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20 غرفة نوم مزدوجة مع أفكار رائعة للجدران

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Decora Lider Rio de Janeiro - Quarto do Jovem Casal, Lider Interiores Lider Interiores غرفة نوم
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تصميم وتشطيب غرف النوم واختيار ما يلائمها من ألوان للجدران والأرضية ومن ثم مرحلة اختيار الأثاث والديكورات والإكسسوارات جميعها أمور محيرة تتطلب الكثير من الوقت والجهد، الوقت للبحث عن أفضل وأحدث التصميمات والجهد لنزول الأسواق والمفاضلة على أرض الواقع بين الخامات المختلفة سواء لخامات الطلاء والسيراميك أو للأثاث ذاته.

ولنوفر عليك ما تتطلبه المرحلة الأولى وحتى لا تهدر الكثير من الوقت في البحث.. نجلب لك هنا في هذا المقال 20 نموذج لغرف نوم مزدوجة تناسبك أنت وشريك حياتك مع أفكار أخاذة للتصميمات الداخلية للغرف وأشكال تأسرك للجدران واختيارات أروع للأثاث والديكورات شاهدها الآن!

1- غرفة نوم عصرية بدرجات بنية متفاوتة جدرانها ناعمة ومريحة بعضها مغطى بالستائر والآخر بلوحات من نبض الطبيعة

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة نوم
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

2- غرفة نوم فندقية لها حمام خاص.. سريرها مُبَطَن لنوم مريح وهادئ وجدرانها حجرية بيضاء أما عن الفرش فهو راقي إلى أبعد حَد

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة نوم
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

3- الأزرق هو لون النقاء النابع من السماء وكل ما هو مائي.. استخدامه هنا مريح للنفس والأعصاب مما يجعله الأنسب لغرف النوم ولاسيما لهذا النمط من الديكور تحديدًا

Penthouse Riviera de Sao Lourenço, Mayra Lopes Arquitetura | Interiores Mayra Lopes Arquitetura | Interiores غرفة نوم
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

4- النغمات المحايدة تكسي الغرفة بالكامل.. وبعض اللمسات الكلاسيكية نلمحها في الأثاث والديكورات.. أما الفرش والإضاءة والإكسسوارات كلًا منه ترك بصمته لتجميل الغرفة

Apartamento JD, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة نوم
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

5- وجود الخشب في كل مكان مَدّ الغرفة بدفئ مفرط والإضاءة الصفراء بمصادرها المختلفة عززت نفس الشعور وأخيرًا المرايات بانعكاساتها الرائعة صنعت الفارق وزادت من بريق الغرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

6- اللون البيج من أكثر الألوان ملائمة لغرفة النوم فهو من ناحية يضفي إليها سعة وبراحًا ومن ناحية أخرى يكسبها أجواء هادئة تساعد على الاسترخاء والخلود إلى النوم سريعًا

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة نوم
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

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7- الإكسسوارات كاللوحات والأباجورات إضافات ضرورية بأي غرفة نوم أما ورق الحائط بنقوشة البسيطة فهو لمسة قديمة الطراز عادت من جديد بروح عصرية

Apartamento Decorado, Ana Burity Arquitetura Ana Burity Arquitetura غرفة نوم MDF Beige
Ana Burity Arquitetura

Ana Burity Arquitetura
Ana Burity Arquitetura
Ana Burity Arquitetura

8- السبوتات بإسقاطاتها المختلفة على الجدران تزيد الغرفة سحرًا.. فبعضها مثبت بالسقف تتوجه بؤره باتجاهات عديدة نحو السرير فيما تتدلى وحدة إضاءة بتفاصيل دقيقة تنعكس على الجدران بمجرد إضاءتها وتخلق بعدًا آخر للغرفة

Residência AG, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة نوم
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

9- غرفة نوم ومعيشة في آنٍ واحد مزودة بتلفاز كبير يوفر أجواء ترفيهية لقاطنيها أما الجدران فهي عملية خصوصًا الجدار الخلفي للسرير والذي يشمل جزء مجوف يمكن أن يستخدم كمكتبة أو معرض للوحات كما هو الحال فعليًا

