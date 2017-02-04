غرفة الملابس حلم كل عائلة، وهي ركن خاص بك في غرفة نومك، كل منا يمتلك الخزانة التقليدية وبتصميمات مختلفة وبأنماط متعددة، ولكن أن تمتلك غرفة ملابس متكاملة فهو بالتأكيد من ضمن أحلامك لمنزلك، وهي من أهم العوامل التى تساعد على تنظيم بيتك فبدونها ستجد مشاكل في تخزين الملابس وغيرها من الأدوات الخاصة بك، بالطبع سنجد الكثير من العقبات التي ستمنعنا من تحقيق ما نلحم به، مثل عدم توافر مساحات كافية لتصميم خزانة ملابس مناسبة، أو أنها في معظم المنازل تعتبر من الرفاهية امتلاك غرفة ملابس ونكتفي بدولاب، سنقدم إليك اليوم 15 تصميم لغرفة ملابس يشبه أحلامك ..
من الأفضل في البداية قبل أي تصميم أن تقوم بالتخطيط المناسب للفراغ هندسيا، حتى تنجح في استغلال أمثل لكل ركن وكل زاوية، كما فعل هنا المصمم حيث أتاح فرصة التخزين بكل الطرق وأزاد من عدد الأرفف ليصبح التصميم عملي جدا ..
يمكن أن تمتلك مساحة خاصة تناسب غرفة ملابسة ولكن ذو تصميم هندسي غريب نوعا ما سواء كان مائلا أو غير منتظم، ولكن إليكم هذا النموذج ليناسبك مهما كان تصميم منزلك الهندسي..
تحتاج في غرفة ملابسك إلى ألوان محايدة ليسهل عليك تمييز ملابسك، واللون الأبيض من أكثر الألوان ملائمة لهذا الغرض، حيث مع تزاحم ألوان الملابس المختلفة سيضيف الأبيض هدوءا وروعة للمكان ..
في الأغلب نحتاج لنضيف مقعد مريح في غرفة ملابسنا لنرتاح قليلا أثناء تمضية الوقت في اختيار أفضل ما نرتديه اليوم، لذا قد تهدر مساحة كبيرة دون استخدام، ولكن هنا المصمم نجح في استغلال قطعة الأثاث
المقعد بشكل مبتكر وجديد كخزانة مفتوحة للأحذية..
المرآة والوحدة الصغيرة المرفقة بها، والنجفة الكلاسيكية والمقعد اللامع ذو التصميم المبتكر، لمسات كلاسيكية رائعة أضافت للتصميم رومانسية لا مثيل لها..
التماثل هي أحد أساليب التصميم الداخلي والخراجي الناجحة والتى أثبتت جدارة في أي استخدام تم اللجوء لها فيه، هنا اختار المصمم التماثل في استخدام المرايات ليخلق خداع بصري مطلوب في الفراغات الصغيرة او ذات التصميم المستطيل، لتشعر وكأنك بداخل غرفة كبيرة مليئة بالتفاصيل التى تحتاج للتأمل..
إن كنت تفضل فصل الفراغات فهذا النموذج سينال إعجابك ويحقق لك ما تريد، استخدام الأبواب الزجاجية هنا حقق غرضين وهو فصل الفراغات وفي نفس الوقت الحفاظ على المساحة البصرية المفتوحة دون عائق يشعرنا بضيق المساحة..
الطراز المينيمال هو من اجمل الأنماط التى تناسب محبين البساطة، اللون الأبيض هو بطل المشهد والأرفف المفتوحة لها الغالبية..
إن كانت مساحة غرفتك مناسبة وتسمح بتصميم خزانة ملابس مثالية، فهي فرصتك للتخطيط المناسب لامتلاك أجمل وأكثر الخزانات أناقة على الإطلاق، فأمامنا تصميم مثالي وأكثرها استخداما وأنجحها في تحقيق الوظيفة على أكمل وجه..
اطلق لخيالك العنان وحاول أن تضيف لمساتك المبتكرة في كل ركن في منزلك، حتى في غرفة الملابس والتى قد تبدو غير مهمة ولكن بقليل من الأفكار تصبح إضافة رائعة وقطعة ديكورية خاصة بمنزلك..
باستخدام أرقى واجمل الخامات، كالجلود الطبيعية والأخشاب ذات الجودة العالية، تجعل ببساطة غرفة ملابسك تحفة فنية أنيقة..
لمحبي الجنون والانطلاق والابتكار، الطرازالانتقائي هو النمط المناسب لكم، حيث ألوان مبهجة ولمسات مليئة بالحيوية والجمال..
تصميم أكثر أنوثة وجمال ورقة، بألوان جذابة ومبهجة وتفاصيل وطرق تخزين مناسبة لكل الأدوات التى تهم كل مرأة..
الوان محايدة وتفاصيل أنيقة هي المعادلة الأكثر تحقيقا مع الكلاسيكية الحديثة، غرفة ملابس ملكية في منزلك..
إن كنت تمتلك نافذة على الطبيعة في غرفة ملابسك، فهذا قد يجعلها مميزة كثيرا، فلا تتردد في ذلك إن كانت لديك الإمكانية..
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