميزة كثيرا، فلا تتردد في ذلك إن كانت لديك الإمكانية..

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