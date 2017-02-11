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6 أفكار لمطبخ عملي وأنيق

Marwa Hasan Marwa Hasan
Salon i kuchnia , ARTEMIA DESIGN ARTEMIA DESIGN مطبخ
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الحصول على مطبخ منظم ربما يبدو ممل للبعض، ولكنه بالطبع فإنه يجعل عملية طهو الطعام أسهل بكثير. فإذا كنت تريد الحصول على مطبخ منظم ولكن لا تعلم من أين تبدأ أو كيف تستطيع تحسين مساحة العمل، فقد جئنا لكم ب6 أفكار مختلفة لتساعدكم وتلهمكم لتصميم مطابخكم بشكل يوفر لكم الراحة والعملية، فتابعونا..

​1.سهولة الوصول للأدوات أثناء الطبخ

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida مطبخ Grey
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

مساحة الموقد هي أكثر الأماكن المستخدمة في المطبخ، ففي هذه المساحة نستغرق الكثير من الوقت، ولذلك فيجب تصميم هذه المساحة بحرص وتنظيمها بذكاء، وأهم شئ هو تجنب زحامها بأشياء لا حاجة لها. يمكنك تعليق الأدوات بالقرب من الموقد لتوفير الوقت والمجهود، ولكن أحد الحيل الذكية هي بوضع حامل مغناطيسي على الحائط ليحمل كل السكاكين والأدوات المصنوعة من الحديد.

2.تخزين الأشياء بالقرب من مكان استخدامهم

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

إذا كان لديك غرفة طعام منفصلة فلماذا لا تضع خزانة بالقرب من الطاولة بها مستلزمات وأدات الطعام المختلفة من أطباق، أكواب، ملاعق وغيره. فهذا سيفسح المكان لبعض المساحة التخزينية في خزانات المطبخ وسيجعل الإستخدام سهل وعملي وسريع في غرفة الطعام.

3.تنظيم كل شئ بحرص

Bespoke oak larder homify مطبخ
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

الحصول على خزانة ماثلة لهذه هو شئ مهم للحفاظ على النظام، فإذا كان من الممكن قم بتخصيص خزانة للمعلبات والبقوليات مع تقسيمها بشكل يسمح بأفضل حلول التنظيم ويسهل عليك إيجاد ما تبحث عنه. ستساعدك هذه الخزانة في تخزين البهارات الغير منظمة والمبعثرة حول المطبخ، فيمكنك وضعها في معلبات خاصة مع الحرص على استخدام العلامات لسهولة الوصول إليها.

4.تعليق الأواني على رف علوي

Salon i kuchnia , ARTEMIA DESIGN ARTEMIA DESIGN مطبخ
ARTEMIA DESIGN

ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN
ARTEMIA DESIGN

هذه الحيلة تناسب هؤلاء الذين يمتلكون مطابخ ذات مساحة صغيرة. فهذا الرف المعلق يجعل الوصول للأدوات والأواني سهل عند الحاجة لهم.

5.قم بإضافة أرفف وأدراج إضافية عند الحاجة

Pippy oak kitchen Churchwood Design مطبخ
Churchwood Design

Pippy oak kitchen

Churchwood Design
Churchwood Design
Churchwood Design

تعد جزيرة المطبخ أو طاولة إعداد الطعام مساحة رائعة لاستغلال الفراغ بشكل أفضل، فلديك مساحة عمل إضافية، وأدراج وأرفف في الجزء السفلي. إحرص على استغلال كل شبر في هذه الجزيرة للحصول على مطبخ مريح وعملي، ولكن إذا استدعى الأمر يمكنك إضافة أرفف في كل المساحات المهملة لاستغلال أمثل للمطبخ.

6.تخزين الأوعية ذات الأشكال المميزة فوق الخزانات

Stay Martinez, LLACAY arq LLACAY arq مطبخ
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

الأوعية البلاستيكية مثل tupperware تلعب دور كبير في شغل الخزانات في المطبخ، فهي تخلق إزدحام باستخدامها المتكرر وخاصة مع وجود الأغطية الصغيرة والتي تتناثر في كل مكان ويصعب وجودها. فيمكنك تخصيص خزانة كاملة لتكون خاصة بالأوعية البلاستيكية، أو إذا لم يكن لديك المساحة الكافية يمكنك استغلال مساحة ما فوق الخزانات لتخزينهم واستغلال الأعماق لإخفائهم مع فقط اظهار الأوعية ذات الأشكال والألوان المميزة لإضافة شخصية لمطبخك.

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