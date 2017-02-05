7 طرق مختلفة لإدخال الألوان والحيوية على حمام منزلك

إدخال الألوان قد يكون بمثابة تحدي في الحمامات وخاصة إذا كنت محدد بميزانية ولا تريد إنفاق الكثير من المال على الخامات العالية التكلفة أو الأفكار الباهظة الثمن. المشكلة الأخرى والتي تواجهة الكثير منا، هي إختيار الألوان المناسبة وتناسق الألوان مع بعضها البعض، فإختيار الجو العام والألون الصحيحة يمكنها أن تصنع فارق كبير في حمامك.
ولنساعدكم في تخطي هذه الصعوبات، جئنا لكم في مقالنا اليوم ببعض الأفكار والتي ستساعدكم في في الحصول على حمامات مفعمة بالألوان والحيوية.
يمكنك تكسية جميع حوائط الحمام بالسيراميك الملون، ولكن إحرص على إختيار ألوان مشرقة، هادئة أو مريحة للأعصاب مثل الأزرق، الأخضر أو الأصفر.
إذا كان حمامك مبنى بالفعل وتريد إضافة لمسة ملونة فيمكنك إضافة خزانة تحت الحوض بلون مختلف. هذه الطريقة رائعة حيث أنها تسمح لك بتغير الخزانات أو الألوان فيما بعد.
الموزايك هو إختيار عصري وأنيق، ولكنه في نفس الوقت غالباً ما يكون عالي في التكلفة. ولذلك فإذا أردت الحصول على شكل الموزايك وألوانة الفريدة يمكنك فقط تكسية جزء من الحمام وليس كله. فهنا تم تكسية الحوائط حتى مستوى معين وتم تكملة الباقي باستخدام دهانات باللون الأبيض.
إذا كان حمامك مكون من لون أو إثنين فيمكنك إضافة بعض اللمسات الملونة من وحدات إضاءة، مناشف، صابون وشموع وتوحيد باليتة اللون للحصول على تصميم أنيق ومصمم بشكل متميز.
استخدام الدهانات في الحمامات يعد غير شائع في بلادنا ولكنه ممكن وآمن على الحوائط، على عكس الإعتقادات السائدة. فكما نرى فهو يعطي أناقة غير عادية بالإضافة لمرونة تغير الألوان فيما بعد بسهولة. فيمكنك دهان كل الحوائط بهذا الشكل، في حالة الحمامات الصغير مثلاً.
إنتشرت البلاطات السيراميكية ذات التصاميم الأنيقة مؤخراً والتي تمكنك من الحصول على تصاميم ذات شخصية وألوان. قم بإختيار المكان الصحيح إذا كنت ستقوم بتكسية جزء من الحمام بالإضافة لباليتة الألوان المكملة لهذه البلاطات.
نهتم كثيراً بالحوائط في الحمامات، لكن لا نهتم بتصميم الأرضيات، هلى الرغم أنها أكثر العناصر استخداماً. فيمكنك إختيار بلاطات ذات ألوان وأشكال مميزة لتكسية الأرضيات وتجميلها لتكون هي بطلة هذا الحمام.
ظهرت في الأونة الأخيرة خامة الأكرليك كبديل لتكسية الجدران بخامة ملونة ولامعة، فإذا كنت تفضل الحوائط اللامعة ذات الطراز الألترا مودرن، فهذا الإختيار لك.