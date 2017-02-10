7 أمثلة لفصل غرفة المعيشة عن مدخل المنزل بأفضل الطرق

مدخل المنزل يصل مباشرة إلى غرفة المعيشة ونحن سوف نجد لكم حلولا ذكية لفصل المساحتين عن بعضهما مع خبراء التصميم في هوميفاي والتي ساعدتنا تصميماتهم الملهمة في صنع هذا الكتاب الذي سيقدم إليكم 7 نماذج رائعة وأفكار مختلفة لطرق الفصل بين المدخل وغرفة المعيشة.
لفصل غرفة المعيشة عن المدخل يمكن استخدام هيكل كامل من الأرفف المفتوحة ذات الوجهين، هذه الأرفف عملية وسهلة التنفيذ أيضا وستعطي المدخل شكلا جميلا وأنيقا وتمنح غرفة المعيشة خصوصية في نفس الوقت، وهذه الفكرة مثالية مع الأضواء الخافتة بسبب الفراغات الموجودة في الأرفف.
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الخوف الدائم عند تقسيم المساحة بين غرفة المعيشة والمدخل من فقدان جزء كبير من مساحة الغرفة، فما رأيكم أن يتحول الجدار الفاصل إلى جزء من الغرفة كجعله مكتبة أو حائط للتلفاز ونظام استريو بالغرفة، أو ريما بجعله مكان صغير للدراسة من أجل أطفالك؟!
في تلك الحالة يجب التفكير في حل حر ويمكن تغيير مكانه بسهولة باستخدام العجلات كهذه القطعة الرائعة الموجودة في التصميم.
في بعض الأحيان لا نحتاج إلى تحديد فواصل كبيرة بين المدخل وغرفة المعيشة، بلعبة وتحريك بسيط للمساحات ستقوم بفصل الغرف عن بعضها في نفس المكان!
في هذه الصورة نجد أرضية المدخل بالارتفاع العادي للمنازل مع تغيير بسيط في ارتفاع المساحة الموجود عليها السلم المؤدي للدور العلوي، والنتيجة هي مساحة مفتوحة ولكنها تظهر بشكل منفصل عن بعضها بذكاء.
هنا نود إنشاء فاصل بين المدخل وغرفة المعيشة دون بذل تكاليف إضافية مهولة من أجل ذلك، الحل هنا استخدام مكتبة تعمل كجسر بين المساحتين، ويمكن الاتفاق مع نجار محترف بعد أخذ أبعادها لتكون موازية للسقف لتحقيق أقصى استفادة من المساحة بالكامل ولكي تظهر في النهاية بهذا الشكل الذي يوحي بأنه جدار وليس مكتبة!
هذا التصميم مثالي لمن يحبون القراءة ويمتكلون كثير من الكتب سيكون لديهم جدار كامل يستوعب كل الكتب التي يمتلكونها!
بدلا من المكتبة يمكن فصل المدخل عن غرفة المعيشة باستخدام جدار بسيط من الجبس وهو حل بسيط وسريع ويمكن استخدام المساحة الموجودة أمامه وخلفه بأشكال مختلفة.
إذا كانت غرفة المعيشة صغيرة ولا زلت تريد أن تحدد فاصل بينها وبين المدخل يمكن استخدام فكرة
الصندوق المدمج كما هو واضح في الصورة، كما نرى فعل EXTENDO هنا ووضع أرفف على الوجهين يمكن استخدامها بالشكل الذي تريد، لمسة صغيرة ولكنها صنعت الفاصل الذي تتمناه!
في بعض الأحيان يمكن حتى باستخدام دعامة مثبتة بالسقف عمل فاصل رائع وجميل وفي نفس الوقت بسيط وغير مرهق في التنفيذ، هذا التصميم استخدم فكرة الدعامة في الفصل بين غرفة المعيشة والمدخل لمنح المكان الخصوصية التي يطمح لها وفي نفس الوقت استخدم الأرفف على جانبي الدعامة لوضع الاكسوارات أو الكتب أو أي أغراض أخرى تريدها في هذه الحالة، حل عبقري وسهل!
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