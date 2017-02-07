11 فكرة ديكورية ذكية بأقل ميزانية

مَن منا لا يرغب في تزيين وتجميل إطلالة منزله دون أن يصرف الكثير من الأموال؟! بالطبع جميعنا ولكن كيف؟ ومن هذا المنطلق نقدم لكم اليوم 11 فكرة ديكورية ذكية وعملية يمكنك تطبيق أيٍ منها في الحال بكل سلاسة وبأقل ميزانية لنكتشفها الآن!
حتى تضمن نظافة منزلك ونظافة مدخله وتتجنب حدوث أي حالة فوضى به لا تتردد في اقتناء خزانة أحذية ذكية وعملية كالموضحة هنا بهذا النموذج فهي بحجم معقول يمكنها أن تستوعب عدد لا بأس به من الأحذية وفي الوقت ذاته يمكنها أن تستخدم كمقعد مريح مزين بالوسائد يلجأ له زائريك من أجل نيل قسط من الراحة أثناء خلع أو ارتداء أحذيتهم.
في الواقع رفوف الحائط تناسب أي تصميم مطبخ مهما كانت مساحته فهي تدعم الوحدات التخزينية بلا أدنى شك، كما أنها توفر لك مساحة لوضع أدوات المطبخ الرفيعة فتصبح في متناول يديك تحصل عليها بسهولة أثناء قيامك بأعمال المطبخ اليومية من إعداد الطعام أو غسل الصحون وما غير ذلك دون أن تهدر الكثير من الوقت والجهد في البحث عنها.
إلى أولئك الذين يرغبون في التمتع بمدخل جميل ومشرق دون إنفاق الكثير من الأموال، مع هوميفاي الحال أبسط ما يكون.. يمكنكم ببساطة إعادة طلاء باب المدخل مرة أخرى بلون أسود مهيب وأنيق كالمستخدم هنا وتغيير المقبض الخاص به مثلًا، وربما تزيينه من الجانبين ببعض المرايا الأخاذة المعروضة هنا والتي تزيده سحرًا، أما لمحبي اللمسات الخضراء، فسيكون من الرائع اقتناء قصريتي زرع متوسطين في الحجم لتوضع كل واحدة منهما على طرف الباب لتكسب المدخل حيوية وبهجة.
مع كل جديد في عالم الديكور تفاجئنا الألوان بتأثيرها القوي على الأشياء.. فقط طلاء أحد أغراضك بلون جديد يمكنه أن يجعله جديدًا ويحوله لما هو أجمل.. تمامًا كما نرى هنا، فطلاء تلك الوحدة التخزينية باللون الأرجواني أحياها من جديد!
من المعروف أن الأرضيات الباركية ليست سهلة التنظيف خصوصًا وإن كانت مستخدمة في المطابخ؛ الأمر الذي يجعلها عُرضة لتراكم الكثير من الأبخرة المحملة بالدهون عليها وهو ما يضر بإطلالتها، لذا ننصحكم بتنظيفها بصفة دورية منتظمة حتى تظل لامعة وبراقة وكأنها جديدة تمامًا وذلك من خلال إزالة الأتربة منها تمامًا، ثم تلميعها باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بالخل والماء الدافئ معًا -مع مراعاة عدم تعريض الأرضية للماء بكثرة لأن ذلك سيضر أكثر مما يفيد-، ثم تنشيفها بقطعة قماش جافة وستبهرك النتيجة!
لا تستهين بأي مساحة تخزينية في بيتك مهما كانت صغيرة أو تبدو لك غير مهمة بل بالعكس يمكن أن تحقق منها الاستفادة القصوى بتفكيرك الذكي الخارج عن المألوف! فأي وحدات مفرغة كالموضحة هنا أو خزانة أحذية أو أسبتة أسفل السرير يمكنها أن تستوعب بمرونة ما تود إضافته من أغراض.. ومن هنا يمكننا القول أن للاستثمارات الصغيرة تأثير كبير!
يمكنك استغلال بعض الأغراض القديمة بمنزلك بشكل أكثر عملية تستفيد منه بشكل أكبر!، فهنا على سبيل المثال.. حقق قاطنو المنزل الاستفادة القصوى من ذلك السلم القديمة وذلك من خلال استخدامه كوسيلة تخزينية فجعلوا منه مكتبة أنيقة ومجمع للمراجع والإكسسوارات الرفيعة دون أن يكلفهم الأمر شئ!
فكرة تقسيم الحوض إلى حوضين داخليين يسمح لك بتنظيف أدوات مطبخك بسهولة ومرونة.. فيمكنك ببساطة رص الصحون غير النظيفة في أحد الحوضين فليكن العلوي منهما ووضع الصحون المغسولة بالمنظف في الحوض الثاني أي السفلي وذلك حتى يتم شطفها بالمياه ومن ثم إنهاءهم جميعًا ووضعهم في الحامل المعدني المخصص لهم.
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فضلًا عن منظرها الجمالي الفريد الذي يأخذنا لعصور قديمة اعتادت الاستعانة بها في إغلاق البوابات الضخمة خصوصًا في قصور السلاطين والأمراء وكبار الأثرياء.. إلا أن هناك أمر أشد أهمية يحتم عليك اقتناءها ألا وهو أنها تضمن لك ولأسرتك الأمان والحماية.. عن الأسياخ الحديد الديكورية نتحدث!
احرص على تنظيف السجاد الخاص بغرف منزل المختلفة بشكل منتظم والأهم من ذلك أن يكون بطريقة سليمة أي عن طريق الشفط الكهربي والذي يضمن شفط الجراثيم والأتربة وليس نقلها من مكان لآخر وذلك مقارنة بالمكنسة العادية والتي تتسبب في نشر الأتربة بالهواء وعلى الأثاث وتضر أكثر مما تفيد!