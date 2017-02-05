9 غرف للمعيشة رائعة ومميزة

غرفة المعيشة هي أحد الفراغات الحيوية في منزلك، لأنها ركن الراحة وتتجمع العائلة في نهاية كل يوم ، كما أن غرفة المعيشة تقوم بدور غرفة الإستقبال أيضاً في أغلب المنازل، لذا وجب علينا الإهتمام بجانبها الجمالي، مع جانب الخصوصية والراحة والعملية..
واليوم نستعرض معك 10 تصميمات مبهرة لغرف المعيشة من جميع أنحاء العالم، قد تجد فيها أجمل الأفكارالتى تساعدك في تجديد غرفة معيشتك بنجاح باهر!
من أكثر الألوان التى تناسب جميع الأذواق والتى تعد أشهر الثنائيات على مر التاريخ في مجالات الفلسفة والفن والإجتماع والديكور أيضاً وهما الأبيض والأسود. وقد أصبح اللون الأبيض سفيراً لكل من الديكور العصري و الحديث والطراز المينيمال، وعندما نمزجه مع اللون الأسود نخلق تباين رائع ومميز يكسر الملل والروتين، ونخلق لوحة متكاملة رائعة الجمال..
اختر ما تحب من نقوش على ذوقك الخاص، حرص المصمم أن يترك بصمته في كل اختياراته لغرفة المعيشة التى تشاهدها الآن، ورغم استخدامه في كل التصميم ألوان محايدة ولكن هذا لم يمنعه على إضافة اللون الأخضر ليضيف لمسة الطبيعة إلى منزلك مع الخشب في الأرضيات وتزينها سجادة خاصة بنقوش المانديلا المتميزة
صيحة هذا العام..
يستخدم المصممون ألوان الباستيل للحصول على تأثير رومانسي هاديء في غرفتك، مع اختيار قطع أثاث بسيطة قد يجعلها تشبه أحلامك وعالم الخيال الخاص بك، والإضاءة الطبيعية الحالمة والمشرقة تضيف للمشهد حيوية ولا أروع..
التصميم الناجح لغرفة المعيشة هو التصميم الذي يتوافر فيه اكبر مساحة مفتوحة للحركة واستغلال كل ركن للحفاظ على نظام الغرفة ومنع الفوضى لذلك ننصح بنظام الديكور الحديث , حيث أنه بجانب نجاحه في تحقيق عوامل الراحة والنظام يتميز بصلابة الاثاث وبساطته وخفة وزنه، واذا كنت تبحث عن شعور الاتساع والمساحة البصرية المفتوحة , هذا يعني انك تحتاج لاستخدام الالوان الفاتحة لإعطاء إحساس بمساحة أكبر، واستخدام الأرضيات الخشبية يعطي روح دفء وحميمية في الغرفة وايضا هي سهلة التنظيف وعملية اكثر .
المزيج بين الحداثة والكلاسيكية يخطف القلوب ويناسب كل الأذواق، حيث الخطوط العريضة للتصاميم الحديثة في اختيار الأثاث البسيط الغير مزخرف ويحمل السمات الكلاسيكية الراقية، وتزيينه بالتحف الفاخرة مثل الشمعدانات والمزهريات من النحاس أو الكريستال واللوحات المتميزة ولا ننس الجدار الحجري كما في هذه الغرفة.
غرفة المعيشة كما ذكرنا هى الركن الخاص ورمز الراحة في منزلك لذلك يجب عليك اختيار اثاث مريح يبعث الراحة فى الغرفة، يجب ايضاً مراعاة أن يتناسب الأثاث مع مساحة الغرفة بالكامل فعدم تناسق الأثاث مع مساحة الغرفة يسبب اختناقاً واضحاً فى التصميم. كما هو امامنا أريكة ذو تصميم مريح واكتفى بها المصمم ..
فى تصميمك لغرفة المعيشة لا تخشى من الألوان، فكثير من الناس تعتمد لون او اثنين فقط فى تصميم غرفة المعيشة وتخشى من الألوان، الا أن النظريات فى التصميم اثبتت العكس فاستخدام أكثر من لون فى تصميم واحد يضيف على التصميم بهجة واضحة.
من اهم سمات الديكور الحديث هو خفة وبساطة الاثاث مع لمسات عصرية، حيث عناصر الفرش البسيطة ذات أرجل مرتفعة قليلا عن الارض
استخدام الوسائد الملونة يعطي هذه الغرفة لمسة إشراق جذابة وسط مزيج الألوان الحيادية الغالب عليها.
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