غرفة الملابس حلم كل عائلة، وهي ركن خاص بك في غرفة نومك، كل منا يمتلك الخزانة التقليدية وبتصميمات مختلفة وبأنماط متعددة، ولكن أن تمتلك غرفة ملابس متكاملة فهو بالتأكيد من ضمن أحلامك لمنزلك، وهي من أهم العوامل التى تساعد على تنظيم بيتك فبدونها ستجد مشاكل في تخزين الملابس وغيرها من الأدوات الخاصة بك، بالطبع سنجد الكثير من العقبات التي ستمنعنا من تحقيق ما نلحم به، مثل عدم توافر مساحات كافية لتصميم خزانة ملابس مناسبة، أو أنها في معظم المنازل تعتبر من الرفاهية امتلاك غرفة ملابس ونكتفي بدولاب، سنقدم إليك اليوم 15 تصميم لغرفة ملابس يشبه أحلامك ..