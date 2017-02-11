6 أفكار لمطبخ عملي وأنيق

مساحة الموقد هي أكثر الأماكن المستخدمة في المطبخ، ففي هذه المساحة نستغرق الكثير من الوقت، ولذلك فيجب تصميم هذه المساحة بحرص وتنظيمها بذكاء، وأهم شئ هو تجنب زحامها بأشياء لا حاجة لها. يمكنك تعليق الأدوات بالقرب من الموقد لتوفير الوقت والمجهود، ولكن أحد الحيل الذكية هي بوضع حامل مغناطيسي على الحائط ليحمل كل السكاكين والأدوات المصنوعة من الحديد.