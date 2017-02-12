16 حيلة عملية وذكية لتزيين حمامك المؤجر!

من خلال هذا المقال ستكتشف معنا أن هناك حيل بسيطة ولكنها عملية وذكية يمكنك أن تنفذها في حمامك المؤجر لتزين إطلالته دون أن تتسبب لك في أية مشاكل مع مالك المنزل لأنها في حقيقة الأمر ليست جذرية! لنكتشف معًا ما هي تلك الحيل السحرية ولا تنسى تدوين أكثرهم جاذبية لك!
باقة من الزهور الطبيعية كفيلة بأن تُحَوِل إطلالة حمامك لما هو أروع بكل تأكيد.. والأجمل هو إضافتها لإحدى المزهريات الزجاجية لتزيدها تألقًا وسحرًا تمامًا كما حدث هنا في هذا الحمام.. فقط مجموعة من الزهور البيضاء -المتناسقة مع ألوانه كليًا- صنعت الفارق وجعلته أكثر حيوية.
لإضافة أجواء رومانسية هادئة لحمامك يمكنك الاستعانة بالشموع.. فواحدة أة اثنين قد يفوا بالغرض سواء بلونهم المعتاد أي الأبيض أو الأحمر الذي هو أكثر جمالًا ورومانسية لقضاء وقت ممتع بالحمام يحفز على الاسترخاء أثناء الاستحمام.
املئ حمامك بإطارات أو لوحات مختلفة الأحجام لتزين أرجاءه المختلفة والتي من شأنها إضفاء حس فني جمالي كفيل بأن يكسر حدة الألوان المحايدة أو الديكورات النمطية على سبيل المثال!
نحن لا نطلب منك القيام بتغييرات جذرية وإنما فقط نرشح لك بعض الأمور البسيطة التي تزين حمامك.. كاستبدال رأس الدش بآخر أكثر عصرية وابتكارًا ولن يكون هناك أدنى مشكلة.. أليس كذلك؟!
تغيير ستارة الحمام والتي عادة ما تغلف حوض الاستحمام لمسة بسيطة إلا أنها فعليًا تساهم في تغيير مظهره لما هو أجمل وهنا من الضروري أن تختار ستارة متناسقة في أشكالها وألوانها مع التصميم الداخلي للحمام وألوان الجدارن والسيراميك والأرضية وما غير ذلك.
يمكنك اللجوء لأغطية الأرضيات الفينيل اللاصقة لتغطية جزء من أرضية الحمام ولاسيما الاستعانة بشرائح خشبية لتغلف أرضية الجزء الخاص بالاستحمام فقط تمامًا كما نرى في هذا النموذج.
المواسير أو الأنابيب الرفيعة الخاصة بعملية الصرف بأي حمام من شأنها الإضرار بإطلالته كثيرًا، لذا تحايل على الأمر باقتناء إحدى قصاري الزرع لتغطيتها مع مراعاة اختيار حجم يمكنه تخبئة المواسير خلفه.
إن كان حمامك صغير المساحة أو معتم بعض الشئ.. عليك باللجوء للمرايا فهي ستعطيك النتيجة المطلوبة أي ستمد حمامك بالبراح من ناحية وتكسبه مزيدًا من الإنارة من ناحية أخرى!
سجادة صغيرة كالمستخدمة في التصميم الموضح أمامنا يمكنها أن تكون إضافة عملية وأنيقة لحمامك، فهي عملية لأنه بمجرد أن تخرج من حوض الاستحمام ستجفف أرجلك بها حتى تحتفظ بأرضية جافة أما كونها أنيقة فالسبب لأنها تجعل هيئته أحلى.
اللوحات الفنية إضافة قيمة وثرية تزين حمامك ولكنها في الوقت ذاته لن تحدث تغيير جذري في الحمام المؤخر أي يمكنك ببساطة نقلها معك بمجرد انتهاء عقدك في المنزل الذي تقيم فيه وأخذها معك أينما ذهبت.
من الضروري أن تفوح من حمامك رائحة عطرة طوال الوقت لذا عليك بالاستعانة بشموع معطرة أو
اسبراي معطر للتخلص من أي روائح كريهة تنتج عن الاستخدام اليومي.
أرفف خشبية أنيقة وبسيطة يمكنها أن تزود لك المساحة التخزينية بالحمام فتستطيع أن تستغلها في وضع أغراض الحمام الرفيعة من أدوات استحمام وغسل الأسنان والحلاقة وما غير ذلك.
في حالة إن كان حمامك أو ركن الاستحمام لا يتمتع بإضاءة كافية ويبدو معتم بمجرد حلول الليل.. لا تتردد في مده بمزيد من عناصر الإضاءة غير نمطية تشبه المستخدمة هنا كأباجورة كبيرة أو شموع أيضًا.
صنبور جديد فضي وبراق لن يكلفك الكثير ولكنه سيفرق كثيرًا في إطلالة الحمام لذا لا تستهين به واحرص على تنظيف الحوض بصفة مستمرة ليبدو جديدًا دائمًا.
من المؤكد أنه سوف يسمح لك بإحداث تغيير بسيط بالحمام كتغيير المقعد الخاص به بآخر أجدد وأحدث.
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