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11 فكرة ديكورية ذكية بأقل ميزانية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
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مَن منا لا يرغب في تزيين وتجميل إطلالة منزله دون أن يصرف الكثير من الأموال؟! بالطبع جميعنا ولكن كيف؟ ومن هذا المنطلق نقدم لكم اليوم 11 فكرة ديكورية ذكية وعملية يمكنك تطبيق أيٍ منها في الحال بكل سلاسة وبأقل ميزانية لنكتشفها الآن!

1- خزانة أحذية لرواق خالي من الفوضى

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

حتى تضمن نظافة منزلك ونظافة مدخله وتتجنب حدوث أي حالة فوضى به لا تتردد في اقتناء خزانة أحذية ذكية وعملية كالموضحة هنا بهذا النموذج فهي بحجم معقول يمكنها أن تستوعب عدد لا بأس به من الأحذية وفي الوقت ذاته يمكنها أن تستخدم كمقعد مريح مزين بالوسائد يلجأ له زائريك من أجل نيل قسط من الراحة أثناء خلع أو ارتداء أحذيتهم.

2- تثبيت رفوف إضافية بالمطبخ

진달래 대우 푸르지오, 라움 디자인 라움 디자인 مطبخ
라움 디자인

라움 디자인
라움 디자인
라움 디자인

في الواقع رفوف الحائط تناسب أي تصميم مطبخ مهما كانت مساحته فهي تدعم الوحدات التخزينية بلا أدنى شك، كما أنها توفر لك مساحة لوضع أدوات المطبخ الرفيعة فتصبح في متناول يديك تحصل عليها بسهولة أثناء قيامك بأعمال المطبخ اليومية من إعداد الطعام أو غسل الصحون وما غير ذلك دون أن تهدر الكثير من الوقت والجهد في البحث عنها.

3- زين مدخلك بأبسط الطرق وأقل تكلفة

Front door K-Tribe Studió منازل
K-Tribe Studió

Front door

K-Tribe Studió
K-Tribe Studió
K-Tribe Studió

إلى أولئك الذين يرغبون في التمتع بمدخل جميل ومشرق دون إنفاق الكثير من الأموال، مع هوميفاي الحال أبسط ما يكون.. يمكنكم ببساطة إعادة طلاء باب المدخل مرة أخرى بلون أسود مهيب وأنيق كالمستخدم هنا وتغيير المقبض الخاص به مثلًا، وربما تزيينه من الجانبين ببعض المرايا الأخاذة المعروضة هنا والتي تزيده سحرًا، أما لمحبي اللمسات الخضراء، فسيكون من الرائع اقتناء قصريتي زرع متوسطين في الحجم لتوضع كل واحدة منهما على طرف الباب لتكسب المدخل حيوية وبهجة.

4- قُم بإحياء أثاثك القديم بلون جديد!

Small kitchen, big bold colour! Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Small kitchen, big bold colour!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

مع كل جديد في عالم الديكور تفاجئنا الألوان بتأثيرها القوي على الأشياء.. فقط طلاء أحد أغراضك بلون جديد يمكنه أن يجعله جديدًا ويحوله لما هو أجمل.. تمامًا كما نرى هنا، فطلاء تلك الوحدة التخزينية باللون الأرجواني أحياها من جديد!

5- تجديد الأرضيات الخشبية بصفة دورية

Wickham House, C7 architects C7 architects مطبخ
C7 architects

Wickham House

C7 architects
C7 architects
C7 architects

من المعروف أن الأرضيات الباركية ليست سهلة التنظيف خصوصًا وإن كانت مستخدمة في المطابخ؛ الأمر الذي يجعلها عُرضة لتراكم الكثير من الأبخرة المحملة بالدهون عليها وهو ما يضر بإطلالتها، لذا ننصحكم بتنظيفها بصفة دورية منتظمة حتى تظل لامعة وبراقة وكأنها جديدة تمامًا وذلك من خلال إزالة الأتربة منها تمامًا، ثم تلميعها باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بالخل والماء الدافئ معًا -مع مراعاة عدم تعريض الأرضية للماء بكثرة لأن ذلك سيضر أكثر مما يفيد-، ثم تنشيفها بقطعة قماش جافة وستبهرك النتيجة!

