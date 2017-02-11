6 أفكار لمطبخ عملي وأنيق

الحصول على مطبخ منظم ربما يبدو ممل للبعض، ولكنه بالطبع فإنه يجعل عملية طهو الطعام أسهل بكثير. فإذا كنت تريد الحصول على مطبخ منظم ولكن لا تعلم من أين تبدأ أو كيف تستطيع تحسين مساحة العمل، فقد جئنا لكم ب6 أفكار مختلفة لتساعدكم وتلهمكم لتصميم مطابخكم بشكل يوفر لكم الراحة والعملية، فتابعونا..
مساحة الموقد هي أكثر الأماكن المستخدمة في المطبخ، ففي هذه المساحة نستغرق الكثير من الوقت، ولذلك فيجب تصميم هذه المساحة بحرص وتنظيمها بذكاء، وأهم شئ هو تجنب زحامها بأشياء لا حاجة لها. يمكنك تعليق الأدوات بالقرب من الموقد لتوفير الوقت والمجهود، ولكن أحد الحيل الذكية هي بوضع حامل مغناطيسي على الحائط ليحمل كل السكاكين والأدوات المصنوعة من الحديد.
إذا كان لديك غرفة طعام منفصلة فلماذا لا تضع خزانة بالقرب من الطاولة بها مستلزمات وأدات الطعام المختلفة من أطباق، أكواب، ملاعق وغيره. فهذا سيفسح المكان لبعض المساحة التخزينية في خزانات المطبخ وسيجعل الإستخدام سهل وعملي وسريع في غرفة الطعام.
الحصول على خزانة ماثلة لهذه هو شئ مهم للحفاظ على النظام، فإذا كان من الممكن قم بتخصيص خزانة للمعلبات والبقوليات مع تقسيمها بشكل يسمح بأفضل حلول التنظيم ويسهل عليك إيجاد ما تبحث عنه. ستساعدك هذه الخزانة في تخزين البهارات الغير منظمة والمبعثرة حول المطبخ، فيمكنك وضعها في معلبات خاصة مع الحرص على استخدام العلامات لسهولة الوصول إليها.
هذه الحيلة تناسب هؤلاء الذين يمتلكون مطابخ ذات مساحة صغيرة. فهذا الرف المعلق يجعل الوصول للأدوات والأواني سهل عند الحاجة لهم.
تعد جزيرة المطبخ أو طاولة إعداد الطعام مساحة رائعة لاستغلال الفراغ بشكل أفضل، فلديك مساحة عمل إضافية، وأدراج وأرفف في الجزء السفلي. إحرص على استغلال كل شبر في هذه الجزيرة للحصول على مطبخ مريح وعملي، ولكن إذا استدعى الأمر يمكنك إضافة أرفف في كل المساحات المهملة لاستغلال أمثل للمطبخ.
الأوعية البلاستيكية مثل tupperware تلعب دور كبير في شغل الخزانات في المطبخ، فهي تخلق إزدحام باستخدامها المتكرر وخاصة مع وجود الأغطية الصغيرة والتي تتناثر في كل مكان ويصعب وجودها. فيمكنك تخصيص خزانة كاملة لتكون خاصة بالأوعية البلاستيكية، أو إذا لم يكن لديك المساحة الكافية يمكنك استغلال مساحة ما فوق الخزانات لتخزينهم واستغلال الأعماق لإخفائهم مع فقط اظهار الأوعية ذات الأشكال والألوان المميزة لإضافة شخصية لمطبخك.
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