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7 طرق مختلفة لإدخال الألوان والحيوية على حمام منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA, Marta Sellarès - Interiorista Marta Sellarès - Interiorista حمام
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إدخال الألوان قد يكون بمثابة تحدي في الحمامات وخاصة إذا كنت محدد بميزانية ولا تريد إنفاق الكثير من المال على الخامات العالية التكلفة أو الأفكار الباهظة الثمن. المشكلة الأخرى والتي تواجهة الكثير منا، هي إختيار الألوان المناسبة وتناسق الألوان مع بعضها البعض، فإختيار الجو العام والألون الصحيحة يمكنها أن تصنع فارق كبير في حمامك.

ولنساعدكم في تخطي هذه الصعوبات، جئنا لكم في مقالنا اليوم ببعض الأفكار والتي ستساعدكم في في الحصول على حمامات مفعمة بالألوان والحيوية.

​1.بلاطات ملونة

Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP حمام
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

يمكنك تكسية جميع حوائط الحمام بالسيراميك الملون، ولكن إحرص على إختيار ألوان مشرقة، هادئة أو مريحة للأعصاب مثل الأزرق، الأخضر أو الأصفر.

أوإدخال ألوان بلاطات صريحة في مساحة بسيطة في حائط واحد أو في مساحة مثل مساحة الدوش لإظهارها بشكل أنيق

homify حمام
homify

homify
homify
homify

​2.خزانات ملونة

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti حمام
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

إذا كان حمامك مبنى بالفعل وتريد إضافة لمسة ملونة فيمكنك إضافة خزانة تحت الحوض بلون مختلف. هذه الطريقة رائعة حيث أنها تسمح لك بتغير الخزانات أو الألوان فيما بعد.

يمكنك أيضاً إضافة خزانات موديولية بأكثر من لون

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

​3.الموزايك

villetta unifamiliare in periferia di milano, BIANCOACOLORI BIANCOACOLORI حمام
BIANCOACOLORI

BIANCOACOLORI
BIANCOACOLORI
BIANCOACOLORI

الموزايك هو إختيار عصري وأنيق، ولكنه في نفس الوقت غالباً ما يكون عالي في التكلفة. ولذلك فإذا أردت الحصول على شكل الموزايك وألوانة الفريدة يمكنك فقط تكسية جزء من الحمام وليس كله. فهنا تم تكسية الحوائط حتى مستوى معين وتم تكملة الباقي باستخدام دهانات باللون الأبيض.

في هذا الحمام تم استخدام الموزايك الأخضر حول مساحة الدوش وعلى حوض القدم ليعطي نقطة بصرية مميزة

Fazenda Santo Antônio do Leite, Mario Caetano e Eliane Pinheiro Mario Caetano e Eliane Pinheiro حمام
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

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​4.اكسسوارات

Trastevere House, Arabella Rocca Architettura e Design Arabella Rocca Architettura e Design حمام
Arabella Rocca Architettura e Design

Arabella Rocca Architettura e Design
Arabella Rocca Architettura e Design
Arabella Rocca Architettura e Design

إذا كان حمامك مكون من لون أو إثنين فيمكنك إضافة بعض اللمسات الملونة من وحدات إضاءة، مناشف، صابون وشموع وتوحيد باليتة اللون للحصول على تصميم أنيق ومصمم بشكل متميز.

​5.الدهانات

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta حمام
Lineabeta

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES

Lineabeta
Lineabeta
Lineabeta

استخدام الدهانات في الحمامات يعد غير شائع في بلادنا ولكنه ممكن وآمن على الحوائط، على عكس الإعتقادات السائدة. فكما نرى فهو يعطي أناقة غير عادية بالإضافة لمرونة تغير الألوان فيما بعد بسهولة. فيمكنك دهان كل الحوائط بهذا الشكل، في حالة الحمامات الصغير مثلاً.

أما في حالة الحمامات والتي تحتوي على مساحة للدوش فيفضل تكسيتها بالسيراميك نظراً لتعرضها الدائم للمياة والذي يمكن أن يؤثر على الدهانات إذا لم تكن مقاومة للمياة، ​فإنظر روعة المزيج اللوني

APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA, Marta Sellarès - Interiorista Marta Sellarès - Interiorista حمام
Marta Sellarès – Interiorista

Marta Sellarès - Interiorista
Marta Sellarès – Interiorista
Marta Sellarès - Interiorista

​6.بلاطات ملونة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إنتشرت البلاطات السيراميكية ذات التصاميم الأنيقة مؤخراً والتي تمكنك من الحصول على تصاميم ذات شخصية وألوان. قم بإختيار المكان الصحيح إذا كنت ستقوم بتكسية جزء من الحمام بالإضافة لباليتة الألوان المكملة لهذه البلاطات.

​هنا قام المصمم باستخدام بلاطات مكونة معاً لوحة ملونة رائعة

Chinese wallpaper tiles Reptile tiles & ceramics حمام
Reptile tiles &amp; ceramics

Chinese wallpaper tiles

Reptile tiles & ceramics
Reptile tiles &amp; ceramics
Reptile tiles & ceramics

​7.الأرضية

Bathroom Roselind Wilson Design حمام bathroom,modern,contemporary,tiles,interior design
Roselind Wilson Design

Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

نهتم كثيراً بالحوائط في الحمامات، لكن لا نهتم بتصميم الأرضيات، هلى الرغم أنها أكثر العناصر استخداماً. فيمكنك إختيار بلاطات ذات ألوان وأشكال مميزة لتكسية الأرضيات وتجميلها لتكون هي بطلة هذا الحمام.

8.ألواح الأكريليك

Apartamento Rua Pirapetinga - Piratininga Arquitetos + JPG.ARQ, Piratininga Arquitetos Associados Piratininga Arquitetos Associados حمام
Piratininga Arquitetos Associados

Piratininga Arquitetos Associados
Piratininga Arquitetos Associados
Piratininga Arquitetos Associados

ظهرت في الأونة الأخيرة خامة الأكرليك كبديل لتكسية الجدران بخامة ملونة ولامعة، فإذا كنت تفضل الحوائط اللامعة ذات الطراز الألترا مودرن، فهذا الإختيار لك.

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