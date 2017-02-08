شقة في غاية الأناقة بمساحة 76 م مربع فقط

هذه الشقة البسيطة تعيد الأمل والإلهام لنا، فهي مصممة بلمسات اسكندينافية بسيطة وعملية وملبية لكافة احتياجات مستخدميها، فهي ملك لزوجين شابين وطفلهما. فكل الغرف مؤثثة بشكل رائع وعملي وكل الأثاث يتكامل بشكل أنيق. الشقة في باريس، مساحتها 76 متر مربع وتكلفت حوالي 42 ألف يورو لتجديدها على هذا النحو. فتعالوا بنا لنشاهد سوياً تفاصيل هذه الشقة الرائعة.
كما نرى فالمدخل مرتب ومتسع بفضل الخزانة ذات الطراز الصناعي الأنيقة والتي لا تسمح بوجود أية فوضى. بالإضافة للباب المنزلق ذو المجرى العلوية ذو التصميم الكلاسيكي.
هذه الغرفة ذات الألوان والحيوية يغمرها الضوء الطبيعي بفضل النافذة الكبيرة التي تأخذ عرض الحائط. ولكن لم يعتمد المصممين على الضوء الطبيعي فحسب، فقد توزيع عناصر الإضاءة البسيطة في كل المساحة المفتوحة بشكل خطى أنيق. تبدو غرفة المعيشة كمساحة مثالية لتجميع الأسرة وخاصة مع وجود قفص اللعب الخاص بالطفل في منتصف الغرفة.
تم استغلال الحائط الآخر في الغرفة لعمل خزانة كبيرة بها عدد من الأرفف لتخزين الكتب ووضع المقتنيات المختلفة بالإضافة لكونها طاولة للميديا مثالية.
أثاث غرفة المعيشة يبدو كأثاث منتعش، فالطاولة مصنوعة من خشب خفيف يحيط بها كراسي بلاستيكية بيضاء ذات تصميم مودرن. يعلوالطاولة ثلاثة لمبات موجهن على الطاولة بشكل أنيق وبسيط. تم إضافة بعض العناصر الطبيعية لتكمل المشهد مثل السلة الخوص والنبتة الخضراء، والتي تتكامل مع الضوء الطبيعي الذي يغمر هذه الغرفة.
الأرفف الخلفية والتي تم تزينها بالأواني الملونة أضافت لمسة أنيقة، وخاصة مع وجود الستارات البيضاء على الجانبين وتعطي إحساس صيفي طوال العام.
هذا المطبخ ذو التصميم البسيط والخزانات الملساء ذات الأبواب الخفية، والتي تم تصميمها بدون اكسسوارات بالإضافة لسطح العمل الخشبي. المطبخ على شكل حرف L وقد حرص المصمم على توزيع الإضاءة بتركيب إضاءة ليد أسفل الخزانات لمساحة عمل مثالية.
تبدو غرفة النوم صغيرة ولكن بها شرفة رائعة، تغمر الغرفة بالضوء وتجعلها تظهر بشكل أكثر اتساعاً، كما تعطي الزوجين الفرصة للحصول على بعض الهواء النقي وربما شرب القهوة في الصباح مع الإسمتاع بالمنظر الخارجي.
تفاصيل غرفة النوم تميل للطراز الصناعي، فيبدو مسند السرير أنه مصنوع من خشب معاد تدويره، بالإضافة لاستخدام ألواح خشبية حول الغرفة على الرغم من ضيق المساحة فهذه الغرفة وعلى الرغم من صغرها ولكنها مريحة وتساعد على الاسترخاء والهدوء.
أما غرفة الصغير فهي كما نرى غرفة مريحة للأعصاب باللون الأبيض الغالب عليها بالإضافة للخامات المختلفة والتباين في الملمس.