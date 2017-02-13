20 غرفة نوم مزدوجة مع أفكار رائعة للجدران

تصميم وتشطيب غرف النوم واختيار ما يلائمها من ألوان للجدران والأرضية ومن ثم مرحلة اختيار الأثاث والديكورات والإكسسوارات جميعها أمور محيرة تتطلب الكثير من الوقت والجهد، الوقت للبحث عن أفضل وأحدث التصميمات والجهد لنزول الأسواق والمفاضلة على أرض الواقع بين الخامات المختلفة سواء لخامات الطلاء والسيراميك أو للأثاث ذاته.

ولنوفر عليك ما تتطلبه المرحلة الأولى وحتى لا تهدر الكثير من الوقت في البحث.. نجلب لك هنا في هذا المقال 20 نموذج لغرف نوم مزدوجة تناسبك أنت وشريك حياتك مع أفكار أخاذة للتصميمات الداخلية للغرف وأشكال تأسرك للجدران واختيارات أروع للأثاث والديكورات شاهدها الآن!