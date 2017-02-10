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7 أمثلة لفصل غرفة المعيشة عن مدخل المنزل بأفضل الطرق

Eman Rifaat Eman Rifaat
OPEN SPACE IN VILLA, Erina Home Staging Erina Home Staging راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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مدخل المنزل يصل مباشرة إلى غرفة المعيشة ونحن سوف نجد لكم حلولا ذكية لفصل المساحتين عن بعضهما مع خبراء التصميم في هوميفاي والتي ساعدتنا تصميماتهم الملهمة في صنع هذا الكتاب الذي سيقدم إليكم 7 نماذج رائعة وأفكار مختلفة لطرق الفصل بين المدخل وغرفة المعيشة. 

1- باستخدام الأرفف المفتوحة

homify Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration Beige
homify

homify
homify
homify

لفصل غرفة المعيشة عن المدخل يمكن استخدام هيكل كامل من الأرفف المفتوحة ذات الوجهين، هذه الأرفف عملية وسهلة التنفيذ أيضا وستعطي المدخل شكلا جميلا وأنيقا وتمنح غرفة المعيشة خصوصية في نفس الوقت، وهذه الفكرة مثالية مع الأضواء الخافتة بسبب الفراغات الموجودة في الأرفف. 

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2- باستخدام جدار متحرك

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO غرفة المعيشة
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

الخوف الدائم عند تقسيم المساحة بين غرفة المعيشة والمدخل من فقدان جزء كبير من مساحة الغرفة، فما رأيكم أن يتحول الجدار الفاصل إلى جزء من الغرفة كجعله مكتبة أو حائط للتلفاز ونظام استريو بالغرفة، أو ريما بجعله مكان صغير للدراسة من أجل أطفالك؟! 

في تلك الحالة يجب التفكير في حل حر ويمكن تغيير مكانه بسهولة باستخدام العجلات كهذه القطعة الرائعة الموجودة في التصميم. 

3- ارتفاعات مختلفة

OPEN SPACE IN VILLA, Erina Home Staging Erina Home Staging راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Erina Home Staging

Erina Home Staging
Erina Home Staging
Erina Home Staging

في بعض الأحيان لا نحتاج إلى تحديد فواصل كبيرة بين المدخل  وغرفة المعيشة، بلعبة وتحريك بسيط للمساحات ستقوم بفصل الغرف عن بعضها في نفس المكان!

في هذه الصورة نجد أرضية المدخل بالارتفاع العادي للمنازل مع تغيير بسيط في ارتفاع المساحة الموجود عليها السلم المؤدي للدور العلوي، والنتيجة هي مساحة مفتوحة ولكنها تظهر بشكل منفصل عن بعضها بذكاء. 

4- باستخدام المكتبة كجسر!

homify Living roomShelves
homify

homify
homify
homify

هنا نود إنشاء فاصل بين المدخل وغرفة المعيشة دون بذل تكاليف إضافية مهولة من أجل ذلك، الحل هنا استخدام مكتبة تعمل كجسر بين المساحتين، ويمكن الاتفاق مع نجار محترف بعد أخذ أبعادها لتكون موازية للسقف لتحقيق أقصى استفادة من المساحة بالكامل ولكي تظهر في النهاية بهذا الشكل الذي يوحي بأنه جدار وليس مكتبة! 

هذا التصميم مثالي لمن يحبون القراءة ويمتكلون كثير من الكتب سيكون لديهم جدار كامل يستوعب كل الكتب التي يمتلكونها! 

5- جدار من الجبس

Calderwood, Designscape Architects Ltd Designscape Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designscape Architects Ltd

Calderwood

Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd

بدلا من المكتبة يمكن فصل المدخل عن غرفة المعيشة باستخدام جدار بسيط من الجبس وهو حل بسيط وسريع ويمكن استخدام المساحة الموجودة أمامه وخلفه بأشكال مختلفة. 

6- فاصل صغير

Librerie 6mm, Extendo Extendo Living roomShelves
Extendo

Extendo
Extendo
Extendo

إذا كانت غرفة المعيشة صغيرة ولا زلت تريد أن تحدد فاصل بينها وبين المدخل يمكن استخدام فكرة الصندوق المدمج كما هو واضح في الصورة، كما نرى فعل EXTENDO هنا ووضع أرفف على الوجهين يمكن استخدامها بالشكل الذي تريد، لمسة صغيرة ولكنها صنعت الفاصل الذي تتمناه! 

7- باستخدام الدعامات

E+P HOME, enrico massaro architetto enrico massaro architetto غرفة المعيشة
enrico massaro architetto

enrico massaro architetto
enrico massaro architetto
enrico massaro architetto

في بعض الأحيان يمكن حتى باستخدام دعامة مثبتة بالسقف عمل فاصل رائع وجميل وفي نفس الوقت بسيط وغير مرهق في التنفيذ، هذا التصميم استخدم فكرة الدعامة في الفصل بين غرفة المعيشة والمدخل لمنح المكان الخصوصية التي يطمح لها وفي نفس الوقت استخدم الأرفف على جانبي الدعامة لوضع الاكسوارات أو الكتب أو أي أغراض أخرى تريدها في هذه الحالة، حل عبقري وسهل! 

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