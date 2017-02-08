شقة في غاية الأناقة بمساحة 76 م مربع فقط

هذه الغرفة ذات الألوان والحيوية يغمرها الضوء الطبيعي بفضل النافذة الكبيرة التي تأخذ عرض الحائط. ولكن لم يعتمد المصممين على الضوء الطبيعي فحسب، فقد توزيع عناصر الإضاءة البسيطة في كل المساحة المفتوحة بشكل خطى أنيق. تبدو غرفة المعيشة كمساحة مثالية لتجميع الأسرة وخاصة مع وجود قفص اللعب الخاص بالطفل في منتصف الغرفة.

تم استغلال الحائط الآخر في الغرفة لعمل خزانة كبيرة بها عدد من الأرفف لتخزين الكتب ووضع المقتنيات المختلفة بالإضافة لكونها طاولة للميديا مثالية.