6- للاستثمارات الصغيرة تأثير كبير!

Tessera Step Cube Unit ASPACE Nursery/kid's roomStorage
ASPACE

Tessera Step Cube Unit

ASPACE
ASPACE
ASPACE

لا تستهين بأي مساحة تخزينية في بيتك مهما كانت صغيرة أو تبدو لك غير مهمة بل بالعكس يمكن أن تحقق منها الاستفادة القصوى بتفكيرك الذكي الخارج عن المألوف! فأي وحدات مفرغة كالموضحة هنا أو خزانة أحذية أو أسبتة أسفل السرير يمكنها أن تستوعب بمرونة ما تود إضافته من أغراض.. ومن هنا يمكننا القول أن للاستثمارات الصغيرة تأثير كبير! 

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7- السلالم الخشبية القديمة كخيار جيد للتخزين

BOOKCASE S1, gianluca facchini gianluca facchini Living roomStorage
gianluca facchini

BOOKCASE S1

gianluca facchini
gianluca facchini
gianluca facchini

يمكنك استغلال بعض الأغراض القديمة بمنزلك بشكل أكثر عملية تستفيد منه بشكل أكبر!، فهنا على سبيل المثال.. حقق قاطنو المنزل الاستفادة القصوى من ذلك السلم القديمة وذلك من خلال استخدامه كوسيلة تخزينية فجعلوا منه مكتبة أنيقة ومجمع للمراجع والإكسسوارات الرفيعة دون أن يكلفهم الأمر شئ!

8- حوض عملي يجنبك تراكم الصحون

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited KitchenSinks & taps
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

فكرة تقسيم الحوض إلى حوضين داخليين يسمح لك بتنظيف أدوات مطبخك بسهولة ومرونة.. فيمكنك ببساطة رص الصحون غير النظيفة في أحد الحوضين فليكن العلوي منهما ووضع الصحون المغسولة بالمنظف في الحوض الثاني أي السفلي وذلك حتى يتم شطفها بالمياه ومن ثم إنهاءهم جميعًا ووضعهم في الحامل المعدني المخصص لهم.

9- أرفف خشبية تستخدم لأغراض تخزينية

Modular Library, Redesign Studio Redesign Studio Study/officeCupboards & shelving
Redesign Studio

Modular Library

Redesign Studio
Redesign Studio
Redesign Studio

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10- أسياخ حديد ديكورية تضمن الأمان لك ولأسرتك

Large Decorative Front Door Arttus منازل
Arttus

Large Decorative Front Door

Arttus
Arttus
Arttus

فضلًا عن منظرها الجمالي الفريد الذي يأخذنا لعصور قديمة اعتادت الاستعانة بها في إغلاق البوابات الضخمة خصوصًا في قصور السلاطين والأمراء وكبار الأثرياء.. إلا أن هناك أمر أشد أهمية يحتم عليك اقتناءها ألا وهو أنها تضمن لك ولأسرتك الأمان والحماية.. عن الأسياخ الحديد الديكورية نتحدث!

11- التنظيف الدوري للسجاد بشكل صحيح

London Fog Crown Floors Walls & flooringCarpets & rugs
Crown Floors

London Fog

Crown Floors
Crown Floors
Crown Floors

احرص على تنظيف السجاد الخاص بغرف منزل المختلفة بشكل منتظم والأهم من ذلك أن يكون بطريقة سليمة أي عن طريق الشفط الكهربي والذي يضمن شفط الجراثيم والأتربة وليس نقلها من مكان لآخر وذلك مقارنة بالمكنسة العادية والتي تتسبب في نشر الأتربة بالهواء وعلى الأثاث وتضر أكثر مما تفيد!  

27 تصميم لخزانة عملية ومتميزة

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