Quarto Casal, Arquiteto Virtual - Projetos On lIne Arquiteto Virtual - Projetos On lIne غرفة نوم
Arquiteto Virtual – Projetos On lIne

Arquiteto Virtual - Projetos On lIne
Arquiteto Virtual – Projetos On lIne
Arquiteto Virtual - Projetos On lIne

10- الوسائد بأحجامها وألوانها المختلفة.. السجادة البرتقالية التي تفترش الأرضية بالكامل.. الجدار الخلفي للسرير الممتد إلى السقف وروعة تصميمه.. عناصر تحالفت جميعًا من أجل غرفة أجمل

Quarto Casal - GL, Lana Rocha Interiores Lana Rocha Interiores غرفة نوم
Lana Rocha Interiores

Lana Rocha Interiores
Lana Rocha Interiores
Lana Rocha Interiores

11- غرفتي نوم وتبديل ملابس في ساحة واحدة يفصلهما فقط ستائر زرقاء قطيفة الخامة الجدار الخلفي للسرير خشبي وأنيق أما عن الإضاءة فهي بسيطة وأخاذة خصوصًا تلك اللمبات المتساقطة من السقف

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

12- المرايا في خلفية السرير تخلق بعدًا وعمقًا للغرفة فتشعر وكأنها بضعف المساحة.. والنوافذ الزجاجية تمنح الغرفة فرصة التحلي بضوء الشمس

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura BedroomBeds & headboards
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

13- جدار مزركش تزيد الإضاءة من جمال شكله يتناغم مع النقوش المزينة للفرش والوسائد ويفصل بين كليهما مسند السرير الخشبي بدرجته اللونية المميزة

Apartamento na Consolação - Integração dos espaços - Cobogós, Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores BedroomBeds & headboards MDF Brown
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

14- رسومات بسيطة تخلق أجواء مريحة للغرفة فتمتد تلك الشجرة في صمت من السقف إلى مسند السرير بمرونة لتحتضنه بأغصانها وتحاوطه من كل جانب

VIDAGO PALACE, Larforma Larforma BedroomSofas & chaise longue
Larforma

Larforma
Larforma
Larforma

15- جناح نوم فندقي كبير المساحة مقسم بين سرير فخم بمسند أسود جلدي الخامة ومكتبة جانبيه هي في الأساس كومود ومدفئة في مقابله تمامًا.. أما الستائر الشيفونية فهي تغطي برقتها نافذتين صغيرتين يسمحا بتخلل الضوء داخل الغرفة

TRADIZIONE, PERSONALITA', ECLETTISMO, STUDIO CERON & CERON STUDIO CERON & CERON غرفة نوم
STUDIO CERON &amp; CERON

STUDIO CERON & CERON
STUDIO CERON &amp; CERON
STUDIO CERON & CERON

16- غطاء مُزركش باللون البيج يغلف أغلب جدران الغرفة وإضاءة خافتة خلف السرير مباشرة تريح الأعصاب مع بريق المرايات ووحدات الإضاءة الكريستالية وكذلك بعض الزهور البيضاء

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

17- غرفة ملوكي أرضيتها مغطاة بريش النعام وفرش مميز يكسي سريرها ووسائدها وستائرها

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

18- غرفة من الخشب مصممة بخطوط مستقيمة وحادة نستشعرها في السقف والأرضية والجدران بها مكتبة سوداء عملية ممتلئة بالكتب تجعلك تقضي ساعات بالغرفة

Casa Evans, A4estudio A4estudio غرفة نوم
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

19- جلسة رومانسية في وضح النهار مكونة من مقعدين مريحين وطاولة خشبية مزينة بمزهرية بسيطة لا نرى بها سوى زهرة صفراء تنشر الحيوية بالغرفة رغم صغر حجمها!

VIDAGO PALACE, Larforma Larforma BedroomSofas & chaise longue
Larforma

Larforma
Larforma
Larforma

20- الأرفف الخشبية بما فيها من إكسسوارات متنوعة هي أكثر ما يجذب انتباهنا بهذه الغرفة وكذلك حالة التناسق الرهيبة بين الديكورات والتي رغم كثرتها لا يمكن أن تشعر بتزاحمها

Decora Lider Rio de Janeiro - Quarto do Jovem Casal, Lider Interiores Lider Interiores غرفة نوم
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

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