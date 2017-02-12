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16 حيلة عملية وذكية لتزيين حمامك المؤجر!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
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من خلال هذا المقال ستكتشف معنا أن هناك حيل بسيطة ولكنها عملية وذكية يمكنك أن تنفذها في حمامك المؤجر لتزين إطلالته دون أن تتسبب لك في أية مشاكل مع مالك المنزل لأنها في حقيقة الأمر ليست جذرية! لنكتشف معًا ما هي تلك الحيل السحرية ولا تنسى تدوين أكثرهم جاذبية لك! 

1- الزهور

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

باقة من الزهور الطبيعية كفيلة بأن تُحَوِل إطلالة حمامك لما هو أروع بكل تأكيد.. والأجمل هو إضافتها لإحدى المزهريات الزجاجية لتزيدها تألقًا وسحرًا تمامًا كما حدث هنا في هذا الحمام.. فقط مجموعة من الزهور البيضاء -المتناسقة مع ألوانه كليًا- صنعت الفارق وجعلته أكثر حيوية. 

2- الشموع

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

لإضافة أجواء رومانسية هادئة لحمامك يمكنك الاستعانة بالشموع.. فواحدة أة اثنين قد يفوا بالغرض سواء بلونهم المعتاد أي الأبيض أو الأحمر الذي هو أكثر جمالًا ورومانسية لقضاء وقت ممتع بالحمام يحفز على الاسترخاء أثناء الاستحمام. 

3- الصور والإطارات

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

املئ حمامك بإطارات أو لوحات مختلفة الأحجام لتزين أرجاءه المختلفة والتي من شأنها إضفاء حس فني جمالي كفيل بأن يكسر حدة الألوان المحايدة أو الديكورات النمطية على سبيل المثال! 

4- رأس الدش

Fugenloses Bad mit Beton Cirè, Penthouse Köln, Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG حمام
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG

Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG

نحن لا نطلب منك القيام بتغييرات جذرية وإنما فقط نرشح لك بعض الأمور البسيطة التي تزين حمامك.. كاستبدال رأس الدش بآخر أكثر عصرية وابتكارًا ولن يكون هناك أدنى مشكلة.. أليس كذلك؟!  

5- ستارة الحمام

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda حمام
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

تغيير ستارة الحمام والتي عادة ما تغلف حوض الاستحمام لمسة بسيطة إلا أنها فعليًا تساهم في تغيير مظهره لما هو أجمل وهنا من الضروري أن تختار ستارة متناسقة في أشكالها وألوانها مع التصميم الداخلي للحمام وألوان الجدارن والسيراميك والأرضية وما غير ذلك.

6- غطاء الأرضية

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos حمام
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

يمكنك اللجوء لأغطية الأرضيات الفينيل اللاصقة لتغطية جزء من أرضية الحمام ولاسيما الاستعانة بشرائح خشبية لتغلف أرضية الجزء الخاص بالاستحمام فقط تمامًا كما نرى في هذا النموذج.

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7- النباتات

Lady Palm (Rhapis excelsa) homify GardenPlants & flowers
homify

Lady Palm (Rhapis excelsa)

homify
homify
homify

المواسير أو الأنابيب الرفيعة الخاصة بعملية الصرف بأي حمام من شأنها الإضرار بإطلالته كثيرًا، لذا تحايل على الأمر باقتناء إحدى قصاري الزرع لتغطيتها مع مراعاة اختيار حجم يمكنه تخبئة المواسير خلفه.

8- المرايا

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إن كان حمامك صغير المساحة أو معتم بعض الشئ.. عليك باللجوء للمرايا فهي ستعطيك النتيجة المطلوبة أي ستمد حمامك بالبراح من ناحية وتكسبه مزيدًا من الإنارة من ناحية أخرى!

9- سجادة صغيرة

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify حمام
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

سجادة صغيرة كالمستخدمة في التصميم الموضح أمامنا يمكنها أن تكون إضافة عملية وأنيقة لحمامك، فهي عملية لأنه بمجرد أن تخرج من حوض الاستحمام ستجفف أرجلك بها حتى تحتفظ بأرضية جافة أما كونها أنيقة فالسبب لأنها تجعل هيئته أحلى.

10- اللوحات الفنية

Дизайн квартиры в стиле облегченной (современной) классики, Студия Инстильер | Studio Instilier Студия Инстильер | Studio Instilier حمام
Студия Инстильер | Studio Instilier

Студия Инстильер | Studio Instilier
Студия Инстильер | Studio Instilier
Студия Инстильер | Studio Instilier

اللوحات الفنية إضافة قيمة وثرية تزين حمامك ولكنها في الوقت ذاته لن تحدث تغيير جذري في الحمام المؤخر أي يمكنك ببساطة نقلها معك بمجرد انتهاء عقدك في المنزل الذي تقيم فيه وأخذها معك أينما ذهبت.

11- شموع معطرة

Scented Pillar Candles homify HouseholdAccessories & decoration scented,scentedpillar
homify

Scented Pillar Candles

homify
homify
homify

من الضروري أن تفوح من حمامك رائحة عطرة طوال الوقت لذا عليك بالاستعانة بشموع معطرة أو اسبراي معطر للتخلص من أي روائح كريهة تنتج عن الاستخدام اليومي.

12- أرفف خشبية

Metro, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas حمام سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

أرفف خشبية أنيقة وبسيطة يمكنها أن تزود لك المساحة التخزينية بالحمام فتستطيع أن تستغلها في وضع أغراض الحمام الرفيعة من أدوات استحمام وغسل الأسنان والحلاقة وما غير ذلك.

13- الإضاءة

Refúgio na Montanha - Casa Cor MG 2014, Gláucia Britto Gláucia Britto حمام
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

في حالة إن كان حمامك أو ركن الاستحمام لا يتمتع بإضاءة كافية ويبدو معتم بمجرد حلول الليل.. لا تتردد في مده بمزيد من عناصر الإضاءة غير نمطية تشبه المستخدمة هنا كأباجورة كبيرة أو شموع أيضًا.

14- صنبور جديد

산호 아파트 , 김정권디자이너 김정권디자이너 حمام MDF White
김정권디자이너

김정권디자이너
김정권디자이너
김정권디자이너

صنبور جديد فضي وبراق لن يكلفك الكثير ولكنه سيفرق كثيرًا في إطلالة الحمام لذا لا تستهين به واحرص على تنظيف الحوض بصفة مستمرة ليبدو جديدًا دائمًا.

15- مقعد الحمام

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop حمام خشب
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

من المؤكد أنه سوف يسمح لك بإحداث تغيير بسيط بالحمام كتغيير المقعد الخاص به بآخر أجدد وأحدث.

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16- حملة نظافة شاملة

homify
homify

homify
homify
homify

من وقت لآخر عليك القيام بحملة نظافة شاملة وكاملة للحمام ككل تبدأ بجدرانه وأدواته الصحية وأخيرًا تنتهي بأرضيته ومن ثم فرشه.

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