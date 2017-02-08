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شقة في غاية الأناقة بمساحة 76 م مربع فقط

Marwa Hasan Marwa Hasan
Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة السفرة
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هذه الشقة البسيطة تعيد الأمل والإلهام لنا، فهي مصممة بلمسات اسكندينافية بسيطة وعملية وملبية لكافة احتياجات مستخدميها، فهي ملك لزوجين شابين وطفلهما. فكل الغرف مؤثثة بشكل رائع وعملي وكل الأثاث يتكامل بشكل أنيق. الشقة في باريس، مساحتها 76 متر مربع وتكلفت حوالي 42 ألف يورو لتجديدها على هذا النحو. فتعالوا بنا لنشاهد سوياً تفاصيل هذه الشقة الرائعة.

​لمسات صناعية في المدخل

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

كما نرى فالمدخل مرتب ومتسع بفضل الخزانة ذات الطراز الصناعي الأنيقة والتي لا تسمح بوجود أية فوضى. بالإضافة للباب المنزلق ذو المجرى العلوية ذو التصميم الكلاسيكي.

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

​غرفة معيشة حيوية

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة المعيشة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

هذه الغرفة ذات الألوان والحيوية يغمرها الضوء الطبيعي بفضل النافذة الكبيرة التي تأخذ عرض الحائط. ولكن لم يعتمد المصممين على الضوء الطبيعي فحسب، فقد توزيع عناصر الإضاءة البسيطة في كل المساحة المفتوحة بشكل خطى أنيق. تبدو غرفة المعيشة كمساحة مثالية لتجميع الأسرة وخاصة مع وجود قفص اللعب الخاص بالطفل في منتصف الغرفة.

تم استغلال الحائط الآخر في الغرفة لعمل خزانة كبيرة بها عدد من الأرفف لتخزين الكتب ووضع المقتنيات المختلفة بالإضافة لكونها طاولة للميديا مثالية.

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة المعيشة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

​غرفة السفرة منتعشة

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة السفرة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

أثاث غرفة المعيشة يبدو كأثاث منتعش، فالطاولة مصنوعة من خشب خفيف يحيط بها كراسي بلاستيكية بيضاء ذات تصميم مودرن. يعلوالطاولة ثلاثة لمبات موجهن على الطاولة بشكل أنيق وبسيط. تم إضافة بعض العناصر الطبيعية لتكمل المشهد مثل السلة الخوص والنبتة الخضراء، والتي تتكامل مع الضوء الطبيعي الذي يغمر هذه الغرفة.

أرفف مدمجة

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة المعيشة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

الأرفف الخلفية والتي تم تزينها بالأواني الملونة أضافت لمسة أنيقة، وخاصة مع وجود الستارات البيضاء على الجانبين وتعطي إحساس صيفي طوال العام.

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​مطبخ اسكندينافي

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture مطبخ
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

هذا المطبخ ذو التصميم البسيط والخزانات  الملساء ذات الأبواب الخفية، والتي تم تصميمها بدون اكسسوارات بالإضافة لسطح العمل الخشبي. المطبخ على شكل حرف L وقد حرص المصمم على توزيع الإضاءة بتركيب إضاءة ليد أسفل الخزانات لمساحة عمل مثالية.

المطبخ مطل على المدخل من خلال شباك زجاجي مقسم بشكل أنيق وذو إطار معدني

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture مطبخ
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

أرضية المطبخ من خامة مختلفة عن باقي المساحة الخارجية الخشبية فقد تم استخدام البلاطات السيراميكية بنقشة ملونة ومتميزة وتتناسب مع تصميم المطبخ البسيط

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة المعيشة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

​غرفة النوم الرئيسية

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة نوم
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

تبدو غرفة النوم صغيرة ولكن بها شرفة رائعة، تغمر الغرفة بالضوء وتجعلها تظهر بشكل أكثر اتساعاً، كما تعطي الزوجين الفرصة للحصول على بعض الهواء النقي وربما شرب القهوة في الصباح مع الإسمتاع بالمنظر الخارجي.

تفاصيل غرفة النوم تميل للطراز الصناعي، فيبدو مسند السرير أنه مصنوع من خشب معاد تدويره، بالإضافة لاستخدام ألواح خشبية حول الغرفة على الرغم من ضيق المساحة  فهذه الغرفة وعلى الرغم من صغرها ولكنها مريحة وتساعد على الاسترخاء والهدوء.

​غرفة الطفل الرضيع

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة نوم
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

أما غرفة الصغير فهي كما نرى غرفة مريحة للأعصاب باللون الأبيض الغالب عليها بالإضافة للخامات المختلفة والتباين في الملمس.

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