11 فكرة ديكورية ذكية بأقل ميزانية

إلى أولئك الذين يرغبون في التمتع بمدخل جميل ومشرق دون إنفاق الكثير من الأموال، مع هوميفاي الحال أبسط ما يكون.. يمكنكم ببساطة إعادة طلاء باب المدخل مرة أخرى بلون أسود مهيب وأنيق كالمستخدم هنا وتغيير المقبض الخاص به مثلًا، وربما تزيينه من الجانبين ببعض المرايا الأخاذة المعروضة هنا والتي تزيده سحرًا، أما لمحبي اللمسات الخضراء، فسيكون من الرائع اقتناء قصريتي زرع متوسطين في الحجم لتوضع كل واحدة منهما على طرف الباب لتكسب المدخل حيوية وبهجة.