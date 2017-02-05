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9 غرف للمعيشة رائعة ومميزة

آية منير آية منير
Refúgio na Montanha - Casa Cor MG 2014, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة هي أحد الفراغات الحيوية في منزلك،  لأنها ركن الراحة وتتجمع العائلة في نهاية كل يوم ، كما أن غرفة المعيشة تقوم بدور غرفة الإستقبال أيضاً في أغلب المنازل، لذا وجب علينا الإهتمام بجانبها الجمالي، مع جانب الخصوصية والراحة والعملية..

واليوم نستعرض معك 10 تصميمات مبهرة لغرف المعيشة من جميع أنحاء العالم، قد تجد فيها أجمل الأفكارالتى تساعدك في تجديد غرفة معيشتك بنجاح باهر!

1. الأبيض والأسود..

Rénovation d'une villa - St Laurent du Var, INSIDE Création INSIDE Création غرفة المعيشة
INSIDE Création

INSIDE Création
INSIDE Création
INSIDE Création

من أكثر الألوان التى تناسب جميع الأذواق والتى تعد أشهر الثنائيات على مر التاريخ في مجالات الفلسفة والفن والإجتماع والديكور أيضاً وهما الأبيض والأسود. وقد أصبح اللون الأبيض سفيراً لكل من الديكور العصري و الحديث والطراز المينيمال، وعندما نمزجه مع اللون الأسود نخلق تباين رائع ومميز يكسر الملل والروتين، ونخلق لوحة متكاملة رائعة الجمال..

2. نقوش خاصة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختر ما تحب من نقوش على ذوقك الخاص، حرص المصمم أن يترك بصمته في كل اختياراته لغرفة المعيشة التى تشاهدها الآن، ورغم استخدامه في كل التصميم ألوان محايدة ولكن هذا لم يمنعه على إضافة اللون الأخضر ليضيف لمسة الطبيعة إلى منزلك مع الخشب في الأرضيات وتزينها سجادة خاصة بنقوش المانديلا المتميزة صيحة هذا العام..

3. ألوان باستيل..

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

يستخدم المصممون ألوان الباستيل للحصول على تأثير رومانسي هاديء في غرفتك، مع اختيار قطع أثاث بسيطة قد يجعلها تشبه أحلامك وعالم الخيال الخاص بك، والإضاءة الطبيعية الحالمة والمشرقة تضيف للمشهد حيوية ولا أروع..

4. الطراز الحديث..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

التصميم الناجح لغرفة المعيشة هو التصميم الذي يتوافر فيه اكبر مساحة مفتوحة للحركة واستغلال كل ركن للحفاظ على نظام الغرفة ومنع الفوضى  لذلك ننصح بنظام الديكور الحديث  , حيث أنه بجانب نجاحه في تحقيق عوامل الراحة والنظام يتميز بصلابة الاثاث وبساطته وخفة وزنه، واذا كنت تبحث عن شعور الاتساع والمساحة البصرية المفتوحة , هذا يعني انك تحتاج لاستخدام الالوان الفاتحة لإعطاء إحساس بمساحة أكبر، واستخدام الأرضيات الخشبية يعطي روح دفء وحميمية في الغرفة وايضا هي سهلة التنظيف وعملية اكثر .

5. الكلاسيكية والحداثة معا..

Refúgio na Montanha - Casa Cor MG 2014, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة المعيشة
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

المزيج بين الحداثة والكلاسيكية يخطف القلوب ويناسب كل الأذواق، حيث الخطوط العريضة للتصاميم الحديثة في اختيار الأثاث البسيط الغير مزخرف ويحمل السمات الكلاسيكية الراقية، وتزيينه بالتحف الفاخرة مثل الشمعدانات والمزهريات من النحاس أو الكريستال واللوحات المتميزة ولا ننس الجدار الحجري كما في هذه الغرفة.

6. أريكة مريحة..

Studio in loft style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

غرفة المعيشة كما ذكرنا هى الركن الخاص ورمز الراحة في منزلك لذلك يجب عليك اختيار اثاث مريح يبعث الراحة فى الغرفة، يجب ايضاً مراعاة أن يتناسب الأثاث مع مساحة الغرفة بالكامل فعدم تناسق الأثاث مع مساحة الغرفة يسبب اختناقاً واضحاً فى التصميم. كما هو امامنا أريكة ذو تصميم مريح واكتفى بها المصمم ..

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7. لوحة فنية وألوان بديعة..

Pastel clouds Pixers غرفة المعيشة Pink wallpaper,wall mural,clouds,pink,pastels,pastel
Pixers

Pastel clouds

Pixers
Pixers
Pixers

فى تصميمك لغرفة المعيشة لا تخشى من الألوان، فكثير من الناس تعتمد لون او اثنين فقط فى تصميم غرفة المعيشة وتخشى من الألوان، الا أن النظريات فى التصميم اثبتت العكس فاستخدام أكثر من لون فى تصميم واحد يضيف على التصميم بهجة واضحة.

8. أثاث بسيط..

POCKETCONTAINER - Innenansicht, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren غرفة المعيشة
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

من اهم سمات الديكور الحديث هو خفة وبساطة الاثاث مع لمسات عصرية، حيث عناصر الفرش البسيطة ذات أرجل مرتفعة قليلا عن الارض

9. لمسة جريئة ..

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

استخدام الوسائد الملونة  يعطي هذه الغرفة لمسة إشراق جذابة وسط مزيج الألوان الحيادية الغالب عليها.

يمكنك قراءة 15 فكرة مذهلة لدمج غرفة المعيشة والسفرة في مكان واحد!

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
شقة صغيرة تناسب عروسين جُدد

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