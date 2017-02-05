7 طرق مختلفة لإدخال الألوان والحيوية على حمام منزلك

إدخال الألوان قد يكون بمثابة تحدي في الحمامات وخاصة إذا كنت محدد بميزانية ولا تريد إنفاق الكثير من المال على الخامات العالية التكلفة أو الأفكار الباهظة الثمن. المشكلة الأخرى والتي تواجهة الكثير منا، هي إختيار الألوان المناسبة وتناسق الألوان مع بعضها البعض، فإختيار الجو العام والألون الصحيحة يمكنها أن تصنع فارق كبير في حمامك.

ولنساعدكم في تخطي هذه الصعوبات، جئنا لكم في مقالنا اليوم ببعض الأفكار والتي ستساعدكم في في الحصول على حمامات مفعمة بالألوان والحيوية.