7 أمثلة لفصل غرفة المعيشة عن مدخل المنزل بأفضل الطرق

الخوف الدائم عند تقسيم المساحة بين غرفة المعيشة والمدخل من فقدان جزء كبير من مساحة الغرفة، فما رأيكم أن يتحول الجدار الفاصل إلى جزء من الغرفة كجعله مكتبة أو حائط للتلفاز ونظام استريو بالغرفة، أو ريما بجعله مكان صغير للدراسة من أجل أطفالك؟!

في تلك الحالة يجب التفكير في حل حر ويمكن تغيير مكانه بسهولة باستخدام العجلات كهذه القطعة الرائعة الموجودة في التصميم.